UPDATE 3-South Koreans vote for new leader, look set for record turnout
* China urges next leader to join dialogue (Updates with voter turnout rate, spokesman for front-runner Moon, paragraphs 1, 5, 10-11)
Sept 25 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 840,000 // SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 09/28 TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE PURPOSES 2015 SERIES A & 2015 SERIES B (REFUNDING) MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 09/30/2015
Day of Sale: 09/28 MIAMI-DADE COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 650,000 A3/A-/ FACILITIES AUTHORITY 09/28 $400,000M REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015A (UNIVERSITY OF MIAMI ISSUE) $250,000M REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015B (UNIVERSITY OF MIAMI ISSUE) (TAXABLE) MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/30 STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 551,600 A1/A+/A STATE OF CALIFORNIA 09/28 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 2015 SERIES F & 2015 SERIES G MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 09/29/2015
Day of Sale: 09/28 MASSACHUSETS BAY TRANSPORTATION WEEK OF 332,100 Aa2/AA+/ AUTHORITY 09/28 SENIOR SALES TAX BONDS, 2015 SERIES A AND 2015 SERIES B MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/30 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 221,585 Aa2//AA OF NORTH TEXAS SYSTEM 09/28 $148,390M REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015A $73,195M REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING BONDS, TAXABLE SERIES 2015B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045 REMARK: ROP - 09/29/2015
Day of Sale: 09/30 GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY WEEK OF 215,155 Aa3/AA-/AA- FLORIDA 09/28 AIRPORT FACILITIES REVENUE BONDS, SERIES 2015A (AMT) OF THE CITY OF ORLANDO, FLORIDA MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/30 SACRAMENTO CITY FINANCING WEEK OF 183,530 A2/AA/ AUTHORITY 09/28 2015 REFUNDING REVENUE BONDS (MASTER LEASE PROGRAM FACILITIES) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: UNDERLYING RATING: A+
(INSURED BONDS) CONTRA COSTA TRANSPORTATION WEEK OF 180,000 /AA+/AAA AUTHORITY SALES TAX REVENUE & 09/28 REFUNDING CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 10/01 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 154,225 // GENERAL OBLIGATION BONDS 09/28 (DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX BONDS) TAXABLE SERIES D & TAX-EXEMPT SERIES E MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: RATINGS: SERIES D (ST) MIG 1//
SERIES E (LT) AA3//
Day of Sale: 09/30 SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY WEEK OF 140,000 Aa2//AA- COLLEGE DISTRICT 09/28 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES A (2015 CROSSOVER) AND SERIES B MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/30 PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 130,000 Aa3/A+/AA- FINANCING AUTHORITY 09/28 EXP/EXP/EXP UPMC REVENUE BONDS, SERIES 2015B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 10/01 ENERGY NORTHWEST WEEK OF 110,000 Aa1/AA-/AA PROJECT 1 ELECTRIC REVENUE 09/28 REFUNDING BONDS, COLUMBIA GENERATING STATION ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS, PROJECT 3 ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/29 KENTUCKY ASSET/LIABILITY WEEK OF 106,000 A2/AA/A+ COMMISSION PROJECT NOTES FEDERAL 09/28 HIGHWAY TRUST FUND MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 09/30 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 /A/ AUTHORITY 09/28 VAIL VALLEY MEDICAL CENTER REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2021-2030 TERM: 2035, 2039, 2045
Day of Sale: 10/01 SOUTHERN MINNESOTA MUNICIPAL WEEK OF 93,320 A1/A+/A+ POWER AGENCY 09/28 POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2015A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 88,000 MIG 1//F1+ TEETER OBLIGATION NOTES 09/28 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte TERM: 2016
Day of Sale: 09/29 WYANDOTTE COUNTY/KANSAS CITY, WEEK OF 73,500 NR/NR/ KANSAS 09/28 UNIFIED GOVERNMENT SALES TAX SPECIAL OBLIGATION REVENUE (VACATION VILLAGE PROJECT AREAS 1 AND 2A), SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/29 MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 70,000 Aa2/AA+/ 2015 SERIES C BONDS & 2015 SERIES D 09/28 REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 09/28/2015
Day of Sale: 09/29 RAPPAHANNOCK REGIONAL JAIL WEEK OF 60,120 Aa2// AUTHORITY, VIRGINIA 09/28 REGIONAL JAIL FACILITY REVENUE AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 09/29 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 60,000 /BBB+/ COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 09/28 REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015A TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015B MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: TAX-EXEMPT: 2021-2037
TAXABLE: 2013-2021
Day of Sale: 09/29 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 57,085 NR/NR/BB+ REVENUE BONDS, SERIES 2015 09/28 (PLYMOUTH PLACE, INCORPORATED) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATING: (STABLE)
