U.S. consumer watchdog's prepaid-card rule survives Congress challenge
WASHINGTON A major challenge to the U.S. watchdog for consumer finances fizzled on Thursday, as Congress missed a deadline to repeal the agency's new rule on prepaid cards.
Nov 13 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- MASSACHUSETTS SCHOOL BUILDING WEEK OF 718,000 Aa2/AA+/AA+ AUTHORITY 11/16 SENIOR DEDICATED SALES TAX REFUNDING BONDS - 2015 SERIES C MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17 STATE OF CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 650,000 Aa3/AA/AA OBLIGATION BONDS 11/16 $585MM 2015 SERIES F $65MM 2015 SERIES G - GREEN BONDS MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 11/16
KROLL: AA
Day of Sale: 11/17 NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 626,800 A3/A-/A- FUND AUTHORITY 11/16 EXP/EXP/ TRANSPORTATION PROGRAM BONDS 2015 SERIES AA MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/17 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 450,000 // MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/18 THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 400,000 // AUTHORITY 11/16 TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS, 2015 SERIES B MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 11/18 CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA WEEK OF 345,000 /A/ SENIOR SALES TAX REVENUE REFUNDING 11/16 BONDS SERIES 2015A TAXABLE CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/18 MIAMI BEACH REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 343,385 A1/A/ CONSISTING OF: 11/16 $306,045M SERIES 2015A REVENUE REFUNDING BONDS $ 37,340M SERIES 2015B TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
SERIES 2015B (FEDERALLY TAXABLE)
Day of Sale: 11/18 NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 338,630 // FINANCE AUTHORITY 11/16 WATER AND SEWER SYSTEM SECOND GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS CONSISTING OF: FISCAL 2016 SERIES BB FISCAL 2016 SERIES BB-1 FISCAL 2015 SERIES BB-2 MGR: Ramirez & Co., Inc., New York REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17 CITY OF DALLAS, TEXAS WEEK OF 197,080 /AA/AA+ (DALLAS, DENTON, COLLIN AND 11/16 ROCKWALL COUNTIES) GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: (TAX-EXEMPT)
Day of Sale: 11/17 CITY OF MIAMI BEACH, FLORIDA WEEK OF 193,000 Aa3/AA-/ RESORT TAX REVENUE BONDS, 11/16 SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/17 STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 177,325 Aa2/AA/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16 SERIES 2015F (TAX-EXEMPT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2026-2035
Day of Sale: 11/18 PALM BEACH COUNTY, FLORIDA WEEK OF 122,240 Aa1/AA+/AA+ PUBLIC IMPROVEMENT REVENUE BONDS 11/16 (PROFESSIONAL SPORTS FRANCHISE FACILITY PROJECT) (TAXABLE AND TAX EXEMPT) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/18 LONG ISLAND POWER AUTHORITY WEEK OF 117,230 Baa1/A-/A- ELECTRIC SYSTEM GENERAL REVENUE 11/16 BONDS, SERIES 2015B NEW YORK MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 11/17 CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT WEEK OF 117,000 A1/A+/ CORPORATION JR. LIEN AIRPORT 11/16 REVENUE AND REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 11/17 MISSISSIPPI GENERAL OBLIGATION WEEK OF 116,270 Aa2/AA/ BONDS, SERIES 2015G 11/16 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 112,635 Aa2/AA/NR AGENCY 11/16 SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS CONSISTING OF: SERIES 178 (NON-AMT) SERIES 179 (NON-AMT) SERIES 180 (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/17 COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 111,000 Aa3/A+/ STATE PROPERTY & BUILDINGS 11/16 COMMISSION REVENUE & REVENUE REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2035 REMARK: ROP: 11/18/2015
Day of Sale: 11/19 SAN FRANCISCO STATE BUILDING WEEK OF 102,870 // AUTHORITY 11/16 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS (STATE OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO CIVIC CENTER COMPLEX) 2015 SERIES A MGR: Ramirez & Co., Inc., New York REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17 HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 100,000 A1/AA-/ AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/16 EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS SERIES 2015 EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS SERIES 2015A & TAXABLE EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BONDS 2015B MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/19 TROY CAPITAL RESOURCE CORPORATION WEEK OF 75,000 A3/A/ NEW YORK, RENSSELAER POLYTECHNIC 11/16 INSTITUTE PROJECT MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2016-2029 TERM: 2032, 2035
Day of Sale: 11/17 WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 73,000 Aa3/AA/ DEVELOPMENT AUTHORITY 11/16 HOUSING REVENUE BONDS-2015 SERIES A (NON-AMT), B (AMT) AND C (NON-AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 01/18/2015
