Oct 22 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
POSEY COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 1,200,000 /A-1+/
INDIANA 10/26
REVENUE REFUNDING BONDS
MIDWEST FERTILIZER COMPANY LLC
PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Put: 8/2/16
Day of Sale: 10/29
BROWARD COUNTY AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 492,845 A1/A+/NR
FLORIDA, AIRPORT REVENUE (FORT 10/26
LAUDERDALE INTERNATIONAL AIRPORT)
AMT SERIES A & C NON AMT SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 10/29
STATE OF TENNESSEE GENERAL WEEK OF 414,035 Aaa/AA+/AAA
OBLIGATION BONDS 2015 SERIES A 10/26
2015 REFUNDING BOND SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF TEXAS WEEK OF 222,475 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/26
STATE OF TEXAS
WATER FINANCIAL ASSISTANCE BONDS
SERIES 2015D
MGR: Jefferies LLC, New York
MARIN HEALTHCARE DISTRICT WEEK OF 170,000 Aa2/NR/NR
(MARIN COUNTY, CALIFORNIA) 10/26
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 145,000 Aa2/AA/
TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE 10/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/29
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL WEEK OF 126,000 /A-/
FINANCING AUTHORITY 10/26
WASTE MANAGEMENT INC. PROJECT-
SOLID WASTE DISPOSAL REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/29
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,669 Aaa/AAA/
AUTHORITY, VIRGINIA 10/26
COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS
TAXABLE (PASS-THROUGH)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SILICON VALLEY CLEAN WATER, WEEK OF 80,000 Aa3/AA/
CALIFORNIA 10/26
2015 WASTEWATER REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/28
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL WEEK OF 75,000 /AA/A
FINANCING AUTHORITY EDUCATION LOAN 10/26
REVENUE BONDS ISSUE I, SERIES 2015B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 74,110 NR/NR/NR
AUTHORITY OF THE 10/26
COUNTY OF ST. LOUIS, MISSOURI
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS
(ST. ANDREW'S RESOURCES FOR
SENIORS OBLIGATED GROUP)
CONSISTING OF:
$59,710M SERIES 2015A
$14,400M SERIES 2015B
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2025; 2035 & 2045
SERIES 2015B DUE: 2019
UNION CITY COMMUNITY REDEVELOPMENT WEEK OF 71,840 /AA-/
AGENCY 10/26
TAX ALLOCATION REFUNDNG BONDS
SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/27
COLUMBIA COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aa1/AA+/
GEORGIA GENERAL OBLIGATION BONDS 10/26
SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2022
REMARK: Aa2/AA+/)
Day of Sale: 10/27
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 259 WEEK OF 38,020 /AA/
SEDGWICK COUNTY, KANSAS (WICHITA) 10/26 /EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2019-2021
Day of Sale: 10/29
DEKALB COUNTY PUBLIC SAFETY WEEK OF 36,280 Aa3//
JUDICIAL FACILITIES AUTHORITY 10/26
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015
GEORGIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 10/26
CITY OF SHREVEPORT, LOUISIANA WEEK OF 34,990 /AA/
SERIES 2015A TAXABLE REVENUE AND 10/26
REFUNDING BONDS
(SHREVEPORT AIRPORT SYSTEM
TERMINAL PROJECT)
SERIES 2015B TAXABLE PFC REVENUE
REFUNDING BONDS
(SHREVEPORT AIRPORT SYSTEM-
PROJECT)
MGR: Loop Capital Markets, New York
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2022-2025 & 2040
SERIES 2015B DUE: 2017-2022
UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 10/27
CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA WEEK OF 33,610 //
HEALTH CARE AND HOUSING FACILITY 10/26
REVENUE BONDS
(THE HOMESTEAD AT ROCHESTER, INC.
PROJECT)
SERIES 2015A AND SERIES 2015B
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
Day of Sale: 10/27
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 32,730 //
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 10/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 10/26
BRAZOSPORT WATER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 30,625 /A+/
WATER SUPPLY SYSTEM REGIONAL 10/26
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 10/27
MORELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 28,000 Aa3//
CALIFORNIA 10/26
ELECTION OF 2010
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
(FEDERALLY TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/28
DALLAS COUNTY FLOOD CONTROL WEEK OF 27,750 NR/NR/NR
DISTRICT #1, TEXAS UNLIMITED TAX 10/26
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2024 TERM: 2028, 2032
Day of Sale: 10/26
UPPER MOHAWK VALLEY WEEK OF 25,000 A1/A-/
REGIONAL WATER FINANCE AUTHORITY 10/26 EXP/EXP/
WATER SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 10/29
BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,178 Aaa/AAA/
TEXAS 10/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2015-A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/27
MAINE GOVERNMENTAL FACILITIES WEEK OF 21,000 Aa3/AA/
AUTHORITY 10/26
LEASE RENTAL REVENUE BONDS-
SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/26/2015
Day of Sale: 10/27
CITY OF CLOVIA, CALIFORNIA WEEK OF 20,700 A1/A-/
2015 WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/26
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/28
FRANKFORT HIGH SCHOOL ELEMENTARY WEEK OF 20,000 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION 10/26
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: S&P: State Intercept AA+
(A- underlying)
RICHLAND ELECTRIC REVENUE BONDS WEEK OF 20,000 //
SERIES 2015 10/26
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/27
CARPINTERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 //
CALIFORNIA 10/26
ELECTION OF 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/29
WILL & KANKAKEE COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 19,730 A1//
REED-CUSTER COMMUNITY UNIT SCHOOL 10/26
DISTRICT NO. 255-U
LEASE CERTIFICATES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/28
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 19,115 NR/NR/
PLAZA @ NOAH'S ARK COMMUNITY 10/26
IMPROVEMENT DISTRICT, TAX INCREMENT
AND IMPROVEMENT DISTRICT REVENUE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/29
JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 17,500 /AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 10/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2012, SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/27
CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,365 Aaa//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/26
SERIES 2015A
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/27
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS WEEK OF 15,175 /AAA/AAA
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/26
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
TERM: 2016, 2026
Day of Sale: 10/28
OIL CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,090 //
VENANGO COUNTY, PENNSYLVANIA 10/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/29
DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT #40 WEEK OF 14,795 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/26
SERIES 2015
OREGON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/28
NORTH KITSAP SCHOOL DISTRICT NO.400 WEEK OF 14,250 //
UTGO REFUNDING BONDS SERIES 2015 10/26
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 10/29
LIMITED OBLIGATION BONDS WEEK OF 11,285 A1//
(WARREN DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/26
REFUNDING BONDS), SERIES 2015
EVIDENCING PROPORTIONATE UNDIVIDED
INTERESTS IN RIGHT TO RECEIVE
CERTAIN REVENUES PURSUANT TO AN
INSTALLMENT FINANCING CONTRACT
BETWEEN WARREN COUNTY FINANCE
CORPORATION AND THE
COUNTY OF WARREN, NORTH CAROLINA
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 10/26
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 10,300 NR/NR/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 10/26
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(THE PAIDEIA ACADEMIES PROJECT)
SERIES 2015 TAX EXEMPT
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 10/29
WHITKO HIGH SBC REFUNDING BONDS, WEEK OF 10,055 /AA+/
INDIANA 10/26
SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2020
INSURANCE: INDIANA STATE AID INTERCEPT
REMARK: Underlying A Rtaing (Expected)
Day of Sale: 10/28
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 10,000 A3//
OBLIGATION BONDS SERIES 2015 10/26
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 10/27
BOROUGH OF SEWICKLEY WEEK OF 9,805 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 10/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/28
PLUM BORO MUNI AUTH GUARANTEED WEEK OF 8,720 //
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 10/26
$8,525MM SERIES 2015C
PENNSYLVANIA
$195M TAXABLE SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 10/28
PEARSALL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,500 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 10/26
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 10/26
SCHOOL DISTRICT OF AUGUSTA WEEK OF 7,080 A2//
EAU CLAIRE COUNTY, WISCONSIN 10/26
CONSISTING OF:
$5,600M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
$ 685M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
$ 795M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2018-2035
SERIES 2015B DUE: 2016-2017
SERIES 2015C DUE: 2019-2022
Day of Sale: 10/27
MORELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 Aa3//
CALIFORNIA 10/26
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/28
WEST WARWICK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,830 NR/AA/NR
BONDS, RHODE ISLAND 10/26
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Baa2/NR/NR)
Day of Sale: 10/27
GEORGETOWN COMBINED UTILITY SYSTEM WEEK OF 5,845 A1//
REVENUE BONDS SERIES 2015 10/26
SOUTH CAROLINA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/26
TULOSO-MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,755 //
DISTRICT 10/26
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 10/26
MADISON COUNTY, ILLINOIS, WEEK OF 5,725 //
EDWARDSVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL 10/26
DISTRICT NO. 7, REFUNDING SCHOOL
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 10/27
DUBLIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,420 Aaa//
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/26
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A2
Day of Sale: 10/28
UNION CITY COMMUNITY REDEVELOPMENT WEEK OF 5,020 /AA-/
AGENCY, CALIFORNIA 10/26
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
**********TAXABLE**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/27
FREMAUX ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 4,830 NR/NR/
DISTRICT, LOUISIANA 10/26
SALES TAX BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/27
WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,595 //
LAWRENCE AND MERCER COUNTIES, 10/26
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/27
RIO HONDO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,545 /AAA/
DISTRICT 10/26
(CAMERON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: BONDS DUE: 2016-2017 AND 2022-2026
KLEINWOOD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,215 A2//
DISTRICT, TEXAS 10/26
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/26
ARLINGTON HEIGHTS PARK DISTRICT WEEK OF 4,200 Aaa//
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX PARK 10/26
SERIES 2015
ILLINOIS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/28
LOGAN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,000 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/26
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/27
PORT ARANSAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,975 /AAA/
DISTRICT TEXAS UNIFIED SCHOOL 10/26
DISTRICT, UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A+/
Day of Sale: 10/27
NORTH FAYETTE TOWNSHIP GENERAL WEEK OF 3,000 /AA/
OBLIGATION BONDS SERIES 2015 10/26
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 10/29
MORELAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 Aa3//
CALIFORNIA 10/26
ELECTION OF 2010 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES C
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/28
WOODBURY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,570 NR/AA/
REFUNDING BONDS SERIES 2015 10/26
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/29
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 242 WEEK OF 2,470 //
ALDEN-CONGER PUBLIC SCHOOLS, 10/26
MINNESOTA
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
CONSISTING OF:
$1,700M SERIES 2015A
$ 770M SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: SERIES 2015A DUE: 2017-2041
SERIES 2015B DUE: 2017-2030
Day of Sale: 10/27
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 3,926,617 (in 000's)