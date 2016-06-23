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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 750,000 A1/AA-/A+
AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS 06/27 EXP/EXP/EXP
SERIES 2016 TAX-EXEMPT SERIES B
TAX-EXEMPT REFUNDING SERIES C
TAXABLE SERIES D
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/29
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 564,000 Aa1/AA/AA+
ELECTRIC AND GAS SYSTEMS 06/27
REVENUE REFUNDING BONDS
NEW SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/28
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 441,000 Aa1//AA+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/27
2016 SERIES B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 6/28
Day of Sale: 06/29
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 250,000 Aa1//AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
CONSOLIDATED LOAN OF 2016
SERIES F (GREEN BONDS) (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/28
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 215,000 Baa1/NR/A
AUTHORITY 06/27
REVENUE AND REFUNDING BONDS
STOCKTON UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2041
Day of Sale: 06/29
MULTIPLE ISSUERS (PA,GA,FL) WEEK OF 213,590 NR/NA/A-
RETIREMENT COMMUNITIES REVENUE 06/27
BONDS SERIES 2016 (ACTS RETIREMENT
LIFE COMMUNITIES, INC.)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: PA:94,600M, FL:108,304M, GA:10,650M
Day of Sale: 06/30
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M WEEK OF 205,900 //
UNIVERSITY SYSTEM REVENUE FINANCING 06/27
SYSTEM REVENUE BONDS SERIES 2016C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/28
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 200,000 Aa1/NR/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
CONSOLIDATED LOAN OF 2014, SERIES D
(MULTI-MODAL BONDS) SUBSERIES D-1
(THE "D-1 BONDS")
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/29
UTAH COUNTY, UTAH WEEK OF 185,000 Aa1/AA+/NR
HOSPITAL REVENUE BONDS 06/27
SERIES 2016B
(IHC HEALTH SERVICES, INC.)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2046, 2047
Day of Sale: 06/29
CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE WEEK OF 178,000 //
2016-2017 06/27
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M WEEK OF 175,895 Aaa/AAA/AA+
UNIVERSITY SYSTEM 06/27
REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS
TAXABLE SERIES 2016D
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2031 TERM: 2036, 2040
Day of Sale: 06/28
MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATION WEEK OF 174,035 Baa3/BBB/
FACILITIES REVENUE BONDS, EASTERN 06/27
MAINE HEALTHCARE SYSTEMS OBLIGATED
GROUP ISSUE SERIES 2016A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 06/27
STATE OF TEXAS WEEK OF 149,625 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
$107,280M WATER FINANCIAL
ASSISTANCE & REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
$58,750M SUBSERIES 2016B-1
$29,580M SUBSERIES 2016B-2
(VARIABLE RATE)
$18,950M SUBSERIES 2016B-3
(TAXABLE)
$30,530M WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016C
(ECONOMICALLY DISTRESSED AREAS
PROGRAM)
$29,220M SUBSERIES 2016C-1
$1,310M SUBSERIES 2016C-2 (TAXABLE)
$11,815M WATER FINANCIAL ASSISTANCE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016D
(STATE PARTICIPATION PROGRAM)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 06/28
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 115,165 Aaa//
DISTRICT 06/27
(JOHNSON COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDER: Aa3
Day of Sale: 06/28
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 748 WEEK OF 105,426 //
SARTELL-ST. STEPHEN PUBLIC SCHOOLS 06/27
MINNESOTA
$73,660M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2016A
$31,766M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES 2016B
(CABS)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: A: 18-50
B: 27-34
Day of Sale: 06/28
VERMONT MUNI BOND BANK REFUNDING WEEK OF 91,000 Aa2/AA+/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/28
STATE OF ARKANSAS, HIGHER WEEK OF 83,225 /AA/
EDUCATION GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 06/28
EASTERN MAINE HEALTHCARE SYSTEMS WEEK OF 79,895 Baa3/BBB/
TAXABLE BONDS SERIES 2016B 06/27
(CORPORATE CUSIP)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
TERM: 2026, 2036
Day of Sale: 06/27
OHLONE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 70,000 //
CALIFORNIA 06/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 68,000 Aa3//AAA
2017 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/27
BONDS (FORWARD DELIVERY) CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/29
SOUTH CAROLINA STATE HOUSING WEEK OF 67,000 Aa1//
FINANCE & DEVELOPMENT AUTHORITY 06/27
MORTGAGE REVENUE (40MM TAX EXEMPT
27MM AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA HIGHER WEEK OF 66,940 Aa2/NR/AA
EDUCATION REFUNDING REVENUE BONDS 06/27
SERIES 2016A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 06/30
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 64,015 Baa1/A-/NR
REVENUE REFUNDING BONDS 06/27
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/29
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 62,505 Aaa/AAA/NR
AUTHORITY 06/27
HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
BONDS
2016 SERIES C
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/28
SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 61,205 /AA/
DISTRICT 2016 GENERAL OBLIGATION 06/27
BONDS (ELECTION OF 2012) SERIES C-2
(TAX EXEMPT) CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/28
COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 58,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 06/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
PALM BEACH COUNTY, FLORIDA WEEK OF 57,865 A1/A+/A+
AIRPORT SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/27
BONDS SERIES 2016 (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/29
COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 53,000 A1/A+/
DISTRICT 2016 GENERAL OBLIGATION 06/27
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/28
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 52,360 Aaa//
TEXAS, UNLIMITED TAX SCHOOL 06/27
BUILDING & REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2046
REMARK: (/A1/)
Day of Sale: 06/28
CENTRAL COAST WATER AUTHORITY WEEK OF 50,000 //
REFUNDING STATE WATER PROJECT 06/27
REGIONAL FACILITIES CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/28
PFLUGERVILLE, TEXAS WEEK OF 45,655 Aa1/AA/
LIMITED TAX REFUNDING GENERAL 06/27
OBLIGATION BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
IDAHO HEALTH FACILITY AUTHORITY WEEK OF 45,000 NR/BB+/
REVENUE REFUNDING BONDS 06/27
MADISON MEMORIAL SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2037
Day of Sale: 06/29
HOUSTON COUNTY HEALTH CARE WEEK OF 44,000 /BBB/BBB+
AUTHORITY 06/27
SOUTHERN ALABAMA MEDICAL CENTER
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2016-A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/28
KINGMAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,390 A2/A/
NO. 20, ARIZONA 06/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016D
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 02/28
MESQUITE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 39,879 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 06/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES A & B
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2018-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA/AA+
Day of Sale: 06/30
TERRELL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 39,290 A1/A+/NR
TEXAS 06/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SEREIS 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2032-2046
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1/A+/NR
Day of Sale: 06/28
LIBERTY HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 35,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 06/27
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (A1//)
Day of Sale: 06/30
SARATOGA COUNTY, NEW YORK WEEK OF 33,770 NR/AA+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 06/29
GODLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,280 Aaa//
(HOOD, JOHNSON AND TARRANT COUNTIES 06/27
TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A2
Day of Sale: 06/27
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRCT WEEK OF 32,140 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 06/27
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2051
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (/A+/)
Day of Sale: 06/29
WESTERN VIRGINIA REGIONAL JAIL WEEK OF 30,865 Aa2//
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 06/27
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2029-2038
Day of Sale: 06/28
CAMPBELL UNION HIH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa1//
SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA 06/27
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDIING
BONDS SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/28
NEW HOPE CULTURAL EDUCATIONAL WEEK OF 29,925 MIG 1//
FACILITIES AUTHORITY, TEXAS STUDENT 06/27
HOUSING CONSTRUCTION PROJECT NOTES
(CHF - COLLEGIATE HOUSING COMMERCE
LLC - TEXAS A&M UNIVERSITY PROJECT)
USDA
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: 2/1/2018
Day of Sale: 06/29
GILROY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 29,000 //
CALIFORNIA 2016 CERTIFICATES OF 06/27
PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Woodland Hills
Day of Sale: 02/29
PICO RIVERA PUBLIC FINANCING WEEK OF 28,575 /AA-/
AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDING 06/27
BONDS SERIES 2016, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/30
CHULA VISTA MUNICIPAL FINANCING WEEK OF 28,000 /AA/
AUTHORITY 2016 LEASE REVENUE 06/27
REFUNDING BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/29
COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 25,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 06/27
GENERAL OBLIGATION BONDS
2008 ELECTION SERIES 2016D
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
SOUTH CAROLINA JOBS - ECONOMIC WEEK OF 24,240 /A-/
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/27
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE
REFUNDING BONDS
WOFFORD COLLEGE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2038
Day of Sale: 06/29
EAST ALDINE MANAGEMENT DISTRICT WEEK OF 23,970 /A/
TEXAS SALES TAX REVENUE & REFUNDING 06/27
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/29
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 22,500 /A/
SPECIFIC OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/27
BILOXI SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL WEEK OF 22,000 A1/A+/
DISTRICT ELECTION OF 2008 GENERAL 06/27
