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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 1,900,000 Aa3/AA-/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/24
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION
BONDS
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 08/24
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 1,658,000 A3/A-/A-
AUTHORITY 08/24
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
BONDS
2015 SERIES WW & XX (REFUNDING)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/21 & 8/22
Day of Sale: 08/25
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 574,000 A3/A-/A-
AUTHORITY 08/24
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
REFUNDING BONDS
2015 SERIES YY (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 8/21 & 8/22
Day of Sale: 08/25
GOVERNMENT OF GUAM BUSINESS WEEK OF 404,865 NR/A/A-
PRIVILEGE TAX REFUNDING BONDS 08/24
SERIES 2015D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/26
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 320,000 A3/A-/NR
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 08/24
REVENUE BONDS
QUINNIPIAC UNIVERSITY ISSUE
SERIES L
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/27
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 231,000 Baa2//BBB+
FINANCE AUTHORITY 08/24
NEXT GENERATION KENTUCKY
INFORMATION HIGHWAY PROJECT
SENIOR REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/26
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 230,570 Ba3/BB-/
FINANCING AUTHORITY EXEMPT 08/24
FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2009A, SERIES 2009B AND
SERIES 2009C
(PPL ENERGY SUPPLY, LLC PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 08/24
LAKE HAVASU CITY, ARIZONA WEEK OF 164,685 //
SENIOR LIEN WASTEWATER SYSTEM 08/24
REVENUE BONDS
$70,085 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A &
$94,600 REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
REMARK: Ratings:
Series A: Aa3/AA-/ -
Series B: A2/A-/-
Day of Sale: 08/26
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 155,065 /AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 08/24
BONDS, 2015 SERIES THREE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/26
CHILDREN'S HOSPITAL HEALTH CARE WEEK OF 154,740 A1/A+/
FACILITIES REVENUE BONDS 08/24
BIRMINGHAM, ALABAMA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2023-2030 TERM: 2034
Day of Sale: 08/25
CALIFORNIA DEPARTMENT OF WATER WEEK OF 109,390 Aa1/AAA/
RESOURCES 08/24
WATER SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES AU
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/25
MARTIN COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 105,000 Baa1/BBB+/NR
AUTHORITY 08/24
(MARTIN MEMORIAL MEDICAL CENTER)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/27
CITY OF VISTA, CALIFORNIA WEEK OF 99,355 /A+/AA
2015 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS 08/24 /EXP/
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/26
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 95,420 A2/A/A
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS, 08/24
SERIES 2015A (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/25
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 90,000 /AA+/
AUTHORITY, SINGLE FAMILY HOUSING 08/24
REVENUE BONDS
2015 SERIES C (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 08/25
CHICAGO PARK DISTRICT WEEK OF 87,895 NR/AA+/AA-
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/24 /EXP/
$40,000,000 LIMITED TAX PARK BONDS
SERIES 2015A
$28,730,999 LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015B
$13,010,000 LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015C
$6,155,000 UNLIMTED TAX REFUNDING
BONDS, 2015D
(PERSONAL PROPERTY REPLACMENT TAX
ALTERNATE REVENUE SOURCE)
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
REMARK: Series A: 1/1/23 - 1/1/30
Series A: Term 2035 & 2040
Series B: 1/1/18 - 1/1/24
Series C: 1/1/18 - 1/1/23
Series D: 1/1/18 - 1/1/20
KROLL Rating: AA
Day of Sale: 08/27
BEVERLY HILLS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 76,000 Aa1/AA+/
DISTRICT, CALIFORNIA 08/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 08/25
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 57,140 /A-/
INFRASTRUCTURE FACILITIES 08/24
REFUNDING REVENUE BONDS
(INDEPENDENCE, MISSOURI -
CRACKERNECK CREEK PROJECT) SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/24
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 30,570 Aa1//AA+
AGENCY, SPECIAL OBLIGATION BONDS 08/24
(COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE),
SERIES 2015A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 08/25
POUDRE SCHOOL DISTRICT R-1 WEEK OF 30,000 Aa2/NR/NR
(LARIMER COUNTY, COLORADO) 08/24
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/26
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,095 //
$28,740M SCHOOL FACILITY REVENUE 08/24
BONDS (KIPP LA PROJECTS) SERIES
2015A (TAX-EXEMPT)
$355M SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS
(KIPP LA PROJECTS) SERIES 2015B
(TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/26
SUCCESSOR AGENCY TO THE AZUSA WEEK OF 28,265 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY 08/24
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2015
SERIES A & B (TAXABLE)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/26
WILMOT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,190 Aa2//
WISCONSIN 08/24
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
(THE "BONDS")
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 08/26
SOUTH TAHOE JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 28,000 /BBB-/
AUTHORITY 08/24
SOUTH TAHOE JOINT POWERS PUBLIC
FINANCING AUTHORITY
2015 REVENUE REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/27
CITY OF CLEVELAND OHIO WEEK OF 25,000 A1/AA/
SUBORDINATE LIEN INCOME TAX 08/24 EXP/EXP/
REFUNDING BONDS
SERIES 2015N-1, B-2, B-3, B-4, B-5
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 08/26
CITY OF MOUNT VERNON WEEK OF 23,000 Aa3/A/
SOUTHERN INDIANA GAS AND ELECTRIC 08/24
PROJECT - ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT
REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/26
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 22,950 //