Day of Sale: 11/19 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 67,160 Aa2/NR/AA ADMINISTRATION 11/16 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT RESIDENTIAL REVENUE BONDS 2015 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/18 CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA WEEK OF 61,265 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16 CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION BONDS, SERIES 2015-A1 CURRENT INTEREST BONDS, SERIES 2015-A2 MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: KROLL: AA
SERIES 2015A-1 DUE: 2040 AND 2045
SERIES 2015A-2 DUE: 2017-2030&2035
Day of Sale: 11/17 OAKLAND STATE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 58,970 // LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 11/16 (ELIHU M. HARRIS STATE OFFICE BUILDING) 2015 SERIES A MGR: Ramirez & Co., Inc., New York REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17 CITY OF SAN CLEMENTE, CALIFORNIA WEEK OF 58,905 // CFD NO 2006-1 (MARBLEHEAD COASTAL) 11/16 2015 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/18 MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 56,000 /AA+/ COMMISSION 11/16 SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND (FIRST PLACE HOMEOWNERSHIP LOAN
PROGRAM) 2015 SERIES C (NON-AMT) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2036
Day of Sale: 11/19 TOM GREEN COUNTY, TEXAS WEEK OF 53,500 Aa3/AA/ COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS 11/16 REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2035 TERM: 2038
Day of Sale: 11/16 TUSTIN CONTROL FLOOD DISTRICT 06-1 WEEK OF 51,820 /BBB+/ (TUSTIN LEGACY-COLUMBUS VILLAGES) 11/16 CALIFORNIA SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/19 GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 51,000 Aa3// DISTRICT 11/16 GENERAL OBLIGATION BONDS CALIFORNIA SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17 NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa2// AUTHORITY, SERIES 2015B 11/16 MGR: George K. Baum & Company, Denver CITY OF SAN ANTONIO (CPS ENERGY) WEEK OF 45,660 Aa2/AA-/AA- REMARKETING-MANDATORY TENDER 11/16 MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 11/19 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 45,000 /A-/ AUTHORITY VALLEY VIEW HOSPITAL 11/16 ASSOCIATION PROJECT MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2019-2030 TERM: 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 11/19 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 43,445 NR/NR/NR AUTHORITY 11/16 REVENUE REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015A&B (SUNNY VISTA LIVING CENTER PROJECT) MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/18 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 39,900 /BBB/ DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS 11/16 (BEVERLY COMMUNITY HOSPITAL ASSOCIATION) SERIES 2015 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2019-2025 TERM: 2030, 2035, 2045
Day of Sale: 11/17 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 38,000 // COWLITZ COUNTY ELECTRIC 11/16 DISTRIBUTION SYSTEM REVENUE REFUNDING BOND MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 11/16/2015
Day of Sale: 11/17 HIGHLANDS COUNTY SCHOOL BOARD WEEK OF 37,975 A3/AA/ FLORIDA CERTIFICATES OF 11/16 PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/19 REDDING JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 37,170 NR/NR/A+ AUTHORITY 11/16 ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 2015 SERIES A CALIFORNIA MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 11/17 COMMUNITY DEVELOPMENT AND WEEK OF 34,710 // REDEVELOPMENT AUTHORITY OF 11/16 TOWN OF BROOKFIELD, WISCONSIN COMMUNITY DEVELOPMENT REVENUE BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee CITY OF FORT SMITH, ARKANSAS WEEK OF 33,640 NR/A-/NR WATER & SEWER REFUNDING AND 11/16 CONSTRUCTION REVENUE BONDS MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2040
Day of Sale: 11/17 CAPITAL TRUST AGENCY WEEK OF 32,115 NR/NR/NR FIRST MORTGAGE BONDS 11/16 (TALLAHASSEE TAPESTRY SENIOR HOUSING PROJECT), SERIES 2015 CONSISTING OF: $30,200M SERIES A TAX EXEMPT BONDS $ 1,915M SERIES B TAXABLE BONDS MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte REMARK: SERIES A BONDS DUE: 2035; 2045&2050
SERIES B BONDS DUE: 2023
Day of Sale: 11/18 MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,000 Aa1// 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/16 BONDS SERIES B FEDERALLY TAXABLE CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17 BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 /AA/ BERKS & MONTGOMERY COUNTIES 11/16 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/17 SAGINAW TOWNSHIP COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 29,435 Aa1// DISTRICT, SAGINAW COUNTY, 11/16 2015 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19 THORNTON DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 28,240 /A/ COLORADO 11/16 TAX INCREMENT REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 11/17 CITY OF WESTBROOK, MAINE WEEK OF 26,265 Aa3/AA/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 11/17 SAN GORGONIO MEMORIAL HEALTHCARE WEEK OF 25,750 