Shanghai stocks end flat, regulatory worries linger
SHANGHAI, May 9 Shanghai stocks recouped earlier losses to end flat on Tuesday, snapping a five-day losing streak, but lingering concerns over tighter financial regulations checked overall demand.
April 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- GROSSMONT HEALTHCARE DISTRICT WEEK OF 209,000 Aa2// GENERAL OBLIGATION BONDS 04/27 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/28 PUBLIC POWER GENERATION AGENCY WEEK OF 169,000 A2/BBB+/A- WHELAN ENERGY CENTER UNIT 2 04/27 REVENUE REFUNDING BONDS 2015 A NEBRASKA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28 TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 162,250 Aa2// AGENCY, HOUSING FINANCE PROGRAM 04/27 BONDS ISSUE 2015-A (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/30 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 137,618 // DISTRICT, TEXAS 04/27 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28 NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 110,000 Aa3/A+/NR FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 04/27 UNIVERSITY SYSTEM OF NEW HAMPSHIRE SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045 REMARK: ROP: 4/27/2015
Day of Sale: 04/28 CITY OF TALLASHASSEE, FLORIDA WEEK OF 102,000 Baa1// TALLAHASSEE MEMORIAL HEALTHCARE 04/27 HEALTH FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 102,000 Aa// AUTHORITY MULTIFAMILY HOUSING 04/27 REVENUE FLOATING RATE NOTES (MARSHALL FIELD GARDEN APARTMENT HOMES) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: Credit Provider: FNMA
Day of Sale: 04/28 TOWN OF BROOKHAVEN, NEW YORK WEEK OF 83,645 Aa2/AA+/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/28 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 68,900 Ba1/NR/BB+ NEW YO9RK ORANGE REGIONAL MEDICAL 04/27 CENTER OBLIGATED GROUP REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 04/29 MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 68,215 Aa2/AA+/ REFUNDING 04/27 2 SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2035 TERM: 2038, 2040
Day of Sale: 04/28 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 67,770 A2/A/NR SERIES 2016A SCHOOL BOARD OF 04/27 MIAMI DADE COUNTY, FLORIDA MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/28 COUNTY OF GENESSEE, MICHIGAN WEEK OF 60,000 A2/A+/NR WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS 04/27 (LIMITED TAX GENRAL OBLIGATION) SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 04/27 CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 54,535 A1/A/NR SERIES 2016B SCHOOL BOARD OF 04/27 MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/28 WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 51,020 Aaa/AAA/ FUND 04/27 HOUSING FINANCE BONDS (AMT) AND (NON-AMT) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2015-2025 TERM: 2029, 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 04/30 BUILD NEW YORK CITY RESOURCE WEEK OF 50,000 /A-/A+ CORPORATION ETHICAL CULTURE 04/27 FIELDSTON SCHOOL PROJECT REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/30 CITY OF PFLUGERVILLE, TEXAS WEEK OF 48,175 // CONSISTING OF: 04/27 $24,035,000* COMBINATION TAX & LIMITED REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2015 & $24,140,000* LIMITED TAX AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28 REYNOLDSBURG CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 47,669 Aa2// OHIO 04/27 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29 STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 46,000 A1/A+/ FACILITY REVENUE BONDS, KENYON 04/27 COLLEGE 2015 PROJECT MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28 WESTERN VIRGINIA REGIONAL JAIL WEEK OF 45,550 Aa2// AUTHORITY, VIRGINIA 04/27 REGIONAL JAIL FACILITY REFUNDING REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/28 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 45,430 Aa2/AA+/AA+ REVENUE BONDS 04/27 ASCENSION HEALTH ALLIANCE SENIOR CREDIT GROUP SERIES 2012E-1 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SPRING-FORD AREA PENNSYLVANIA WEEK OF 43,725 Aa2// SCHOOL DISTRICT 04/27 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/29 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,280 // NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES, 04/27 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A,B,C OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/29 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 39,145 /BBB-/ STUDENT HOUSING REVENUE BONDS 04/27 (CHF - COOK, L.L.C. - NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/29 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 37,000 Aa2/AA+/ CORPORATION MULTI FAMILY HOUSEING 04/27 REVENUE BONDS 2015 SERIES B-1 (FIXED RATE)(FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 04/27 CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 36,560 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 04/27 BONDS, COMBINATION TAX CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/27 TOWN OF GILBERT, ARIZONA WEEK OF 35,500 Aa2/AA+/AA+ SUBORDINATE LIEN PLEDGED REVENUE 04/27 OBLIGATION 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 04/28 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 34,150 Aa2/AA+/ CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 04/27 REVENUE BONDS CONSISTING OF: 2015 SERIES A-1 (NON-AMT) 2015 SERIES A-2 (NON-AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ANTELOPE VALLEY UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 30,625 A1// DISTRICT, CALIFORNIA 04/27 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29 MONTEREY REGIONAL WASTE MANAGEMENT WEEK OF 30,000 /AA-/ DISTRICT, CALIFORNIA 04/27 2015 REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/29 ST. JOSEPH, MISSOURI WEEK OF 29,775 /A+/ INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 04/27 SPECIAL OBLIGATION BONDS, SEWERAGE SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT CONSISTING OF: $10,300M - SERIES A $19,455M - SERIES B - REFUNDING BON MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29 INDIANA UNIVERSITY LEASE PURCHASE WEEK OF 29,575 Aaa/A+/ OBLIGATIONS, SERIES 2015 04/27 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 04/29 WEST KERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 27,130 // DISTRICT 04/27 2015 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: S&P: A UNDERLYING
