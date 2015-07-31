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SOUND TRANSIT WEEK OF 923,840 Aa2/AAA/
THE CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL 08/03
TRANSIT AUTHORITY, WASHINGTON
SALES TAX IMPROVEMENT AND REFUNDING
BONDS
SERIES 2015S-1 (GREEN BONDS)
SERIES 2015S-2 (GREEN BONDS) - FRNS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2050
Day of Sale: 08/04
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 370,000 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION STATE 08/03
REVOLVING FUNDS REVENUE 2015D
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040
REMARK: ROP: 8/4
Day of Sale: 08/05
OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 356,175 //
(COUNTY OF ALAMEDA, CALIFORNIA) 08/03
CONSISTING OF:
$175,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
(ELECTION OF 2012), SERIES 2015A
$ 5,000M GENERAL OBLIGATION
BONDS (ELECTION OF 2012),
SERIES 2015B (FEDERALLY TAXABLE)
$176,175M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 08/05
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 270,460 Baa1/A-/BBB+
GAS WORKS REVENUE REFUNDING 08/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 08/04
COLORADO REGIONAL TRANSPORTATION WEEK OF 191,065 Aa3/A/A
DISTRICT CERTIFICATES OF 08/03
PARTICIPATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 08/05
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 176,920 /A/BBB
CAPITAL GRANT RECEIPTS REVENUE 08/03
BONDS, REFUNDING SERIES 2015
(FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
SECTION 5307 URBANIZED FORMULA
FUNDS)
(FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
SECTION 5337 STATE OF GOOD REPAIR
FORMULA FUNDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/05
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 170,830 /AAA/AAA
TEXAS 08/03
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/04
SCHOOL BOARD OF HILLSBOROUGH COUNTY WEEK OF 150,000 Aa2/AA-/AA
FLORIDA REFUNDING CERTIFICATES OF 08/03
PARTICIPATION MASTER LEASE PROGRAM
SERIES 2015A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 08/04
CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 140,175 Aa2/AA-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/03
SERIES 2015A VARIOUS PURPOSE
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
SERIES 2015B ENERGY CONSERVATION
FEDERALLY TAXABLE QECBS
SERIES 2015C VARIOUS PURPOSE
REFUNDING BONDS FEDERALLY TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/03
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 138,000 //
MORTGAGE PURCHASE (113MM AMT/ 08/03
25MM TAX EXEMPT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: AMT: 16-26, 30, 35, 38
TAX EXEMPT: 40, 45
ROP: 8/5
Day of Sale: 08/06
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SAN LUIS OBISPO COUNTY (NACIMENTO WEEK OF 115,800 //
WATER PROJECT REVENUE REFUNDING 08/03
BONDS $5,800M SERIES B TAXABLE
$110M SERIES 2015A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 08/05
WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 114,000 Aa1/AA+/
AUTHORITY, HOUSING REVENUE BONDS 08/03
2015 SERIES 4 (AMT), 5 (NON-AMT), &
6 (NON-AMT/ACE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/4
Day of Sale: 08/05
CLOVIS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 103,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/03
ELECTION OF 2015, SERIES D
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/06
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 98,750 A2/AA/
AUTHORITY, REVENUE REFUNDING BONDS 08/03
(19TH CIVIL DISTRICT COURT PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2051
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (Baa2/NAF/)
Day of Sale: 08/05
DISTRICT OF COLUMBIA REVENUE BONDS WEEK OF 97,745 NR/NR/
NATIONAL CENTER FOR LAW ENFORCEMENT 08/03
PROJECT SERIES A AND SERIES B
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
REMARK: ROP: 8/3
Day of Sale: 08/04
BOARD OF GOVERNORS OF THE WEEK OF 94,500 Aa2/AA-/
COLORADO STATE UNIVERSITY SYSTEM 08/03
SYSTEM ENTERPRISE REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES 2015E-1
SERIES 2015E-2 (GREEN BONDS)
SERIES 2015F
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 92,790 Aa2//
AGENCY 08/03
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2015 SERIES C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2026 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2048
REMARK: ROP: 8/4
Day of Sale: 08/05
STATE OF OREGON WEEK OF 80,410 Aa2//
HOUSING AND COMMUNITY SERVICES 08/03
DEPARTMENT
MORTGAGE REVENUE BONDS
(SINGLE-FAMILY MORTGAGE PROGRAM)
2015 SERIES A (NON-AMT)
2015 SERIES B (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 08/04
CITY OF FREMOND COMMUNITY WEEK OF 80,000 //
FACILITIES DISTRICT NO. 1 (PACIFIC 08/03
COMMONS)
SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/06
COUNTY OF CONTRA COSTA PUBLIC WEEK OF 72,315 A1/AA+/
FINANCING AUTHORITY LEASE REVENUE 08/03
BONDS REFUNDING & CAPITAL PROJECTS
$19,010 2015 SERIES A
$53,305 2015 SERIES B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/04
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 72,000 Aa3/AA-/AA
AUTHORITY, PROVIDENCE HEATH & 08/03
SERVICES - REVENUE BONDS -
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
REYNOLDS SCHOOL DISTRICT NO. 7, WEEK OF 72,000 Aa1//
OREGON 08/03
GENERAL OBLIGATION BONDS
2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/06
SUCCESSOR AGENCY CARSON WEEK OF 60,000 /BBB+/
REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 08/03
