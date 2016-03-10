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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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THE HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 780,000 A3/NR/NR
BOARD OF THE METROPOLITAN 03/14
GOVERNMENT OF NASHVILLE AND
DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE REVENUE
BONDS (VANDERBILT UNIVERSITY
MEDICAL CENTER) $530MM SERIES A
(TAX EXEMPT)
$250MM SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2021-2031 TERM: 2036, 2041, 2045
REMARK: TAXABLE: 2016 BULLET
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa2/AA/AA
AUTHORITY BUILDING AID REVENUE 03/14
BONDS, FISCAL 2016 S-1
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/14
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 550,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/14
(2016 SERIES A)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/16
WESTCHESTER COUNTY LOCAL WEEK OF 284,260 Baa2/BBB/
DEVELOPMENT CORPORATION 03/14
WESTCHESTER MEDICAL CENTER
OBLIGATED GROUP PROJECT REVENUE
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2031 TERM: 2037, 2046
Day of Sale: 03/14
LANCASTER COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 175,000 Aa3/AA/
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA HEALTH 03/14
SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
SERIES A OF 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/14
Day of Sale: 03/15
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 165,330 //
FINANCING AUTHORITY (LUCILE 03/14
PACKARD CHILDREN'S HOSPITAL AT
STANFORD) CONSISTING OF:
REFUNDING REVENUE BONDS 2016 A
REVENUE BONDS 2016 B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/17
HALIFAX HOSPITAL MEDICAL CENTER WEEK OF 160,000 NA/A-/BBB+
(DAYTONA BEACH, FLORIDA) HOSPITAL 03/14
REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT
BONDS SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2031 TERM: 2036, 2041, 2046
SANTA CLARA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 154,885 Aa1//AA
WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE 03/14
SERIES A
WATER UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT
REVENUE SERIES C
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIES A: 29-46
SERIES C: 18-29
Day of Sale: 03/17
SANTA CLARA VALLEY WATER DISTRICT WEEK OF 130,325 Aa1/NR/AA
$72,245M WATER SYSTEM REFUNDING 03/14
REVENUE BONDS TAXBLE SERIES 2016B
$54,990M REVENUE CERTIFICATES OF
PARTICIPATION (WATER UTILITY SYSTEM
IMPROVEMENT PROJECTS) TAXABLE
SERIES 2016D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 2018-2028, 2031-2046
CITY OF WINSTON-SALEM, NORTH WEEK OF 129,735 //
CAROLINA 03/14
$118,400M WATER AND SEWER SYSTEM
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
$11,335M TAXABLE WATER AND SEWER
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 03/16
CITY OF CHARLESTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 100,000 Aaa/AAA/AA+
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REFUNDING 03/14
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2037 TERM: 2041
Day of Sale: 03/17
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 98,240 Aa1/AA+/AA+
CLEAN WATER REFUNDING BONDS 03/14 EXP/EXP/EXP
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 03/15
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 90,000 /AA+/
AUTHORITY SINGLE FAMILY HOUSING 03/14
REVENUE BONDS 2016 SERIES A NON AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2027 TERM: 2031, 2036, 2046
OHLONE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 89,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/14
2010 ELECTION 2016C
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/15
STATE OF OREGON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 83,000 /AA+/AA+
HIGHER EDUCATION 03/14
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041
Day of Sale: 03/15
ELSINORE VALLEY MUNICIPAL WATER WEEK OF 73,000 Aa2/AA+/AA
DISTRICT FINANCING AUTHORITY 03/14
REFUNDING WATER REVENUE, UTAH
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/15
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 70,655 Aa2/AA/AA
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING 03/14
BONDS, SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 03/15
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 70,350 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/14
SERIES A&B 2016
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 03/14
FINNEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 63,825 NR//
DISTRICT NO. 457, KANSAS 03/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONS
2016-A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2034
Day of Sale: 03/16
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 63,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS SERIES 2016 03/14
A(NON AMT), B(AMT) C(TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/14
Day of Sale: 03/15
