July 2 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 463,110 /A/A
AGENCY NUMBER 1 07/06
CONSISTING OF:
REFUNDING SERIES 2015A
REFUNDING SERIES 2015B
SERIES 2015C
REFUNDING SERIES 2015D (FEDERALLY
TAXABLE)
REFUNDING SERIES 2015E (FORWARD
DELIVERY BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 400,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 07/06
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS
2015 SERIES A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
CITY OF AUSTIN, TEXAS WATER AND WEEK OF 289,495 Aa2/AA/AA-
WASTEWATER SYSTEM REVENUE 07/06
REFUNDING BONDS SERIES 2015A
TAXABLE SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/08
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 205,000 Baa1/BBB+/B-
AUTHORITY EVANGELICAL LUTHERAN 07/06
GOOD SAMARITAN
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2036 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/09
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY WEEK OF 178,000 Aa2/AA/AA
REVENUE & REFUNDING (109MM T/E 07/06
70MM/AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/08
DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 157,330 Aa2/AA-/
DISTRICT 07/06
(RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2015, SERIES 2015
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/08
STATE OF NEW YORK MORTGATGE AGENCY WEEK OF 151,000 //
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE 07/06
(65MM TE/85MM AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TE: 16-18, 31, 35, 40
AMT: 18, 26, 28, 35
ROP: 7/7
Day of Sale: 07/08
CITY OF BAKERSFIELD WASTEWATER WEEK OF 147,000 Aa2/AA/
REVENUE REFUNDING, CALIFORNIA 07/06
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/08
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
CHAPMAN UNIVERSITY WEEK OF 130,000 A2//
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES 07/06
AUTHORITY REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/08
CITY OF VERNON, CALIFORNIA WEEK OF 110,000 NR/A-/NR
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 07/06
2015 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 07/08
OREGON HEALTH AND SCIENCE WEEK OF 100,000 A1/AA-/AA-
UNIVERSITY REVENUE BONDS 07/06
(FEDERALLY TAXABLE)
SERIES 2015C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
CITY OF SEATTLE, WASHINGTON WEEK OF 100,000 Aa2/AA/
MUNICIPAL LIGHT & POWER REVENUE 07/06
BONDS (SIFMA FLOATERS)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Soft Put 11/1/17, 11/1/18
Day of Sale: 07/08
KENNEWICK, WASHINGTON WEEK OF 80,000 Aa1/NR/
SCHOOL DISTRICT BENTON COUNTY 07/06
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
REMARK: DUE: 2016-2027 AND 2029-2034
UNDERLYING RATINGS: AA2
WASHINGTON STATE GUARANTEE
Day of Sale: 07/07
FSU FINANCIAL ASSISTANCE, INC. WEEK OF 79,225 A1//A
EDUCATIONAL INCLUDING ATHLETIC, 07/06
FACILITIES IMPROVEMENT REVENUE
BONDS-SERIES 2015A, B, (TAXABLE),
AND C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/07
CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 77,475 A3/AA-/NAF
$56,720M GENERAL OBLIGATION 07/06
REFUNDING BONDS, 2015 SERIES A
$20,755M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2015 SERIES B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/07
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 76,000 A1/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 07/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06
DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 75,000 Aa1/AA+/
MULTI-MODEL LIMITED TAX NOTES- 07/06
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 74,450 Aa2/AA+/
FINANCE CORPORATION HOME 07/06
OPPORTUNITY BONDS
CONSISTING OF:
$26,820M SERIES 66-A1 (NON-AMT)
$10,385M SERIES 66-A2 (NON-AMT)
$15,000M SERIES 66-B (ADJUSTABLE
SIFMA RATE) NON-AMT)
$ 1,020M SERIES 66-C1 (AMT)
$22,225M SERIES 66-C2 (AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
BROWNSBURG 1999 SCHOOL BUILDING WEEK OF 74,170 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 07/06
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE BONDS
REFUNDING SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT (AA-UNDERLYING)
Day of Sale: 07/08
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 266 WEEK OF 73,175 /AA/
SEDGWICK COUNTY, KANSAS (MAIZE) 07/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015A
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/07
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 68,985 A1/AA/
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 07/06 EXP/EXP/
BONDS, SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/09
COLLIN COUNTY, TEXAS WEEK OF 68,000 Aaa/AAA/
UNLIMITED TAX ROAD & REFUNDING 07/06
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/07
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 65,745 A1/AA-/
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/06
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS-
FURMAN UNIVERSITY-SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
MOON AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 62,000 /AA-/
PENNSYLVANIA 07/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/08
MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa2//
CALIFORNIA 07/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT 0066 WEEK OF 57,000 Aa1/NR/NR
(WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS) 07/06
IN THE STATE OF NEBRASKA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/07
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 56,345 Aaa/AAA/