A3/NR/NR DISTRICT, CALIFORNIA RIVERSIDE 11/16 COUNTY, 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/17 IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 25,350 // HOSPITAL REVENUE BOND ANTICIPATION 11/16 NOTES, SHENANDOAH MEDICAL CENTER SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/16 CLARK COUNTY SPECIAL IMPROVEMENT WEEK OF 25,000 // DISTRICT NO 159 SUMMERLIN VILLAGE 11/16 16A LOCAL IMPROVEMENT BONDS 2015 CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/19 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 24,385 Aa2/NR/AA ADMINISTRATION 11/16 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT RESIDENTIAL REVENUE BONDS 2015 SERIES A (NON-AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/18 GENERAL AUTHORITY OF SOUTHCENTRAL WEEK OF 24,165 /BBB/ PENNSYLVANIA 11/16 (HANOVER HOSPITAL) REVENUE BONDS, 2015 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2030 REMARK: RATINGS: (STABLE) WEATHERFORD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,222 // DISTRICT, TEXAS 11/16 $23,222,383 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/19 CARROLLTON FARMERS BRANCH TEXAS WEEK OF 23,045 Aaa/AAA/ INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 11/16 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: 2016, 2028-2032
(Aa1/AA+)
Day of Sale: 11/18 COUNTY OF UNION, NORTH CAROLINA WEEK OF 21,735 // ENTERPRISE SYSTEMS REVENUE BONDS 11/16 SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/18 NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 21,230 Aaa// AUTHORITY 11/16 SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM CLASS I BONDS 2015 SERIES E (MBS PASS-THROUGH PROGRAM) (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TERM: 2037
Day of Sale: 11/17 WEST CHESTER BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,895 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/18
ROBINSON TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,750 // MUNICIPAL AUTHORITY 11/16 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 11/19 EAGLE COUNTY, COLORADO WEEK OF 19,075 Aa2/NR/NR REFUNDING CERTIFICATES OF 11/16 PARTICIPATION, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/17 NEWARK HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 18,915 /BB/ CORPORATION 11/16 EDUCATION REVENUE BONDS (A+ CHARTER SCHOOLS, INC) SENIORS 2015A AND SENIORS 2015B (TAXABLE) MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
Day of Sale: 11/19 SOUTH JORDAN REDEVELOPMENT WEEK OF 16,700 /AA/AA+ AUTHORITY, UTAH 11/16 SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver TAYLORS COMMUNITY SCHOOL BUILDING WEEK OF 14,475 // CORPORATION, INDIANA 11/16 TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION MGR: George K. Baum & Company, Denver SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF WEEK OF 14,435 A2/A-/ GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 11/16 EDUCATIONAL FACILITIES CORPORATION FOR CHESTERFIELD SCHOOL DISTRICT INSTALL PURCHASE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 11/18 WAUKEGAN, ILLINOIS WEEK OF 14,090 A2// TAXABLE GENERAL OBLIGATION 11/16 REFUNDING BONDS SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 11/19 HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 14,000 Aaa// MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND 11/16 MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT BONDS - 2015 SERIES A-1 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/16/15
Day of Sale: 11/17 NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 12,000 /AA+/ FINANCE AGENCY 11/16 MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE-TRENT CENTER WEST SR. APARTMENTS PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/19 CITY OF RACINE WEEK OF 11,195 /AA-/ RACINE COUNTY, WISCONSIN 11/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: BONDS DUE: 6/1/2016 & 2017 AND
12/1/2017-2029
Day of Sale: 11/17 PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /AA/ PENNSYLVANIA 11/16 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2035 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/17 NORTH MUSKEGON PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 9,915 /AA-/ MICHIGAN 11/16 MUSKEGON COUNTY, 2015 REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $2,215M - SERIES A $7,700M - SERIES B (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18 CHSD NO. 218 (OAK LAWN), ILLINOIS WEEK OF 9,900 /AA/ MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2029-2032 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/19 HICKMAN MILLS C-1 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,700 /A-/ MISSOURI 11/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATIONS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19 NAPERVILLE PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 9,600 Aaa// LIMITED TAX PARK BONDS 11/16 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/17 VERSAILLES EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 9,555 Aa2// DISTRICT DARKE AND SHELBY COUNTIES 11/16 OHIO SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX SERIES 2015 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 11/18 CITY OF MIDDLETON WEEK OF 9,500 // DANE COUNTY, WISCONSIN 11/16 CONSISTING OF: $6,500M GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015A $3,000M GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES, SERIES 2015B **********BANK QUALIFIED********** MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: SERIES 2015A DUE: 2020-2032
