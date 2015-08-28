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DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 1,000,000 Aa1/AAA/
STATE OF NEW YORK 08/31 EXP/EXP/
STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE
BONDS (GENERAL PURPOSE)
SERIES 2015E
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2037
REMARK: ROP: 09/01/2015
Day of Sale: 09/02
VALPARAISO MULTI-SBC WEEK OF 143,035 NR/AA+/NR
UNLIMITED AVPT FIRST MORTGAGE BONDS 08/31 /EXP/
SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2018-2035
REMARK: Underlying A or Better Rating (EXP)
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 134,455 NR/A/A
REFUNDING REVENUE BONDS 08/31
SERIES 2015D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 09/02
SOUTH LYON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 68,065 //
MICHIGAN, OAKLAND, WASHTENAW AND 08/31
LIVINGSTON 2016 REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 09/03
EL MONTE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 57,000 A1/A+/
LOS ANGELES, CALIFORNIA 08/31
CONSISTING OF:
$27,000M 2015 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$30,000M 2016 GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/02
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 55,710 NR/AA+/AA+
STATE CAPITAL PROJECT BONDS II 08/31
2015 SERIES C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
REMARK: ROP: 09/01/2015
Day of Sale: 09/02
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA WEEK OF 50,000 Aa2/NR/AA
HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS 08/31
SERIES 2015
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/03
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 50,000 //
CALIFORNIA 08/31
GENERAL OBLIGATION BONDS
2010 ELECTIONS
SERIES 2015E
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/03
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 49,000 Aa3/AA-/
SOLANO & YOLO COUNTIES, CALIFORNIA 08/31
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2024-2031 TERM: 2016
Day of Sale: 09/01
CRANE COUNTY WATER DISTRICT, TEXAS WEEK OF 40,000 A3//A
UNLIMITED TAX BONDS 08/31
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/02
PORT FREEPORT WEEK OF 37,650 NR/A/NR
SENIOR LIEN REVENUE AND REFUNDING 08/31
BONDS, SERIES 2015A (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/01
THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 35,000 /AAA/
IMPROVEMENT BOND BANK 08/31
REVENUE BONDS, SERIES 2015E
(CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA,
INDYROADS REVENUE BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 09/01
SEGUIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 34,645 //
TEXAS 08/31
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/01
YELLOWSTONE COUNTY, MONTANA WEEK OF 32,850 Aa3/AA-/
SCHOOL DISTRICT NO. 2-BILLINGS 08/31
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 09/01
CITY OF CHARLESTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 31,205 Aa1/AA+/
PUBLIC FACILITIES CORPORATION 08/31
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2030
REMARK: TAXABLE/TAX-EXEMPT
Day of Sale: 09/02
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 30,600 /BBB+/
AGENCY 08/31
DEXTER SOUTHFIELD ISSUE,
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/01
WHITMORE LAKE PUBLIC SCHOOL WEEK OF 30,475 /AA-/
DISTRICT, MICHIGAN, WASHTENAW AND 08/31
LIVINGSTON COUNTIES, 2015 REFUNDING
CONSISTING OF:
$10,540M - SERIES A
$19,935M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/01
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 30,095 Aa2/AA/
STATE APPROPRIATION BONDS 08/31
(HOUSING INFRASTRUCTURE)
2015 SERIES C (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 09/01
SUCCESSOR AGENCY TO THE AZUSA WEEK OF 28,275 /A-/
REDEVELOPMENT AGENCY 08/31
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
2015 SERIES A&B(TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/10
LAURENS EDUCATION ASSISTANCE FOR WEEK OF 28,000 A2/A-/
DISTRICT NO. 55 INSTALLMENT 08/31
PURCHASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 09/02
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 27,760 NR/BB/NR
EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS 08/31
(RIVER SPRINGS CHARTER SCHOOL
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/03
CITY OF DAHLONEGA, GEORGIA WEEK OF 26,415 /AA/
WATER AND SEWERAGE REVENUE 08/31
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2036 TERM: 2042
Day of Sale: 09/01
THE TRUSTEES OF UNION COLLEGE IN WEEK OF 26,000 A1/NR/NR
THE TOWN OF SCHENECTADY IN THE 08/31
STATE OF NEW YORK
(A/K/A UNION COLLEGE)
TAXABLE FIXED RATE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2031
Day of Sale: 09/01
BURLINGAME ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 26,000 Aa2/AA+/
DISTRICT, CALIFORNIA 08/31
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/02
CITY OF SAN MARCOS, TEXAS WEEK OF 19,580 NR/AA/NR
COMBINATION TAX AND REVENUE 08/31
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/03
MINNESOTA HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 19,550 Aa3//
FACILITIES AUTHORITY 08/31
MACALESTER COLLEGE
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 09/02
MISSISSIPPI VALLEY STATE UNIVERSITY WEEK OF 17,030 Aa2//AA