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 62,790 Aaa/NR/NR
AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE 03/14
PROGRAM CLASS I BONDS
$40MM 2016 SERIES A-1 (TAX EXEMPT)
(NON AMT)
$22,790M 2016 SERIES A-2 (TAX
EXEMPT)(AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2036, 2041, 2046
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 55,895 Aa3//AA-
DEVELOPMENT AUTHORITY 03/14
RADY CHILDREN'S HOSPITAL REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 03/14
EL MONTE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aa3/A+/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/16
NEW RIVER VALLEY REGIONAL JAIL WEEK OF 50,345 Aa3//
AUTHORITY, VIRGINIA 03/14
REGIONAL JAIL FACILITY REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 03/17
GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 50,000 Aa3//AAA
DISTRICT, CALIFORNIA 03/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
(ELECTION OF 2008), SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/17
FOREST HILLS PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 49,950 Aa2//
MICHIGAN, KENT COUNTY, SCHOOL 03/14
BUILDING, SITE & REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/17
CITY OF LAKEWOOD, OHIO UTGO WEEK OF 49,844 Aa2//
$36,250M VARIOUS PURPOSE 03/14
IMPROVEMENT AND REFUNDING 2016A
(TAX-EXEMPT)
$2,950M REFUNDING BONDS 2016B
(TAXABLE)
$10,644M VARIOUS PURPOSE NOTES
(TAX-EXEMPT)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: NOTES: MIG1/
Day of Sale: 03/15
$46,480M CALIFORNIA MUNICIPAL WEEK OF 47,090 /BB/
FINANCE AUTHORITY 03/14
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
(THE PALMDALE AEROSPACE ACADEMY
PROJECT) SERIES 2016A
AND
$610M CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
(THE PALMDALE AEROSPACE ACADEMY
PROJECT) SERIES 2016B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2026, 2031, 2036, 2041, 2046
Day of Sale: 03/17
REORGANIZED SCHOOL DISTRCT NO. 4 WEEK OF 45,000 /AA+/
OF JACKSON COUNTY MISSOURI (BLUE 03/14
SPRINGS, MISSOURI) GENERAL
OBLIGATION BONDS (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM) SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: 17,20,24-29
/AA/ Expected
Day of Sale: 03/14
ST. CHARLES PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 45,000 //
DISTRICT NO. 2, MISSOURI 03/14
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 03/15
BARTOW COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 45,000 NR/AA+/NR
GEORGIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2022
REMARK: UNDERLYING RATINGS: (NR/AA-/NR)
Day of Sale: 03/16
HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 43,000 /A/
CALIFORNIA 03/14
2016 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/16
SUCCESSOR AGENCY TO THE COMMERCE WEEK OF 42,390 NR/AA/NR
COMMUNITY DEVELOPMENT COMMISSION 03/14
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016 A&B
SERIES B-TAXABLE
MGR: Ziegler, Chicago
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: S&P: Underlying Rating A
Day of Sale: 03/16
EL PASO COUNTY, TEXAS WEEK OF 40,850 Aa2//A
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 03/14
SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/15
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 40,000 //
SALES TAX REVENUE REFUNDING 03/14
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2018-2038
REMARK: UR: A1//AA-
Day of Sale: 03/15
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 39,965 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING & 03/14
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/17
CITY OF SUGARLAND, TEXAS WEEK OF 31,250 //
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE 03/14
AND REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 03/16
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,830 Aa2//
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2022
Day of Sale: 03/16
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 30,000 A3//
AUTHORITY 03/14
UNIVERSITY OF REDLANDS REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 03/15
BROWNSBURG 1999 SCHOOL BUILDING WEEK OF 28,600 //
CORP, INDIANA 03/14
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: S&P: St. Intercept AA+ (TBD)
CENTRAL LINCOLN, OREGON WEEK OF 28,280 /AA-/
PEOPLES UTILITY DISTRICT ELECTRIC 03/14
SYSTEM REVENUE BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/17
SAN BERNARDINO, SUCCESSOR AGENCY TO WEEK OF 28,150 //A
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 03/14
SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/16
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 7 WEEK OF 28,000 /AA+/
JACKSON COUNTY, MISSOURI (LEE'S 03/14
SUMMIT R-7) GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2032-2036
Day of Sale: 03/15
CALLEGUAS MUNI WATER DISTRICT WEEK OF 27,215 Aa2/AA/
REFUNDING REVENUE BONDS 03/14
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 03/15
CITY OF MONROE, NORTH CAROLINA WEEK OF 27,075 Aa3/AA/
LIMITED OBLIGATION BONDS 03/14
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 03/17
