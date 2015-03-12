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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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HONOLULU CITY & COUNTY WEEK OF 879,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 03/16
SERIES 2015 A-D (TAX-EXEMPT) AND
SERIES E (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/17
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 376,000 A1/A+/
COMMISSION HEALTH CARE VIDANT 03/16
HEALTH
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2039
Day of Sale: 03/16
STATE OF OREGON WEEK OF 296,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION ARTICLE X1 STATE 03/16
PROJECTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/16
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 283,000 Baa1/NAF/BBB+
REVENUE REFUNDING BONDS, 03/16
SERIES 2015C
(SILVER CROSS HOSPITAL AND MEDICAL
CENTER)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/17
BOARD OF REGENTS, TEXAS TECH WEEK OF 246,880 Aa1/AA/AA+
UNIVERSITY REVENUE REFUNDING AND 03/16
IMPROVEMENT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIALS AND TERMS
IOI MONDAY 3/16
Day of Sale: 03/17
SAN MATEO COUNTY TRANSIT DISTRICT WEEK OF 242,480 NR/AAA/AA+
(CALTRAIN) LIMITED TAX CALIFORNIA 03/16
$202,485M SERIES A NON TAXABLE
$39,995, SERIES B TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2034
REMARK: ROP: 3/17
Day of Sale: 03/18
ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WEEK OF 232,175 Aa2/AA+/AA
WATER UTILITY AUTHORITY 2015 03/16
NEW MEXICO NON AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 03/18
THE SCHOOL DISTRICT OF DAILY 224,515 Aa3/AA-/
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA
SERIES 2015D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2032
PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 220,000 Aa2/AA-/
(SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA) 03/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2006, SERIES C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/17
THE OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 194,000 Aa3/AA-/
AUTHORITY 03/16
HEALTH SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS,
INTEGRIS OBLIGATED GROUP,
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/17
KENTUCKY MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 192,000 A3/AA-/
POWER SYSTEM REVENUE REFUNDING 03/16
BONDS
(PRAIRIE STATE PROJECT),
SERIES 2015A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: Underlying Ratings: Baa1/A-/
NPFGC INSURED
Day of Sale: 03/17
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 183,250 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/16
OF 2015, SERIES 1
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/17
CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL DAILY 181,525 Aa2/NAF/AA+
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX
SCHOOL BUILDING REFUNDING (PSF GTD)
& UNLIMITED TAX REFUNDING (NO PSF)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIALS/TERMS
MCLAREN HEALTH CARE CORPORATION WEEK OF 167,890 Aa3/NR/AA-
MICHIGAN, NON AMT 03/16
$102,015M SERIES A
$65,875M SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES A: 16-38
SERIES B: 16-35
Day of Sale: 03/17
VENTURA COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 150,000 Aa2/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 03/16
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/18
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY, WEEK OF 123,000 A/A/
TEXAS 03/16
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES A&B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/18/2015
Day of Sale: 03/19
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 107,180 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS 03/16
2015 SERIES A (AMT)
2015 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
2015 SERIES C (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/17
CITY OF FARMINGTON, NEW MEXICO WEEK OF 100,000 //
POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE 03/16
BONDS (SOUTHERN CALIFORNIA EDISON
COMPANY FOUR CORNERS PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/19
VOLUSIA COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 97,275 A3/A-/
FACILITIES AUTHORITY EDUCATIONAL 03/16
FACILITIES REVENUE BONDS
(STETSON UNIVERSITY, INC. PROJECT)
SERIES 2015
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/18
MCLAREN HEALTH CARE CORPORATION WEEK OF 95,275 Aa3/NR/AA-
SERIES 2015C, MICHIGAN 03/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 03/17
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 89,385 NR/BB/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 03/16
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(BASIS SCHOOLS, INC. PROJECTS)
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/18
MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,590 /AAA/AAA
DISTRICT (DALLAS CO, TEXAS) 03/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
SERIES 2015 A,B,& C
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /AA/AA+
CLARK COUNTY, NEVADA POLLUTION WEEK OF 75,000 //
CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS 03/16
(SOUTHERN CALIFORNIA EDISON
COMPANY) 2010 SERIES (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/05
BOARD OF REGENTS OF TEXAS WEEK OF 75,000 /AA/AA+
TECH UNIVERSITY SYSTEM REVENUE 03/16
FINANCING SYSTEM REFUNDING AND
IMPROVEMENT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/17
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 75,000 NR/AAA/AAA
TEXAS, SERIES 2015 NON AMT 03/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 03/18
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT, MISSOURI WEEK OF 71,555 Aa1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/16
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 03/18
COLLIER COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 64,945 /A+/A+
AUTHORITY, FLORIDA 03/16
RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
BONDS, SERIES 2015A
THE MOORINGS, INCORPORATED
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2045
Day of Sale: 03/18
CITY OF YONKERS, NEW YORK WEEK OF 62,226 //
$41,715M SCHOOL DEFICIT BONDS 03/16
SERIES, SERIES 2015A
$15,305M GENERAL OBLIGATION SERIAL
BONDS, SERIES 2015B
$5,205,900 SCHOOL SERIAL BONDS
SERIES 2015C
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
REMARK: A: A2/A/ UNDERLYING: A3/A/
2017-2025
B: A3/A/ 2015-2024
C: A2/A/ UNDERLYING: A3/A/
2015-2018
Day of Sale: 03/18
STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 59,045 //
DISTRICT 03/16
(FRESNO, KINGS, MADERA AND TULARE
COUNTIES, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/19
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 56,550 /A+/AA-
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 03/16
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/16
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA WEEK OF 56,380 /AA+/AA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS, 03/16
2015 SERIES B
GENERAL OBLIGATION TRANSPORTATION
SYSTEM BONDS, 2015 SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/18
CITY OF FARMINGTON, NEW MEXICO WEEK OF 55,540 Aa3/A/
POLLUTION CONTROL REFUNDING BONDS 03/16
(SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
FOUR CORNERS PROJECT)
2011 SERIES (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/19
RICHARDSON, TEXAS WEEK OF 54,135 Aaa/AAA/
CONSISTING OF: 03/16
$44,705M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$ 7,230M SERIES A - COMBINATION TAX
AND REVENUE, CERTIFICATES OF
OBLIGATION
$ 2,200M SERIES B - COMBINATION TAX
AND REVENUE, CERTIFICATES OF
OBLIGATION, TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/19
CITY OF READING WEEK OF 52,095 //
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/16
CONSISTING OF:
$15,280M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2015
$36,815M FEDERALLY TAXABLE
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/19
COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 51,435 /AA/
OHIO 03/16
ADJ MODE DEVELOPMENT REVENUE BONDS
FLIGHT SAFETY, SERIES 2015 A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/17
MISSISSIPPI EQUIPMENT & FACILITIES WEEK OF 51,000 /BBB+/BBB
AUTHORITY 03/16
REVENUE REFUNDING BONDS
(MISSISSIPPI BAPTIST HEALTH SYSTEMS
INC) SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/16
GREATER CLEVELAND REGIONAL TRANSIT, WEEK OF 50,625 Aa1/AAA/
OHIO 03/16
SALES TAX CAPITAL IMPROVEMENT
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
SONOMA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 49,850 Aa2/AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 03/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2010, SERIES 2015
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/19
PROVIDENCE REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 45,540 Baa2/BBB-/
RHODE ISLAND 03/16
(PUBLIC SAFETY BUILDING PROJECT)
REVENUE REFUNDING BONDS,
2015 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/17
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 45,000 A2/A+/
FACILITIES AUTHORITY 03/16
REFUNDING REVENUE BODNS
BELLIN MEMORIAL HOSPITAL
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 03/19
TEXAS CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,745 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: S&P UNDERLYING RATING: AA
Day of Sale: 03/18
UNIVERSITY OF OREGON WEEK OF 43,000 Aa2/AA-/
GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2015A 03/16
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/17
BOISE-KUNA IRRIGATION DISTRICT, WEEK OF 40,930 A3//
IDAHO 03/16
ARROWHEAD HYDROELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/17
LEXINGTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 38,880 Aa3/AA-/
