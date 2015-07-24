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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE BUILDING AUTHROTIY WEEK OF 990,000 Aa3/A+/AA-
STATE OF MICHIGAN 07/27
2015 REVENUE AND REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES I(FACILITIES PROGRAM)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2050
Day of Sale: 07/30
THE CITY OF NEW YORK GENERAL WEEK OF 750,000 Aa2/AA/AA
OBLIGATION BONDS FISCAL 2016 07/27
SERIES A & B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 7/28 & 7/29
Day of Sale: 07/30
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 422,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL IMPROVEMENT & REFUNDING/ 07/27
COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
(43MM TXBL/ 379MM TE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Structure:
TE: 16-35; TXBL: 16-35
Day of Sale: 07/28
NEW YORK CITY INDUSTRIAL WEEK OF 364,000 //
DEVELOPMENT AGENCY AMERICAN 07/27
AIRLINES SPECIAL FACILITIES REVENUE
BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 1 Year Hard Put
Day of Sale: 07/29
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 266,285 A1//
SANITARY AUTHORITY SEWER REVENUE 07/27
BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2045
REMARK: RETAIL: 07/28/2015
Day of Sale: 07/29
CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 208,770 Aaa/AAA/
CONSISTING OF: 07/27
$47,035M* WATER SYSTEM REVENUE
BONDS, SERIES 2015A
$73,345M* WATER SYSTEM REFUNDING
REVENUE BONDS, SERIES 2015B
$88,390M* WATER SYSTEM REFUNDING
BONDS, SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 193,366 NR/AAA/AAA
PERMANENT IMPROVEMENT & REFUNDING 07/27
BONDS SERIES 2015A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/29
SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH DAILY 150,000 Aa2/AA-/AA-
COUNTY REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 124,550 //
$43,070M RESIDENTIAL HOUSING 07/27
FINANCE BONDS, 2015 SERIES A (AMT)
$1,475M RESIDENTIAL HOUSING FINANCE
2015 SERIES B (NON-AMT)
$61,780M RESIDENTIAL HOUSING
FINANCE BONDS, 2015 SERIES C
(NON-AMT)
$18,225M RESIDENTIAL HOUSING
FINANCE BONDS, 2015 SERIES D (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: MOODY'S: 2015 SERIES ABC: Aa1
2015 SERIES D: Aa1/VMIG 1
S&P: 2015 SERIES ABC: AA+
A: 2041
B: 2016
C: 7/1/16-7/1/26
D: 2046
Day of Sale: 07/30
YOSEMITE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 122,400 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 07/27
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
DISTRICT OF COLUMBIA REVENUE BONDS WEEK OF 99,030 NR/NR/
NATIONAL CENTER FOR LAW ENFORCEMENT 07/27
PROJECT
SERIES A AND SERIES B
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
REMARK: ROP: 7/28-8/3
DAY OF SALE: 8/4
**CONCESSION DEAL**
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 90,225 //
GENERAL IMPROVEMENT BONDS 2015 07/27
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CITY OF TULARE, CALIFORNIA WEEK OF 85,000 A3/A/
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS, 07/27
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH WEEK OF 75,635 A2/A-/A-
COUNTY, FLORIDA 07/27
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2026
Day of Sale: 07/30
ROSEVILLE, CALIFORNIA CITY OF WEEK OF 68,675 //
WESPARK COMMUNITY FACILITY DISTRICT 07/27
NO. 1
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/30
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 68,000 //
AUTHORITY OWENSBORO HEALTH INC. 07/27
HOSPITAL REVENUE AND REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015 A & B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29
PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 57,740 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/30
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 51,400 A1//
AUTHORITY 07/27
(COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA)
COLLEGE REVENUE BONDS
(MONTGOMERY COUNTY COMMUNITY
COLLEGE), SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 50,000 //
VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM 07/27
INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS (TAX-
EXEMP & TAXABLE) & STATE MORAL
OBLIGATION REVENUE BONDS (TAXABLE)
SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: INFRASTRUCTURE: Aaa/AAA
MORAL: Aa2/AA
Day of Sale: 07/28
PEOPLES GAS LIGHT & COKE COMPANY WEEK OF 50,000 //
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY - GAS 07/27
SUPPLY REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2010B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29
GAVILAN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 50,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 07/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 07/28
IRVINE, CALIFORNIA CITY OF WEEK OF 49,265 /A-/
IRVINE READ 15-1 07/27
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/30
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 48,530 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/27
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2034-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (Aa2//AA+)
Day of Sale: 07/29
BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 47,415 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (A1/)
