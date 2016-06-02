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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT WEEK OF 850,000 //
CORPORATION SERIES 2016 (AMERICAN 06/06
AIR, JFK PROJECT)
AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2021 TERM: 2026, 2031
Day of Sale: 06/07
COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 800,000 MIG 1/SP-1+/F1+
2016-17 TAX AND REVENUE 06/06
ANTICIPATION NOTES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 06/08
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 513,915 Aa2/NR/AA
TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE 06/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: Serials: 2019, 2021-2036
Terms: 2041 & 2047
Day of Sale: 06/09
IDAHO TAN SERIES 2016 WEEK OF 500,000 MIG 1/SP-1+/
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2007-2017
Day of Sale: 06/07
METROPOLITAN WATER RECLAMATION WEEK OF 432,000 /AA+/AAA
DISTRICT OF GREATER CHICAGO 06/06
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS - 2016 SERIES A
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
REFUNDING BONDS - 2016 SERIES B
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
CAPITAL IMPROVEMENT BONDS - 2016
SERIES C (GREEN BONDS)
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
CAPITAL IMPROVEMENT BONDS - 2016
SERIES D (GREEN BONDS)
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS (ALTERNATIVE REVENUE SOURCE)-
2016 SERIES E (GREEN BONDS)
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
CAPITAL IMPROVEMENT BONDS (QUAL
ENERGY CONSERVATION BONDS - DIRECT
PAYMENT) - 2016 TAXABLE SERIES F
(GREEN BONDS)
ILLINOIS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/07
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 425,690 Aa2/AA+/NR
CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 06/06
REVENUE BONDS (SUSTAINABLE
NEIGHBORHOOD BONDS)
$179,900M 2016C-1 (FIXED RATE)
$33,270M 2016 C-2 (TERM RATE)
$212,520M 2016 E (FIXED RATE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2050
REMARK: ROP: 6/8
Day of Sale: 06/09
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 421,780 Aa1/AA/AA
(WASHINGTON D.C.) GENERAL 06/06
OBLIGATION BONDS SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2036 CABS: 2041
Day of Sale: 06/07
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY WEEK OF 349,270 Aa1/AA/
BONDS, SERIES A OF 2016 AND 06/06
REFUNDING BONDS, SERIES B OF 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/07
RIVERSIDE COUNTY OF CALIFORNIA WEEK OF 340,000 //
2016 TAX AND REVENUE ANTICIPATION 06/06
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: RATING: TBD
Day of Sale: 06/08
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION SR WEEK OF 300,000 A1/NR/
REV A1 OF 16 06/06
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/08
SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 295,000 //
SERIES 2016A (GREEN BONDS) AND 06/06
SERIES 2016B
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2026-2038
Day of Sale: 06/08
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 220,000 A1/A+/
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/06
JOHN MUIR HEALTH - REVENUE BONDS
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/08
TEXAS UNIVERSITY WEEK OF 215,000 //
BOARD OF REGENTS 06/06
SERIES 2016D
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/08
PIMA COUNTY, ARIZONA SEWER SYSTEM WEEK OF 202,735 NR/AA/AA-
REVENUE REFUNDING OBLIGATIONS 06/06
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/08
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 189,655 NR/A/A+
TRANSMISSION CONTRACT REFUNDING 06/06
REVENUE BONDS (LCRA TRANSMISSION
SERVICES CORPORATION PROJECT),
SERIES 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: RATINGS: STABLE OUTLOOK
Day of Sale: 06/08
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION SR WEEK OF 140,000 A1/NR/
REV A2 OF 16 06/06
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/08
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 137,940 Aa1/AA+/AA+
FACILITIES REVENUE BONDS 06/06
SERIES 2016A FEDERALLY TAXABLE
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2031 TERM: 2036
Day of Sale: 06/07
MCALLISTER ACADEMIC VILLAGE LLC WEEK OF 119,400 A1/AA-/NR
REVENUE REFUNDING BONDS 06/06
ARIZONA STATE UNIVERSITY
HASSAYAMPA ACADEMIC VILLAGE PROJECT
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2039
Day of Sale: 06/08
WISCONSIN CENTER DISTRICT WEEK OF 101,490 //
APPROPRIATION REVENUE BONDS 06/06
(MILWAUKEE ARENA PROJECT) 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/09
THE CITY OF CLARKSVILLE TENNESSEE WEEK OF 90,860 //
WATER, SEWER AND GAS REVENUE 06/06
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/07
SCHOOL BOARD OF HERNANDO COUNTY, WEEK OF 87,000 /AA/
