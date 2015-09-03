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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY WEEK OF 750,000 A1/A/
SYSTEM FIRST TIER 09/07
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/10
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 307,250 Aaa/AAA/AAA
(TRAVIS, WILLIAMSON AND HAYS 09/07
COUNTIES), SERIES 2015
$231,600M PUBLIC IMPROVEMENT BONDS
$ 61,340M CERTIFICATES OF
OBLIGATION
$ 14,310M PUBLIC PROPERTY FINANCE
CONTRACTUAL OBLIGATIONS
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 09/09
ALLINA HEALTH SYSTEM WEEK OF 250,000 Aa3/AA-/AA-
TAXABLE BONDS, SERIES 2015 09/07
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2045
Day of Sale: 09/09
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 240,460 NR/A+/AA-
OF OKLAHOMA 09/07
GENERAL REVENUE BONDS:
$198,120,000 TAX-EXEMPT
SERIES 2015C &
$42,340,000 FEDERALLY TAXABLE
SERIES 2015D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/10
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 185,000 Aa2/AA+/AA
OF HAWAII UNIVERSITY REVENUE BONDS 09/07
SERIES 2015 A (TAXABLE) B (EXEMPT)
C (TAXABLE), D(TAXABLE) E (EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 153,000 Aa2/AA+/AA+
WATER REVENUE REFUNDING BONDS, 09/07
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/09
TRI-COUNTY METROPOLITAN WEEK OF 133,595 Aaa/AAA/NR
TRANSPORTATION DISTRICT OF OREGON 09/07
CONSISTING OF:
$68,965M SENIOR LIEN PAYROLL TAX
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
$64,630M SENIOR LIEN PAYROLL TAX
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 09/09
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 100,000 Aa2/AA/AA
REVENUE BONDS, SERIES 2015 09/07
(ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: DUE: 2045
Day of Sale: 09/10
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 70,060 Aaa//
FUND 09/07
HOUSING FINANCE BONDS
(NON-AMT) AND (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2031
REDEVELOPMENT AGENCY SUCCESSOR WEEK OF 65,000 /A/
AGENCY OF THE CITY OF SACRAMENTO 09/07
2015 TAX ALLOCATION BONDS
SERIES A (TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/10
MONTANA BOARD OF HOUSING WEEK OF 64,400 Aa1/AA+/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS, 09/07
2015 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/09
HIDALGO COUNTY, TEXAS WEEK OF 54,720 Aa2/AA-/NR
CONSISTING OF: 09/07
$14,460M CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2015A
$15,050M LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2015B
$25,210M LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, TAXABLE SERIES 2015C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 09/10
RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING WEEK OF 52,740 /A/
AUTHORITY, CALIFORNIA 09/07
2015 SERIES A TAX ALLOCATION
REVENUE BONDS, PROJECT 1
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 09/09
EMERALD COAST UTILITIES AUTHORITY, WEEK OF 51,815 /A/
FLORIDA 09/07
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 51,710 Aa3//
CALIFORNIA 09/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION 2015E CIBS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/09
LANCASTER COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 50,910 NR/NR/BBB-
HEALTH CENTER REVENUE REFUNDING 09/07
BONDS
(LANDIS HOMES RETIREMENT COMMUNITY
PROJECT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 09/10
RHODE ISLAND INFRASTRUCTURE BANK WEEK OF 47,325 NR/AAA/AAA
(F/K/A RHODE ISLAND CLEAN WATER 09/07
FINANCE AGENCY) CONSISTING OF:
$24,030 WATER POLLUTION CONTROL
REFUNDING REVENUE BONDS 2015B
$23,295 WATER POLLUTION CONTROL
SUBORDINATED REFUNDING REVENUE
BONDS SERIES 2015C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 09/09
TOMPKINS COUNTY DEVELOPMENT WEEK OF 45,000 //
CORPORATION 09/07
TAX-EXEMPT REVENUE REFUNDING BONDS
(ITHACA COLLEGE PROJECT)
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 09/10
HARPER CREEK COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 42,050 Aa1//
MICHIGAN 09/07
CALHOUN COUNTY, 2015 REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$20,750M - SERIES A - TAX-EXEMPT
$21,300M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REDEVELOPMENT AGENCY SUCCESSOR WEEK OF 40,000 /A/
AGENCY OF THE CITY OF SACRAMENTO 09/07
2015 TAX ALLOCATION BONDS
SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/10
WILLIAMSTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 38,305 Aa1//
MICHIGAN 09/07
INGHAM COUNTY, 2015 REFUNDING
BONDS
CONSISTING OF:
$13,840M - SERIES A - TAX-EXEMPT
