GLOBAL MARKETS-Asia stocks mixed as momentum slows, dollar up on June Fed rate hike bets
* Asia ex-Japan slips from 2-yr high; MSCI World hits new high
Oct 30 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- MASSACHUSETTS COMMONWEALTH WEEK OF 450,000 Aaa/AAA/ TRANSPORTATION FUND 11/02 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045 REMARK: ROP: 11/4
Day of Sale: 11/05 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 377,710 Aa3/NR/AA- FINANCING AUTHORITY REFUNDING 11/02 REVENUE BONDS (CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER) SERIES 2015 MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: MOODY'S & FITCH RATING: STABLE
ROP: THURSDAY MORNING
Day of Sale: 11/05 MUNICIPALITY OF ANCHORAGE ALASKA WEEK OF 311,010 NR/AAA/AA+ 2015 GENERAL OBLIGATION 11/02 $45,290M SERIES A GENERAL PURPOSE $116,430 REFUNDING BONDS SERIES B (GENERAL PURPOSE) $67,535M SERIES C (SCHOOLS) $87,755M SERIES D (SCHOOLS) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2035 REMARK: ROP: 11/3
Day of Sale: 11/04 DEPARTMENT OF AIRPORTS OF THE CITY WEEK OF 304,145 Aa3/AA/AA OF LOS ANGELES, CALIFORNIA 11/02 LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT SENIOR REVENUE BONDS $276,085M 2015 SERIES D (AMT) $28,060M 2015 SERIES E (NON AMT) MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 11/04 MUNICIPAL IMPROVEMENT CORPORATION WEEK OF 297,000 /A+/A+ OF LOS ANGELES, LOS ANGELES 11/02 CONVENTION CENTER TAXABLE LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 2015A CALIFORNIA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: KROLL: AA-
Day of Sale: 11/03 STATE OF HAWAII AIRPORTS SYSTEM WEEK OF 246,090 // REVENUE BONDS 11/02 SERIES 2015A (AMT) SERIES 2015B (NON-AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 235,000 Aa1/AA/AA+ CPS ENERGY ELECTRIC & GAS SYSTEM 11/02 REVENUE BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2026-2039
Day of Sale: 11/03 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE WEEK OF 231,145 Aa2/AA+/NR AGENCY 11/02 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND SERIES 2015-118A (AMT) SERIES 2015-118B (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/04 TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 156,375 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY 11/02 (MTA BRIDGES AND TUNNELS) GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2015B GENERAL REVENUE BONDS, SUBSERIES 2008B-3 MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: 11/3/2015
SERIES 2015B DUE: 2016-2035 & 2045
SUBSERIES 2008B-3 DUE: 2027-2028
AND 2033-2038
KROLL: AA
Day of Sale: 11/04 CITY OF WHITING, INDIANA WEEK OF 144,450 A2/A/ ENVIRONMENTAL FACILITIES REVENUE 11/02 BONDS (BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC. PROJECT), SERIES 2015 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York VIRGINIA RESOURCE AUTHORITY, WEEK OF 120,190 Aaa/AAA/ VIRGINIA 11/02 INFRASTRUCTURE REVENUE REFUNDING & TAXABLE BONDS & MORAL OBLIGATION TAXABLE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/04 BOARD OF MANAGERS, JOINT GUADALUPE WEEK OF 119,000 /BB/BB COUNTY-CITY OF SEGUIN HOSPITAL 11/02 MORTGAGE REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015 TEXAS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/04 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 105,000 A2/A/A+ AUTHORITY CATHOLIC HEALTH 11/02 INITIATIVES REVENUE BONDS SERIES 2008 C-2, C-4 & D-3 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/04 CITY OF SAN ANTONIO ELECTRIC & GAS WEEK OF 100,000 Aa2/AA+/AA- SYSTEMS VARIABLE RATE JR LIEN 11/02 REVENUE SERIES C TEXAS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/03 CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 100,000 Aa2/AA-/AA+ ELECTRIC AND GAS SYSTEMS 11/02 VARIABLE RATE JUNIOR LIEN REVENUE BONDS, SERIES 2015D MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03 BURLINGTON COUNTY BRIDGE WEEK OF 94,950 // COMMISSION, NEW JERSEY 11/02 COUNTY GUARANTEED REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia TERM: 2016 REMARK: RATING: TBD GRAND PRAIRIE, TEXAS WEEK OF 74,205 /A/AA- TAXABLE SALES TAX REVENUE BONDS 11/02 SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 74,110 // AUTHORITY OF THE COUNTY OF 11/02 ST. LOUIS, MISSOURI SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE BONDS (ST. ANDREW'S RESOURCES FOR SENIORS OBLIGATED GROUP) CONSISTING OF: $59,710M SERIES 2015A $14,400M SERIES 2015B MGR: Cain Brothers, New York REMARK: SERIES A DUE: 2025; 2035 AND 2045
SERIES B DUE: 2019
Day of Sale: 11/04 CITY OF NEW ORLEANS, LOUISIANA WEEK OF 71,165 A3/A+/A- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/02 SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 11/04 STATE OF WEST VIRGINIA SCHOOL WEEK OF 64,000 A1/AAA/A+ BUILDING AUTHORITY EXCESS LOTTERY 11/02 REVENUE REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 11/04 WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 63,925 Aaa/NR/NR COMMISSION 11/02 SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS 2015 SERIES 1A-R (AMT) 2015 SERIES 1N (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/05 CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 55,320 /AA+/AA+ (EL PASO COUNTY) 11/02 /EXP/EXP WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015C MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/03 CITY OF PASADENA, CALIFORNIA WEEK OF 55,000 NA/AA+/AA REFUNDING CERTIFICATES OF 11/02 / /EXP PARTICIPATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 11/05 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 50,720 NR/NR/NR COMMISSION RETIREMENT FACILITIES 11/02 FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS (ALDERSGATE) SERIES 2015 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 11/04 OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 15, CA 11/02 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/03 CITY OF RAPID CITY, SOUTH DAKOTA WEEK OF 47,565 Aa3// WATER REVENUE REFUNDING BONDS 11/02 SERIES 2015 MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 11/03 SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/A+/ MONTEREY COUNTY, CALIFORNIA 11/02 ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03 SALINAS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 Aa2/SP-1+/ MONTEREY COUNTY, CALIFORNIA 11/02 2015 GENERAL OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/03 WESTERN CAROLINA UNIVERSITY, WEEK OF 44,195 Aa3/NR/NR NORTH CAROLINA 11/02 GENERAL REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015A AND TAXABLE SERIES 2015B MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2033 TERM: 2039, 2045
