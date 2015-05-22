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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CITY OF CHICAGO, ILLINOIS WEEK OF 650,000 /A-/BBB+
GENERAL OBLIGATION BONDS - 05/25
SERIES 2002B, 2003B, 2005D, 2007EFG
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/27
SCHOOL BOARD OF MIAMI DADE WEEK OF 460,000 A1/A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATIONN 05/25
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 05/28
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 454,000 Baa2/BBB/
DEVELOPMENT AUTHORITY, PENNSYLVANIA 05/25
HEALTH SYSTEM REVENUE BONDS -
ALBERT EINSTEIN HEALTHCARE NETWORK
ISSUE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/28
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 349,000 Aaa/AAA/
TEXAS 05/25
VARIABLE RATE LIMITED TAX
SCHOOLHOUSE BONDS, SERIES 2014A-1&1
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/28
ST. PAUL, MINNESOTA WEEK OF 302,180 A2/A/
HOUSING REDEVELOPMENT AGENCY 05/25
REVENUE REFUNDING HEALTHPARTNERS
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2035
Day of Sale: 05/28
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 195,000 A1/A/
SEWER REVENUE BONDS 05/25
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 07/28
ST. PAUL, MINNESOTA WEEK OF 191,465 A2/A/
HOUSING REDEVELOPMENT AGENCY 05/25
REVENUE REFUNDING HEALTHPARTNERS
SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2028
Day of Sale: 05/28
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING WEEK OF 184,800 //
AUTHORITY 05/25
EDUCATION LOAN REVENUE BONDS,
ISSUE I, SERIES 2015A (AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: S&P: AA (SF)* FITCH: ASF*
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA DAILY 176,075 A2/A+/A-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2031
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SAN MATEO COUNTY COMMUNITY WEEK OF 127,000 Aaa/AAA/
COLLEGE DISTRICT 05/25
(COUNTY OF SAN MATEO, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2014), SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 512 WEEK OF 118,625 Aaa//
JOHNSON COUNTY, KANSAS 05/25 EXP/ /
(SHAWNEE MISSION)
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: 2016-2017 and 2025-2035
Day of Sale: 05/27
EL PASO COUNTY, COLORADO DAILY 110,000 Aa3/AA-/
REVENUE BONDS
(THE COLORADO COLLEGE PROJECT)
TAXABLE SERIES 2015C
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC WEEK OF 91,605 Aa1/AAA/
DEVELOPMENT BANK SRF REV 2015 05/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2043
Day of Sale: 05/28
DECATUR CITY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 82,985 Aa3/AA-/
(ALABAMA) 05/25
SPECIAL TAX WARRANTS, SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
LAREDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 74,895 Aaa/AAA/AAA
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 05/25
STATE OF TEXAS LOCATED IN WEBB
COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings: A1/AA-/AA-
Day of Sale: 05/27
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,000 Aaa/AAA/
VARIABLE LIMITED TAX REFUNDING 05/25
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/28
ESCAMBIA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 65,000 A2/A/A
SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS 05/25
(GULF POWER COMPANY PROJECT)
FIRST SERIES 2009
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 4/1/2039 (12/1/17 HARD PUT)
Day of Sale: 05/28
KYRENE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 64,265 Aa1/AA/
NO. 28 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 05/25
CONSISTING OF:
$40,000M SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PORJECT OF 2010 SERIES C (2015)
$24,265M REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: 2015 SERIES C STRUCTURE: 2016,
2019-2020 AND 2026-2034
REFUNDING BONDS DUE: 2018-2027
Day of Sale: 05/27
PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED WEEK OF 62,665 //
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 05/25
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 54,240 NR/AAA/NR
CORPORATION 05/25
EDUCATION REVENUE BONDSD
(RESPONSIVE EDUCATION SOLUTIONS)
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/26
CAMDEN COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 52,815 //
IMPROVEMENT AUTHORITY 05/25
LEASE REVENUE COUNTY GUARANTY
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 05/28
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 50,000 NR/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4 05/25
REVENUE BONDS
SNOQUAIMIE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/27
CHINO PUBLIC FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 50,000 /BBB/
CALIFORNIA 05/25
LOCAL AGENCY REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/28
TEXAS CHILDREN'S HOSPITAL WEEK OF 50,000 Aa2/AA/AA
HARRIS COUNTY, TEXAS 05/25
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 05/28
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 49,000 Aaa/AAA/
VARIABLE RATE LIMITED TAX 05/25