AGENCY 07/06
WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING
FUND REVENUE BONDS SERIES 2015 A
(GREEN BONDS) ( POOLED LOAN ISSUE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
LAKE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 48,995 //
CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 07/06
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 07/08
CITY OF WILKES-BARRE FINANCE WEEK OF 47,045 /A-/
AUTHORITY, UNIVERSITY OF SCRANTON 07/06
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$35,130,000 SERIES 2015A &
$11,915,000 SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/08
SUSQUEHANNA UNIVERSITY, WEEK OF 45,000 A2//
PENNSYLVANIA 07/06
UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
JEA WEEK OF 44,200 Aa2/AA-/AA
FLORIDA ELECTRIC SYSTEM REVENUE 07/06
BONDS SERIES THREE 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 2016-2019, 2028-2031
Day of Sale: 07/07
SANDY CITY, UTAH WEEK OF 41,610 /AA+/
SALES TAX REVENUE BONDS 07/06
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/09
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 38,401 A1/A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 07/06
2015
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION 2014, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06
DELAWARE COUNT, PENNSYLVANIA WEEK OF 35,000 Aa3//
REGIONAL WATER QUALITY CONTROL 07/06
AUTHORITY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 07/08
WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 35,000 //
AGENCY POWER SUPPLY REVENUE 07/06
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2031-2036
Day of Sale: 07/07
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 34,645 NR/A+/NR
REVENUE BONDS (THE CHILDRENS AID 07/06
SOCIETY PROJECT), SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/09
STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 33,935 //
FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 07/06
HIRAM COLLEGE 2015 PROJECT
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/07
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 32,830 /BB+/
EDUCATION REVENUE BONDS 07/06
(PINE LAKE PREPARATORY)
SERIES 2015 TAX-EXEMPT
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 07/09
MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa2//
CALIFORNIA 07/06
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
CALIFORNIA EDUCATION NOTES PROGRAM WEEK OF 28,000 /SP-1+/
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 07/06
FISCAL YEAR 2015-16 NOTE
PARTICIPATIONS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/07
LOS ALAMITOS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 24,495 /AA/
DISTRICT 07/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/08
WASHINGTON LYNDEN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,000 A1//
NO.504 UTGO 15 07/06
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/07
CALIFORNIA LOS BANOS USB COP 15 WEEK OF 20,000 //
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08
COLTON REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 19,450 /A/
CALIFORNIA 07/06
SUCCESSOR AGENCY TO REDEVELOPMENT
AGENCY OF THE CITY OF COLTON
REFUNDING TAX ALLOCATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/08
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 18,246 /AA+/
COMMISSION 07/06
TAXABLE MULTIFAMILY HOUSING
REFUNDING REVENUE BONDS
2015 SERIES 2 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/09
ALABAMA ALTAPOINTE HEALTH SYSTEMS WEEK OF 15,990 /BBB-/
TOBACCO REV 15A 07/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: MBIA
Day of Sale: 07/08
COLUMBIA COUNTY GEORGIA WEEK OF 15,000 Aa1/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 07/06
SERIES 2015
MGR: Jefferies LLC, New York
SERIAL: 2018-2023
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 15,000 //
SPECIAL IMPROVEMENT DISTRICT NO.151 07/06
(SUMMERLIN-MESA) LOCAL IMPROVEMENT'
BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/09
WASHINGTON RICHLAND UTGO REF 2015 WEEK OF 14,900 //
GENERAL OBLIGATION 07/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08
AYERSVILLE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,661 /AA/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/06
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2052
Day of Sale: 07/08
OHIO PINNABLE COMMUNITY INFRA FIN WEEK OF 13,500 NR/AA/
AUTH COMMUNITY FACIL 15A 07/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 07/09
NORTH BEND, WASHINGTON WEEK OF 12,895 //
CONSISTING OF: 07/06
$1,880M LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
$9.135M WATER REVENUE
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
REMARK: LTGO: NR/AA DUE: 2015-2026
WATER: NR/A+ DUE: 2016-2032
(5 YR CALL REFUNDING)
Day of Sale: 07/09
CITY OF PASADENA, TEXAS (HARRIS WEEK OF 12,840 //
COUNTY) 07/06
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: S&P AND FITCH RATINGS TBD
Day of Sale: 07/09
CALIFORNIA BAKERSFIELD SD GO 2006 WEEK OF 12,770 //
ELEC QSCB 15E 07/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08
YORK COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /A-/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BONDS 07/06
YORK WATER AND SEWER COMPANY
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2026-2045
HENRY COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 9,680 Aa1//
GEORGIA 07/06
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
Day of Sale: 07/08
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,675 //
