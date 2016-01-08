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TRINITY HEALTH CREDIT GROUP- WEEK OF 568,000 Aa3/AA-/AA
COMPOSITE ISSUE 01/11
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY-
HOSPITAL REVENUE AND REFUNDING
BONDS-SERIES 2016MI
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY
REVENUE BONDS-SERIES 2016CT
IDAHO HEALTH FACILITIES AUTHORITY
REVENUE BONDS-SERIES 2016D
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND REVENUE
BONDS-SERIES 2016MD
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 01/11
Day of Sale: 01/12
CHICAGO GENERAL OBLIGATION WEEK OF 500,000 //
$498,140M TAX EXEMPT REFUNDING 01/11
$1,860M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2020-2031 TERM: 2035, 2038
REMARK: ROP: 1/11
TAXABLE SERIES DUE: 2020
BBB+/BBB+/A-
Day of Sale: 01/12
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 500,000 //
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 01/11
(SUTTER HEALTH)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/13
SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT WEEK OF 395,000 Aa3/AA/AA-
DISTRICT CERTIFICATES OF 01/11
PARTICIPATION SERIES 2015
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 01/12
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 300,000 //
HOSPITAL REVENUE BONDS 01/11
(BEAUMONT HEALTH CREDIT GROUP)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/12
EL CAMINO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 198,000 Aa1/AA/
DISTRICT (LOS ANGELES COUNTY, 01/11
CALIFORNIA) ELECTION OF 2012
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016A
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/14
DELAWARE TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 180,000 Aa2/AA+/
TRANSPORTATION SYSTEM SENIOR 01/11
REVENUE BONDS-SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 1/11
Day of Sale: 01/12
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 176,000 /AA-/
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 01/11
SAN DIEGO TAX ALLOCATION REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: $146MM SERIES 2016A TAX EXEMPT
$30 SERIES 2016B TAXABLE
Day of Sale: 01/13
DESERT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 175,000 Aa2/AA-/
(RIVERSIDE AND IMPERIAL COUNTIES, 01/11
CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/13
ALASKA INTERNATIONAL AIRPORT WEEK OF 158,175 A1//A+
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 01/11
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/13
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 150,000 A3/A+/A
TURNPIKE REVENUE BONDS 01/11
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 01/14
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 145,630 Aaa/AAA/NR
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND 01/11
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2041
Day of Sale: 01/14
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 140,640 //
TAX-EXEMPT REVENUE REFUNDING BONDS 01/11
(NEW YORK LAW SCHOOL PROJECT),
SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/12
TAMPA BAY WATER, FLORIDA WEEK OF 133,380 Aa1/AA+/AA+
UTILITY SYSTEM & TAXABLE UTILITY 01/11
SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 01/12
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 128,405 //
(SAN JOAQUIN COUNTY, STATE OF 01/11
CALIFORNIA
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/14
SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 120,000 Aa2/AA/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/11
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/14
UNIFIED GOVERNMENT WYANDOTTE COUNTY WEEK OF 116,600 Aa3/A+/
KANSAS CITY PUBLIC UTILITY SYSTEM 01/11
REVENUE 2016A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/13
ROUND ROCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 105,000 Aaa//AAA
DISTRICT, TEXAS 01/11
SCHOOL BUILDING UNLIMITED
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/13
SAN MATEO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 100,000 Aa2/AA+/
2016 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 01/11
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 01/14
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 97,426 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 2016 01/11
SERIES A (NON-AMT)
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/11
GEORGETOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 96,825 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 2016-1 01/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA-
Day of Sale: 01/13
PHILADELPHIA AUTHORITY INDUSTRIAL WEEK OF 96,275 A2/A+/A-
DEVELOPMENT (PAID) 01/11
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES A & B 2016
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2031
TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND WEEK OF 95,205 Aa1/AA+/NR
COMMUNITY AFFAIRS 01/11
$35,000M SINGLE FAMILY MORTGAGE
REVENUE BONDS, 2016 SERIES A
(NON-AMT)
$60,205M SINGLE FAMILY MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS,