SCHOOLHOUSE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/28
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 48,000 Aa2/AA/
NON-AD VALOREM REFUNDING REVENUE 05/25
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 05/27
LOS BANOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 46,000 A1/A+/
(MERCED COUNTY, CALIFORNIA) 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2008, SERIES 2015B
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MUNCIE SBC FIRST MORTGAGE REFUNDING DAILY 45,285 //
BONDS, SERIES 2015
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2023
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/BBB+ UNDERLYING
SUTTER BUTTE FLOOD CONTROL AGENCY, WEEK OF 45,000 /A/
CALIFORNIA 05/25
2015 ASSESSMENT REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/25
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 43,545 Aa1/AA/
AUTHORITY REVENUE BONDS 05/25
(UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA)
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INDIANA HEALTH FACILITY FINANCING WEEK OF 38,650 //
AUTHORITY REVENUE BONDS 05/25
(ASCENSION HEALTH SUBORDINATE
CREDIT GROUP), SERIES 2005A-7
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HARLINGEN CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 37,350 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 05/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 05/27
TWIN LAKES REGIONAL SEWER DISTRICT, WEEK OF 37,005 /A/
SEWAGE WORKS REVENUE & REFUNDING 05/25
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/27
THE COUNTY OF ST. CLAIR, ILLINOIS WEEK OF 35,810 Aa2/AA/
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 05/25
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2030-2044 TERM: 2015
Day of Sale: 05/26
DOUGLAS COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 33,875 //
PUBLIC UTILITY DISTRICT 05/25
WELLS HYDROELECTRIC REVENUE
REFUNDING, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/28
HURST-EULESS-BEDFORD INDEPENDENT WEEK OF 30,468 /AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 05/25
UNLIMITED TAX REFUNDIDNG BONDS
(TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (TAXABLE)
Day of Sale: 05/27
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 30,000 NR/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4 05/25
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SNOQUAIMIE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/27
MARIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
CALIFORNIA 05/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 05/27
MERCED UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa3//
CALIFORNIA 05/25
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/27
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
RANGEVIEW LIBRARY DISTRICT COLORADO WEEK OF 27,310 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 05/25
PARTICIPATION SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 05/28
DOUGLAS COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 25,655 Aa3/AA/
PUBLIC UTILITY DISTRICT 05/25
WELLS HYDROELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/28
MONTANA STATE GENERAL OBLIGTION WEEK OF 25,000 Aa1/AA/AA+
BONDS - SERIES 2015C 05/25
WATER POLLUTION CONTROL STATE
REVOLVING FUND PROGRAM
MGR: Davidson Securities, Inc., Wichita
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/27
UTICA COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 23,680 /AA-/
MACOMB COUNTY, SCHOOL BUILDING, 05/25
SITE AND REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/28
MERCEDES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,320 //
DISTRICT 05/25
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
HIDALGO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 05/26
COUNTY OF ONSLOW, NORTH CAROLINA WEEK OF 22,000 Aa2/AA/
NORTH CAROLINA GENERAL OBLIGATION 05/25
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/27
BALTIMORE,MARYLAND WEEK OF 21,330 /BBB+/
CONSOLIDATED SPECIAL OBLIGATION 05/25
REFUNDING BONDS (TAX INCREMENT
FINANCING PROGRAM
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/27
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 20,000 Aa2//
CALIFORNIA 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2014, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/27
WILMINGTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 18,510 Aa2/AA+/
STORM WATER FEE REVENUE BONDS 05/25
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 05/28
TOWN OF WINDSOR SALES & USE TAX WEEK OF 16,000 /AA-/
REVENUE, COLORADO 05/25
TAX-EXEMPT
MGR: George K. Baum & Company, Denver
COFFEE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,950 Aa1//
GEORGIA 05/25
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
TERM: 2020
REMARK: UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 05/27
WEST HILLS COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 12,130 A1/A+/
DISTRCIT 05/25
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
SERIES A (SCHOOL FACILITIES
IMPROVEMENT DISTRICT NO1)
SERIES C (2005 REFUNDING)
MGR: Rice Financial Products Company, New York.
