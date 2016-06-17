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UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS WEEK OF 513,990 Aa3/AA-/AA-
LPRB REVENUE BONDS 06/20
UNIVERSITY OF CALIFORNIA REGENTS
LPRB REVENUE BONDS (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 17-38, 40, 46, 51
TAXABLE: 17-34, 39, 46
Day of Sale: 06/22
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 507,450 //
AUTHORITY 06/20
TRANSPORTATION REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 6/21
Day of Sale: 06/22
STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND WEEK OF 500,000 Aaa/AAA/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 06/20
REVENUE BONDS
YALE UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2016A & REVENUE BONDS
YALE UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/22
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 302,690 //
AGENCY 06/20
2016 SERIES C, AFFORDABLE HOUSING
REVENUE BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: 6/20
Day of Sale: 06/21
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 276,135 A1/AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/20
SERIES C75 & C76
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2041
STATE OF IOWA IJOBS PROGRAM WEEK OF 264,000 Aa2/AA/
SPECIAL OBLIGATION REFUNDING 06/20
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 06/21
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 236,000 A2/AA-/
HOME MORTGAGE REVENUE BONDS 06/20
2016 SERIES A (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/21
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 234,615 Aa2/AA+/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 06/20
BONDS
SERIES 2016-120 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/21
IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 223,000 /A/
ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE 06/20
(32MM TAXABLE/190MM TAX EXEMPT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/22
ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 184,490 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
& TAX REFD BONDS & TAXABLE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa1/AA/
Day of Sale: 06/22
COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN WEEK OF 173,000 /SP-1/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 06/20
FEDERALLY TAXABLE OBLIGATIONS
TAX REVENUE NOTES
SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/21
REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 165,060 Aa3/AA-/AA-
(FLORIDA) 06/20
(LOCATED IN ORANGE AND OSCEOLA
COUNTIES)
AD VALOREM TAX BONDS
SERIES 2016A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 06/21
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 150,000 Aaa/AAA/
WATER DEVELOPMENT REVENUE BONDS 06/20 EXP/EXP/
FRESH WATER SERIES 2016B
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/22
ORLANDO UTILITIES COMMISSION WEEK OF 144,000 Aa2/AA/AA
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/20
AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 06/22
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 130,575 /AA/
AUTHORITY 06/20
(COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA)
HARRISBURG SCHOOL DISTRICT
TAXABLE & TAX-EXEMPT SERIES A & B
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: /A/
STATE OF MICHIGAN WEEK OF 128,000 Aa1/AA-/AA
GENERAL OBLIGATION SCHOOL LOAN 06/20
REFUNDING BONDS
SERIES 2016A (TAXABLE) & 2016B
(TAX-EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/22
PORT OF MORROW, OREGON TRANSMISSION WEEK OF 120,000 Aa1//AA
FACILITIES REVENUE BONDS 06/20
(BONNEVILLE COOPERATION PROJECT
NO.5) 2016-2 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2020-2021
Day of Sale: 06/21
TOWN OF GILBERT, ARIZONA WEEK OF 110,025 NR/AAA/AA+
WATER RESOURCES MUNICIPAL PROPERTY 06/20
CORPORATION
SENIOR LIEN UTILITY SYSTEM REVENUE
AND REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/21
BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE WEEK OF 101,000 Aa3/A+/
UNIVERSITY 06/20
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A (EXEMPT) & B (TAXABLE)
MICHIGAN
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/22
THE STATE OF DELAWARE WEEK OF 86,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/20
SERIES 2016D
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/23
CITY OF WAXAHACHIE WEEK OF 85,715 //
$26,635M GENERAL OBLIGATION 06/20
REFUNDING BONDS, SERIES 2016A
$38,985M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2016B
$20,095M COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/20
STATE OF OHIO (TREASURER OF STATE) WEEK OF 81,065 Aa2/AA/AA
CAPITAL FACILITIES 06/20
LEASE-APPROPRIATION BONDS
(MENTAL HEALTH FACILITIES 2016A &
BAND PARKS & RECREATION IMPROVEMENT
FUND PROJECTS 2016B)
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/21
GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY WEEK OF 79,000 A1/A+/A+
PRIORITY SUBORDINATED AIRPORT 06/20
FACILITIES REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 06/23
RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 77,300 //