2016 SERIES B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TERM: 2039, 2046
Day of Sale: 01/14
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 88,695 Aa3/AA/NR
AUTHORITY 01/11
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS
2016 SERIES A (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 01/12
PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED WEEK OF 85,000 A2//
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 01/11
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
(REFUNDING PROJECT) 2016 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/13
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 79,582 Aaa//
TEXAS 01/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2040 TERM: 2016 CABS: 2020-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
STEP COUPONS
Day of Sale: 01/12
BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY, WEEK OF 70,000 A1/A+/
HIO 01/11
GENERAL RECEIPTS BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2021-2036 TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 01/14
MONTGOMERY COUNTY, TEXAS WEEK OF 69,240 Aa1/AA+/
CONSISTING OF: 01/11
UNLIMITED TAX ROAD GENERAL
OBLIGATION BONDS
UNLIMITED TAX REFUNDING GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: UT ROAD DUE: 2017-2019 & 2021-2041
UT REFUNDING DUE: 2020-2030
Day of Sale: 01/12
FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 66,000 A2/A+/
SENIOR TOLL ROAD REVENUE BONDS 01/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 01/11
HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 58,575 NR/NR/BBB+
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 01/11
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
BONDS, SERIES 2016A
(LUTHERAN SENIOR SERVICES PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 01/14
BALL STATE UNIVERSITY BOARD OF WEEK OF 55,650 Aa3/AA-/
TRUSTEES HOUSING DINING REVENUE 01/11
2016 INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/13
SANTA-BARBARA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 51,935 //
DISTRICT 01/11
(SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIA
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 01/12
COUNTY OF DELAWARE, PENNSYLVANIA WEEK OF 49,000 Aa1/AA/
GENERAL OBLIGATION 01/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 01/14
CENTRAL ARIZONA WATER CONSERVATION WEEK OF 48,000 Aa2/AA+/AA
DISTRICT WATER DELIVER 0&M 01/11
REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/13
BEAUFORT-JASPER WATER & SEWER WEEK OF 44,895 Aa1/AA/
AUTHORITY, SOUTH CAROLINA 01/11
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES A AND B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIES A 25-31
SERIES B 18-25 FORWARD SETTLEMENT
Day of Sale: 01/12
DOUGLAS COUNTY, KANSAS WEEK OF 44,360 Aa2//
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 497 01/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2035
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 40,000 //
ENVIRONMENT CDA REFUNDING 01/11
JEFFERSON PARISH 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/14
COUNTY OF DAVIDSON, NORTH CAROLINA WEEK OF 39,100 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/11
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/13
FRISCO COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 37,900 Aa3/AA-/
CORPORATION, TEXAS 01/11
SALES TAX REVENUE BONDS & TAXABLE
SALES TAX REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2037
Day of Sale: 01/13
GLEN ROCK BOROUGH BOARD OF WEEK OF 36,390 /AA+/
EDUCATION 01/11
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/12
KENTWOOD PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 35,000 //
KENT COUNTY, SCHOOL BUILDING AND 01/11
SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/12
SOUTH MADISON MIDDLE SCHOOL WEEK OF 33,660 NR/AA+/
BUILDING CORPORATE AD VALOREM 01/11
TAX FIRST MORTGAGE 2016, INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 01/12
SOUTH CAROLINA STATE HOUSING WEEK OF 30,000 //
FINANCE AND DEVELOPMENT AUTHORITY 01/11
MORTGAGE REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$15,000M SERIES 2016 A BONDS
(NON-AMT)
$15,000M SERIES 2016 A PAC BONDS
(NON-AMT)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/13
COUNTY OF WARREN, KENTUCKY WEEK OF 30,000 Aa2/AA+/
DOWNTOWN DEVELOPMENT PROJECT- 01/11
TAXABLE INDUSTRIAL BUILDING REVENUE
BONDS-SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/13
SOUTH CAROLINA ST HOUSING FINANCE WEEK OF 30,000 Aa1//
AND DEVELOPMENT AUTHORITY MORTGAGE 01/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2036
REMARK: ROP: 1/12
Day of Sale: 01/13
LOWER PAXTON TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 29,250 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/11
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/11
VERMONT HOUSING FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,000 //
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
Day of Sale: 01/13
2016 REFUNDIING CERTIFICATES OF WEEK OF 29,000 //
PARTICIPATION EVIDENCING THE 01/11
DIRECT, UNDIVIDED FRACTIONAL
INTERESTS OF THE OWNERS THEREOF IN