SERIES 2015B DUE: 2016-2023
Day of Sale: 11/17 WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 9,480 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 11/16 SERIES 2015A MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/16 PENNSBURY SCHOOL DISTRICT BUCKS WEEK OF 9,355 Aa2// COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL 11/16 OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2015 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 11/18 CCSD #34 (GLENVIEW), ILLINOIS WEEK OF 9,290 Aaa// CONSISTING OF: 11/16 $5,660M LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION $3,630M UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED********* MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: SERIES A DUE:
Day of Sale: 11/16 PARISH OF PLAQUEMINES, LOUISIANA WEEK OF 9,050 /AA/ SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 11/16 SERIES 2015 BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2029 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/18 COWILITZ COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 9,000 A1// SPECIAL SEWER REVENUE REFUNDING 11/16 BONDS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 11/19 VILLAGE OF ADDISON DUPAGE COUNTY WEEK OF 8,945 /AA/AA+ ILLINOIS GENERAL OBLIGATION 11/16 REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 11/16 NORTH OLMSTED,OHIO WEEK OF 8,785 Aa2// GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED 11/16 $6,525M LIMITED TAX $2,260M UNLIMITED TAX MGR: Huntington Investment Company, Columbus UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,765 Aa3// MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/16 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2029 REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/19 WESTPORT, CONNECTICUT WEEK OF 8,560 Aaa/NR/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 11/19 BRAZOSPORT COLLEGE DISTRICT, TEXAS WEEK OF 8,520 Aa2/AA-/ LIMITED TAX REFUNDING BONDS 11/16 BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas REMARK: 2016, 2028-2033
Day of Sale: 11/17 WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 8,500 // COMISSION, REVENUE REFUNDING BONDS 11/16 SKYLINE AT FIRST, SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2020-2045
Day of Sale: 11/18 CITY OF SANTA ROSA HIGH SCHOOL WEEK OF 8,325 /A/ DISTRICT 11/16 (SONOMA COUNTY, CALIFORNIA) 2015 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/19 SCHOOL DISTRICT OF BRENTWOOD WEEK OF 8,185 /AA/ BOROUGH, PENNSYLVANIA 11/16 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2023 CITY OF HOT SPRINGS, ARKANSAS WEEK OF 8,000 /AA/ WATERWORKS REVENUE BONDS 11/16 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2040 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: /A+/
Day of Sale: 11/17 WESTERN WESTMORELAND MUNICIPAL WEEK OF 7,560 /AA/ AUTHORITY REVENUE, PENNSYLVANIA 11/16 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2017-2040 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/18 LUCAS METROPOLITAN HOUSING WEEK OF 7,340 NR/A+/NR AUTHORITY 11/16 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2015 (OHIO) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19 MINERAL WELLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,249 // DISTRICT, TEXAS 11/16 $7,248,825.65* UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 11/18 POTSDAM CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,020 // NEW YORK 11/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/17 CITY OF DEER PARK, TEXAS WEEK OF 7,000 Aa2/AAA/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/16 BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/16 CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 7,000 A2/AA/ GENERAL OBLIGATION PUBLIC 11/16 IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: Baa2/
Day of Sale: 11/18 HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 6,900 NR/AA+/NR DURHAM 11/16 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS (MORREENE ROAD APARTMENTS) SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19 NORTHEAST HIGHER EDUCATION WEEK OF 6,295 // FACILITIES CORPORATION 11/16 EDUCATION REVENUE (EAGLE ADVANTAGE SCHOOLS, INC) SENIORS 2015A & B MGR: Oppenheimer & Co., Stamford REMARK: A: S&P AAA PSF
B: S&P BBB-