Day of Sale: 04/28 PIONEER SCHOOL DISTRICT NO. 402, WEEK OF 24,409 A3// WASHINGTON 04/27 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2039 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/28 SCAPPOOSE SCHOOL DISTRICT NO. 1J, WEEK OF 24,165 /AA+/ OREGON 04/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2029 REMARK: STATE SCHOOL BONDE GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/29 SUNNYVALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 24,080 /AA/ DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 04/27 SCHOOL BUILDING REFUNDING AND UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL TAXABLE"DIRECT SUBSIDY" MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: 2 SERIES
Day of Sale: 04/27 CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,000 Aa3/AA-/ SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA 04/27 ELECTION OF 2009 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/27 HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,215 Aaa/AAA/ DISTRICT 04/27 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CAMDENTON REORGANIZED SCHOOL WEEK OF 19,045 /AA-/ DISTRICT NO. R-3 04/27 OF CAMDEN COUNTY, MISSOURI GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2023-2035
Day of Sale: 04/28 CONNECTICUT HEALTH & EDUCATION WEEK OF 17,610 A2/NR/ FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 04/27 MIDDLESEX HOSPITAL 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/30 ARIZONA ELECTRICAL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 17,000 // SYSTEM REVENUE REFUNDING 2015 04/27 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30 NORTHWEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 16,915 // UTILITY DISTRICT NO. 5, TEXAS 04/27 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28 WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 16,205 Aa2// AUTHORITY 04/27 LEASE REVENUE CLARKSBURG OFFICE 2015C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 04/29 BLAINE SCHOOL DISTRICT NO. 503, WEEK OF 15,000 Aa3// WASHINGTON 04/27 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/27 CITY OF ESCONDIDO, CALIFORNIA WEEK OF 14,700 /AA-/ WASTEWATER REFUNDING REVENUE BONDS 04/27 SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29 COUNTY OF SOMERSET, MAINE WEEK OF 14,075 Aa3/A+/ 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/27 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2018-2027 TERM: 2015
Day of Sale: 04/29 PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 13,600 /A/ FACILITIES AUTHORITY, MESSIAH 04/27 COLLEGE PROJECT REMARKETING: SERIES 2001-I4 MGR: George K. Baum & Company, Denver TERM: 2018 REMARK: S&P A-1 (Short Term)
Day of Sale: 04/27 CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 13,365 Aa3// PORT AUTHORITY LYNDHURST 04/27 NON TAX REVENUE GARAGE 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 11,050 Aa2// WEST VIRGINIA 04/27 TAX-EXEMPT LEASE REVENUE (FAIRMONT OFC BUILDING)2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2024-2040
Day of Sale: 04/29 TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,370 /AA/ WYOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2026 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/28 SAMPSON COUNTY OF WATER & SEWER WEEK OF 10,000 A1/A/NR DISTRICT II, NORTH CAROLINA 04/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING WATER BONDS, SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035, 2040, 2044
Day of Sale: 04/29 CONNECTICUT HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 10,000 /AA/ FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS, 04/27 (TAFT SCHOOL ISSUE) SERIES J MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/30 CITY OF HOPE, ARKANSAS WEEK OF 9,800 NR/NR/NR WATER & ELECTRIC REVENUE BONDS, 04/27 SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035
Day of Sale: 04/27 GREENFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,675 // MIKWAUKEE COUNTY WISCONSIN 04/27 GENERAL OBLIBATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/28 SAN FELIPE DEL RIO INDEPENDENT WEEK OF 9,405 Aaa/AAA/ SCHOOL DISTRICT (TEXAS)-UNLIMITED 04/27 TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2015-2026 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
Day of Sale: 04/27 GEARY COUNTY, KANSAS WEEK OF 9,175 Aa3/NR/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 475 04/27 GEARY COUNTY GENERAL REFUNDING BOND 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/29 MEDINA VALLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,800 /AAA/ DISTRICT 04/27 (A POLITICAL SUBDDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN MEDINA AND BEXAR COUNTIES) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING:; AA-