FLORIDA 06/06
FLORIDA MASTER LEASE PROGRAM
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING: //A+
Day of Sale: 06/08
SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 86,840 //
SUBORDINATE LIEN WATER REVENUE 06/06
REFUNDING BONDS SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/07
CITY OF WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 82,545 /AA+/AA+
2016 LEASE REVENUE BONDS 06/06
(WEST HOLLYWOOD PARK PHASE 11,
WERLE BUILDING 2009B (REFUNDING)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/09
INDIANA HOUSING AND COMMUNITY WEEK OF 79,690 Aaa/NR/AAA
DEVELOPMENT AUTHORITY SINGLE FAMILY 06/06
MORTGAGE REVENUE BONDS 2016A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/08
WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 74,555 A3/A/
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE BOND 06/06
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 06/09
SUMNER, WASHINGTON WEEK OF 72,360 Aa1/AA+/
SCHOOL DISTRICT 06/06
PIERCE COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: UL Aa3/AA-
Day of Sale: 06/08
KENTUCKY HOUSING SERIES 2016A WEEK OF 72,000 //
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2040
REMARK: PAC
TAXABLE
Day of Sale: 06/07
INDIANA FINANCE AUTHORITY FIRST WEEK OF 70,090 //
LIEN WATER UTILITY REVENUE BONDS 06/06
SERIES 2016A (CITIZEN ENERGY
GROUP PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/09
HOBART BUILDING CORPORATION WEEK OF 67,190 /AA+/
AVPT FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 06/06
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2029
REMARK: (ST INTERCEPT)/A UNDERLYING STABLE
MAINE HEALTH & HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 62,475 A1//AA
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 06/06
SERIES 2016A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 6/7
Day of Sale: 06/08
LANSING SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 60,000 /AA-/
INGHAM, EATON & CLINTON COUNTIES 06/06
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
SERIES I
MICHIGAN
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 06/07
WISCONSIN CENTER DISTRICT WEEK OF 59,415 //
SENIOR DEDICATED TAX REVENUE BONDS 06/06
SERIES 2016 A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/09
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WEEK OF 55,455 A1/NR/NR
AT WILMINGTON REFUNDING LIMITED 06/06
OBLIGATION BONDS, SERIES 2016
STUDENT HOUSING PROJECTS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2021-2038
Day of Sale: 06/07
CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA WEEK OF 50,315 //
SPECIAL OBLIGATION BONDS (POLICE 06/06
PENSION FUNDING PROJECT)
TAXABLE SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/08
CITY OF BURLESON, TEXAS WEEK OF 44,045 Aa3/AA/
(JOHNSON AND TARRANT COUNTIES) 06/06
$33,910M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2016
$10,135M COMBINATION TAX AND
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 42,000 //
MONTGOMERY COUNTY 06/06
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
BONDS
2016 SERIES A (NON-AMT) & 2016
SERIES B (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/08
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 41,905 /A-/
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 06/06
SEGERSTROM CENTER FOR THE ARTS
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2026
Day of Sale: 06/08
MAINE STATE HOUSING WEEK OF 40,000 //
SERIES 2016B-1 06/06
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2046
REMARK: PAC
Day of Sale: 06/08
PORT OF VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 40,000 /A/
REVENUE AND REFUNDING 06/06
**********TAXABLE**********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 06/08
CITY OF LEWISVILE, TEXAS WEEK OF 36,110 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 06/06
IMPROVEMENT BONDS & WATER SEWER
BONDS & TAX NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 06/06
BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 36,000 /A/
(RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA) 06/06
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/08
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 35,000 Aa2//
CORPORATION 06/06
MULTI-FAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 06/08
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 34,490 //BBB+
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 06/06
REVENUE BONDS, SERIES OF 2016
(DIAKON LUTHERAN SOCIAL MINISTRIES
PROJECT)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2033 TERM: 2039
Day of Sale: 06/07
LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 30,000 /AA-/
CALHOUN COUNTY 06/06
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 06/08
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 29,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 06/06
SECURITIES (TEMS)
