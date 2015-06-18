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CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 1,386,045 /SP-1+/
2015 TAX AND REVENUE ANTICIPATION N 06/22
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/24
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 939,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/22
CONSOLIDATED LOAN OF 2015, SERIES
C & REFUNDING BONDS, 2015 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 6/22
Day of Sale: 06/23
FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION CORP WEEK OF 296,000 Baa3/BBB-/
PROJECT 06/22
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 273,000 Aa3/A+/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT TEMPLE 06/22
UNIVERSITY REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/23
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 263,000 /BBB/BBB
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 06/22
MERITUS MEDICAL CENTER ISSUE -
REVENUE BONDS - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 6/24
Day of Sale: 06/24
INDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 250,220 /A-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
TRANSPORTATION DISTRIBUTION
INDUSTRIAL REDEVELOPMENT
PROJECT NO. 2
2015B TAXABLE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
SCHOOL BOARD OF MIAMI DADE, FLORIDA WEEK OF 240,000 A1/A/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/22
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 06/25
INDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 235,920 /A/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
CIVIC RECREATIONAL INDUSTRIAL
REDEVELOPMENT PROJECT NO. 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
KELIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 235,915 Aaa/AAA/
TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
Day of Sale: 06/25
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 219,165 Aa3/A+/AA-
PUBLIC FACILITIES REVENUE AND 06/22
REFUNDING BONDS
(JACKSON HEALTH SYSTEM)
SERIES 2015A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: TUESDAY, 6/23
INST PRICING: WEDNESDAY, 6/24
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 216,865 Aaa/AAA/AA+
FACILITIES CORPORATION 06/22
STATE CLEAN WATER AND DRINKING
WATER REVOLVING FUNDS REVENUE BONDS
(NEW YORK CITY MUNICICPAL WATER
FINANCE AUTHORITY PROJECTS-2ND
RESOLUTION)
SERIES 2015A SUBORDINATED SRF BONDS
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: MONDAY 06/22
INSTIT PRICING: TUESDAY 06/23
ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 212,615 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
Day of Sale: 06/24
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 205,000 //
AUTHORITY-EVANGELICAL LUTHERAN 06/22
GOOD SAMARITAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/24
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 200,000 Aaa/AAA/
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES 06/22
AUTHORITY BONDS, YALE UNIVERSITY
ISSUE SERIES 2015A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: PUT: 2035
Day of Sale: 06/22
BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE WEEK OF 192,000 Aa1/AA+/
UNIVERSITY 06/22
GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 6/24
Day of Sale: 06/25
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 186,570 //
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE 06/22
BONDS, SERIES 2015A
(ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: S&P: A (NEGATIVE)
FITCH: A (STABLE)
Day of Sale: 06/23
UNIVERSITY OF VERMONT & STATE WEEK OF 168,000 Aa3/A+/
AGRICULTURAL COLLEGE 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/22
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 148,000 A1/A+/A+
UTILITY SYSTEM JR. LIEN REVENUE 06/22
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 06/25
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 127,610 A2/A+/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/22
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 06/24
WINCHESTER, VIRGINIA WEEK OF 121,740 A1/A+/
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY/ 06/22
WEST VIRGINIA HOSPITAL FINANCE
AUTHORITY
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
(VALLEY HEALTH SYSTEM OBLIGATED
GROUP)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS: (STABLE)
Day of Sale: 06/25
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/AA
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 06/22
(STANFORD HEALTH CARE)
2015 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTHSHORE SCHOOL DISTRICT NO. 417, WEEK OF 97,500 Aa1/AA-/
WASHINGTON 06/22
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 06/23
ALASKA RAILROAD CORPORATION WEEK OF 96,000 //
CAPITAL GRANT RECEIPTS REFUNDING 06/22
FTS SELECTION 5307 URBANIZED AREA
FORMULA FUNDS & SECTION 5337
STATE OF GOOD REPAIR FORMULA FUNDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 06/24
MODESTO IRRIGATION DISTRICT, WEEK OF 93,000 /A+/A+
CALIFORNIA 06/22
FINANCING AUTHORITY ELECTRIC SYSTEM
REVENUE ELECTRIC SYSTEM REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2036 TERM: 2040
Day of Sale: 06/25
SOUTH TEXAS COLLEGE DISTRICT WEEK OF 88,725 //
(HIDEALGO AND STARR COUNTIES) 06/22
LIMITED TAX BONDS, SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 88,000 /AA-/
REDEVELOPMENT REFUNDING AUTHORITY 06/22
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 78,385 A3/A/NR
AUTHORITY 06/22
REVENUE BONDS, SERIES 2015
(FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH
CENTER)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 06/23
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 78,000 /AA-/