Day of Sale: 10/01 COUNTY OF ERIE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 57,000 /AA-/A+ PUBLIC IMPROVEMENT, REFUNDING & 09/28 SEWER DISTRICT NEW YORK MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 09/29 KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL WEEK OF 55,000 // DISTRICT NO. 2 LTGO 09/28 EVERGREEN HEALTH SERIES 2015 WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/01 TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 50,525 NR/NR/BBB- FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/28 RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS SERIES 2015 (BARTON CREEK SENIOR LIVING CENTER, INC. - QUERENCIA PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 09/29 SEDGWICK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,420 NR/A+/ NO. 262 GENERAL OBLIGATION 09/28 REFUNDING BONDS SERIES 2015 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 10/01 VISTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,000 Aa2//
CALIFORNIA 09/28 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 09/30 STATE OF WASHINGTON WEEK OF 39,000 Aa1/AA+/AA+ VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 09/28 BONDS-SERIES 2016A-2 (GREEN BONDS) MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 09/28 HARBOR DEPARTMENT OF THE WEEK OF 38,870 Aa2/AA/AA CITY OF LOS ANGELES 09/28 REFUNDING REVENUE BONDS 2015 SERIES A (NON-AMT) MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 09/30 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 33,400 /AA-/ FINANCING AUTHORITY 09/28 INSURED REVENUE BONDS (CALIFORNIA-NEVADA METHODIST HOMES) SERIES 2015 MGR: Cain Brothers, New York REMARK: SERIALS AND TERMS TO 2045
Day of Sale: 10/01 SCAGO EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 32,000 Baa1/A-/ CORPORATION FOR SUMTER COUNTY 09/28 SCHOOL DISTRICT NO. 17 INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING REVENUE BONDS (SUMTER SCHOOL DISTRICT, SOUTH CAROLINA PROJECT) - SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/01 VALLIVUE SCHOOL DISTRICT NO. 139 WEEK OF 31,230 // GENERAL OBLIGATION BONDS 09/28 $28MM SERIES 2015A $3,230M SERIES 2015B IDAHO MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30 UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY WEEK OF 24,295 A2/AA/ TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE 09/28 TAX REVENUE BONDS MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 09/30 NORTHEASTERN METROPOLITAN WEEK OF 21,200 A1/NR/NR INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT NO. 09/28 916, STATE OF MINNESOTA CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015A MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 09/30 CHESHIRE COUNTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 17,465 Aa2// REFUNDING BONDS SERIES 2015 09/28 NEW HAMPSHIRE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 09/30 SCHOOL BOARD OF COLUMBIA COUNTY WEEK OF 17,000 /AA/ FLORIDA MASTER LEASE REFUNDING 09/28 CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: UL: /A-/
Day of Sale: 10/01 RANCHO CORDOVA COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 14,365 NR/NR/ DISTRICT NO. 2005-1 SPECIAL TAX 09/28 SERIES 2015 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/30 CITY OF SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 12,245 /A/ MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE 09/28 REFUNDING BONDS SERIES 2015 A-1 (TAX-EXEMPT) SSERIES 2015 A-2 (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2019-2045
TAXABLE DUE: 2016-2019
Day of Sale: 09/30 SCHODACK CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,880 // REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2015 09/28 NEW YORK MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30 RURAL LORAIN COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 11,400 Aa3// OHIO 09/28 WATER RESOURCE REVENUE IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS, 2015 MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: DUE 4/16-10-35
Day of Sale: 09/28 WYANDOTTE COUNTY/KANSAS CITY, WEEK OF 11,155 NR/NR/ KANSAS 09/28 UNIFIED GOVERNMENT SALES TAX SPECIAL OBLIGATION (VACATION VILLAGE PROJECT AREA 1 AND 2A) SUBORDINATE LIEN SERIES 2015B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/29 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 10,750 NR/AA+/NR PLAM BEACH COUNTY, FLORIDA 09/28 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2015 (PAUL LAURENCE DUNBAR SENIOR COMPLEX) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/01 CAMDEN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 9,165 NR// DISTRICT NO. 4 CERTIFICATES OF 09/28 PARTICIPATION SERIES 2015 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30 CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 8,920 Aa// GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/28 **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 09/28 LORAIN COUNTY, OHIO WEEK OF 8,835 Aa2// VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS 09/28 **********BANK QUALIFIED********* MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 09/29 COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,800 A// NO. 60 WAUKEGAN, LAKE COUNTY 09/28 SERIES 2015A GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2026-2028
