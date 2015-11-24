REFILE-GLOBAL MARKETS-Asian stocks retreat, dollar holds near 6-wk high on hawkish Fed
* Dollar holds gains made after Fed downplayed slower 1Q growth
Nov 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF KANSAS DEPARTMENT OF WEEK OF 400,000 Aa2/AAA/AA+ TRANSPORTATION HIGHWAY REVENUE 11/30 BONDS SERIES 2015 B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 312,440 Aaa/AAA/ MICHIGAN REVENUE BONDS SERIES 2015 11/30 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 301,880 A1//A+ TURNPIKE REVENUE BONDS SERIES B OF 11/30 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/01 DORM AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 292,000 Aa3//A+ NEW YORK 11/30 STATE UNIVERSITY OF NEW YORK DORMITORY FACILITIES REVENUE BONDS SERIES 2015B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 241,890 Aaa/AAA/AAA OF TEXAS SYSTEM CONSISTING OF: 11/30 $126MM PERMANENT UNIVERSITY FUND BONDS TAXABALE SERIES 2015C AND $115,890 PERMANENT UNIVERSITY FUND BONDS SERIES 2016A MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: 2015C: DUE 7/1/20145
2016: 17-35
Day of Sale: 12/01 THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 233,620 Aa1/AAA/AA+ DISTRICT WASTEWATER SYSTEM 11/30 IMPROVEMENT AND REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2015B MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045 REMARK: ROP: 11/30
Day of Sale: 12/01 DELAWARE TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 222,000 A1/AA-/ U.S. 301 PROJECT REVENUE BONDS - 11/30 SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02 OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 210,000 Aaa/AAA/ STATE OF OHIO WATER POLLUTION 11/30 CONTROL LOAN FUND REVENUE BONDS SERIES 2015A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/03 ADAMS COUNTY, COLORADO WEEK OF 179,175 Aa2/AA/NR REFUNDING AND IMPROVEMENT 11/30 CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/01 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 155,000 // GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/30 DETROIT WATER & SEWERAGE DEPARTMENT SEWAGE DISPOSAL SYSTEM REVENUE REFUNDING 2ND LIEN LOCAL PROJECT SERIES 2015C MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2021-2035
Day of Sale: 12/02 ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 134,000 Aa3/AA/ ARIZONA STATE UNIVERSITY 11/30 SYSTEM REVENUE BONDS - SERIES 2015D MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/01 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY LOCAL WEEK OF 128,000 // GOVERNMENT LOAN PROGRAM REVENUE 11/30 DETROIT WATER & SEWERAGE DEPARTMENT WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE REFUNDING LOCAL PROJECT SERIES 2015D MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 12/02 GEORGIA HOUSING AND FINANCE WEEK OF 111,000 /AAA/ AUTHORITY 11/30 SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS - 2015 SERIES B-1 (NON-AMT) & B-2 (AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02 CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 100,000 /A-/BBB+ LOUISIANA WATER REVENUE BONDS 11/30 SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02 CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 100,000 /A/BBB+ LOUISIANA SEWERAGE SERVICE REVENUE 11/30 BONDS - SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/02 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa2/NR/AAA 2016 GENERAL OBLIGATION BONDS 11/30 DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX BONDS (ELECTION 0F 2008, SERIES I) MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: CABS: 16-17, 31-39
Day of Sale: 12/02 OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WEEK OF 99,000 Aaa/AAA/AAA REVOLVING FUND REVENUE BONDS 11/30 CLEAN WATER PROGRAM - SERIES 2015 (MASTER TRUST) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP 12/1
Day of Sale: 12/02 TAHOMA SCHOOL DISTRICT NO 409 WEEK OF 84,665 Aa3// UTGO 2015 STATE SCHOOL BOND 11/30 GUARANTHY PROGRAM MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 12/03 MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA WEEK OF 82,730 NR/AA-/A+ SOLID WASTE SYSTEM REVENUE 11/30 REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 12/02 PEORIA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 60,325 /AA+/ REFUNDING 2015, ARIZONA 11/30 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/03 SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 // AUTHORITY HOMEOWNERSHIP MORTGAGE 11/30 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2027 REMARK: 45 PAC
