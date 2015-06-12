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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa2/AA/AA
AUTHORITY BUILDING AID 06/15 EXP/EXP/EXP
REVENUE BONDS FISCAL 2015
SERIES S-2
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: (ROP MONDAY, JUNE 15TH AND TUESDAY,
JUNE 16TH)
Day of Sale: 06/17
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 563,845 Aa2/AA+/NR
CORPORATION 06/15
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
(SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD BONDS)
$496,445M 2015 SERIES D-1 (FIXED
RATE)
$ 64,140M 2015 SERIES D-2 (FIXED
RATE)
$ 3,260M 2014 SERIES I (FIXED
RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2048
Day of Sale: 06/16
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 300,620 Aa3/AA-/AA-
DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE 06/15
BONDS
(UNIVERSITY OF ROCHESTER PROJECT),
SERIES 2015
$182,610M SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
$ 56,585M SERIES 2015B (TAX-EXEMPT)
$ 61,425M SERIES 2015C (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 06/16
FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 277,000 A2/A+/
ALL-REQUIREMENTS POWER SUPPLY 06/15
PROJECT REVENUE & REFUNDING REVENUE
BONDS-SERIES 2015 B&C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/16/2015
Day of Sale: 06/17
OCHSNER CLINIC FOUNDATION WEEK OF 252,000 Baa1/BBB+/
(TAXABLE) CORPORATE CUSIP 06/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2045
Day of Sale: 06/18
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 211,585 Aa2/AA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/15
UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE REFUNDING
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2048
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/17
COUNTY OF WAYNE, MICHIGAN WEEK OF 186,000 /SP-1/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 06/15
NOTES-SERIES 2015 (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18
THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 185,560 Aa2//A+
ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 06/15
AND REVENUE REFUNDING BONDS
(REVITALIZATION PROJECTS)
CONSISTING OF:
$ 63,670M 2015 SERIES A
$121,890M 2015 SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 157,000 A2/A+/
GRANT & REVENUE ANTICIPATION 06/15
REFUNDING FEDERAL HIGHWAY TRUST
FUND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/16
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 150,000 /AA/AA
COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN 06/15
REVENUE REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 35,000M TAXABLE
$115,000M TAX-EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/18
SAN MARCOS SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 146,220 /AA-/
CALIFORNIA 06/15
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 142,000 //
SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 06/15
ELECTRIC SYSTEM REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2040
Day of Sale: 06/16
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL WEEK OF 140,000 /A-/
FINANCING AUTHORITY 06/15
SOLID WASTE DISPOSAL REFUNDING
REVENUE BONDS-WASTE MANAGEMENT INC.
PROJECT-SERIES 2015A-1, A-2 & A-3
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 128,000 //
CLEAN WATER REVENUE REFUNDING 06/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 06/18
SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 125,000 Aa2/AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/15
GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION
SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 117,410 NR/AA/NR
AUTHORITY 06/15
RENTAL HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$104,570M SERIES A (NON-AMT)
$ 12,840M SERIES B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2052
Day of Sale: 06/17
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 106,090 /AAA/
CORPORATION, TEXAS 06/15
EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS
(HARMONY PUBLIC SCHOOLS)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB
Day of Sale: 06/18
SAN MARCOS SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 92,245 /AA-/
CALIFORNIA 06/15
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 73,000 A1/NR/AA-
AUTHORITY 06/15
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY ISSUE
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015 D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/16
$42,930,000 BROWARD COUNTY, FLORIDA WEEK OF 66,290 Aa1/AA+/AA+
WATER AND SEWER UTILITY REVENUE 06/15
REFUNDING BONDS SERIES 2015A
$23,360,000 BROWARD COUNTY, FLORIDA
WATER AND SEWER UTILITY REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/16
SOUTH LYON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 64,400 //
MICHIGAN 06/15
COUNTIES OF OAKLAND, WASHTENAW &
LIVINGSTON
SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/15
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 62,000 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY FOR THE 06/15
COUNTY OF RIVERSIDE JURUPA VALLEY
REDEVELOPMENT PROJECT AREA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2035 TERM: 2037
Day of Sale: 06/16
CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 60,000 /SP-1+/
TAX & REVENUE ANTICIPATION NOTES 06/15
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/16