SERIES E (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/07
ADAMS COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 28,940 /A-/
QUINCY SCHOOL DISTRICT #172 06/06
SCHOOL BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/08
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #11 WEEK OF 28,000 /AA-/
OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 06/06
GO SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2022-2036
Day of Sale: 06/08
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 27,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 06/06
SECURITIES (TEMS)
SERIES F (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/07
PIMA COUNTY, ARIZONA STREET & WEEK OF 26,170 NR/AA/AA
HIGHWAY REVENUE REFUNDING BONDS 06/06
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/07
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 25,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 06/06
SECURITIES (TEMS)
SERIES E (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/07
SCRANTON-LACKAWANNA HEALTH & WEEK OF 24,975 /A-/
WELFARE AUTHORITY 06/06
UNIVERSITY OF SCRANTON,
PENNSYLVANIA
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2023-2037
MCALLEN WATER AND SEWER WEEK OF 23,125 //
TEXAS 06/06
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 06/08
SPARTA AREA SCHOOLS WEEK OF 22,700 /AA-/
KENT & OTTAWA COUNTY, MICHIGAN 06/06
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 06/06
ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS, WEEK OF 21,570 Aa3//
COLORADO 06/06
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 06/08
MAINE ENDWELL CENTRAL SCHOOL WEEK OF 20,765 NR/UR/
DISTRICT, NEW YORK 06/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 06/08
CITY OF BOERNE, TEXAS WEEK OF 19,765 Aa2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/06
SERIES 2016
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 06/07
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 19,187 Baa2//
AGENCY EMMANUEL COLLEGE ISSUE 06/06
2016 A REVENUE BONDS TAX EXEMPT
2016 B REVENUE BONDS (FEDERALLY
TAXABLE) (GREEN BONDS)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/09
SEDGWICK COUNTY USD NO. 262 GO WEEK OF 18,000 NR//
SERIES 2016 06/06
KANSAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 06/07
DRY CREEK JOINT ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 18,000 Aa2/AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 06/06 /EXP/
2016 REFUNDING GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/08
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 16,765 NR/NR/
CHARTER SCHOOL 06/06
GAN OCEAN CHARTER SCHOOL
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/08
CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO WEEK OF 16,105 Aa3/AA/AA
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/06
(WAR MEMORIAL VETERANS BUILDING
SEISMIC UPGRADE AND IMPROVEMENTS)
SERIES 2016A (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 06/07
REDFIELD, SOUTH DAKOTA SCHOOL WEEK OF 15,455 /A/
DISTRICT 56-4 06/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016A
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
REMARK: RATING (STABLE)
Day of Sale: 06/08
LORSON RANCH METROPOLITAN DISTRICT, WEEK OF 15,295 /BBB+/
COLORADO 06/06
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BNDS, SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA WEEK OF 15,100 Aa2//AA
WATER AND SEWER REFUNDING REVENUE 06/06
BONDS, SERIES 2016B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/07
PAJARO VALLEY WATER MANAGEMENT WEEK OF 15,000 //
AGENCY, CALIFORNIA 06/06
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 06/09
SANGER UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,000 /A+/
CALIFORNIA 06/06
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2012, SERIES C
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/07
BURLINGAME ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 15,000 Aa2//AA+
DISTRICT, CALIFORNIA 06/06 EXP/ /
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS,
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/09
MOUNT DIABLO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 14,000 Aa3//
DISTRICT, CALIFORNIA 06/06
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 1
SERIES 2016 SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/08
TORRINGTON GO REFUNDING SERIES 2016 WEEK OF 12,500 NR/AA-/
CONNECTICUT 06/06
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2030
Day of Sale: 06/09
MINNEAPOLIS REVENUE YMCA OF GREATER WEEK OF 11,720 Baa1/NR/
TWIN CITIES 06/06
SERIES 2016
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 06/07
BRAXTON COUNTY BOARD OF EDUCATION WEEK OF 11,325 NR/AA-/
PUBLIC SCHOOL REFUNDING 16 06/06
WEST VIRGINIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 06/08
ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 11,000 /A/
