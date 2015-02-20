BRIEF- EOG Resources filed an amendment to its restated certificate of incorporation
* EOG Resources Inc - On April 28, 2017, EOG Resources, Inc filed an amendment to its restated certificate of incorporation
Feb 20 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 1,250,000 Aa3/AA-/A+ WATER AND WASTEWATER REVENUE 02/23 REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/24 PLENARY WALSH KEYSTONE PARTNERS LLC WEEK OF 715,000 NR/BBB/NR SERIES 2015 (AMT) 02/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2018-2042
Day of Sale: 02/24 NEW YORK CITY TRANSPORTATION WEEK OF 700,000 Aa1/AAA/AAA FINANCE AUTHORITY FUTURE SALES TAX 02/23 SUBORDINATE 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2015-2031 REMARK: ROP: 2/23 & 2/24
Day of Sale: 02/25 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 460,000 Aa2/AA-/AA BUILDING AUTHORITY 02/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 338,995 Aa2/AA+/NR FACILITIES AUTHORITY, THE TRUSTEES 02/23 OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA REFUNDING REVENUE BONDS SERIES A OF 2015 SERIES B OF 2015 SERIES C OF 2015(FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/26 SCAGO EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 255,000 A1/A/ CORPORATION FOR PICKENS SCHOOL 02/23 DISTRICT INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2015 SOUTH CAROLINA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/25 BOARD OF REGENTS, TEXAS STATE WEEK OF 230,000 Aa2/NR/AA UNIVERSITY (TSUS) REVENUE FINANCING 02/23 SYSTEM REVENUE & REFUNDING BONDS SERIES 2015A, TAXABLE SERIES 2015B MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/26 FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 229,905 Aaa/AAA/AAA PUBLIC IMPROVEMENT BONDS, 02/23 SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York THE SCHOOL DISTRICT OF DAILY 224,515 Aa3/AA-/ PALM BEACH COUNTY, FLORIDA SERIES 2015D MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2032 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY WEEK OF 200,000 Aa2/AA-/ (CORPORATE CUSIP) 02/23 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York TOMBALL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 134,675 /AAA/AAA TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2017-2043 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA/AA
Day of Sale: 02/26 TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 125,000 Baa1/A+/BBB+ GENERAL OBLIGATION BONDS, ISSUE OF 02/23 2015 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 02/24 SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 118,095 /AA-/AA- AUTHORITY 02/23 TRANSMISSION PROJECT REVENUE BONDS, 2015 SUBORDINATE REFUNDING SERIES C (SOUTHERN TRANSMISSION PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 02/26 LAKE ELSINORE PUBLIC FINANCING, WEEK OF 113,750 // CALIFORNIA 02/23 LOCAL AGENCY REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/25 STATE OF OHIO- TREASURER OF STATE WEEK OF 110,000 Aa2/AA/AA CONSITING OF: 02/23 50MM MENTAL HEALTH FACILITIES 40MM PARKS AND RECREATION BONDS 20MM JUVENILE CORRECTION BONDS MGR: Huntington Investment Company, Columbus WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 85,000 // DISTRICT GENERAL OBLIGATION 02/23 2012 ELECTION 15B GENERAL OBLIGATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/26 JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 84,285 Aa2/AA-/AA ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 02/23 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: TENTATIVE PRICING: WEDNESDAY
(ROP-TUESDAY) NEW HAMPSHIRE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 75,000 Aa3/AA/ REVENUE BONDS, SERIES 2015 02/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 02/26 CITY OF SUNRISE SPECIAL ASSESSMENT WEEK OF 70,000 //BBB PARKING GARAGES, FLORIDA 02/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 70,000 NA/A/NA SERIES 2015A 02/23 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 02/24 CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 68,670 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A & B OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/25 TOWN OF BRAINTREE, MASSACHUSETTS WEEK OF 67,000 Aa2/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/23 MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/24 EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 64,660 Aaa/AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: TBD
Day of Sale: 02/26 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 64,010 Aa3/AA-/AA- COMMISSION MISSION HEALTH COMBINED 02/23 GROUP MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2032 TERM: 2036
Day of Sale: 02/26 LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 62,500 NR/NR/NR ENVIRONMENTAL FACILITIES AND 02/23 COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY HEALTHCARE FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 A&B (ST. JAMES PLACE OF BATON ROUGE PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 02/24 NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY SUB WEEK OF 60,275 Aa2/AA+/ LIEN REVOLVING FUND, NEW MEXICO 02/23 REFUNDING REVENUE 15A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/25 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY WEEK OF 60,000 Aa2/AA+/ REVENUE REFUNDING BONDS 02/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
Day of Sale: 02/25 MISSION HEALTH SYSTEM, INC WEEK OF 54,905 Aa3/AA-/AA- TAXABLE HEALTH SYSTEM REVENUE 02/23 (MISSION HEALTH COMBINED GROUP) MGR: Wells Fargo Securities, LLC, Charlotte. HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 48,480 // DISTRICT NO. 165, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2034 REMARK: (A3//)