Day of Sale: 05/27
BRISTOL TOWNSHIP, BUCKS COUNTY, WEEK OF 11,000 Aa3//
PENNSYLVANIA 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/27
OLMSTED FALLS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,570 /A+/
OHIO 05/25
CLASSROOM FACILITIES REFUNDING BOND
CONSISTING OF:
$8,625M - TAX-EXEMPT
$1,945M - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/27
PINE RICHLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 05/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2034
NORTH EAST SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SSERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 05/28
SPRINGTOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,200 Aaa//
DISTRICT 05/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
TEXAS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2029-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/27
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT NUMBER WEEK OF 8,790 /A+/
226 OGLE COUNTY, ILLINOIS (BYRON) 05/25
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 05/27
GRIMES, IOWA WEEK OF 8,500 Aa3//
GENERAL OBLIGATION CORPORATE 05/25
PURPOSE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 05/26
HURST-EULESS-BEDFORD INDEPENDENT WEEK OF 8,195 /AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 05/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: /AA+/AA+
Day of Sale: 05/27
FARMINGTON, CONNECTICUT WEEK OF 7,625 Aaa/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/25
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 05/27
COMMUNITY FACILITIES UTILITIES WEEK OF 7,015 A1/A-/NR
DISTRICT NO. 1 05/25
(CITY OF GOODYEAR, ARIZONA)
DISTRICT GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/27
SANTA FE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,000 /AA-/
DISTRICT, TEXAS 05/25
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 7,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/25
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/27
LONG COUNTY SCHOOL DISTRICT,GEORGIA WEEK OF 6,100 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/25
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2036
REMARK: Underlying A2 Rating
Day of Sale: 05/27
MCKINLEYVILLE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 6,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2015-2032
REMARK: INSURED (A+ UNDERLYING S&P)
LAKESIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,800 //
CALIFORNIA 05/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/28
CROTHYERSVILLE 2000 SCHOOL BUILDING WEEK OF 5,500 //
CORPORATION, INDIANA 05/25
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SOUTH PLACER FIRE DISTRICT, WEEK OF 5,310 /A+/
CALIFORNIA 05/25
2015 CERTIFICATES OF PARTICIPATION
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 05/27
HIGHLAND HEIGHTS, OHIO WEEK OF 4,700 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE STREET IMPROVEMENT 05/25
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/28
AVON GROVE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,295 /AA/
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 05/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2021
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 05/26
PORT OF PORT TOWNSEND, WASHINGTON WEEK OF 4,000 A1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 05/25
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 05/27
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,535 /AA/
DISTRICT, GEORGIA 05/25
SENDERO SPRINGS AND CONERSTONE
DEFINED AREA UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2033
REMARK: Underlying A2 Rating
Day of Sale: 05/27
AVON LAKE, O HIO DAILY 3,380 Aa2/NR/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/28
NORTH HAYS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,740 Baa3//
DISTRICT NO. 1, TEXAS 05/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/25
CITY OF WILMINGTON, OHIO WEEK OF 2,500 MIG 1//
WATERWORKS SYSTEM REFUNDING 05/25
BANS GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 6/16
Day of Sale: 05/27
SUGAR CREEK, MISSOURI WEEK OF 2,295 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 05/25
PARTICIPATION BONDS (PUBLIC SAFETY
BUILDING PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 05/28
CITY OF FISHERS BANS OF 2015 WEEK OF 2,200 NR/NR/
BANK QUALIFIED 05/25
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE: 12/16
Day of Sale: 05/28
ANDERSON VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 1,500 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/25
ELECTION OF 2010, SERIES C
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/28
WILMINGTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 1,240 Aa2/AA+/
STORM WATER FEE REVENUE BONDS 05/25
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 05/28
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Expected volume excluding daily issues: 4,740,738 (in 000's)