Day of Sale: 12/02 BELLINGHAM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 /AA+/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30 AND REFUNDING 2015 STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM, WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 12/02 CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 33,005 A1/AA/A LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30 REFUNDING BONDS 2015A REFUNDING BONDS 2015B (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/01 SOUTH KING FIRE AND RESCUE WEEK OF 32,000 /AA+/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30 2015A WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2023-2035
Day of Sale: 12/01 PEORIA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 30,275 /AA-/ ARIZONA 2015 11/30 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/03 CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 30,105 Aaa/AAA/NR AUTHORITY HOUSING MORTGAGE FINANCE 11/30 PROGRAM BONDS 2015 SERIES E CONSISTING OF $19,810 SUBSERIES E-1 10,295 SUBSERIES E-2 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2030 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055
Day of Sale: 12/02 MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 // MORTGAGE PURCHASE BONDS 11/30 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2021-2026 TERM: 2030, 2035, 2040 REMARK: 45 PAC
Day of Sale: 12/01 CITY OF LAS VEGAS, NEVADA WEEK OF 29,500 // SPECIAL IMPROVEMENT DISTRICT 812 11/30 (SUMMERLIN VILLAGE 24) LOCAL IMPROVEMENT DISTRICT BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/03 HERRIMAN CITY, UTAH WEEK OF 27,190 /AA-/ SALES AND FRANCHISE TAX REVENUE 11/30 BONDS $20,650,000 SERIES 2015A $6,540,000 REFUNDING SERIES 2015B MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 12/03 ADAMS COUNTY, COLORADO WEEK OF 26,905 // SCHOOL DISTRICT #12 11/30 GENERAL OBLIGATION REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2020 REMARK: Colorado State Intercept: AA2/AA-
Day of Sale: 12/02 WISCONSIN HEALTH FACILITIES WEEK OF 25,725 NR/NR/ REFUNDING REVENUE SAINT JOHN'S 11/30 COMMUNITIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 12/01 IOWA FINANCE AUTHORITY HOSPITAL WEEK OF 25,350 MIG 2// REVENUE BAN SHENANDOAH MEDICAL 11/30 CENTER 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: DUE: 2018
Day of Sale: 12/02 2015 REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 25,000 /AA/ PARTICIPATION EVIDENCING THE DIRECT 11/30 UNDIVIDED FRACTIONAL INTERESTS OF THE OWNERS THEREOF IN LEASE PAYMENTS TO BE MADE BY THE SANTEE SCHOOL DISTRICT (SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA) MGR: Barclays Capital Inc., New York INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: /A+/ STABLE
Day of Sale: 12/03 SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT WEEK OF 25,000 Aa3/AA/ AUTHORITY 11/30 REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2036-2040 SOUTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 24,995 // DISTRICT, TEXAS 11/30 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2017-2027 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/01 CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY BOARD WEEK OF 22,000 Aa3/A+/ OF TRUSTEES GENERAL REVENUE 11/30 REFUNDING BONDS SERIES 2016 MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/02 NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 20,400 /AA+/ FINANCE AGENCY MULTIFAMILY CONDUIT 11/30 REVENUE BONDS (CARVER HALL APARTMENTS PROJECT) SERIES 2015CC MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: MANDATORY TENDER: 12/1/2017
Day of Sale: 12/02 BABCOCK RANCH, FLORIDA WEEK OF 20,000 // COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL 11/30 DISTRICT SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2021, 2026, 2036, 2046
Day of Sale: 12/03 IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 20,000 NR/NR/ TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 11/30 SECURITIES (TEMS) SERIES C G-2 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/03 CITY OF JACKSON, MISSISSIPPI WEEK OF 19,380 A3/AA-/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/30 MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 12/02 RHODE ISLAND INFRASTRUCTURE BANK WEEK OF 18,335 NR/AAA/AAA SAFE DRINKING WATER REVOLVING FUND 11/30 REVENUE BONDS SERIES 2015A (GREEN BONDS)(POOLED LOAN ISSUE) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 12/02 WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,675 NR/NR/ FIRST MORTGAGE REVENUE VISTA 11/30 GRANDE VILLA 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02 GLENDALE, COLORADO WEEK OF 15,395 /AA-/ TAXABLE EXCISE TAX REVENUE 11/30 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2028 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/03 ORCHARD VIEW SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 15,340 /AA-/ COUNTY OF MUSKEGON 11/30 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS $ 3,340M - SERIES A $12,000M - SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 12/01 TEJON RANCH PUBLIC FACILITIES WEEK OF 15,275 // FINANCING AUTHORITY, CALIFORNIA 11/30 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 