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/06
CITY OF GARLAND, TEXAS WEEK OF 55,000 /AAA/
COMBINATION TAX AND ELECTRIC 08/03
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 08/04
CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 53,305 A1/AA+/
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 08/03
LEASE REVENUE BONDS, 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/04
REYNOLDS SCHOOL DISTRICT NO. 7, WEEK OF 53,000 Aa1//
OREGON 08/03
GENERAL OBLIGATION SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: CIB
Day of Sale: 08/06
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 52,055 /AA/
AUTHORITY (COMMONWEALTH OF 08/03
PENNSYLVANIA) COLLEGE REVENUE BONDS
(COMMUNITY COLLEGE OF PHILADELPHIA
PROJECT) SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/05
ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 48,765 //
TEXAS 08/03
UNLIMITED TAX SCHOOL BONDS,
SERIES 2015-A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: TBD
Day of Sale: 08/05
EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 46,000 Aa2/A+/
DISTRICT 08/03
(SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 08/04
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 45,000 /AA/AA
THE COUNCIL OF ROANOKE, VIRGINIA 08/03
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
(PUBLIC FACILITY PROJECTS) -
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
NEW JERSEY EDUCATIONAL FINANCE WEEK OF 44,785 A2//A+
AUTHORITY REVENUE BONDS 08/03
THE WILLIAM PATERSON UNIVERSITY OF
NEW JERSEY ISSUE, SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 42,585 NR/NR/NR
COMMISSION 08/03
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(SALEMTOWNE PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/05
BLUE SPRINGS, MISSOURI WEEK OF 38,400 NR/NR/
SPECIAL OBLIGATIONS TAX INCREMENT 08/03
AND SPECIAL DISTRICT REFUNDING AND
IMPROVEMENT, ADAMS FARM PROJECT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/05
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 35,045 /BBB/
AGENCY REVENUE BONDS 08/03
SABIS INTERNATIONAL CHARTER
SCHOOL ISSUE, SERIES 2015
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
TERM: 2020, 2025, 2033, 2040
Day of Sale: 08/03
CITY OF CHULA VISTA WEEK OF 34,000 A1/AA-/
CHULA VISTA REFUNDING CERTIFICATES 08/03
OF PARTICIPATION
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/04
STATE OF OHIO WEEK OF 30,000 Aa2/AA/AA
(TREASURER OF STATE) 08/03
CAPITAL FACILITIES LEASE
APPROPRIATION BONDS, SERIES 2015B
(CULTURAL AND SPORTS FACILITIES
BUILDING FUND PROJECTS)
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2025
WHITTIER REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 29,585 //
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 08/03
SERIES 2015A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/05
THE WEST WINDSOR PLAINSBORO WEEK OF 27,340 /AAA/
REGIONAL SCHOOL DISTRICT 08/03
NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/04
METROPOLITAN PARK DISTRICT OF WEEK OF 25,000 Aa2/AA/
TACOMA, WASHINGTON 08/03
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/05
EUREKA CITY SCHOOLS WEEK OF 25,000 A2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/03
ELECTION OF 2014, SERIES 2015
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/04
CITY OF LANCASTER, TEXAS WEEK OF 23,350 Aa3/AA-/NA
(DALLAS COUNTY) 08/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 08/03
OLIVET COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 19,700 Aa2//
2015 REFUNDING BONDS 08/03
CONSISTING OF:
$ 7,235M - SERIES A
$12,465M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 08/05
CITY OF BURBANK, COOK COUNTY, WEEK OF 19,530 NR/NR/NR
ILLINOIS 08/03
EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS,
SERIES A&B
(INTERCULTURAL MONTESSORI LANGUAGE
SCHOOL PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/06
CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 19,010 A1/AA+/
PUBLIC FINANCE AUTHORITY 08/03
LEASE REVENUE BONDS, 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/04
LAKE TAHOE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 19,000 A1/AA+/
DISTRICT 08/03
(EL DORADO COUNTY, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF INDIO WEEK OF 16,030 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 08/03
2004-3 (TERRA LAGO)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/04
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 15,600 NR/AA+/NR
MIAMI-DADE COUNTY (FLORIDA) 08/03
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(SPINNAKER COVE APARTMENTS PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/06
NORTH JERSEY DISTRICT WATER SUPPLY WEEK OF 15,595 //
COMMISSION 08/03
WANAQUE NORTH PROJECT
SERIES 2015 A AND B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/06
TOWN OF NORTH KINGSTOWN WEEK OF 15,040 Aa2/AA+/
RHODE ISLAND GENERAL OBLIGATION 08/03
REFUNDING BONDS 2015 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 08/04
TEAYS VALLEY LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,415 Aa2//
PICKAWAY, FAIRFIELD AND FRANKLIN 08/03
COUNTIES, OHIO
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
VOTED NOVEMBER 2, 1999
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
WHITTIER REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 13,360 //
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 08/03
SERIES 2015B (TAXABLE)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/05
CALIFORNIA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 13,000 A1//
FINANCING AUTHORITY LEASE REVENUE 08/03
BONDS SERIES 2015 FOR ANTELOPE
VALLEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
SERIES 2015A FEDERALLY TAXABLE
SEIRES 2015B TAX EXEMPT
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/05
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 12,500 A1//
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A 08/03
OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/05
BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 11,110 Aa2//
WYOMING CITY SCHOOL DISTRICT 08/03
COUNTY OF HAMILTON, OHIO
SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/04
CITY OF ROBINSON, TEXAS WEEK OF 10,000 /AA-/
COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE 08/03
CERTIFICATES OF OBLIGATION
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/03
CITY OF JACKSONVILLE, ARKANSAS WEEK OF 8,700 NR/NR/NR
CAPITAL IMPROVEMENT AND REFUNDING 08/03
BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 08/05
NORTHWEST LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,660 Aa2//
BOARD OF EDUCATION 08/03
HAMILTON AND BUTLER COUNTIES, OHIO
SCHOOL IMPROVEMENT
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2022
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 08/04
SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 08/03
NO. 2006-2 (IMPROVEMENT AREA NO. 3)
2015 SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/05
COUNTY OF SAN BERNARDINO WEEK OF 7,780 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 08/03
2006-1 (LYTLE CREEK IA 3)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/06
HEATH CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,475 Aa2//
COUNTY OF LICKING, OHIO 08/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: Aa1//
Day of Sale: 08/05
MARCOLA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,420 Aa1/NR/
LANE & LINN COUNTIES, OREGON 08/03
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Davidson Securities, Inc., Wichita
SERIAL: 2016-2040
REMARK: (OREGON SCHOOL BOND GUARANTY)
Day of Sale: 08/06
MILLS COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,250 NR/A+/NR
LIMITED TAX BONDS, SERIES 2015 08/03
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/06
LIMA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 6,625 A1//
SCHOOL FACILITIES REFUNDING BONDS, 08/03
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/05
GAYLORD, MICHIGAN WEEK OF 6,270 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/03
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/05
NORTH JERSEY DISTRICT WATER SUPPLY WEEK OF 6,115 //
COMMISSION 08/03
WANAQUE SOUTH PROJECT
SERIES 2015 A AND B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/06
GRANVILLE TOWNSHIP WEEK OF 6,045 /AA/
MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 08/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 08/03
PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT NO. 1 WEEK OF 5,905 Aa2//
IN PARK COUNTY, COLORADO 08/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 08/04
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,175 A3//
DISTRICT NO. 419, TEXAS 08/03
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/03
MOUNT GILEAD EVSD, OHIO WEEK OF 5,055 Aa2/AA/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/03
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2015-2028
INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
REMARK: Underlying Ratings: A1/AA-
Bank Qualified
Day of Sale: 08/04
TOWN OF WINSLOW, MAINE WEEK OF 4,790 Aa3/AA-/NR
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS 08/03
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 08/04
WHITESTOWN REGIONAL DEVELOPMENT WEEK OF 4,720 NR/AA-/
AUTHORITY, INDIANA 08/03
LEASE RENTAL REVENUE BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 08/03
LAWRENCE PUBLIC SCHOOLS COUNTY OF WEEK OF 4,595 //
VAN BUREN, STATE OF MICHIGAN 08/03
2015 REFUNDING BONDS (GENERAL
OBLIGATION - UNLIMITED TAX)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL
SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT WEEK OF 4,125 A1//
AUTHORITY-LOCAL GOVERNMENT PROGRAM 08/03
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015
(CITY OF GRANITE CITY PROJECT)
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2015-2030
CITY OF LANCASTER, TEXAS (DALLAS WEEK OF 4,000 Aa3/AA-/
COUNTY) TAX AND WATERWORKS AND 08/03
SEWER SYSTEM (SURPLUS) REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION 2015
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 08/03
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY WEEK OF 3,930 //
OF PRAIRIE DU CHIEN, WISCONSIN 08/03
2,705 TAXABLE 2015A
1,225 LEASE REVENUE 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/04
BLUE SPRINGS, MISSOURI WEEK OF 3,770 NR/NR/
TAXABLE SPECIAL OBLIGATION SPECIAL 08/03
ASSESSMENT BONDS, ADAMS FARM
PROJECT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/05
HACKLEY PUBLIC LIBRARY WEEK OF 3,200 //
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX 08/03
BONDS SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/04
MUNICIPAL WATER AUTHORITY OF WEEK OF 3,170 //
ADAMS TOWNSHIP 08/03
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA
WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/03
CINCIBAR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,500 //
CALIFORNIA 08/03
2015 GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
LONDON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 2,305 A1//
MADISON COUNTY, REFUNDING BONDS, 08/03
SERIES 2015 B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/06
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Expected volume excluding daily issues: 5,100,460 (in 000's)