Day of Sale: 11/03 NORTHEASTERN METROPOLITAN WEEK OF 43,900 A1/NR/ INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT #916 11/02 CERTIFICATES OF PARTICIPATION 15B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2042
Day of Sale: 11/05 UCF STADIUM CORPORATION REFUNDING WEEK OF 43,000 /A+/AA- REVENUE BONDS SERIES 2015 A&B 11/02 FLORIDA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/05 CITY OF WILMINGTON DELAWARE WEEK OF 39,465 // GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02 SERIES 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia BELDING AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 37,010 /A+/ GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX 11/02 2015 REFUNDING - SERIES A AND SERIES B TAXABLE MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: UNDERLYING RATING: AA- (QSBLF)
SERIES A DUE: 2016-2031 AND 2035
SERIES B DUE: 2017-2021
Day of Sale: 11/03 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 35,330 A1/AA/ INCOME TAX REFUNDING REVENUE BONDS 11/02 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2024 LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,290 /AA/ CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2043 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/04 HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 31,000 /A+/A+ AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/02 ST. LUKES EPISCOPAL-PRESBYTERIAN HOSPITALS - HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 2015B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/03 STATE OF OREGON WEEK OF 29,140 Aa1/AA+/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02 2015 SERIES Q (VETERAN'S WELFARE BOND SALE 96) (FIXED RATE) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/04 AKRON, OHIO WEEK OF 28,600 /AA+/ PARKING FACILITIES INCOME TAX 11/02 REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03 IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 25,000 NR/NR/ TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 11/02 SECURITIES SERIES B G2 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04 BASTROP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,708 Aaa/AAA/ TEXAS 11/02 REFUNDING BONDS SERIES 2015-A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03 TROY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,600 // BRADFORD COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03 ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 18,765 Aaa// NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 11/02 REFUNDING BONDS (STREETS OF ST. CHARLES AT NOAH'S ARK INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT PROJECT) $6,345M PHASE ONE IMPROVEMENTS - SERIES A $8,895M PHASE TWO-A IMPROVEMENTS - SERIES B $3,525M PHASE THREE IMPROVEMENT - SERIES C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/02 MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 17,420 A2// FACILITIES AUTHORITY 11/02 REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-I SAINT JOHN'S UNIVERSITY MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/04 TOWNSHIP OF TOMS RIVER WEEK OF 14,120 /AA/ IN THE COUNTY OF OCEAN, NEW JERSEY 11/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/05 AKRON, OHIO WEEK OF 12,745 /A+/ TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 11/02 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03 ETIWANDA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 // CFD NO. 2004-2 (HENDERSON CREEK) 11/02 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/04 CITY OF GRAND PRAIRIE, TEXAS WEEK OF 10,935 // DALLAS, TARRANT AND ELLIS COUNTIES 11/02 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03 PASSAIC VALLEY WATER COMMISSION, WEEK OF 10,595 Aa3/A/ NEW JERSEY 11/02 WATER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 11/05 ROMOLAND SCHOOL DISTRICT PUBLIC WEEK OF 10,465 // FINANCING AUTHORITY 11/02 2015 SPECIAL TAX REFUNDING REVENUE BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/05 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/ CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2025 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/05 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,995 /AA/A+ PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2029 REMARK: MUNICIPAL ASSURANCE INSURED CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/ MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2034 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/03 NEW HOPE SOLEBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 // BUCKS COUNTY PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/03 WESTERN WESTMORELAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,560 /AA/ MUNICIPAL AUTHORITY SEWER REVENUE 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2028-2040 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/03 LAKE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,320 Aa1// FREMONT SCHOOL DISTRICT #79 11/02 REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/03 EAST HADDAM GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,255 /NR/AA+ REFUNDING BONDS 15 11/02 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 11/03 SALAMANCA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,245 NR/UR/ NEW YORK 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 11/05 CITY OF HUNTSVILLE, ARKANSAS WEEK OF 8,845 NR/NR/NR WATER AND SEWER REVENUE BONDS 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2038 TERM: 2045