Day of Sale: 07/27
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 46,310 Aa1/AAA/
SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT 07/27
REVOLVING FUND REVENUE BONDS
SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MAPLE GROVE ROBBINSDALE, MINNESOTA WEEK OF 45,585 Baa1/NR/
HEALTH FACILITY REVENUE REFUNDING 07/27
BONDS
NORTH MEMORIAL HEALTH CARE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28
MIDPENINSULA REGIONAL OPEN SPACE WEEK OF 45,000 /AAA/AAA
DISTRICT, CALIFORNIA GENERAL 07/27
OBLIGATION BONDS SERIES 2015A &
2015B TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2021-2035 TERM: 2039, 2045
Day of Sale: 07/29
FOUNTAIN URBAN RENEWAL AUTHORITY, WEEK OF 41,580 NR/NR/NR
COLORADO 07/27
TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
(SOUTH ACADEMY HIGHLANDS PROJECT)
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
TERM: 2029, 2037, 2044
Day of Sale: 07/28
VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 41,000 Aa3//
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 07/27
MGR: George K. Baum & Company, Denver
LAKE LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 35,000 /AA-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/27
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2016-2051
Day of Sale: 07/28
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 34,575 //
TEXAS 07/27
VR UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS (2012), SERIES 2015A-
REMARKETING
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/28
CHULA VISTA, CITY OF WEEK OF 34,000 A1/AA-/
CHULA VISTA REFUNDING CERTIFICATES 07/27 EXP/EXP/
OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
NESHAMINY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,800 Aa2//
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES C OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 07/30
MARION COUNTY SCHOOL BOARD, FLORIDA WEEK OF 32,000 A/AA/A
REFUNDING CERTIFICATES OF 07/27
PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2018-2027
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
GREENE COUNTY, GEORGIA WEEK OF 31,750 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY, FIRST 07/27
MORTGAGE REVENUE BONDS
(GLEN-I,LLC PROJECT), SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28
RANCHO SANTA FE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 //
CALIFORNIA 07/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,000 Aa2/AA+/
SUBORDINATE LIEN PUBLIC PROJECT 07/27
REVOLVING FUND REVENUE BONDS
SERIES 2015D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 07/28
RANKIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,500 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2020-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A+/
Day of Sale: 07/28
CITY OF CEDAR HILL, TEXAS WEEK OF 25,090 Aa2//
DALLAS AND ELLIS COUNTIES 07/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/28
BLUE MOUNTAIN COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 23,000 //
OREGON 07/27
GENERAL OBLIGATION BONDS 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28
SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 23,000 A1/AA/
LEASE REVENUE BONDS TAX EXEMPT AND 07/27
TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 07/30
SAN YSIDRO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 A3//
SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA 07/27
2015 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28
COUNTY OF SUMMIT, OHIO WEEK OF 22,915 NR/NR/NR
HEALTHCARE FACILITIES REFUNDING AND 07/27
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
SERIES 2015
(VILLAGE AT ST. EDWARD PROJECT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
TERM: 2025, 2030, 2035, 2045
Day of Sale: 07/30
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 21,725 Aa2/AA+/
CONSISTING OF: 07/27
$ 7,325M* 2015 SERIES 2 BONDS
$14,400M* 2015 SERIES 3 REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHERN WEEK OF 21,635 NA/A/NA
ILLINOIS UNIVERSITY SOUTHERN 07/27
ILLINOIS UNIVERSITY HOUSING AND
AUXILIARY FACILITIES SYSTEM REVENUE
BONDS SERIES 2015B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/29
CITY OF TRENTON, WEEK OF 20,220 /AA/
IN THE COUNTY OF MERCER, 07/27
NEW JERSEY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28
MOSES LAKE SCHOOL DISTRICT NO. 161, WEEK OF 19,325 Aa3//
WASHINGTON 07/27
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/30
GEORGETOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,000 Aaa/AAA/NR
DISTRICT UNLIMITED TAX GENERAL 07/27
OBLIGATION REFUNDING, TEXAS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: (Aa2/AA-)
3 YEAR SOFT PUT
Day of Sale: 07/28
RENSSELAER COUNTY, NEW YORK WEEK OF 18,000 /A+/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY 07/27
CIVIC FACILITY REVENUE -
EMMA WILLARD SCHOOL REFUNDING
PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/29
LOUISIANA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 17,485 /AA-/
AUTHORITY REVENUE BONDS (RAGIN 07/27
CAJUN FACILITIES INC. ULL
CAJUNDOME PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2030-2045
Day of Sale: 07/29
EAST PALO ALTO, CALIFORNIA WEEK OF 15,965 /A+/
SUCCESSOR AGENCY TAX ALLOCATION 07/27
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 15,425 /AAA/AA+