REDEVELOPMENT REFUNDING AUTHORITY 06/22
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 76,000 A1/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/24
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 //
DISTRICT, TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 06/23
UNION COUNTY HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 72,000 Aa2//
FACILITIES FINANCING AUTHORITY 06/22
BUCKNELL UNIVERSITY - UNIVERSITY
REVENUE BONDS - SERIES B OF 2015
(EXEMPT) & SERIES C OF 2015
(TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24
HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM WEEK OF 69,000 Aa2/AA-/
COMBINED FEE REVENUE & REFUNDING 06/22
BONDS - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24
NDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 63,975 //
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
TRANSPORTATION DISTRIBUTION
INDUSTRIAL REDEVELOPMENT
PROJECT NO. 2
2015 SUBORDINATE LIEN TAX
ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
COOPERSVILLE AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 63,600 /AA-/
MICHIGAN 06/22
COUNTIES OF OTTAWA & MUSKEGON,
REFUNDIDNG BONDS
CONSISTING OF:
$37,600M - SERIES A
$26,000M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/24
SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL WEEK OF 60,000 Aa1/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
MISSISSIPPI HOME CORPORATION WEEK OF 58,000 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 06/22
REFUNDING BONDS
2015 SERIES A (FEDERALLY TAXABLE-
MONTHLY PASS-THROUGH)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF BUCKEYE, ARIZONA WEEK OF 55,000 /AA-/AA-
EXCISE TAX REVENUE OBLIGATIONS, 06/22
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2021-2030 TERM: 2035, 2045
Day of Sale: 06/23
UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 52,905 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/22
STATE OF TEXAS LOCATED IN
WEBB COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
REMARK: DUE: 2015-2025 AND 2029-2035
CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 52,300 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/22
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/23
MONROE SCHOOL DISTRICT NO. 103, WEEK OF 51,445 Aa1/NR/
WASHINGTON 06/22
SNOHOMISH COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS - 2015
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
REMARK: (WASHINGTON STATE GUARANTEE)
UNDERLYING RATING: AA3
Day of Sale: 06/23
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT, TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/23
MADISON COUNTY CAPITAL RESOURCE WEEK OF 48,520 Aa3/AA/
CORPORATION 06/22
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(COLGATE UNIVERSITY REFUNDING
PROJECT), SERIES 2015A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/24
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 46,000 /A+/AA-
DEACONESS HEALTH SYSTEM OBLIGATED 06/22
GROUP - REFUNDING REVENUE BONDS -
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/23
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 46,000 A2/A/
BUILDING CORPORATION 06/22
HIGHER EDUCATION FACILITY REVENUE
PROVIDENCE COLLEGE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/24
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 45,490 NR/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4 06/22
REVENUE BONDS
SNOQUAIMIE, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24
MUNCIE SBC FIRST MORTGAGE REFUNDING DAILY 45,285 //
BONDS, SERIES 2015
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2023
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/BBB+ UNDERLYING
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 43,000 Baa3/BBB-/
FINANCING AUTHORITY (FIRSTENERGY) 06/22
EXEMPT FACILITIES REVENUE BONDS -
SERIES 2005A (NON-AMT) -
(SHIPPINGPORT PROJECT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/24
MASTER LEASE CERTIFICATES OF WEEK OF 40,630 //
PARTICIPATION OF 2015, SERIES A 06/22
EVIDENCING PROPORTIONATE INTERESTS
OF THE OWNERS THEREOF IN
CERTAIN LEASE PAYMENTS TO BE MADE
BY THE
STATE OF WISCONSIN
ACTING BY AND THROUGH THE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: DUE: 09/01/2015 AND 03/01 & 09/01
2016-2023
CHARTER OAK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,000 /AA/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 06/22
CONSISTING OF:
27,000M ELECTION OF 2012 GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES A
$13,000M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/23
SOUTH CAROLINA HOUSING FINANCE & WEEK OF 39,000 Aaa//
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/22
HOUSING REVENUE BONDS (TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025
REMARK: 5 YEAR PAC
Day of Sale: 06/25
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE WEEK OF 38,600 NR/A+/A+
CTIY OF MILWAUKEE (WISCONSIN) 06/22 /EXP/EXP
FEDERALLY TAXABLE REDEVELOPMENT
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015A
(MILWAUKEE PUBLIC SCHOOLS-QUALIFIED
SCHOOL CONSTRUCTION BONDS-DIRECT
PAYMENT SUBSIDY)
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/24
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 38,402 A1/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION 2014, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/24
INDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 37,215 /A-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
TRANSPORTATION DISTRIBUTION
INDUSTRIAL REDEVELOPMENT
PROJECT NO. 3
2015B TAXABLE ALLOCATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
COVINA-VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 37,000 Aa3/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 06/24