EBC, MISSISSIPPI 08/31
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 09/02
THORNTON DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 15,445 A//
(IN THE CITY OF THORNTON, COLORADO) 08/31
TAX INCREMENT REFUNDING BONDS
(NORTH WASHINGTON STREET CORRIDOR
PROJECT) SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 08/01
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 742 WEEK OF 13,535 //
ST. CLOUD PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 08/31
GENERAL OBLIIGATION CAPITAL
FACILITIES BONDS, SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 09/01
(PV) ENCINITAS UNION SCHOOL WEEK OF 13,000 Aa1/AA+/NR
DISTRICT, CALIFORNIA 08/31
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
CABS: 2022-2039
CITY OF HARLINGEN, TEXAS WEEK OF 11,725 Aa2/AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 08/31
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: RATINGS: (OUTSTANDING)
Day of Sale: 08/31
AUGUSTA, GEORGIA WEEK OF 11,250 Baa2/BBB/NR
AIRPORT GENERAL REVENUE REFUNDING 08/31
BONDS, SERIES 2015A (NON-AMT)
& B (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 09/01
BERKELEY CITY PUBLIC SERVICE WEEK OF 9,975 A3/A/
DISTRICT, WEST VIRGINIA 08/31
WATER REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2037
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/01
OUACHITA COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 9,680 NR/NR/NR
SALES & USE TAX REFUNDING AND 08/31
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
********BANK QUALIFIED*******
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 09/01
ELGIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,195 //
TEXAS 08/31
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 09/03
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,050 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 08/31
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES D OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/02
MESA COUNTY VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,805 A1/NR/NR
NO. 51 (COLORADO) 08/31
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/02
DIXON CFD NO.2013-1, CALIFORNIA WEEK OF 7,465 //
PARKLANE SPECIAL TAX REVENUE BONDS 08/31
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 09/01
MADERA UMIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 /A+/
CALIFORNIA 08/31
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/01
VALPARAISO MULTI SBC WEEK OF 6,965 //
AVPT FIRST MORTGAGE BONDS 08/31
SERIES 2016
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
Day of Sale: 09/02
EASTMARK COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 6,795 NR/NR/NR
DISTRICT NO. 1 08/31
(CITY OF MESA, ARIZONA)
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/02
SOUTH SHORE HARBOUR MUNICIPAL WEEK OF 6,700 /BBB+/
UTILITY DISTRICT NO. 7, TEXAS 08/31
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/02
CITY OF HARLINGEN, TEXAS WEEK OF 6,380 Aa2/AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 08/31
REFUNDING
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: RATINGS: (OUTSTANDING)
Day of Sale: 08/31
SOUTH TAHOE SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 6,300 //
CALIFORNIA 08/31
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2001-1, 2015 SPECIAL TAX
REFUNDING BONDS (HEAVENLY VILLAGE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/02
TORRINGTON, CONNECTICUT WEEK OF 4,860 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/31
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 09/02
CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,410 A3//
DISTRICT NO. 4, TEXAS 08/31
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/31
PAGOSA AREA WATER SANITATION WEEK OF 4,255 //
DISTRICT, COLORADO 08/31
ENTERPRISE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 09/03
TOWN OF SILVER CITY, NEW MEXICO WEEK OF 4,185 //
JOINT UTILITY SYSTEM IMPROVEMENHT 08/31
REVENUE BONDS
(QUALIFIED ENERGY CONSERVATION
BONDS-DIRECT PAYMENT) TAXABLE,
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2035
REMARK: RATED: A- (AA BAM INSURED)
Day of Sale: 08/31
BURLINGAME ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 4,000 Aa2/AA+/
DISTRICT, CALIFORNIA 08/31
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/02
UNIVERSAL CITY, TEXAS WEEK OF 3,135 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/31
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 09/01
TORRINGTON, CONNECTICUT WEEK OF 2,000 /SP-1+/
GENERAL OBLIGATION 08/31
BOND ANTICIPATION NOTES,
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2016
Day of Sale: 09/02
CITY OF RAINSVILLE. ALABAMA WEEK OF 1,525 /A/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS, SERIES 08/31
2015B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 09/03
LAS ANIMAS SCHOOL DISTRICT NO. RE-1 WEEK OF 1,110 Aa2//
BENT COUNTY, COLORADO 08/31
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: MOODY'S: STATE INTERCEPT
Day of Sale: 09/02
TOWN OF SILVER CITY, NEW MEXICO WEEK OF 595 //
JOINT UTILITY SYSTEM REFUNDING 08/31
REVENUE BONDS
TAX-EXEMPT SEERIES 2015B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2019
REMARK: RATED: A- (AA BAM INSURED)
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Expected volume excluding daily issues: 2,314,735 (in 000's)