Day of Sale: 04/28 WEST SONOMA COUNTY UNION HIGH WEEK OF 8,000 Aa3// SCHOOL, CALIFORNIA 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2010, SERIES D MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30 ST. HELENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,500 // CALIFORNIA 04/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30 INTERBORO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,380 // DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2015 (LIMITED TAX) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2035 NEW KENSINGTON PENNSYLVANIA WEEK OF 7,000 /A+/ SANITARY AUTHORITY 04/27 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 04/28 MEDOTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 A1// (FRESNO COUNTY, CALIFORNIA) 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2014, SERIES A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF BUCKEYE, ARIZONA WEEK OF 6,965 /AA-/ EXCISE TAX REVENUE REFUNDING 04/27 OBLIGATIONS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2024 DEKALB-CHEROKEE COUNTIES, ALABAMA WEEK OF 6,905 A3/A+/ GAS DISTRICT REVENUE BONDS, 2015 04/27 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30 HERKIMER CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,535 // NEW YORK 04/27 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2019 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/30 CITY OF ESCONDIDO, CALIFORNIA WEEK OF 6,530 /AA-/ WASTEWATER REFUNDING REVENUE BONDS 04/27 SERIES 2015B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29 CRESTWOOD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,055 /AA-/ LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2030 REMARK: ***** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/29 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 5,990 /BB/ AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 04/27 ARIZONA EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS (FREEDOM ACADEMY, INC. PROJECT) SERIES 2015B MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/29 BERKS-MONTGOMERY MUNICIPAL WEEK OF 5,890 /AA-/ AUTHORITY, BERKS AND MONTGOMERY 04/27 COUNTIES, PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2031 REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/27 ANDERSON UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3// CALIFORNIA 04/27 ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/28 JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT WEEK OF 4,915 // CALIFORNIA 04/27 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.26 (EASTVALE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/28 WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,530 Aa3// NEW YORK 04/27 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2025 REMARK: Bank Qualified
Underlying Moody's 'A1' Rating
Day of Sale: 04/29 TOWNSHIP OF MOUNT OLIVE WEEK OF 4,225 /AA/ MORRIS COUNTY, NEW JERSEY 04/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/27 GUSTINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 /A/ CALIFORNIA 04/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014 ELECTION, 2015 SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/29 WILLIARD, MISSOURI WEEK OF 3,995 /A-/ PARK & RECREATION PROJECT, 04/27 REFUNDING CERTIFICTES OF PARTICIPATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/27 COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,930 /A+/ LAGRANGE SCHOOL DISTRICT NO. 102 04/27 GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOLS BONDS/TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED REFUNDING BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: MATURITIES: GENERAL OBLIGATION
LIMITED SCHOOLS BONDS (2029-2034)
TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED
REFUNDING BONDS (2029)
Day of Sale: 04/27 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 3,900 Aa2/NR/ WEST VIRGINIA 04/27 TAXABLE LEASE REVENUE (FAIRMONT OFC BUILDING) 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/29 HAMMONDSPORT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 3,580 // DISTRICT, NEW YORK 04/27 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2037 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/28 LORAIN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 3,500 /AA/ REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATION 04/27 UNLIMITED TAX, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29 WEST SONOMA COUNTY UNION HIGH WEEK OF 3,500 Aa3// SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/27 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30 OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 3,075 /BBB+/ CALIFORNIA 04/27 SUCCESSOR AGENCY TO THE OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY 2.575,000 TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30 NORTHWOODS, MISSOURI WEEK OF 2,910 /AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 04/27 SERIES 2015 (NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/28 OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 2,370 /BBB+/ CALIFORNIA 04/27 SUCCESSOR AGENCY TO THE OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY, $3,200,000 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30 BARTON COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,310 NR/A+/ UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 355 04/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/29 ROYALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,205 /A/ JUNEAU, MONORE AND VERNON COUNTIES, 04/27 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2025 MONTGOMERY COUTY, TEXAS WEEK OF 1,915 NR/NR/NR MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 56, 04/27 TEXAS 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/27 SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,445 // NEW YORK 04/27 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 04/30 CITY OF BENTON, ARKANSAS WEEK OF 1,335 NR/A+/NR SALES & USE TAX BONDS, SERIES 2015 04/27 MGR: Stephens Inc., Little Rock TERM: 2025, 2035, 2044
Day of Sale: 04/27 SPARTA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 965 // MONROE COUNTY, WISCONSIN 04/27 GENERAL OBLIGTION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/24
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,650,256 (in 000's)
SHANGHAI, May 9 Shanghai stocks recouped earlier losses to end flat on Tuesday, snapping a five-day losing streak, but lingering concerns over tighter financial regulations checked overall demand.
FRANKFURT Energy groups E.ON and EnBW are tearing down their nuclear plants at massive cost following Germany's decision to abandon nuclear power by 2022, but they are seeking to turn a burden into business by exporting their newfound dismantling skills.