Day of Sale: 02/26 STATE OF OHIO (OHIO HIGHER WEEK OF 48,400 A3/A-/A- EDUCATIONAL FACILITY COMMISSION) 02/23 HIGHER EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (XAVIER UNIVERSITY 2015 PROJECT) SERIES C MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/25 TOWN OF CARY, NORTH CAROLINA WEEK OF 48,000 Aaa/AAA/ MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York RIVERSIDE REGIONAL JAIL AUTHORITY, WEEK OF 47,395 Aa2// VIRGINIA 02/23 JAIL FACILITY REFUNDING REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 02/25 BIRMINGHAM-JEFFERSON CIVIC CENTER WEEK OF 45,000 /AA-/ AUTHORITY SPECIAL TAX BONDS 2015A 02/23 (EXEMPT) & 2015B (TAXABLE) ALABAMA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/25 WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 45,000 // DISTRICT 02/23 GENERAL OBLIGATION 2010 ELECION 15C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/26 THE SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY, WEEK OF 44,135 A1/NR/A+ FLORIDA 02/23 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 02/24 SEMITROPIC WATER STORAGE DISTRICT WEEK OF 44,000 /A/ SENIOR LIEN REVENUE 02/23 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2045 CULLMAN UTILITIES BOARD WATER WEEK OF 36,640 A1/A/ REVENUE DUCK RIVER, ALABAMA 02/23 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2026-2045
Day of Sale: 02/26 STATE SCHOOL, OREGON WEEK OF 36,000 // KLAMATH FALLS CITY SCHOOLS 02/23 GENERAL OBLIGATION 2015 BOND GUARANTY PROGRAM MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/26 RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 // GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 02/23 15C, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/26 SARASOTA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 32,000 Aa/AA+/ INFRASTRUCTURE SALES SURTAX 02/23 REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/24 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 27,605 /AA+/ AUTHORITY-SFMPB 2015 (P-T) 02/23 TAXABLE MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2040
Day of Sale: 02/25 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 25,740 /AA+/ AUTHORITY-SFMPB 2015C (P-T) 02/23 TAXABLE MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2041
Day of Sale: 02/25 STATE SCHOOL, OREGON WEEK OF 25,260 // CHEMEKETA COMMUNITY COLLEGE 02/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BOND GUARANTY PROGRAM MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 02/24 MOON AREA PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 25,000 /AA-/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION 02/23 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 02/23 GLENDORA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,000 /AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/23 CALIFORNIA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 02/23 PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 22,435 // EDUCATION REVENUE BONDS 02/23 (TRIAD EDUCATIONAL SERVICES, INC.). NORTH CAROLINA CONSISTING OF: $21,010,000 SERIES 2015A TAX-EXEMPT TERM BONDS DUE-06/15/2025, 35 & 45 AND $1,425,000 SERIES 2015B TAXABLE TERM BOND DUE-06/15/2020 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
Day of Sale: 02/25 HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,260 // WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 02/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/26 LAKE DALLAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,075 NR/AAA/NR DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 02/23 OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN DENTON COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/25 CANUTILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,345 /AAA/ DISTRICT 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING 15, TEXAS GENERAL OBLIGATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/25 LINCOLN COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,180 /AAA/ GEORGIA 02/23 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/26 CRANE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,570 A2// 313, YUMA COUNTY, ARIZONA 02/23 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2014 CONSISTING OF: $10,000M SERIES A $ 5,570M SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 02/26 WAYNE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,730 Aa1// GEORGIA 02/23 GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2015-2019 REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 02/24 MERIDIAN PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 14,220 /AA-/ COUNTY OF MIDLAND, MICHIGAN 02/23 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF) TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,160 Aa3// NUMBER 204, WILL COUNTY, ILLINOIS 02/23 (JOLIET) GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2015 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2033-2035 TERM: 2016
Day of Sale: 02/24 HIGHLAND REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 13,000 /A/ CALIFORNIA 02/23 HIGHLAND SUCCESSOR AGENCY 2015 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/26 MON VALLEY PENNSYLVANIA SEWER WEEK OF 12,250 /AA/ REVENUE 02/23 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2041 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/26 PARISH OF TERREBONNE, LOUISIANA WEEK OF 12,235 /AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 02/25 GALESBURG-AUGUSTA COMMUNITY WEEK OF 12,085 // SCHOOLS 02/23 COUNTY OF KALAMAZOO, STATE OF MICHIGAN 2015 REFUNDING BONDS (GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 02/25 PALATINE PARK DISTRICT WEEK OF 11,835 // COOK COUNTY, ILLINOIS 02/23 CONSISTNG OF: $2,530M TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING PARK BONDS, SERIES 2015B $5,130M GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE), SERIES 2015C (BQ) $4,175M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING PARK BONDS, SERIES 2015D (BQ) MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago REMARK: SERIES 2015B DUE: 2015-2019