IMPROVEMENT BOND BANK REFUNDING, 07/27
SERIES H (STORMWATER PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28
EL DORADO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 15,000 /BBB-/
COMMUNITY FACILITY DSTRICT NO. 2001 07/27
2001 (PROMONTORY) SERIES A SENIOR
LIEN SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 14,035 A2//
FACILITIES AUTHORITY 07/27
REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-H
(SAINT JOHN'S UNIVERSITY)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28
POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,000 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27
BONDS, SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2034-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (/A+/)
Day of Sale: 07/30
COUNTY OF SCHENECTADY, NEW YORK WEEK OF 12,430 Aa1//
REFUNDING 07/27
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 07/29
TOWN OF FORT MILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 11,945 /AA-/
WATERWORKS & SEWER SYSTEM 07/27
IMPROVEMENT REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 07/30
CITY OF BOISE, IDAHO AIRPORT WEEK OF 11,570 A2/NR/A
REVENUE BONDS, SUBORDINATE SERIES 07/27
2015 (AIRCRAFT MAINTENANCE
FACILITIES PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 07/28
MT.ORAB PORT AUTHORITY, OHIO WEEK OF 11,405 //
TAXABLE LEASE REVENUE BONDS, 07/27
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/28
EL DORADO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/27
NO. 2001-1 (PROMONTORY) 2015
SERIES B JUNIOR LIEN
SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,940 Aa3//
BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 07/28
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 9,500 A2//
VICKSBURG GENERAL OBLIGATION 07/27
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 07/28
CENTRAL LAKE COUNTY JOINT ACTION WEEK OF 9,485 Aa2//
WATER AGENCY 07/27
LAKE COUNTY, ILLINOIS
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2029
OAK HILL SCHOOL BUILDING WEEK OF 9,175 /AA+/
CORPORATION, INDIANA 07/27
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 07/29
NORWALK CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 8,300 Aa2//
HURON COUNTY, REFUNDING BONDS, 07/27
SERIES 2015
(OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/30
DOWAGIAC UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,190 /AA-/
MICHIGAN 07/27
COUNTIES OF CASS, VAN BUREN &
BERRIEN, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 07/28
GIRARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,625 /AA/
ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27
GENERAL OBLGATION BONDS, REFUNDING
SERIES OF 2015
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /A+
RANCHO CALIFORNIA WATER DISTRICT WEEK OF 7,000 /A/
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 07/27
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/28
DALLAS SCHOOL DISTRICT LUZERNE WEEK OF 6,005 A2/AA/
COUNTY PENNSYLVANIA GENERAL 07/27
OBLIGATION BONDS SERIES 2015
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: A1/
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 6,000 //
CALIFORNIA 07/27
REASSESSMENT DISTRICT NO.. 20
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT #208 WEEK OF 5,775 /AA+/
RIVERSIDE-BROOKFIELD GENERAL 07/27
OBLIGATION LIMITED TAX, NEW MONEY
BANK QUALIFIED, ILLINOIS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 07/28
MADRAS, OREGON WEEK OF 5,775 NR/NR/
AQUATIC CENTER DISTRICT 07/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Davidson Securities, Inc., Wichita
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/28
FOUNTAIN URBAN RENEWAL AUTHORITY, WEEK OF 5,120 NR/NR/NR
COLORADO 07/27
TAXABLE PUBLIC IMPROVEMENT FREE
REFUNDING BONDS
(SOUTH ACADEMY HIGHLANDS PROJECT)
SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
TERM: 2044
MCLEARY SCHOOL DISTRICT, WASHINGTON WEEK OF 4,905 Aa1//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/27
REFUNDING BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/29
BASTROP COUNTY, TEXAS WEEK OF 4,610 Aa2/AA/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 07/27
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/28
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 4,025 //
OKLAHOMA COLLATERALIZED REVENUE 07/27
BONDS (ASHFORD PLACE APARTMENTS)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: DUE: 6/1/2018
Day of Sale: 07/30
LIPAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 /AAA/
TEXAS 07/27
UNLIMITED TAX TAXABLE QSCB BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
TERM: 2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/27
MT. ORAB PORT AUTHORITY, OHIO WEEK OF 3,060 //
TAXABLE SPECIAL OBLIGATION 07/27
DEVELOPMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 07/28
CITY OF KASSON, MINNESOTA WEEK OF 2,960 //
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER 07/27
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 07/27
EAST PALO ALTO, CALIFORNIA WEEK OF 2,530 /A+/
SUCCESSOR AGENCY 07/27
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29
BARRON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,200 //
BARRON AND DUNN COUNTIES, WISCONSIN 07/27
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/29
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