OBLIGATION BONDS SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/28
GLOUCESTER COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 21,000 /AA/
AUTHORITY COUNTY GUARANTEED LOAN 06/27
REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2034-2038
Day of Sale: 06/28
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 20,000 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 06/27
ROSEVILLE (ROSEVILLE REDEVELOPMENT
PROJECT) TAXABLE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS SERIES 2016
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/29
CAMBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 19,080 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
$14,890M TAXABLE SERIES A
$4,190M TAX-EXEMPT SERIES B
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2029
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: BBB
Day of Sale: 06/29
NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 //
CALIFORNIA 2016 GO BONDS 06/27
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Woodland Hills
Day of Sale: 06/30
COUNTY OF PITT, NORTH CAROLINA WEEK OF 17,935 Aa2/AA-/AA
LIMITED OBLIGATION BONDS 06/27
SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/29
NORTH BRANCH AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 16,750 Aa1//
TAXABLE REFUNDING BONDS 06/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/29
DELTA STATE UNIVERSITY EDUCATIONAL WEEK OF 15,175 Aa2//AA
BUILDING CORP, MISSISSIPPI 06/27
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 06/28
JACKSON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 15,000 /AA/
TAXABLE UNLIMITED TAX GO REFUNDING 06/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/29
COUNTY OF PITT, NORTH CAROLINA WEEK OF 13,760 Aa2/AA-/AA
LIMITED OBLIGATION BONDS 06/27
SERIES 2017
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2025
Day of Sale: 06/29
JACKSON-MILTON LOCAL SCHOOL WEEK OF 12,750 /A/
DISTRICT, OHIO, REFUNDING 06/27
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/28
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 12,110 NR/NR/
CORPORATION EDUCATIONAL FACILITY 06/27
REVENUE BONDS SERIES 2016A&B
THE PEPIN ACADEMIES, INC PROJECT
TAXABLE: 2,670M
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/29
CATASAUQUA BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 11,180 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2026
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: AA
Day of Sale: 06/28
ROSEVILLE, CALIFORNIA WEEK OF 11,140 NR/NR/
REVENUE REFUNDING BONDS 06/27
THE FOUNTAINS CFD SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
VILLAGE OF RIDGEWOOD IN THE COUNTY WEEK OF 10,345 /AAA/
OF BERGEN, NEW JERSEY GENERAL 06/27
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/29
SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 10,280 A2/AA-/
SANTA CRUZ COUNTY PUBLIC FINANCING 06/27
AUTHORITY CALIFORNIA 2016 REFUNDING
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Woodland Hills
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/28
WHITTIER CSD, CALIFORNIA WEEK OF 9,135 /AA-/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/27
BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Woodland Hills
Day of Sale: 06/29
WARREN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,116 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/27
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (/A/)
Day of Sale: 06/28
CLALLAM, WASHINGTON WEEK OF 8,500 //
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 06/27
ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 06/28
PAULDING COUNTY INDUSTRIAL BUILDING WEEK OF 8,455 A1//
AUTHORITY, GEORGIA REFUNDING 06/27
REVENUE BONDS (CITY OF DALLAS W&S)
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
TERM: 2030
Day of Sale: 06/29
CITY OF YPSILANTI, COUNTY OF WEEK OF 8,390 A1/AA/
WASHTENAW,STATE OF MICHIGAN 06/27
WATER SUPPLY AND SEWAGE DISPOSAL
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/27
GETTYSBURG BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,265 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A+
Day of Sale: 06/27
WATER VALLEY METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 8,230 NR/NR/
NO. 2, COLORADO GENERAL OBLIGATION 06/27
REFUNDING BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/28
ALICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,895 //
(JIM WELLS COUNTY, TEXAS) 06/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 06/28
CITY OF CHULA VISTA 2016 REFUNDING WEEK OF 7,800 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/27
(CIVIC CENTER PROJECT) CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/29
CASTLE ROCK, COLORADO SALES AND USE WEEK OF 7,765 /AA/
TAX REVENUE BONDS SERIES 2016 06/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 06/29
CUMBERLAND COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 7,555 NR/AA-/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 06/28
ROBERT LEE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,395 /AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 06/27
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/30
TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 7,190 NR/AA-/NR
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 17 06/27
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
TRAVIS COUNTY, TEXAS)
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/28
WATER VALLEY METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 7,165 NR/NR/