2008-1, 2015 SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/02 TUSTIN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 13,825 NR/NR/NR DISTRICT, CALIFORNIA 11/30 (TUSTIN LEGACY-RETAIL CENTER) SPECIAL TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/02 STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE WEEK OF 12,000 /AA/ UTAH 11/30 UTAH STATE UNIVERSITY RESEARCH REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 12/02 COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE WEEK OF 11,800 /AA-/ AUTHORITY TAXABLE R&D REFUNDING 11/30 REVENUE BONDS, SERIES 2015B OHIO CAPITAL FUND FINANCING STATE OF OHIO REFUNDABLE TAX CREDIT COLLATERALIZED MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 12/02 GLENDALE COLORADO WEEK OF 11,085 /A+/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 11/30 REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2025 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/03 HEALDSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,000 Aa2/AA/NR CALIFORNIA 11/30 GENERAL OBLIGATION SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 10,365 NR/NR/ TAX INCREMENT & IMPROVEMENT 11/30 DISTRICT REVENUE BONDS (WEST CLAY EXTENSION REDEVELOPMENT PROJECT - RPA 1) SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01 VILLAGE OF LYONS, ILLINOIS WEEK OF 10,180 // GENERAL OBLIGATION 11/30 SERIES 2015 A,B,C,D TAX-EXEMPT MGR: George K. Baum & Company, Denver CHARLOTTE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 10,000 // INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 11/30 UTILITY SYSTEM REVENUE TOWN & COUNTY UTILITIES PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2036
Day of Sale: 12/03 HERMITAGE MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 10,000 // PENNSYLVANIA 11/30 REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2030 DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/ BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2016 MGR: RBC Capital Markets, Chicago SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 12/01 RHODE ISLAND HEALTH & ED BUILDING WEEK OF 10,000 A1/NR/ CORP (PROVIDENCE PUBLIC SCHOOL) 11/30 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 12/02 ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA/ DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Chicago SERIAL: 2016-2024 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,665 // SOMERSET COUNTY, PENNSYLVANIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03 CITY OF LONGVIEW, TEXAS WEEK OF 9,400 /AA+/AA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/30 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 12/01 MUNICIPALITY OF BETHEL PARK WEEK OF 9,175 // GENERAL OBLIGATION 2015 11/30 PENNSYLVANIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 12/02 PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 9,165 /AA-/ COUNTIES OF CALHOUN & BARRY, 11/30 2016 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 12/02 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,000 /AA/ PENNSYLVANIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2024 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE REMARK: UL: /A+/ CITY OF MASON WEEK OF 9,000 Aaa// WARREN COUNTY, OHIO 11/30 VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Chicago SERIAL: 2016-2035 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/03 CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 9,000 Aa1/AAA/ SALES TAX REVENUE BONDS, 11/30 SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/03 ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 8,795 A3/AA-/ (PARK TERRACE/GROFE HOUSE APT) 11/30 PROJECT REVENUE BONDS, NEW JERSEY MGR: Raymond James & Associates, Chicago TERM: 2015, 2035, 2040, 2045, 2053
Day of Sale: 12/02 CADDO PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,645 /AA-/ LOUISIANA GENERAL OBLIGATION SCHOOL 11/30 REFUNDING MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 12/02 RENO COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,590 Aa3/NR/ NO. 308 GENERAL OBLIGATION 11/30 REFUNDING 2016, KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2026
Day of Sale: 11/30 AUGUSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,500 A1/NR/ NO 402 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/30 2015 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 12/02 VALLEY VIEW INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,415 // DISTRICT, TEXAS 11/30 BANK QUALIFIED MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 12/01 MIAMI COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 8,165 Aa3// COMMISSION 11/30 MIAMI COUNTY, KANSAS LEASE REVENUE BONDS SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: 16, 22-25; 28, 31, 35, 40, 45