LEASE PAYMENTS TO BE MADE BY THE
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
(2008 CERTIFICATES OF PARTICIPATION
REFINANCING)
MGR: Rice Financial Products Company, New York
Day of Sale: 01/13
CITY OF SPRINGFIELD , ILLINOIS WEEK OF 28,465 A1/AA/NR
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 01/13
SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY WEEK OF 26,000 A1/NR/A+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 01/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 01/13
CITY OF GREENSBORO, NORTH CAROLINA WEEK OF 25,000 Aa1/AAA/AAA
COMBINED ENTERPRISE SYSTEM REVENUE 01/11
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/14
CITY OF CLEBURNE, TEXAS WEEK OF 24,900 NR/AA/AA-
(JOHNSON COUNTY) 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS, TAXABLE
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/12
CITY OF LAFAYETTE, LOUISIANA WEEK OF 22,250 Aa3/AA/
PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX 01/11
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 01/13
WEST LAFAYETTE SEWAGE WORKS WEEK OF 22,000 //
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 01/11
STATE OF WEST VIRGINIA SCHOOL WEEK OF 21,000 A1/AAA/
BUILDING AUTHORITY LOTTERY CAPITAL 01/11
IMPROVEMENT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 01/14
CLEVELAND STATE UNIVERSITY WEEK OF 18,675 A1/A+/
GENERAL RECEIPTS REFUNDING BONDS 01/11
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2018-2030
MYRTLE BEACH, SOUTH CAROLINA WEEK OF 18,635 Aa3/AA-/
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REFUNDING 01/11
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 01/14
LACEY TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 18,010 /A/
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING 01/11
SCHOOL BONDS SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/12
CITY OF GALVESTON, TEXAS WEEK OF 17,895 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 01/13
COOPERSVILLE AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 16,205 Aa1//
MICHIGAN, COUNTIES OF OTTAWA AND 01/11
MUSKEGON, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 15,000 /AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA GENERAL 01/11
OBLIGATION 2012 ELECTION SEIRES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/14
FINANCE AUTHORITY OF LONG BEACH WEEK OF 12,000 /AA-/AA-
COURTHOUSE DEMOLITION PROJECT- 01/11
LEASE REVENUE BNDS-SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/13
MARSHALL PUBLIC SCHOOL, MICHIGAN WEEK OF 10,325 Aa1//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2034
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 01/12
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A-/
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 01/11
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2036
REMARK: INSURED
Day of Sale: 01/12
IMLAY CITY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 9,815 Aa1//
MICHIGAN 01/11
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
CURRENT REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2021
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
(QSBLF)
Day of Sale: 01/13
UPPER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL WEEK OF 9,500 Aa2//
DISTRICT 01/11
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2034
SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 9,400 //
OFFICE OF EDUCATION REFUNDING 01/11
CERTIFICATES OF PARTICATION 2016
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/13
NORTHWEST LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,200 Aa2//
BOARD OF EDUCATION HAMILTON & 01/11
BUTLER COUNTIES, OHIO SCHOOL
IMPROVEMENT (UNLIMITED TAX) GENERAL
OBLIGATION BONDS SERIES 2016
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2033-2037
Day of Sale: 01/13
GRANVILLE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,020 NR/UR/
NEW YORK 01/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 01/13
VILLAGE OF CRESTWOOD, ILLINOIS WEEK OF 9,000 //
(COOK COUNTY) GENERAL OBLIGATION 01/11
BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE)
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
SEYMOUR COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,765 /AA-/
OUTAGAMIE AND SHAWNO COUNTIES 01/11
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 01/12
COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 8,285 //
DISTRICT NUMBER 60-C GRUNDY & 01/11
KENDALL COUNTIES ILLINOIS SARATOGA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/14
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,260 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 01/11
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2027
REMARK: RATINGS: APPLIED FOR
Day of Sale: 01/12
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,165 /AA/
DISTRICT #304 01/11
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/12
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,085 /AA/
DISTRICT NO. 23 UNLIMITED TAX 01/11
REFUNDING BONDS SERIES 2016
BANK QUQLIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /BBB+/
Day of Sale: 01/13