Day of Sale: 11/05 ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,655 Aaa// TEXAS 11/02 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2022-2027 TERM: 2016 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03 PLUM BOROUGH MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 8,510 /AA/ GUARANTEED SEWER REVENUE REFUNDING 11/02 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 11/04 MONTAGUE AREA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 8,360 /AA-/ MICHIGAN 11/02 COUNTIES OF MUSKEGON & OCEANA REFUNDING BONDS SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF
Day of Sale: 11/03 NORTH ROSE-WOLCOTT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 8,190 A1// DISTRICT, NEW YORK 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 11/04 PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,690 A1// PENNSYLVANIA 11/02 **********BANK QUALIFIED********* MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 11/04 EARLY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,654 /AAA/ TEXAS 11/02 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: DUE: 2016-2024 AND 2034-2037
Day of Sale: 11/04 PRATT COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 7,620 NR/AA-/ COMMISSION, REFUNDING REVENUE 15 11/02 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 11/05 SANDUSKY LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 7,510 Aa3/NR/ OBLIGATION REFUNDING BONDS 15, OHIO 11/02 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/05 FREMONT CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,500 Aa2// REFUNDING BONDS 11/02 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04 KENNEDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,465 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 11/02 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/03 TOWN OF PORTSMOUTH, RHODE ISLAND WEEK OF 6,400 // $4,360M GENERAL OBLIGATION BONDS 11/02 2015 SERIES A (TAX EXEMPT) $ 410M GENERAL OBLIGATION BONDS 2015 SERIES B (TAXABLE) $1,630M GENERAL OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES, SERIES 2015 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia BURLINGAME HOUSING INC WEEK OF 6,220 Aa3// (A COLORADO NONPROFIT CORPORATION 11/02 CREATED BY THE CITY OF ASPEN, COLORADO) MULTI FAMILY HOUSING PROJECT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 BANK QUALIFIED MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/03 MIDDLE BUCK VO-TECH SCHOOL WEEK OF 5,860 // AUTHORITY, PENNSYLVANIA 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/05 VENTANA WEST PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 5,675 /BBB+/ DISTRICT 11/02 SPECIAL LEVY REFUNDING REVENUE BONDS 15, NM MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/04 BERKELEY COUNTY PUBLIC SERVICE WEEK OF 5,465 // DISTRICT REFUNDING REVENUE 15E, WV 11/02 BUILD AMERICA MUTUAL MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/02 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 4,875 /A/ GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/02 (CITY OF RIVER ROUGE LOCAL PROJECT) SERIES E MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/04 CITY OF SOCIAL CIRCLE, GEORGIA WEEK OF 4,655 /AA/ CPU REFUNDING AND IMPROVEMENT 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta SERIAL: 2017-2045 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 11/03 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 4,050 // AUTHORITY 11/02 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2015A (MEADOW VIEW APARTMENT PROJECT) MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/04 OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,800 // CALIFORNIA 11/02 SERIES 2015A UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS NEW MONEY MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2031 REMARK: A2 NEG/AA-(2013)
AGM/BAM INSURED
Day of Sale: 11/05 ASPEN COLORADO PARKS & OPEN SPACE WEEK OF 3,750 Aa2// SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 11/02 SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/03 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,695 // (FOREST COUNTY) 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia RIDGEFIELD BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,590 A1/NR/ EDUCATION, NEW JERSEY 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 11/04 LAFAYETTE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,515 NR/AA-/ NEW YORK 11/02 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 11/05 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,305 // BRADFORD COUNTY, PENNSYLVANIA 11/02 GENERAL OBLIGATION BONDS 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/04 SPENCER ROAD PUBLIC UTILITIES WEEK OF 2,915 // DISTRICT 11/02 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 TEXAS MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2033 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/05 FRIENDSHIP CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,110 NR/UR/ NEW YORK 11/02 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 11/05 WARSAW DEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 860 // TAXABLE TIF SPECIAL TAXING DISTRICT 11/02 BONDS OF 2015 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2018-2030 REMARK: Non-Rated, Taxable
Day of Sale: 11/03 PLUM BOROUGH MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 460 /AA/ GUARANTEED SEWER REVENUE REFUNDING 11/02 BONDS, TAXABLE 15D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/04
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,860,677 (in 000's) (Reporting By Karen Pierog)
* Asia ex-Japan slips from 2-yr high; MSCI World hits new high
LONDON, May 3 Britain will not be paying 100 billion euros to leave the European Union, Brexit minister David Davis said on Wednesday after the Financial Times reported that the EU was preparing to demand that amount.