Day of Sale: 09/29 SOLVANG ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 /A+/ (SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIA) 09/28 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/01 GLEN FALLS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,915 UR/NR/ NEW YORK 09/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/01 VALLEY MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,855 NR/AAA/NR DISTRICT (BOSQUE, MCLENNAN AND 09/28 CORYELL COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM CITY OF PRINCETON, TEXAS WEEK OF 6,505 /A+/ (COLLIN COUNTY) 09/28 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 09/28 GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,350 // WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 09/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/30 JOHNSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,325 // REFUNDING BONDS SERIES 2015 09/28 NEW YORK MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/29 CITY OF WILLS POINT, TEXAS WEEK OF 5,220 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/28 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2030 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/29 BARTON COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 4,725 NR/A+/ REFUNDING CERTIFICATES OF 09/28 PARTICIPATION SERIES 2015 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 09/30 CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,360 A2// DISTRICT NO. 4, TEXAS 09/28 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/28 PAOLI BUILDING CORPORATION WEEK OF 4,235 NR/A+/ FIRST MORTGAGE REFUNDING REVENUE 09/28 SERIES 2015 INDIANA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 09/29 MCDONOUGH URBAN REDEVELOPMENT WEEK OF 4,235 A1// AGENCY, GEORGIA 09/28 REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2038 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/01 CITY OF HOWELL WEEK OF 3,460 // COUNTY OF LIVINGSTON, STATE OF 09/28 MICHIGAN 2015 CAPITAL IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS (LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 10/02 CITY OF HARRISON, OHIO WEEK OF 3,210 A3/AA/ GENERAL OBLIGATION, SERIES 2015 09/28 VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2034 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/30 MOUNTAIN LAKES BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,190 NR/AA+/ EDUCATION, NEW JERSEY 09/28 **********BANK QUALIFIED**********] MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 09/30 CITY OF TRUMANN, ARKANSAS WEEK OF 3,125 // SALES & USE TAX REFUNDING AND 09/28 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stephens Inc., Little Rock TERM: 2018, 2021, 2025, 2031 CHAMBERS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,025 NR/AA/NR DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 09/28 SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN CHAMBERS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/30 ST. MARY'S MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 2,875 // ELK COUNTY, PENNSYLVANIA 09/28 GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/29 TOWN OF DEWITT LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 2,870 NR/AA-/ CORPORATION, NEW YORK 09/28 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 09/29 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,705 // COOK COUNTY, MINNESOTA 09/28 (COOK COUNTY PUBLIC SCHOOLS) GENERAL OBLIGATION CROSSOVER REFUNDING BONDS, SERIES 2015C MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee PERRIN-WHITT CONSOLIDATED WEEK OF 2,540 NR/AAA/NR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 09/28 (JACK, PARKER AND PALO PINTO COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/29 BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 1,865 /AAA/ (LAKE & COOK COUNTIES), ILLINOIS 09/28 GENERAL OBLIGATION PARK BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE) MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2016-2021 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/28 BRUSH SCHOOL DISTRICT NO. RE-2J, WEEK OF 1,800 // COLORADO 09/28 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: STATE INTERCEPT: MOODY'S AA2
Day of Sale: 09/30 BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 1,490 /AAA/ (LAKE & COOK COUNTIES), ILLINOIS 09/28 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX PARK BONDS MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2020-2023 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/28
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,119,020 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
* China urges next leader to join dialogue (Updates with voter turnout rate, spokesman for front-runner Moon, paragraphs 1, 5, 10-11)
(The following statement was released by the rating agency) BANGKOK/SINGAPORE, May 09 (Fitch) Fitch Ratings has today revised the rating Outlooks on Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) and Easy Buy Public Company Limited (EB) to Stable from Negative. At the same time, Fitch has affirmed the Long-Term Issuer Default Rating (IDR) of BAY at 'A-' and the National Long-Term Rating of EB at 'AA+(tha)'. All other ratings of the issuers are not immediately affected by our action today. The Outl