CORPORATION 06/06
(TAXABLE & TAX-EXEMPT REVENUE
BONDS)
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2026
JEFFERSON DAVIS PARISH, LOUISIANA WEEK OF 10,825 /AA/
ROAD SALES TAX DISTRICT NO. 1 06/06
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: (/A-/)
Day of Sale: 06/08
MEDICAL LAKE, WASHINGTON WEEK OF 10,000 NR/AA+/
SCHOOL DISTRICT 06/06
SPOKANE COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2016-2028
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/07
LIBERTY, WASHINGTON WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT 06/06
SPOKANE COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES A
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2021-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/09
CLARION AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
(CLARION COUNTY, PENNSYLVANIA) 06/06
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
FLOWING WELLS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,800 //
DISTRICT OF PIMA COUNTY, ARIZONA 06/06
GO SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2017-2029
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/09
SYCAMORE TOWNSHIP WEEK OF 9,040 Aa2/NR/NR
HAMILTON COUNTY, OHIO 06/06
VARIOUS PURPOSE (LIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION), SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 06/07
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,000 //
DISTRICT #117 UNLIMITED TAX 06/06
REFUNDING BONDS SERIES 2016 TEXAS
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BBB+
Day of Sale: 06/08
GATEWAY REGIONAL METRO DISTRICT GO WEEK OF 8,775 NR/AA/
REF SERIES 2016 06/06
COLORADO
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/09
COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 8,665 Aa2/NR/NR
SCHOOL DISTRICT #73.5 (SKOKIE) 06/06
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2016A, BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2020-2027
Day of Sale: 06/07
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 465 WEEK OF 8,270 A1//
COWLEY COUNTY, KANSAS (WINFIELD) 06/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 06/07
GREATER CLARK COUNTY SCHOOL WEEK OF 8,145 //
BUILDING CORP FIRST MORTGAGE 06/06
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/09
LA PAZ IDA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 7,995 /BB/
AUTHORITY REVENUE, ARIZONA CHARTER 06/06
SCHOOL SOLUTIONS (CSS) ALBUQUERQUE
SCHOOL OF EXCELLENCE (ASE) AND
TAXABLE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2020, 2046
Day of Sale: 06/08
HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,941 /AAA/
TEXAS 06/06
REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/07
BELLEVUE UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,800 //
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION BONDS 06/06
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 06/07
CECIL TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 7,520 //
(WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA) 06/06
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
UNITED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,410 //
INDIANA COUNTY, PENNSYLVANIA 06/06
SERIES A&B OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/08
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 7,400 Aaa/NR/NR
AUTHORITY MULTI FAMILY HOUSING 06/06
REVENUE BONDS (PASS-THROUGH)
(WOODLAND TOWERS) SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/07
THE COUNTY OF WARREN, NEW JERSEY WEEK OF 6,920 //
COUNTY COLLEGE REFUNDING BONDS, 06/06
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
GETTYSBURG, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,520 /AA/
MUNICIPAL AUTHORITY GUARANTEED 06/06
SEWER REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,340 Aa3/NR/NR
DISTRICT NO. 60 OF MONTGOMERY 06/06
COUNTY, TEXAS (A POLITICAL
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN MONTGOMERY COUNTY)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/07
TOWN OF MIDDLETOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 6,150 //
BANK QUALIFIED 06/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 06/09
DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 5,895 //
DISTRICT #10 SERIES B UNLIMITED 06/06
TAX REFUNDINIG BONDS SERIES 2016
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: A-
Day of Sale: 06/07
LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 5,345 /AA-/
CALHOUN COUNTY, REFUNDING BONDS 06/06
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/08
MATHIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,330 NR/A+/NR
TEXAS 06/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016, BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2037
CITY OF FORT SCOTT, KANSAS WEEK OF 4,740 A2//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/06