Day of Sale: 11/17 OREGON FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 6,180 // REVENUE BONDS 11/16 REDMOND PROFICIENCY ACADEMY, SERIES 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18 SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF WEEK OF 5,805 A2/A-/ GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 11/16 EDUCATIONAL FACILITIES CORPORATION FOR CHESTERFIELD SCHOOL DISTRICT INSTALL PURCHASE REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 11/18 FRENSHIP INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,400 Aaa/NR/AAA DISTRICT 11/16 (LUBBOCK AND HOCKLEY COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015C MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 11/19 CUYAHOGA FALLS CITY, OHIO WEEK OF 5,100 NR/NR/ VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION 11/16 NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 4,875 /A/ LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM 11/16 REVENUE )CITY OF RIVER ROUGE LOCAL PROJECT), SERIES E MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17 GROVE CITY, OHIO WEEK OF 4,800 Aa2// TAXABLE SPECIAL OBLIGATIONS 11/16 NONTAX REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17 MONTAGUE AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 4,700 /AA-/ COUNTIES OF MUSKEGON & OCEANA, 11/16 2015 REFUNDING, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 11/19 SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,600 A1// GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16 SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2028 REMARK: RATINGS: (STABLE) KENT, OHIO WEEK OF 4,500 Aa2// BANK QUALIFIED 11/16 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 11/08 TOWNSHIP OF LITTLE FALLS WEEK OF 4,400 /AA-/ IN THE COUNTY OF PASSAIC, NEW 11/16 JERSEY GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/19 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,050 NR/NR/NR DISTRICT NO. 411 11/16 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/16 MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 Aa1// CALIFORNIA 2015 GENERAL OBLIGATION 11/16 REFUNDING BONDS SERIES A TAX EXEMPT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17 MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 11/16 2014-1 2015 SPECIAL TAX BONDS CALIFORNIA MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 11/17 ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 3,855 // NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 11/16 (STR OF CHARLES@NOAH'S ARK INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT PROJECT-PHASE THREE A IMPROVEMENTS) SERIES D MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17 BAYFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 10JT-R WEEK OF 3,570 Aa2// COLORADO 11/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 11/17 SPRINGDALE, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,500 /A+/ GENERAL OBIGATION REFUNDING BONDS 11/16 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2032 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 11/18 MIDDLE SCHOOL DISTRICT OF WABASH WEEK OF 3,385 /AA+/ SBC AVPT FIRST MORTGAGE BONDS OF 11/16 2015 BANK QUALIFIED MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2018 HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,985 /A+/ ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 11/16 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/17 WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 2,915 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/16 TAXABLE SERIES 2015B MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/16 HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 2,645 /A+/ BOONE COUNTY, ILLINOIS 11/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18 OAK HILLS LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,540 Aa3// BOARD OF EDUCATION CERTIFICATES OF 11/16 PARTICIPATION SERIES 2015 HAMILTON OHIO BUILDING IMPROVEMENT PROJECT
BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/17 TUSTIN CONTROL FLOOD DISTRICT 06-1 WEEK OF 2,420 /BBB+/ (TUSTIN LEGACY-COLUMBUS VILLAGES), 11/16 CALIFORNIA SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 11/19 GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 2,000 Aa1// WISCONSIN RACINE, KENOSHA AND 11/16 WALWORTH COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIESJ 2015-2016D MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 11/19 TOWN OF GREENTOWN SEWAGE WORKS WEEK OF 1,530 // REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 11/16 BANK QUALIFIED MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2016-2028 TOWNSHIP OF LYONS, ILLINOIS WEEK OF 1,365 // GENERAL OBLIGATION BONDS 11/16 **********BANK QUALIFIED********** MGR: George K. Baum & Company, Denver ROSELLE PARK DISTRICT WEEK OF 1,335 /AA/ (DUPAGE COUNTY, ILLINOIS) 11/16 GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 11/17 OREGON FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 475 // REVENUE BONDS 11/16 REDMOND PROFICIENCY ACADEMY SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/18
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 7,263,276 (in 000's)
WASHINGTON A major challenge to the U.S. watchdog for consumer finances fizzled on Thursday, as Congress missed a deadline to repeal the agency's new rule on prepaid cards.
WASHINGTON U.S. President Donald Trump signed an executive order on Thursday to bolster the government's cyber security and protect critical infrastructure from cyber attacks, marking his first significant action to address what he has called a top priority.