EAGLE RIVER, COLORADO WEEK OF 25,000 NR/AA-/
WATER AND SANITATION DISTRICT 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 03/17
BRAZOSPORT COLLEGE DISTRICT, TEXAS WEEK OF 24,205 Aa2/AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 03/14
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: Mat. 2019-28, 31-36
Day of Sale: 03/17
STATE OF MONTANA DEPARTMENT OF WEEK OF 22,900 A2/AA/
TRANSPORTATION 03/14
REFUNDING GRANT ANTICIPATION NOTES
(HIGHWAY 93 ADVANCE CONSTRUCTION
PROJECT)(GARVEES) SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/16
GARNET VALLEY PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 22,610 //
DISTRICT, GENERAL OBLIGATION BONDS 03/14
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 03/17
SCOTT COUNTY, KANSAS WEEK OF 21,650 NR/A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/14
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2021-2040
Day of Sale: 03/14
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 21,000 Aa2//
MISSOURI 03/14
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 03/18
CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT WEEK OF 20,820 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/14
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2023-2027
Day of Sale: 03/14
MUSCOGEE COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 /AA+/
GENERAL OBLIGATION SALES TAX 03/14
GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2018
REMARK: UNDERLYING: /AA/
Day of Sale: 03/14
PHOENIX, ARIZONA WEEK OF 20,000 /A+/
ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #1 03/14
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 03/17
OHLONE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 19,000 //
CALIFORNIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
2010 ELECTION 2016C (CABS)
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/15
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA WEEK OF 18,785 A2/AA/
WATER AND SEWER REFUNDING REVENUE 03/14
BONDS, SERIES 2016A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/15
ROSEVILLE CAMPUS OAKS CFD NO. 1, WEEK OF 18,000 //
CALIFORNIA 03/14
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/16
CARBON COUNTY VOCATIONAL TECHNICAL WEEK OF 17,500 //
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 03/14
REVENUE BONDS
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 16,930 A3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/14
SEREIS 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 03/15
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 16,795 //
WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 03/14
REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/17
SAN BERNARDINO, SUCCESSOR AGENCY TO WEEK OF 16,085 //A
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF 03/14
SUBORDINATE TAXABLE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/16
CITY OF DANBURY, CONNECTICUT WEEK OF 15,000 Aa1/AA+/AAA
REFUNDING BONDS 03/14
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: MATURITIES: TBD
Day of Sale: 03/17
AMARILLO, TEXAS WEEK OF 13,900 /A+/
HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE BONDS, 03/14
TAXABLE, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/15
ROMA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,870 Aaa/AAA/AAA
TEXAS 03/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/15
BATTLE CREEK, MICHIGAN WEEK OF 13,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 03/14
REFUNDING BONDS, SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
ROSS VALLEY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,000 Aa2//
CALIFORNIA 03/14
ELECTION OF 2010 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/15
HUDSONVILLE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 12,220 /AA-/
MICHIGAN 03/14
OTTAWA & ALLEGAN COUNTIES, TAXABLE
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/15
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 12,145 //
COMBINATION TAX & LIMITED SURPLUS 03/14
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/17
OGLE & WINNEBAGO COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 11,470 A1//
MERIDIAN COMMUNITY UNIT SCHOOL 03/14
DISTRICT #223, SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/15
GUILDERLAND CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,325 A1//
ALBANY COUNTY, NEW YORK SCHOOL 03/14
DISTRICT REFUNDING SERIAL BONDS
2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/16
WEST CENTRAL VALLEY COMMUNITY WEEK OF 10,000 /A+/
SCHOOL DISTRICT, IOWA 03/14
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 03/16
MERCER AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /A/
PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 03/16
HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,810 Aa3//
BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 03/16
CENTRAL LAKE COUNTY JOINT ACTION WEEK OF 9,070 Aa2//
WATER AGENCY 03/14
LAKE COUNTY, ILLINOIS
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2022-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/15