CITY OF BLAINE, MINNESOTA WEEK OF 54,645 NR/NR/NR
SENIOR HOUSING AND HEALTHCARE 06/15
FACILITY REVENUE BONDS
(CREST VIEW SENIOR COMMUNITIES
PROJECT)
CONSISTING OF:
$53,230M SERIES A TAX EXEMPT
$ 1,415M SERIES B TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES A DUE: 2025, 2035, 2045 AND
2050
SERIES B DUE: 2020
Day of Sale: 06/10
MN HIGHER ED FAC AUTH REV ST. WEEK OF 53,430 A1//
OLAF COLLEGE 15 06/15
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 06/18
CITY OF MCKINNEY, TEXAS DAILY 52,300 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2035
MUNCIE SBC FIRST MORTGAGE REFUNDING DAILY 45,285 //
BONDS, SERIES 2015
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2023
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/BBB+ UNDERLYING
TOWN OF OAK ISLAND, NORTH CAROLINA WEEK OF 41,445 A2/NR/A+
ENTERPRISE SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/15
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034 TERM: 2036
Day of Sale: 06/18
KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 41,230 //
KALAMAZOO COUNTY, 2015 REFUNDING 06/15
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/16
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 40,000 Aa2/AA+/
CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 06/15
REVENUE SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD
BONDS, SERIES E (TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035, 2044
Day of Sale: 06/16
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 37,000 //
SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 06/15
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2025-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/16
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 36,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY 06/15
HOUSING BONDS-2015 SERIES D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/16
THE TRUSTEES OF UNION COLLEGE IN WEEK OF 36,000 A1/NR/NR
THE TOWN OF SCHENECTADY IN THE 06/15
STATE OF NEW YORK (A/K/A UNION
COLLEGE)
TAXABLE FIXED RATE BONDS, SERIES
2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 06/16
$660,000 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 31,180 Aa3/AA-/
DISTRICT 2015 GENERAL OBLIGATION 06/15
BONDS
DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS
ELECTION OF 2008 SERIES H-1
FEDERALLY TAXABLE
$30,520,000 SAN DIEGO UNIFIED
SCHOOL DISTRICT
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS
ELECTION OF 2008, SERIES H-2
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/17
LAVERNIA HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 30,130 NR/BB+/NR
CORPORATION 06/15
EDUCATION REVENUE BONDS
(MERIDIAN WORLD SCHOOL)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/18
UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 30,060 /AA/
AUTHORITY 06/15
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
(UTAH CHARTER ACADEMIES PROJECT)
CONSISTING OF:
$29,730M SERIES 2015A
$ 330M SERIES 2015B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2025 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 06/16
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 06/15
2015 SERIES D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/15/15
Day of Sale: 06/16
MO STATE ENVIRONMENT IMP ENERGY WTR WEEK OF 30,000 Aa3//
FACIL REV TRI-COUNTY 15 06/15
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 06/18
BOARD OF TRUSTEES OF WEEK OF 29,000 /A+/
GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY, 06/15
MICHIGAN
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2018-2035
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
BOARD OF TRUSTEES OF PULASKI WEEK OF 24,715 NR/AA/NR
TECHNICAL COLLEGE, ARKANSAS 06/15
STUDENT TUITION AND FEE REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2025 TERM: 2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/16
ORANGE COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 23,495 Aa1/AA+/AA+
COMPANY 06/15
LIMITED OBLIGAQTION BONDS,
SERIES 2015
ORANGE COUNTY, NORTH CAROLINA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035
Day of Sale: 06/15
VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 22,990 Aa3/AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/15
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/16
CITY OF LAUDERHILL, FLORIDA WEEK OF 22,350 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/15
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/16
FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 20,170 Aa1/AA+/
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 06/15
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 06/15
REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 20,000 A/A/
UTILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 06/15
SERIES 2015-2
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18
CITY OF SACRAMENTO, CALIFORNIA WEEK OF 19,865 /BBB+/
NORTH NATOMAS COMMUNITY FACILITIES 06/15
DISTRICT NO. 4,
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES F (2015)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT WEEK OF 18,695 //
NO. 2003-2, CITY OF UPLAND 06/15
(THE COLONIES AT SAN ANTONIO),
CALIFORNIA
IMPROVEMENT AREA NO. 2
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
ISSUE OF 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030 TERM: 2034
Day of Sale: 06/16
THE CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 17,870 A3/A-/