DISTRICT 06/20
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/23
PITTSBURG UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 //
CALIFORNIA 06/20
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 06/21
THE UNIVERSITY OF VERMONT AND STATE WEEK OF 69,000 Aa3/A+/
AGRICULTURAL COLLEGE 06/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/21
IDAHO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 63,820 //
ASSOCIATION 06/20
SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS
2016 SERIES 1
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/23
CITY OF TULARE, CALIFORNIA WEEK OF 57,305 //
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS, 06/20
SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/23
MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 55,500 //
DISTRICT PUBLIC FINANCING AUTHORITY 06/20
SPECIAL TAX REVENUE BONDS 2016 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/22
HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 54,035 NR/AAA/AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2024-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: NR/AA-/AA
Day of Sale: 06/21
KENTON COUNTY (KENTUCKY) WEEK OF 48,000 A2//A+
AIRPORT BOARD 06/20
CINCINNATI/NORTHERN KENTUCKY
INTERNATIONAL AIRPORT - REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2016 (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/23
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITY WEEK OF 46,000 A2/A/
AUTHORITY REVENUE REFUNDING ROWAN 06/20
UNIVERSITY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 06/22
ALTONA GENERAL OBLIGATION BONDS WEEK OF 45,000 A2//
ANNUAL APPROPRIATION URBAN RENEWAL 06/20
REFUNDING SERIES 2016C
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/21
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,810 /A+/
AGENCY 06/20
REVENUE BONDS
WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION ISSUE
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/22
SCRANTON REDEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 39,000 /BB/
GUARANTEED LEASE REVENUE 06/20
(32MM TAX EXEMPT/7MM TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 21, 28
TAXABLE: 26
Day of Sale: 06/22
NORTH THURSTON SCHOOL DISTRICT NO.3 WEEK OF 37,500 Aa1/AA+/
UTGO SERIES 2016 06/20
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 06/22
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 35,105 Aa3/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 06/20
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
REMARK: KROLL: AA-
CITY OF WICHITA, KANSAS WEEK OF 33,230 NR/NR/
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE 06/20
BONDS
SERIES II-A & II-B, 2016
(KANSAS MASONIC HOME)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/23
CALIFORNIA EDUCATION NOTES PROGRAM WEEK OF 30,000 /SP-1+/
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 06/20
FISCAL YEAR 2016-2017 NOTES
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/21
CHULA VISTA REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 30,000 /A+/
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS 2016 06/20
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/21
VERMONT EDUCATIONAL AND HEALTH WEEK OF 29,805 Aa2/AA/
BUILDING FINANCING AGENCY 06/20
(MIDDLEBURY COLLEGE)
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/21
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 29,190 NR/BBB/
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/20
PENNSYLVANIA
REVENUE BONDS, SERIES 2016
(FOULKEWAYS AT GWYNEDD PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 06/21
PICO RIVERA PUBLIC FINANCING WEEK OF 28,575 /AA-/
AUTHORITY LEASE REVENUE REFUNDING 06/20
BONDS SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/22
CORONA PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 25,000 /AA-/
2016 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 06/20
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/23
EAST ALDINE MANAGEMENT DISTRICT WEEK OF 23,970 /A/
TEXAS SALES TAX REVENUE AND 06/20
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/22
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 21,755 NR/BBB-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/20
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF - COLLEGIATE HOUSING CORPUS
CHRISTI II, LLC - TEXAS A&M
UNIVERSITY - SAN ANTONIO PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/21
STATE OF OREGON WEEK OF 21,300 /A/
OREGON FACILITIES AUTHORITY 06/20
REVENUE AND REFUNDING BONDS
(WILLAMETTE UNIVERSITY PROJECTS)
2016 SERIES B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/21
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 19,500 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 06/20
MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT
AUTHORITY
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
(PASS-THROUGH)(CROSSROADS AT EAST
RAVENSWOOD)
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/21
THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 18,190 NR/NR/BBB-
OF THE CITY OF ASTORIA, OREGON 06/20
(COLUMBIA MEMORIAL HOSPITAL)
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2016
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2038-2046