REFUNDING REVENUE SOUTH CAROLINA 03/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 03/17
CHANDLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,120 Aa1/AA/
#80 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 03/16
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2023 TERM: 2015
Day of Sale: 03/19
CONNECTICUT HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 35,160 //
FACILITIES AUTHORITY 03/16
STATE SUPPORTED CHILD CARE
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2038
Day of Sale: 03/17
CITY OF NEW BRITAIN, CONNECTICUT WEEK OF 34,000 Baa1/A/
GENERAL OBLIGATION BOND 03/16
ANTICIPATION NOTES, ISSUE OF 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2016
Day of Sale: 03/19
SAN JUAN COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 32,525 //
$15,945 SERIES 2015A 03/16
$16,580 SERIES 2015B
NON AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: A: 16-26
B: 16-37
Day of Sale: 03/16
FLORIDA KEYS WEEK OF 30,000 //
AQUEDUCT AUTHORITY WATER REVENUE 03/16
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/16
CITY OF NEW BRITAIN, CONNECTICUT WEEK OF 29,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 03/16
2015 SERIES A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2035
REMARK: RATINGS: (S&P/SP-1)
WEST SACRAMENTO AREA FLOOD CONTROL WEEK OF 27,945 /A+/
AGENCY, CALIFORNIA 03/16
ASSESS REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/17
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 27,760 NR/BBB+/
HENRICO COUNTY, VIRGINIA 03/16
RESIDENTIAL CARE FACILITY MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
(WESTMINSTER CANTERBURY OF
RICHMOND)
MGR: Ziegler, Chicago
MIDDLETON SCHOOL DISTRICT NO.134 WEEK OF 26,415 //
CANYON COUNTY GENERAL OBLIGATION 03/16
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
CENTER GROVE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 23,630 /AA+/
SERIES 2015, INDIANA NON AMT 03/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 03/18
CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 22,660 Aaa//
TEXAS 03/16
UNLMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS. SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/17
BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL WEEK OF 20,910 //
DISTRICT 03/16
INDIANA AND WESTMORELAND COUNTIES,
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/18
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,145 //
NUMBER 210 03/16
WILL AND COOK COUNTIES, ILLINOIS
(LINCOLN-WAY)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/17
SUCCESSOR AGENCY TO OROVILLE WEEK OF 17,415 /AA/
REDEVELOPMENT AGENCY 03/16
OROVILLE REDEVELOPMENT PROJECT NO.1
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2031
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: Underlying A+ S&P Rating
Day of Sale: 03/17
DECATUR COUNTY SCHOOL BUILDING WEEK OF 16,444 A1/A+/
AUTHORITY, GEORGIA 03/16
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 03/18
PLEASANTVILLE BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 15,620 NR/AA/
NEW JERSEY 03/16
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 03/18
WINDHAM-ASHLAND-JEWITT COMMUNITY WEEK OF 14,110 NR/A+/
SCHOOL DISTRICT, NEW YORK 03/16
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2036
Day of Sale: 03/17
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 13,935 /AA/AA
STREET AND HIGHWAY REVENUE 03/16
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/17
ST. PAUL WEEK OF 12,000 /BB+/
HOUSING AND REDEVELOPMENT AUTHORITY 03/16
MINNESOTA
CHARTER SCHOOL LEASE REVENUE BONDS
CESAR CHAVEZ, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2050
Day of Sale: 03/18
BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY WEEK OF 11,425 Aa2//
OF ARKANSAS (PHILLIPS CC) 03/16
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 03/19
SALT LAKE COUNTY, UTAH WEEK OF 11,170 /BBB/
COLLEGE REVENUE REFUNDING 03/16
(WESTMINSTER COLLEGE PROJECT)
SERIES 2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 03/17
TOWN OF HALFMOON, NEW YORK WEEK OF 10,855 NR/UR/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 03/19
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 10,535 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 03/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying S&P 'AA-' Rating
Day of Sale: 03/17
GREATER LATROBE SCHOOL AUTHORITY WEEK OF 10,160 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 03/16
SCHOOL BUILDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/17
BASSETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 //
CALIFORNIA 03/16
2014 ELECTION GENERAL OBLIGATION
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/19
PIONEER CAREER CENTER, OHIO WEEK OF 10,000 /AA-/
REFUNDING CERTIFICATES OF 03/16
PARTICIPATION, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/18
SPALDING COUNTY WATER & SEWER WEEK OF 9,700 A1//
AUTHORITY, GEORGIA 03/16
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2028