NO. 1 COLORADO GENERAL OBLIGATION 06/27
REFUNDING BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/28
SAUK COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 7,135 Aa1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/27
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 06/29
NORTHEAST MORGAN WATER & SEWER WEEK OF 6,500 /AA/
AUTHORITY, ALABAMA WATER REVENUE 06/27
BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
TERM: 2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (/A+/)
Day of Sale: 06/28
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 431 WEEK OF 6,440 A2/AA/
BARTON COUNTY, KANSAS (HOISINGTON) 06/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS SERIES 2016-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2032 TERM: 2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/27
GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,420 /AA/
DISTRICT NO. 46 (GALVESTON COUNTY 06/27
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: MOODY'S: TBD
LUCAS COUNTY, OHIO TAXABLE ARENA WEEK OF 6,300 NR/NA/
BOND ANTICIPATION NOTES 06/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/29
HARRIS COUNTY MUD 374, TEXAS WEEK OF 5,955 //
UNLIMITED TAX REFUNDING 2016 06/27
BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2037
NEWARK, OHIO WEEK OF 5,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/27
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: INSURED
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A+
Day of Sale: 06/30
CITY OF EAGLE PASS, TEXAS WEEK OF 5,110 NR/AA/NR
LIMITED TAX REFUNDING, SERIES 2016 06/27
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 06/27
POTEET INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,970 //
TEXAS, UNLIMITED TAX REFUNDIING 06/27
BONDS SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 06/28
MT. LEBANON, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,500 Aa2//
ALLEGHENY COUNTY 06/27
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 Aa3//AAA
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/27
BONDS CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/29
EPHRATA AREA JOINT AUTHORITY WEEK OF 4,480 /A/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/27
WATER REVENUE BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/29
HARRIS COUNTY, MUD 407, TEXAS WEEK OF 4,115 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016 06/27
BANK QUALIFIED
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 06/28
MITCHELL COUNTY, KANSAS WEEK OF 4,110 //
PUBLIC BUILDING COMMISSION 06/27
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/28
VIGO COUNTY, INDIANA WEEK OF 3,735 NR/A+/
REDEVELOPMENT AGENCY 06/27
ECONOMIC DEVELOPMENT INCOME TAX
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 06/28
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,575 A3/AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 06/27
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/28
EDCOUCH-ELSA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,495 //
DISTRICT HIDALGO COUNTY, TEXAS 06/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 2016
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: 16,18-19, 28-37
SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 3,090 /BBB+/
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY 06/27
JOBS-INVESTMENT FUND REVENUE
REFUNDING BONDS SUMMITWORKFORCE
SERIES 2016C-1
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
MCPHERSON COUNTY, KANSAS REFUNDING WEEK OF 2,900 Aa3//
BONDS, SERIES 2016-A 06/27
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/28
CITY OF PUYALLUP, WASHINGTON WEEK OF 2,645 /AA/
COMBINED UTILITY REVENUE REFUNDING 06/27
SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2020-2028
Day of Sale: 06/28
WADSWORTH CITY, OHIO WEEK OF 2,500 NR/NR/
SCHOOL DISTRICT UNLIMITED TAX 06/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
LINTON-STOCKTON HIGH SCHOOL, WEEK OF 2,000 NR//
INDIANA 06/27
BUILDING CORPORATION FIRST MORTGAGE
REVENUE BONDS
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 06/29
FORT BEND COUNTY, MUD #121 WEEK OF 2,000 /BBB/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/27
SERIES 2016, TEXAS BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/27
LINTON-STOCKTON HIGH SCHOOL, WEEK OF 1,600 NR//
INDIANA 06/27
BUILDING CORPORATION FIRST MORTGAGE
REVENUE BONDS SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2018-2028
Day of Sale: 06/29
SCHOOL DISTRICT #172 (SANDRIDGE) WEEK OF 1,360 A3/NR/NR
COOK COUNTY, ILLINOIS 06/27
TAXABLE GO LIMITED TAX SCHOOL BONDS
SERIES 2016 (QSCB)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2034
REMARK: POSSIBLE INSURANCE
Day of Sale: 06/29
SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 1,300 /BBB+/
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY 06/27
JOBS-INVESTMENT FUND REVENUE
REFUNDING BONDS
SEVILLE SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
SUMMIT COUNTY, OHIO WEEK OF 1,290 /BBB+/
DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY 06/27
JOBS-INVESTMENT FUND REVENUE
REFUNDING BONDS
GARFIELD HEIGHTS SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/29
SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 795 /AA/
DISTRICT 2016 GENERAL OBLIGATION 06/27
BONDS (ELECTON OF 2012) SERIES C-1
TAXABLE) CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/28
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Expected volume excluding daily issues: 6,036,806 (in 000's)