CRYSTAL CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 35,000 //
DISTRICT, TEXAS 06/22
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
ZAVALA COUNTY)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/23
SAN BERNARDINO CITY, CALIFORNIA WEEK OF 35,000 A2/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/22
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION
2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 06/24
KENTUCKY RURAL WATER FINANCE WEEK OF 32,500 MIG 1//
CORPORATION 06/22
PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2016
Day of Sale: 06/24
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 31,470 A1//
THE CITY OF GLENDALE, WISCONSIN 06/22
COMMUNITY DEVELOPMENT LEASE REVENUE
BONDS (BAYSHORE FACILITY)
CONSISTING OF:
$11,765M SERIES 2015A
$19,705M SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2023-2027
CITY OF CRANSTON, RHODE ISLAND WEEK OF 30,350 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 06/22
2015 SERIES A AND B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/25
COUNTY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 29,315 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/22
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2026
Day of Sale: 06/24
TRACY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 29,000 Aa2//
CALIFORNIA 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
TOWN OF MANCHESTER, CONNECTICUT WEEK OF 27,405 Aa1/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 06/22
2015 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
REMARK: DUE: 08/01/2027
Day of Sale: 06/23
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 26,535 NR/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4 06/22
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
IMPROVEMENT REFUNDIDNG BONDS
SNOQUALMIE, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24
ROCKLIN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 25,385 NR/NR/
DISTRICT NO. 10, CALIFORNIA 06/22
WHITNEY RANCH SPECIAL TAX REVENUE
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 06/23
BRAZOSPORT WATER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 22,650 /A+/
WATER SUPPLY SYSTEM REGIONAL 06/22
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 06/23
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITY WEEK OF 22,130 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/22
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REFUNDING BONDS
SERIES 2015 (ORINDA WILDER)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
CHATHAM COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 21,665 Aa2/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/22
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2035
ROSEVILLE, CALIFORNIA WEEK OF 20,000 /AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 2015 06/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/25
KLEIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,490 Aa1/AA/
TEXAS 06/22
UNL8IMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: DUE: 2015-2016 AND 2028-2031
(NON PSF)
Day of Sale: 06/25
TOWN OF MANCHESTER, CONNECTICUT WEEK OF 17,132 //
GENERAL OBLIGATION BOND 06/22
ANTICIPATION NOTES, ISSUE OF 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2016
Day of Sale: 06/23
VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLLINOIS WEEK OF 16,000 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/22
BONDS, SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/25
INDIANA STATE UNIVERSITY WEEK OF 15,000 A1/NR/
TRUSTEES HOUSING-DINING REVENUE 06/22
BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/24
BRIDGETON, MISSOURI WEEK OF 14,000 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 06/22
SALES TAX REFUNDING REVENUE BONDS
(HILLTOP COMMUNITY IMPROVEMENT
DISTRICT PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/22
CITY OF MCKINNEY, TEXAS WEEK OF 13,675 Aa2/AA+/
WW/SS REVENUE REFUNDING AND 06/22
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/23
BEDFORD, PENNSYLVANIA WEEK OF 12,100 Aa3//
AREA SCHOOL DISTRICT 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2028
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 11,750 Aaa/NR/NR
FINANCE AGENCY 06/22
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS,
SERIES 2015B
(LEXINGTON MANOR APARTMENT PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/22
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 10,975 NR/BBB-/
AUTHORITY 06/22
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
JOHN ADAMS, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2045
CITY OF EDINBURG, TEXAS WEEK OF 10,120 /AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/22
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 06/23
CHESTER COUNTY SCHOOL AUTHORITY WEEK OF 10,000 Aa3//
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/22
SCHOOL LEASE REVENUE BONDS
(CHESTER COUNTY INTERMEDIATE UNIT
PROJECT), SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/23
CENTRAL CAMBRIA PENNSYLVANIA WEEK OF 9,700 /AA-/
SCHOOL DISTRICT 06/22
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 06/25
KENT CITY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 9,125 /AA-/
MICHIGAN, KENT, OTTAWA, MUSKEGON & 06/22
NEWAYGO COUNTIES REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/23
GALENA PARK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,100 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/AA+
**********BANK QUALIFIED**********
Day of Sale: 06/24
TRACY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,100 Aa2//
CALIFORNIA 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
2008 ELECTION, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