$24,465M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/09
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 32,360 //
$28,270,000 SCHOOL FACILITY REVENUE 09/07
BONDS (GREEN DOT PUBLIC SCHOOLS
CALIFORNIA PROJECTS) SERIES 2015A
TAX-EXEMPT
$4,360,000 SCHOOL FACILITY REVENUE
BONDS (GREEN DOT PUBLIC SCHOOLS
CALIFORNIA PROJECTS) SERIES 2015B
TAXABLE
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/09
TOWN OF MANCHESTER, CONNECTICUT WEEK OF 27,535 Aa1/NR/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/07
2015 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: DUE: 2/1/2016 AND 8/1/2016-2027
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 27,500 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS 09/07 EXP/EXP/EXP
2015 SERIES E (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/10
GRAHAM COUNTY JAIL DISTRICT, WEEK OF 27,500 /A-/
ARIZONA 09/07
PLEDGED REVENUE OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 09/09
CITY OF RIO RANCHO, NEW MEXICO WEEK OF 27,485 //
WATER AND WASTEWATER SYSTEM 09/07
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/09
ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT WEEK OF 25,525 //
CORPORATION 09/07
TAX-EXEMPT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015A AND SERIES 2015B
ONONDAGA COMMUNITY COLLEGE HOUSING
DEVELOPMENT CORPORATION PROJECT
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/10
CITY OF CHASKA, MINNESOTA WEEK OF 21,830 //
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS 09/07
(GENERATING FACILITIES),
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 09/10
CITY OF TYLER WEEK OF 21,395 //
WATER & SEWER SYSTEM REVENUE 09/07
REFUNDING BONDS, NEW SERIES 2015B
(NON-BQ)
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 09/10
CITY OF LAREDO, TEXAS COMBINATION WEEK OF 21,200 Aa2/AA/
TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF 09/07
OBLIGATION SERIES 2015
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035
REMARK: (STABLE/STABLE/-)
Day of Sale: 09/09
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,855 Baa1/AA/
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
(TAXABLE & TAX-EXEMPT)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING MOODY'S: B3
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 15,350 A1/AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 09/07
BONDS, NEW SERIES 2015
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2045
REMARK: (STABLE/STABLE/-)
Day of Sale: 09/09
CITY OF NORWALK, CONNECTICUT WEEK OF 14,730 Aaa//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/07
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 09/10
SAVANNAH ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 12,990 A1//
AUTHORITY, GEORGIA ARMSTRONG CENTER 09/07
LLC PROJECT PROJECT REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034
REMARK: (STABLE/-/-)
Day of Sale: 09/08
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 12,445 /A/
COUNTY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA 09/07
2015 TAX ALLOCATION HOUSING
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 09/09
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 12,000 Aa3//
CALIFORNIA 09/07
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
SERIES 2015E CAB
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2031
Day of Sale: 09/09
CITY OF WASHOUGAL, WASHINGTON WEEK OF 10,850 NR/A+/
WATER & SEWER REVENUE AND REFUNDING 09/07
BONDS, 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Davidson Securities, Inc., Wichita
SERIAL: 2016-2040
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 10,535 //
AUTHORITY 09/07
CHARTER SCHOOL LEASE REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(SANTA ROSA ACADEMY PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: NR/BB POSITIVE
Day of Sale: 09/09
CITY OF EL MIRAGE (ARIZONA) WEEK OF 10,430 A2/AA-/NR
EXCISE TAX OBLIGATION, SERIES 2015 09/07
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/09
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 10,000 Aaa/AAA/AAA
(TRAVIS, WILLIAMSON AND HAYS 09/07
COUNTIES)
PUBLIC IMPROVEMENT BONDS,
TAXABLE SERIES 2015
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/09
DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 Aa2//
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: RATINGS: AA+ S&P MISSOURI DIRECT
DEPOSIT
A+ S&P UNDERLYING
Serials: 2018 & 2025
Day of Sale: 09/10
CITY OF HANCOCK WEEK OF 1,235 /A/
COUNTY OF HOUGHTON, MICHIGAN 09/07
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2028
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Expected volume excluding daily issues: 3,246,745 (in 000's)