I.D.A, SALES TAX REFUNDING REVENUE 08/24
BONDS, SERIES A
(MANCHESTER/BALLAS CMNTY IMPT DIST
PROJ)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/24
COUNTY OF SOMERSET WEEK OF 20,500 A1//
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 08/24
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A (TAX-EXEMPT) AND
SERIES B (TAXABLE)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 08/24
CITY OF FAIRFIELD, CALIFORNIA WEEK OF 20,000 /AA-/
REFUNDING BONDS (FEDERALLY TAXABLE) 08/24
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/27
CITY OF CAMAS, WASHINGTON WEEK OF 19,495 Aa3//
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING 08/24
2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2015-2030 TERM: 2035
Day of Sale: 08/25
COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 18,000 A2//
DISTRICT (RIVERSIDE AND IMPERIAL 08/24
COUNTIES, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2012 ELECTION, SERIES B (FEDERALLY
TAXABLE)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/26
UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 17,040 //
AUTHORITY 08/24
CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING
BONDS
(GEORGE WASHINGTON ACADEMY)
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: S&P: AA (UT CSCE PROGRAM)/BBB-
(CHARTER SCHOOLS RATING)
Day of Sale: 08/20
CITY OF CONROE, TEXAS WEEK OF 15,750 //
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE 08/24
BONDS, SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 08/26
WARRICK COUNTY WEEK OF 15,000 Aa3/A/
SOUTHERN INDIANA GAS AND ELECTRIC 08/24
COMPANY PROJECT - ENVIRONMENTAL
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/26
WESTERN MARICOPA EDUCATION CENTER WEEK OF 14,900 //
DISTRICT NO. 402 OF MARICOPA 08/24
COUNTY, ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2012, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 08/25
DELAWARE HEALTH FACILITIES WEEK OF 14,000 /BBB-/
AUTHORITY 08/24
BEEBE MEDICAL CENTER PROJECT
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/25
PORT FREEPORT, TX WEEK OF 12,360 /A/
$28,060 SENIOR LIEN REVENUE AND 08/24
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A (AMT)
$12,360 SENIOR LIEN REVENUE BONDS,
SERIES 2015B (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 08/27
PORT OF EVERETT REVENUE BONDS WEEK OF 10,000 A1//
SERIES 2015 08/24
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 08/26
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 10,000 Aa1/NR/AA+
AGENCY 08/24
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SERIES
2015B
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: Maturities: 2016-2045 Serial/Terms
Day of Sale: 08/27
WRIGHT CITY R-II SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA+/
OF WARREN COUNTY, MISSOURI 08/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2019-2026
REMARK: Underlying S&P A+ Rating (Exp)
Day of Sale: 08/27
EVERGREEN PARK AND RECREATION WEEK OF 9,825 Aa2/NR/
DISTRICT 08/24
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
COLORADO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 08/25
ASHLAND PUBLIC BUILDING COMMISSION WEEK OF 9,000 NR/BBB+/
REVENUE BONDS 08/24
SERIES 2015
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 08/25
CITY OF CONROE, TEXAS WEEK OF 8,880 //
CERTIFICATES OF OBLIGATION 08/24
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 08/26
PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 8,510 NR/NR/AA-
DISTRICT NO. 92 OF MARICOPA COUNTY, 08/24
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF
2012, SERIES D (2015)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/25
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE WEEK OF 8,400 //
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, 08/24
NEW SERIES 2015A
BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 08/25
HAMPTON SHALER AUTHORITY WEEK OF 8,255 /AA-/
WATER REVENUE BONDS SERIES 2015 08/24
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 08/27
BRIGHTON TOWNSHIP WEEK OF 7,880 Aaa//
SANITARY SEWER DRAINAGE DISTRICT, 08/24
MICHIGAN
LIVINGSTON COUNTY, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (Enhanced Rating)
Day of Sale: 08/25
SUCCESSOR AGENCY OF THE CITY OF WEEK OF 7,225 /A-/
LAKE ELSINORE REDEVELOPMENT AGENCY 08/24
SUBORDINATED TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS
SERIES 2015
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/25
PLAINVILLE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,140 /AA+/
REFUNDING BONDS 08/24
SERIES 2015
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 08/27
CINCO SOUTHWEST, TEXAS WEEK OF 4,345 A//
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/24
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/27
VILLAGE OF BEDFORD PARK WEEK OF 3,975 NR/NR/
COOK COUNTY, ILLINOIS 08/24
TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING
BONDS (65TH AND CICERO PROJECT)
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2018
Day of Sale: 08/26
HAZELWOOD, MISSOURI WEEK OF 3,910 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 08/24
PARTICIPATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/26
CAMBRIDGE, OHIO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,820 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/24
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/26
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 2,275 /A+/
TOWNSHIP OF LYNDHURST IN THE COUNTY 08/24
OF BERGEN, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/24
COMMUNITY DEVELOPMENT LEASE REVENUE WEEK OF 1,740 //
BONDS, SERIES 2015 08/24
(TAX INCREMENTAL DISTRICT NO. 2)
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY OF
THE VILLAGE OF JOHNSON CREEK,
WISCONSIN (JEFFERSON COUNTY)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 08/24
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.2769 WEEK OF 1,495 Aa2//
MORRIS AREA SCHOOLS, MINNESOTA 08/24
GENERAL OBLIGATION CAPITAL
FACILITIES BONDS, SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2030
INSURANCE: MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT P
REMARK: UL: A1
Day of Sale: 08/25
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Expected volume excluding daily issues: 7,049,910 (in 000's)
(Reporting by Jessica DiNapoli)