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 06/15 EXP/EXP/
(LAMBERT-ST. LOUIS INTERNATIONAL
AIRPORT), SERIES 2015 (AMT)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/16
BYRON UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,000 //
(CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA) 06/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
SERIES 2015C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2031 CABS: 2033-2039
CITY OF COTTONWOOD, ARIZONA WEEK OF 16,370 /A+/
PLEDGED REVENUE OBLIGATIONS, 06/15
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 06/16
MORGAN HILL FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 15,200 /AA/
CALIFORNIA 06/15
2015 SEWER REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/17
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 15,000 NR/AA/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF GLENDALE 06/15
(ARIZONA)
GRADUATE AND PROFESSIONAL STUDENT
LOAN PROGRAM REVENUE BONDS
(MIDWESTERN UNIVERSITY FOUNDATION)
SENIOR SERIES 2015A AND SUBORDINATE
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: SUBS: NR/A/NR
Day of Sale: 06/17
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 15,000 NR/AA/NR
GRADUATE & PROFESSIONAL STUDENT 06/15
LOAN PROGRAM REVENUE BONDS
(MIDWESTERN UNIVERSITY FOUNDATION)
SENIOR SERIES 2015A AND SUBORDINATE
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: SUBS: NR/A/NR
COUNTIES OF WINNEBAGO, OGLE, BOONE, WEEK OF 14,760 /AA/
STEPHENSON & DEKLAB & MCHENRY, 06/15
ILLINOIS
ROCK VALLEY COLLEGE COMMUNITY
COLLEGE BONDS, SERIES 2015 D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18
BUILD AMERICA AL CULLMAN CNTY REF WEEK OF 14,385 /A+/
WARRANTS 15- WEEK TO WEEK MUTUAL 06/15
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/18
STATE OF OREGON WEEK OF 14,090 Baa1//
OREGON FACILITIES AUTHORITY 06/15
REVENUE BONDS
(LINFIELD COLLEGE PROJECT),
2015 SERIES A
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/16
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 14,000 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY FOR THE COUNTY 06/15
OF RIVERSIDE MID-COUNTY
REDEVELOPMENT PROJECT AREA TAX
ALLOCATION REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2037
Day of Sale: 06/16
GROVE CITY, OHIO WEEK OF 14,000 Aa1//
LIBRARY CONSTRUCTION BONDS, 06/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18
CITY OF MCKINNEY, TEXAS DAILY 13,675 Aa2/AA+/
WW/SS REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2035
UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 12,650 Aa/BBB-/
AUTHORITY 06/15
(MOUNTAINVILLE ACADEMY) CHARTER
SCHOOL REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2039, 2042
Day of Sale: 06/18
WARRENSBURG R-VI INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,500 NR/A+/
DISTRICT, MISSOURI 06/15
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/16
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 7 WEEK OF 12,000 /AA+/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 06/15 /EXP/
(LEE'S SUMMIT R-7)
GENERAL OBLIGATIONS SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2033-2035
Day of Sale: 06/16
SOUTH DAKOTA BUILDING AUTHORITY WEEK OF 10,900 Aa2/AA+/NR
TAX EX REVENUE BONDS, SERIES 2015B 06/15
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040
REMARK: Opt Call:6/1/2025 @ 100
Day of Sale: 06/18
CITY OF MEADVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/15
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/17
RIPON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,920 /A+/
CALIFORNIA 06/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2012, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/15
ARLINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,900 Aaa//
NO. 25, ILLINOIS 06/15
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
NEW MONEY
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 06/18
CITY OF PITTSBURG, CALIFORNIA WEEK OF 9,795 //
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 06/15
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/17
NEW CANAAN, CONNECTICUT WEEK OF 9,390 Aaa/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/15
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
IROQUOIS COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,360 /A+/
MILFORD COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/15
DISTRICT NO. 124
SCHOOL BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 8,535 A1/AA/NR
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS 06/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2021
OHIO SUMMIT COUNTY DEV FIN AUTH WEEK OF 8,315 /A+/
LEASE REV REMINDERVILLE 15 06/15
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/18
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 8,000 Aaa//
WISCONSIN 06/15
RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH
COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015-2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 06/18
SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,960 A1//
PERRY AND DAUPHIN COUNTIES, 06/15
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION NOTES,
SERIES B OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 06/18
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 601 WEEK OF 6,945 Aa2//
FOSSTON PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 06/15
GENERAL OBLIGATION ALTERNATIVE
FACILITIES BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2038