NEW FAIRFIELD, CONNECTICUT WEEK OF 8,875 /AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/14
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2029
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/15
CLERMONT COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 8,800 Aa2//
IMPROVEMENT DISTRICT, OHIO 03/14
ROADWAY IMPROVEMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2016A
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/15
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,490 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/14
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2030
GREECE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 //
NEW YORK 03/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/15
BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,840 //
JEFFERSON COUNTY, PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/15
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 7,770 /AAA/
VILLAGE OF DOWNERS GROVE GENERAL 03/14
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: BANK QUALIFIED
17; 19-24; 34-38
Day of Sale: 03/16
JEFFERSONVILLE REDEVELOPMENT WEEK OF 6,820 NR/AA-/
AUTHORITY, INDIANA 03/14
ECONOMIC DEVELOPMENT LEASE RENTAL
REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 03/16
PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,620 /AA-/
PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2028
REMARK: TERM
CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 6,610 //
REFUNDING COP'S LAKEVIEW GARAGE 03/14
PROJECT SERIES 2016A
REFUNDING COPS DPW FACILITY PROJECT
SERIES 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 2016A: 16-24 (Baa2/-/)
2016b: 16-20 (Baa1/-/)
Day of Sale: 03/15
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 6,580 /AA+/
DENTON CREEK REGIONAL WASTEWATER 03/14
TREATMENT SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 03/16
FAIRFIELD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,240 /A+/
ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 03/14
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 6,230 /A/
DEVELOPMENT AUTHORITY 03/14 /EXP/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/17
HARTFORD STADIUM AUTHORITY, WEEK OF 6,165 //
CONNECTICUT 03/14
LEASE REVENUE BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2042
WILSON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,480 /AA/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2021
Day of Sale: 03/17
COLUMBUS REDEVELOPMENT DISTRICT, WEEK OF 5,395 NR/AA-/
INDIANA 03/14
SPECIAL TAXING DISTRICT REFUNDING
2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 03/17
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,200 /BBB+/
DISTRICT #154 UNLIMITED TAX 03/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
CITY OF NORTH CANTON, OHIO WEEK OF 4,910 /AA/
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 03/14
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 03/15
BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,800 Aa1//
OHIO 03/14
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/16
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,800 //
DISTRICT, CALIFORNIA 03/14
CFD NO. 2014-1, 2016 SPECIAL TAX
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 03/16
ARGYLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,510 //
TEXAS 03/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 03/17
FAYETTEVILLE, NEW YORK WEEK OF 4,000 /A/
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING 03/14
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 03/16
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 630 WEEK OF 3,928 Aa2//
RED LAKE FALLS PUBLIC SCHOOLS 03/14
MINNESOTA
$3,540M GENERAL OBLIGATION
FACILITIES MAINTENANCE BONDS
SERIES 2016A
AND
$388M GENERAL OBLIGATION TAX
ABATEMENT BONDS, SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 03/15
BELLE PLAINE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 2,745 /A/
DISTRICT, IOWA 03/14
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2020-2029
Day of Sale: 03/16
HLV COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,740 A3//
IOWA 03/14
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS, 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 03/17
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,625 Aa3//
DISTRICT NO. 281, OF HARRIS COUNTY, 03/14
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 03/14
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,311 /SP-1+/
OHIO 03/14
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/16
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 2,180 /AAA/
MOUNTAIN CREEK REGIONAL WASTEWATER 03/14
TREATMENT SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 03/17
LAKESHORE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa1//
DISTRICT, WISCONSIN 03/14
(CALUMET, MANITOWOC, SHEBOYGAN AND
OZAUKEE COUNTIES)
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2026
Day of Sale: 03/16
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Expected volume excluding daily issues: 5,730,878 (in 000's)