JEFFERSON AND INDIANA COUNTIES, 07/06
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIS OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/07
ROOSEVELT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,199 NR/AAA/NR
DISTRICT 07/06
(LUBBOCK COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/07
PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 8,000 Aa1//
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 07/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/08
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 271 WEEK OF 7,875 Aa2//
ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA 07/06
(MESABI EAST)
$1370M GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
$6505M GENERAL OBLIGATION TAXABLE
CROSSOVER REFUNDING BONDS, SERIES
2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: A: 17-19
B: 18-25
Day of Sale: 07/08
SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,660 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06
NO. 2004-1 (CENTRAL PARK PROJECT)
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06
DOWNERS GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 7,640 NR/AA+/NR
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 07/06
$3,365M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING PARK BONDS (ALTERNATE
REVENUE SOURCE), SERIES 2015A
$4,275M GENERAL OBLIGATION LIMITED
TAX PARK BONDS, SERIES 2015B
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
REMARK: SERIES 2015A - 2015-2025 AND 2028
SERIES 2015B - 2021-2030; 2032 AND
2034
Day of Sale: 07/07
INDIANA SOUTH CENTRAL COMMUNITY WEEK OF 7,500 NR/A+/
SCHOOL CORP AD VAL FIRST MORT 15 07/06
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/08
WEST YELLOWSTONE, MONTANA WEEK OF 6,995 NR/A-/
SCHOOL DISTRICT 07/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/08
CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS WEEK OF 6,660 //
(COMAL COUNTY) 07/06
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/07
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 385 WEEK OF 6,475 /AA-/
BUTLER COUNTY, KANSAS (ANDOVER) 07/06 /EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015 (BANK QUALIFIED)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2018
Day of Sale: 07/09
CUYHOGA FALLS, OHIO WEEK OF 6,160 Aa2//
TAXABLE LAND ACQUISITION & 07/06
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/08
SCHOOL DISTRICT OF AMERY WEEK OF 6,015 //
POLK AND ST. CROIX COUNTIES 07/06
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 07/09
ANSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,925 /AAA/
TEXAS 07/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A
**********BANK QUALIFIED**********
Day of Sale: 07/07
PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT #1 IN WEEK OF 5,905 Aa2//
PARK COUNTY, COLORADO 07/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 07/09
CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,610 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06
NO. 2005-1 SPECAIL TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A
(SPRINGFIELD)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,005 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06
NO. 2006-2 SPECAIL TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A
(SAVANNA RANCH) IA NO. 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09
BASTROP COUNTY, TEXAS LIMITED TAX WEEK OF 4,675 //
REFUNDING BONDS SERIES 2015 07/06
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/08
SOUTH GEORGIA GOVERNMENT SERVICES WEEK OF 4,500 A2//
AUTHORITY, GEORGIA 07/06
REVENUE BONDS (MITCHELL SCHOOL
QUALIFIED ZONE ACADEMY BOND
PROJECTS)
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
TERM: 2041
Day of Sale: 07/09
GORMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,851 /AAA/
TEXAS 07/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: **********BANK QUALIFIED**********
Day of Sale: 07/07
BRIDGMAN PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,825 /AA-/
2015 REFUNDING BONDS (GENERAL 07/06
OBLIGATION - UNLIMITED TAX)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2028-2035
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
REMARK: Underlying A Rating
Day of Sale: 07/08
BOROUGH OF FOREST HILLS WEEK OF 3,610 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/06
GENERAL OBLIGATION BOND,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/08
BOROUGH OF WILKINSBURG WEEK OF 3,150 //
(ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA) 07/06
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,020 Aa3//
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 07/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/08
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.2711 WEEK OF 2,500 MIG 1//
ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA 07/06
(MESABI EAST)
GENERAL OBLIGATION AID ANTICIPATION
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS
SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2016
Day of Sale: 07/08
KANSAS RENO COUNTY USD NO.309 GO WEEK OF 1,785 NR/A/
RFDG 15 07/06
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 07/08
CALIFORNIA BAKERSFIELD CITY SD GO WEEK OF 1,000 //
2006 ELEC QSCB 15F 07/06
TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08
EAST VINCENT TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 340 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/06
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 07/09
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,370,148 (in 000's)