REMARK: (MN CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 06/17
KIRBYVILLE CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 6,790 /AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/15
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 06/16
MAPLEWOOD-RICHMOND HEIGHTS SCHOOL WEEK OF 6,100 //
DISTRICT, MISSOURI 06/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/18
MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 /A+/
PENNSYLVANIA 06/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,980 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/15
NO. 2004-1 SP TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
(VICTORIA RANCH)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/18
CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,810 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/15
NO. 2004-3 SP TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
(BRATTON DEVELOPMENT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/18
STATEWIDE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 5,160 NR/BB+/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/15
REVENUE BONDS
CHILDREN OF PROMISE, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
LAKESHORE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 5,000 Aa1//
DISTRICT, WISCONSIN 06/15
(CALUMET, MANITOWOC, SHEBOYGAN AND
OZAUKEE COUNTIES)
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 06/17
OGLE & STEPHENSON COUNTIES, WEEK OF 4,855 A1//
ILLINOIS 06/15
FORRESTVILLE VALLEY COMMUNITY UNIT
SCHOOL DISTRICT NO. 221,
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/16
ALLEN COUNTY, INDIANA WEEK OF 4,625 A3/NR/
REDEVELOPMENT DISTRICT TAXABLE TAX 06/15
INCREMENT REVENUE BONDS, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 06/17
MORGAN, CASS & SCOTT COUNTIES, WEEK OF 4,345 /A+/
ILLINOIS 06/15
TRIOPIA COMMUNITY UNIT SCHOOL
DISTRICT NO. 27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17
CITY OF PORTLAND, TEXAS WEEK OF 3,955 NR/A-/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/15
STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES
AND PATRICIO COUNTIES)
SALES TAX REVENUE BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/16
RANDOLPH COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,915 /A/
CHESTER COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/15
DISTRICT NO. 139 (ALTERNATE REVENUE
SOURCE)
CONSISTING OF:
$2,700M - SERIES A
$ 495M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17
PORTAGE LAKE WATER AND SEWAGE WEEK OF 3,805 /AA/
AUTHORITY 06/15
HOUGHTON COUNTY, MICHIGAN
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: DUE: 01/01/2015 AND APRIL 1 AND
OCTOBER 1, 2016 2020 AND APRIL 1,
2021
Day of Sale: 06/17
PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,555 NR/AAA/NR
(PARKER COUNTY, TEXAS) 06/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/15
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 3,500 //
SCHOLL DISTRICT, CALIFORNIA 06/15
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2008, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/18
GRAND MISSION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,450 /BBB-/
DISTRICT NO. 2, TEXAS 06/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 06/16
CA MORENO VALLEY USD CFD 2004-4 WEEK OF 3,355 //
SPECIAL TAX 15 06/15
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/18
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 1, WEEK OF 3,210 A1/NR/
COLORADO 06/15
MAPLETON REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/17
TENTH SPECIAL SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 3,000 /AA-/
WILSON COUNTY, TENNESSEE 06/15
LIMITED OBLIGATION SCHOOL BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017
Day of Sale: 06/16
CITY OF VALPARAISO, INDIANA WEEK OF 2,500 //
REDEVELOPMENT DISTRICT TAX 06/15
INCREMENT REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
JOHNSON CITY PARK AND RECREATION WEEK OF 2,500 Aa2/NR/
DISTRICT, KANSAS 06/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2015-A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 06/16
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 2,500 //
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 06/15
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/18
ALLEN COUNTY REDEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 2,050 A3/NR/
INDIANA 06/15
TAX INCREMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2040
Day of Sale: 06/17
BOULDERS PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 2,005 NR/NR/
DISTRICT, NEW MEXICO 06/15
SPECIAL LEVY REVENUE BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/16
ALLEN COUNTY REDEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 1,630 A2/NR/
INDIANA 06/15
TAXABLE TAX INCREMENT REVENUE BOND
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 06/17
BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2//
DISTRICT 06/15
ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2015F
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2021-2025
Day of Sale: 06/17
STATEWIDE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 360 NR/BB+/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/15
REVENUE BONDS
CHILDREN OF PROMISE, SERIES 2015B
(TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
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Expected volume excluding daily issues: 5,462,965 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)