Day of Sale: 12/01 CLEAR BROOK CITY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,120 /AA/ DISTRICT, TEXAS 11/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016 BANK QUALIFIED MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 12/01 BUTLER COUNTY AREA VOCATIONAL- WEEK OF 7,635 // TECHNICAL SCHOOL AUTHORITY 11/30 BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA SCHOOL LEASE REVENUE BONDS, SERIES OF 2015 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01 SOUTH KING FIRE AND RESCUE WEEK OF 7,000 /AA+/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/30 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 12/01 FORT BEND COUNTY MUD # 133, TEXAS WEEK OF 6,735 A3// UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 11/30 SERIES 2016 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/01 BALDWIN BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,295 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 11/30 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2017-2032 REMARK: UL: /A/ PALM SPRINGS FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 6,000 /AA/ CALIFORNIA 11/30 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 12/01 BRUCEVILLE-EDDY INDEPENDENT WEEK OF 5,945 // SCHOOL DISTRICT (MCLENNAN, FALLS 11/30 AND BELL COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SEIRES 2015 MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 12/01 SCHOOL DISTRICT #20 DUPAGE COUNTY WEEK OF 5,285 /AA/ ILLINOIS (KEENEYVILLE) 11/30 LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2017-2029 REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 5,205 NR/NR/ FIRST MORTGAGE REVENUE VISTA 11/30 GRANDE VILLA 2015B TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02 ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,100 // GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION 11/30 2015B CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/02 DEVINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,040 /A+/ TEXAS 11/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01 HARRIS COUNTY MUD #401, TEXAS WEEK OF 4,800 Baa2// UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 11/30 SERIES 2016 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 GROVE CITY, OHIO WEEK OF 4,765 Aa2// SPECIAL OBLIGATION NONTAX REVENUE 11/30 BONDS, TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/01 LEAVENWORTH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,675 Aa3/NR/ 458 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/30 2016 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 12/01 EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 Aa3// CALIFORNIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS 2010 ELECTION, 2015 SERIES E MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 SAINT CROIX CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,995 /AA/ GENERAL OBLIGATION PROMISSORY 11/30 NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 11/30 FORT BEND COUNTY LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 3,930 A2// DISTRICT NO. 19 11/30 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified COOPER INDEPEDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,680 /AAA/ TEXAS 11/30 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating A+
Day of Sale: 12/02 EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 Aa3// CALIFORNIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 SONORA SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 2,000 /A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/30 ELECTION OF 2010, SERIES 2016 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/02 FALMOUTH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,895 NR/AAA/ REFUNDING 2015, MAINE 11/30 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 12/01 MCCABE UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 1,530 /AA-/ DISTRICT, CALIFORNIA 11/30 GENERAL OBLIGATION BONDS, 2014 ELECTION, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/01 EDNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,500 /AA-/ TEXAS 11/30 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION RFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas LOCKWOOD R-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,225 NR/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015 11/30 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 12/03 TUSTIN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 980 NR/NR/NR DISTRICT, CALIFORNIA 11/30 (TUSTIN LEGACY-RETAIL CENTER) SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2015B MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 12/02
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,548,175 (in 000's)
* Dollar holds gains made after Fed downplayed slower 1Q growth
YOKOHAMA, Japan, May 4 Asian Development Bank (ADB) President Takehiko Nakao on Thursday urged regional economies to keep the momentum alive to open up trade for continued growth in the face of rising protectionism around the world.