BREMEN MULTI SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,490 NR//
CORPORATION, INDIANA 06/22
FIRST MORTGAGE REFUNDING
IMPROVEMENT REVENUE BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 06/24
CADDO MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,450 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S15B
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: 2015-2034 and 2039-2042
Day of Sale: 06/22
SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 8,315 /A+/
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY 06/22
LEASE REVENUE BONDS,
REMINDERVILLE, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2045
Day of Sale: 06/23
HUTTO (CITY OF), TEXAS LIMITED WEEK OF 8,290 //
TAX REFUNDING BONDS S15 06/22
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 06/24
INDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 8,090 /A-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
TRANSPORTATION DISTRIBUTION
INDUSTRIAL REDEVELOPMENT
PROJECT NO. 2
2015A TAX ALLOCATION REFUNDING BOND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
CITY OF EDINBURG, TEXAS WEEK OF 8,035 /AA/AA-
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/22
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 06/23
PASCO, WASHINGTON WEEK OF 8,000 /AA-/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/22
BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/24
INDUSTRY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 7,330 /A-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 06/22
TRANSPORTATION DISTRIBUTION
INDUSTRIAL REDEVELOPMENT
PROJECT NO. 3
2015A TAX ALLOCATION REFUNDING BOND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,220 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 06/22
GENERAL OBLIGATION NOTES,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/24
FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,150 //
TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
S15
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2038-2045
Day of Sale: 06/25
MONTROSE, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,000 /A+/
AREA SCHOOL DISTRICT 06/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2025
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 5,890 NR/A+/
PIERCE COUNTY, WASHINGTON 06/22
WATER AND REFUNDING REVENUE BONDS
2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
LOWER LACKAWANNA VALLEY SANITARY WEEK OF 5,700 /AA/
AUTHORITY 06/22
LACKAWANNA AND LUZERNE COUNTIES,
PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 06/22
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 5,655 NR/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4, 06/22
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
SNOQUALIMIE IMPROVEMENT REFUNDING
2015B (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24
SPRING WEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,485 NR/AA/NR
DISTRICT 06/22
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
COMBINATION UNLIMITED TAX AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/22
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 4,080 //
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 4 06/22
REVENUE BONDS
SNOQUAIMIE 2015B (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/24
IRONTON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,955 Aa2//
LAWRENCE COUNTY, OHIO 06/22
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 06/23
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 3,500 /A+/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2008, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/25
BLANCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,450 /AA-/
TEXAS 06/22
(BLANCO KENDALL AND HAYS COUNTIES,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 06/24
FREER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,355 Aaa//
TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S15
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 06/25
SEVEN HILLS CITY, OHIO WEEK OF 3,220 NR/NR/
CAPITAL IMPROVEMENT BOND 06/22
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/23
SCHOOL DISTRICT OF THEMENOMONIE WEEK OF 2,980 //
AREA 06/22
DUNN AND ST. CROIX COUNTIES,
WISCONSIN
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2020
SHAMOKIN-COAL TOWNSHIP JOINT SEWER WEEK OF 2,925 /AA/
AUTHORITY 06/22
NORTHUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA
FEDERALLY TAXABLE SEWER REVENUE
BONDS, SERIES A OF 2015
SEWER REVENUE BONDS,
SERIES B OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 06/24
PIKE & CALHOUN COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 2,470 /A+/
PIKELAND COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/22
DISTRICT #10, GENERAL OBLIGATION
BONDS
CONSISTING OF:
$1,220M - SERIES A
$1,250M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/25
BINGHAMTON, NEW YORK WEEK OF 2,400 A2/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/22
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 06/25
SPUR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,220 /AAA/
TEXAS 06/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/25
PAINT ROCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,160 NR/AA/NR
DISTRICT 06/22
(CONCHO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/22
KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 1,700 /A+/
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 06/22
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/25
TOWN OF FREDERICK, COLORADO WEEK OF 1,105 //
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS 06/22
SERIES 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/25
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Expected volume excluding daily issues: 8,854,649 (in 000's)