SERIES 2015C DUE: 2016-2026
SERIES 2015D DUE: 2020-2027 PARISH OF TERREBONNE, LOUISIANA WEEK OF 10,180 /AA+/ PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 02/23 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 02/25 TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 9,565 A// IMPROVEMENT NO. 17, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/23 LEXINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,430 // DISTRICT, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING & REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/23 BORGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,055 /AAA/ TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2036 TERM: 2015 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/25 DERRY TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 8,995 /AA+/ DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 02/23 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2024 REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 02/23 CITY OF HARKER HEIGHTS, TEXAS WEEK OF 8,890 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/23 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 02/23 DEWITT PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,745 /AA-/ COUNTY OF CLINTON, 2015 REFUNDING 02/23 BONDS GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF) NEW HOPE-SOLEBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,255 // GENERAL OBLIGATION BONDS, 02/23 SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/23 CITY OF ST. GABRIEL SALES TAX WEEK OF 8,180 /A-/ REVENUE, LOUISIANA 02/23 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 02/23 CORTLAND COUNTY, NEW YORK WEEK OF 8,120 UR/NR/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 02/25 ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE CORP WEEK OF 7,430 NR/A/NR FOREST PART LEASEHOLD REVENUE 02/23 REFUNDING BONDS (CITY OF ST. LOUIS MISSOURI) SERIES 2015 MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 02/23 STEELTON BOROUGH WEEK OF 6,500 /A/ DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 02/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2044 REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 02/25 HAWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,430 /AAA/ TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/25 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,250 // FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES, 02/23 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 02/24 PINELANDS REGIONAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,435 Aa3// NEW JERSEY 02/23 BOARD OF EDUCATION REFUNDING SCHOOL BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2016-2027 REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 02/26 SCHOOL DISTRICT NUMBER 37, ROCK WEEK OF 5,360 // ISLAND COUNTY, ILLINOIS 02/23 (EAST MOLINE) TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS, SERIES 2015 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2018-2024 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING S&P RATING: (A+)
Day of Sale: 02/25 TOWN OF NORTH BRANFORD, CONNECTICUT WEEK OF 5,350 UR/NR/ BANK QUALIFIED 02/23 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 02/24 HAYS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,200 /BBB+/ DISTRICT NO. 5, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/23 FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,000 Baa1// DISTRICT NO. 121, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/23 ESTRELLA MOUNTAIN RANCH COMMUNITY WEEK OF 4,975 NR/NR/ FACILITY DISTRICT, GOODYEAR, 02/23 ARIZONA SPECAL ASSESSMENT (MONTECITO ASSESSMENT DISTRICT 2) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 02/25 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,735 /A+/ FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 02/23 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2022 REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 02/25 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,160 /BBB+/ DISTRICT N. 64, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/23 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,000 A// DISTRICT NO. 65, TEXAS 02/23 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/23 JORDAN- ELBRIDGE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 3,580 NR/A+/ DISTRICT, NEW YORK BANK QUALIFIED 02/23 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 02/25 PORT BYRON CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,970 /A+/ CAYUGA AND WAYNE COUNTIES, NEW YORK 02/23 SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS, 2015 MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: Bank Qualified INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.2769 WEEK OF 1,610 A2// MORRIS AREA SCHOOLS, MINNESOTA 02/23 GENERAL OBLIGATION ALTERNATIVE FACILITIES BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 02/26
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,888,160 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
* EOG Resources Inc - On April 28, 2017, EOG Resources, Inc filed an amendment to its restated certificate of incorporation
* Makemytrip Ltd - company will issue 4.6 million ordinary shares in aggregate to investors at a price of $36 per ordinary share