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2045
Day of Sale: 06/07
CITY OF BRIDGEPORT, TEXAS WEEK OF 4,715 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/06
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 06/08
NIXA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 4,620 /AA+/
CHRISTIAN COUNTY, MISSOURI 06/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2025-2029
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
REMARK: Underlying A+
Day of Sale: 06/09
NIXA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 4,500 /AA+/
CHRISTIAN COUNTY, MISSOURI 06/06
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2016A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
REMARK: Serials: 2019-20 and 2025-29
Underlying A+
Day of Sale: 06/09
STEWART COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 Aa1//
GEORGIA GENERAL OBLIGATION BONDS 06/06
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
REMARK: 8/1/2036
(A3//)
Day of Sale: 06/07
CITY OF REDWOOD, CALIFORNIA WEEK OF 4,305 //
COMMUNITY FACILITY DISTRICT NO. 06/06
2010-1 (ONE MARINA)
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/08
DELAWARE ACADEMY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,255 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK BANK QUALIFIED 06/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2023
Day of Sale: 06/07
SOUTHEASTERN MINNESOTA MULTI-COUNTY WEEK OF 4,055 //
HOUSING AND REDEVELOPMENT AUTHORITY 06/06
CONSISTING OF:
$1,255M HOUSING DEVELOPMENT GROSS
REVENUE REFUNDING BONDS
(GOODHUE COUNTY APARTMENT PROJECTS)
SERIES 2016A
$2,800M HOUSING DEVELOPMENT REVENUE
REFUNDING BONDS
(GOODHUE COUNTY, MINNESOTA GENERAL
OBLIGATION--GOODHUE COUNTY
APARTMENT PROJECTS), SERIES 2016B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/08
VILLAGE OF CUYAHOGA HEIGHTS, OHIO WEEK OF 3,785 NR//
VARIOUS PURPOSE (LIMITED TAX 06/06
GENERAL OBLIGATION) IMPROVEMENT BAN
SERIES 2016 BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: 06/22/17
Day of Sale: 06/07
WEST RANCH MANAGEMENT DISTRICT WEEK OF 3,500 A3//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/06
SERIES 2016 TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/07
EDCOUCH-ELSA ISD, TEXAS WEEK OF 3,495 //
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
TORRINGTON BANS WEEK OF 3,300 NR/SP-1+/
SERIES 2016 06/06
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
TERM: 2017
Day of Sale: 06/09
CITY OF LAKE ELSINORE WEEK OF 3,000 Aa2//
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/06
NO. 2006-1 1A-CC (SUMMERLY)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,000 //
CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA 06/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016 (LIMITED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/07
DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 3,000 //
DISTRICT #10 SERIES A UNLIMITED 06/06
TAX REFUNDING BONDS SERIES 2016
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: A-
Day of Sale: 06/07
CITY OF LAKE ELSINORE, CALIFORNIA WEEK OF 3,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/06
NO. 2006-1 1A-CC (SUMMERLY)
SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/07
LAKE COUNTY, OHIO UTILITIES BOND WEEK OF 2,820 NR/NR/
ANTICIPATION NOTES 06/06
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/07
ROOSEVELT COUNTY, MONTANA WEEK OF 2,780 NR/AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/06
SERIES 2016
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/08
LA PRYOR INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,215 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 06/06
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/08
WEST TRAVIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 2,145 //
UTILITY DISTRICT NO. 6 (TRAVIS 06/06
COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
Day of Sale: 06/09
TOWN OF SEYMOUR, CONNECTICUT WEEK OF 1,706 //
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 06/07
MADISON GO REFUNDING SERIES 2016 WEEK OF 1,650 NR/AA/
MAINE 06/06
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 06/08
LIBERTY, WASHINGTON WEEK OF 1,325 //
SCHOOL DISTRICT 06/06
SPOKANE COUNTY
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: D.A. Davidson & Co., Denver
SERIAL: 2017-2021
REMARK: Taxable
Day of Sale: 06/09
TOWN OF GUILFORD, NEW YORK WEEK OF 1,135 NR/UR/
BANK QUALIFIED 06/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 06/08
VILLAGE OF FAIRPORT, NEW YORK WEEK OF 1,000 NR/UR/
BANK QUALIFIED 06/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 06/09
MINNEAPOLIS CHARTER SCHOOL LEASE WEEK OF 510 NR/NR/
REVENUE BONDS 06/06
HIAWATHA ACAD SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/08
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Expected volume excluding daily issues: 8,810,819 (in 000's)