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/17
LACKAWANNA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,405 UR/NR/
NEW YORK 03/16
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 03/18
SUN PRAIRIE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,375 //
DANE AND COLUMBIA COUNTIES, 03/16
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2023-2026
Day of Sale: 03/18
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,225 /AA/
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 03/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 09/17
ELYRIA, OHIO WEEK OF 8,800 /AA-/
LIMITED TAX, GENERAL OBLIGATION 03/16
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/19
COUNTY OF FRANKLIN SOLID WASTE WEEK OF 8,150 /BBB+/
MANAGEMENT AUTHORITY, NEW YORK 03/16 /EXP/
SOLID WASTE SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES A (AMT) AND SERIES B
(TAXABLE)
MGR: Jefferies LLC, New York
XENIA, OHIO WEEK OF 8,000 /AA-/
CITY BUILDING IMPROVEMENT BONDS, 03/16
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/19
CLYDE CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 7,325 NR/AAA/NR
SCHOOL DISTRICT 03/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/17
VILLAGE OF MONEE WEEK OF 7,000 //
WILL COUNTY, ILLINOIS GENERAL 03/16
OBLIGATION BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/16
AURORA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,000 /AA-/
TAX-EXEMPT REFUNDING CERTIFICATES 03/16
OF PARTICIPATION, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/17
DUPREE LAKES COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 6,860 NR/AA/NR
DISTRICT 03/16
CAPITAL IMPROVEMENT REVENUE AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,160 /AA/
PENNSYLVANIA 03/16
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/17
ORLEANS, MASSACHUSETTS WEEK OF 6,125 /AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/16
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 03/19
MOUNT PLEASANT COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 5,950 NR/AA-/
DISTRICT, NEW YORK 03/16
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 03/17
NORTH EAST JOINT FIRE DISTRICT, WEEK OF 5,670 NR/AA-/
NEW YORK 03/16
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 03/17
HUNTINGTON, WEST VIRGINIA WEEK OF 5,365 /A-/
SEWER REVENUE BONDS 03/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 03/16
PAVILION CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,205 /A+/
NEW YORK 03/16 /EXP/
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Jefferies LLC, New York
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,200 //
DISTRICT 118, TEXAS 03/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
TERM: 2016
FABENS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 /AAA/
(EL PASO COUNTY, TEXAS) 03/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: RATING: (STABLE OUTLOOK)/A (STABLE
OUTLOOK)
GREATER CLARK CITY SCHOOL BUILDING WEEK OF 4,500 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 03/16
1ST MORT REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 03/18
LIVINGSTON, MCLEAN & FORD COUNTIES, WEEK OF 4,000 /A/
ILLINOIS 03/16
PRAIRE CENTRAL COMMUNITY UNIT
SCHOOL DISTRICT #8, TAXABLE
SCHOOL GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/18
OAK HILLS LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,965 Aa2//
HAMILTON COUNTY, OHIO 03/16
ENERGY CONSERVATION (LIMITED TAX)
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2029
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/17
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL WEEK OF 3,900 /AA-/
DISTRICT 03/16
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2026
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/19
TOWN OF FREDERICK, COLORADO WEEK OF 3,055 /AA/
SALES & USE TAX REVENUE REFUNDING 03/16
BONDS, SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/17
ORRVILLE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,645 Aa2//
WAYNE COUNTY, OHIO 03/16
REFUNDING BONDS SERIES 2015
GENERAL OBLIGATION BONDS
UNLIMITED TAX BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 03/18
UNION SPRINGS COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 2,050 NR/AA-/
DISTRICT, NEW YORK 03/16
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 03/19
BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2//
DISTRICT 03/16
ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,210 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 03/16
GENERAL OBLIGATION NOTES,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/19
SUCCESSOR AGENCY TO OROVILLE WEEK OF 515 /AA/
REDEVELOPMENT AGENCY 03/16
OROVILLE REDEVELOPMENT PROJECT NO.1
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2016
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: Underlying A+ S&P Rating
Day of Sale: 03/17
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Expected volume excluding daily issues: 6,260,650 (in 000's)