BRIEF-Ex-AIG CEO plans to appeal ruling over insurer's bailout to US Supreme Court
May 9 - LAWYER FOR FORMER AIG CEO MAURICE "HANK" GREENBERG SAYS HE PLANS TO ASK U.S. SUPREME COURT TO REVIEW FEDERAL CIRCUIT DECISION OVER AIG BAILOUT
Sept 16 WELLS FARGO STILL LOOKING AT GE CAPITAL ASSETS FOR SALE: WELLS FARGO CFO WELLS FARGO CFO: I DON'T THINK WE HAVE TOO MUCH LIQUIDITY. WELLS FARGO STILL POSITIONING ITSELF FOR 'LOWER FOR LONGER' INTEREST RATE ENVIRONMENT: CFO RWA GROWTH WILL LIKELY TRACK LOAN GROWTH IN BANKING INDUSTRY GOING FORWARD: WELLS FARGO CFO NOT MUCH WELLS FARGO CAN DO TO IMPROVE EFFICIENCY RATIO WITHOUT RISING INTEREST RATES: CFO 'SUBSTANTIALLY HARDER TO BE A GLOBAL BANK' DUE TO REGULATION: WELLS FARGO CFO WELLS FARGO TIGHTENING CREDIT STANDARDS ON FHA HOME LOANS: CFO ENERGY-RELATED STRESS SO FAR STILL RELEGATED TO ENERGY SECTOR: WELLS FARGO CFO FEWER BANKS INVOLVED IN MOST AGGRESSIVE LEVERAGED LENDING: WELLS FARGO CFO WELLS FARGO CFO: WE EXPECT NET PAYOUT RATIO TO BE WITHIN TARGETED RANGE FOR FULL YEAR RPT- WELLS FARGO TIGHTENING CREDIT STANDARDS ON FHA HOME LOANS: CFO (Reporting by Dan Freed)
May 9 - LAWYER FOR FORMER AIG CEO MAURICE "HANK" GREENBERG SAYS HE PLANS TO ASK U.S. SUPREME COURT TO REVIEW FEDERAL CIRCUIT DECISION OVER AIG BAILOUT
* Says shareholders approved resolution to cast non-binding advisory vote on executive compensation program