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,870 //
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 01/11
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
REMARK: RATINGS: APPLIED FOR
Day of Sale: 01/12
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,750 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/14
PIKE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,450 Aa1//
GEORGIA 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2029
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 01/12
SPRINGS-FORD AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,200 //
PENNSYLVANIA 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 01/13
MID VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,185 /AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 01/11
FEDERALLY TAXABLE GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 01/14
ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, COUNTIES WEEK OF 7,090 /AA-/
OF LAPEER, ST. CLAIR, MACOMB AND 01/11
OAKLAND, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/14
MICHIGAN CITY AREA SCHOOLS WEEK OF 7,025 /AA+/NR
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 01/11
REFUNDING BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/12
GIDDING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 A1//
TEXAS 01/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/11
CHARLOTTE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,965 Aa1//
EATON COUNTY, 2016 REFUNDING BONDS 01/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT #2536 WEEK OF 6,910 //
GRANADA HUNTLEY-EAST CHAIN PUBLIC 01/11
SCHOOLS, MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/13
PORTLAND PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN, WEEK OF 6,575 /AA-/
IONA, CLINTON & EATON COUNTIES, 01/11
2016 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/11
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,550 /A+/
NO. 226, BYRON ILLINOIS 01/11
OGLE COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
CURRENT REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 01/14
CHELSEA SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 6,500 /AA-/
COUNTIES OF WASHTENAW & JACKSON, 01/11
2016 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/13
BOARD OF TRUSTEES OF HENDERSON WEEK OF 6,455 NR/NR/NR
STATE UNIVERSITY, ARKANSAS 01/11
STUDENT FEE SECURED REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 01/13
SISTERS FULL FAITH AND CREDIT WEEK OF 6,135 A2//
REFUNDING 2016, OREGON 01/11
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 01/14
COUNTY OF GREENE WEEK OF 5,800 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/12
SPRING CREEK, TEXAS WEEK OF 5,530 A2//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 01/11
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/11
STERLING CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,250 /A/
DISTRICT, TEXAS 01/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A
Day of Sale: 01/14
CITY OF PETAL, MISSISSIPPI WEEK OF 4,905 /A+/
WATER AND SEWER REFUNDING BONDS 01/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 01/14
SUNFIELD MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 4,670 NR/NR/NR
NO. 1, TEXAS 01/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/11
DRYDEN COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,625 /AA-/
CURRENT REFUNDING UNLIMITED TAX 01/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2032
REMARK: UNDERLYING RATING: A
(QSBLF)
Day of Sale: 01/13
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 4,205 /A-/
MILLSTADT COMMUNITY CONSOLIDATED 01/11
SCHOOL DISTRICT NO. 160,
REFUNDING SCHOOL BONDS
CONSISTING OF:
$3,205M - SERIES A
$1,000M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/14
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT #803, WEEK OF 4,100 Aa2//
WHEATON AREA PUBLIC SCHOOLS, 01/11
MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION FACILITIES
MAINTENANCE BONDS, SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 01/11
VILLAGE OF GROSSE POINTE SHORES WEEK OF 3,395 /AAA/
COUNTIES OF WAYNE AND MACOMB 01/11
MICHIGAN 2016 REFUNDING BONDS
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
UNION TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 3,105 NR/AA/
(HUNTERDON COUNTY), NEW JERSEY 01/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 01/13
CITY OF BONHAM, TEXAS WEEK OF 2,620 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/11
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2030 TERM: 2016
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 01/11
WHITEHALL COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,655 NR/UR/
NEW YORK 01/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 01/14
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT WEEK OF 820 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO 01/11
2005-45 (KONA ROAD/HOLIDAY)
IMPROVEMENT AREA B 2016 SPECIAL TAX
BONDS CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/12
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Expected volume excluding daily issues: 6,444,983 (in 000's)