Day of Sale: 06/22
THE REGIONAL BOARD OF EDUCATION WEEK OF 17,345 /AA/
OF MANALAPAN-ENGLISHTOWN 06/20
MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/22
WALL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,220 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 06/20
SERIES 2016
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/22
CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 16,920 /AAA/
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 06/20
SERIES 2016A
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2032-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A+
Day of Sale: 06/20
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 16,000 /A/
CITY OF ALLEN PARK LIMITED TAX 06/20
GO LOCAL PROJECT BONDS
LOCAL GOVERNMENT LOAN PROGRAM REV
BONDS - SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/21
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,010 NR/AA/NR
#201-U (CRETE-MONEE) 06/20
WILL COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS
SERIES 2016C
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2027-2036
INSURANCE: INSURED
REMARK: UL: NR/A+/NR
Day of Sale: 06/21
STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE WEEK OF 13,500 NR/AA/
OF UTAH 06/20
RESEARCH REVENUE BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/23
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 12,870 Aa3/AA/
COMBINATION TAX AND REVENUE 06/20
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/20
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,770 NR/AA/NR
#201-U (CRETE-MONEE) 06/20
WILL COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS
SERIES 2016B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2026-2028
INSURANCE: INSURED
REMARK: UL: NR/A+/NR
Day of Sale: 06/21
CARTHAGE R-IX SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 12,175 /A/
JASPER COUNTY, MISSOURI 06/20
REFUNDING AND IMPROVEMENT
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 06/20
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 12,000 A2//
AUTHORITY COLLEGE REVENUE REFUNDING 06/20
PENNSYLVANIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 18-22, 28-30
Day of Sale: 06/22
CITY OF MT. VERNON WATERWORKS WEEK OF 11,395 //
REVENUE BANS OF 2016 06/20
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
Day of Sale: 06/21
SANTA CRUZ COUNTY, TEXAS WEEK OF 10,000 A2/AA-/
2016 REFUNDING COPS 06/20
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/22
CAVE CREEK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/
#93 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 06/20
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 06/22
CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,755 //
FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/22
TOWN OF CORTE MADERA 2016 FEDERALLY WEEK OF 9,500 /AA-/
TAXABLE REFUNDING CERTIFICATES OF 06/20
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/21
CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS WEEK OF 9,475 //
(CORYELL AND LAMPASAS COUNTIES) 06/20
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2016
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 06/22
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,135 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/22
SCHOOL DISTRICT OF ARGYLE WEEK OF 9,100 //
GREEN AND LAFAYETTE COUNTIES 06/20
WISCONSIN
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2016
Day of Sale: 06/22
MONTGOMERY COUNTY MUD NO. 47 WEEK OF 8,590 Aa3//
TEXAS 06/20
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/21
KANE & DEKALB COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 8,505 //
BURLINGTON COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/20
DISTRICT #301
$6MM DEBT CERTIFICATES /AA-/
$2,505 SERIES A SCHOOL BONDS /AA/
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/21
ORE CITY ISD UNLIMITED TAX WEEK OF 8,335 /A/
REFUNDING BONDS SERIES 2016 06/20
TEXAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 06/22
CITY OF SAN CLEMENTE REASSESSMENT WEEK OF 8,335 /A/
DISTRICT NO 2016-1 LIMITED 06/20
OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/20
JENNINGS SCHOOL DISTRICT, ST. LOUIS WEEK OF 7,650 /AA+/
COUNTY,MISSOURI REFUNDING & 06/20
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PRGM
Day of Sale: 06/20
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /AA/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/20
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/20
SAN CARLOS SCHOOL DISTRICT 2016 WEEK OF 7,500 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/20
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/20
CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 7,060 /A+/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/20
SERIES 2016B
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 06/20
TOWN OF SEYMOUR, CONNECTICUT WEEK OF 6,900 NR/AA+/
SERIES B 06/20
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2018-2031
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/23
TOWNSHIP OF WASHINGTON WEEK OF 6,610 Aa2//
COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 06/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/23
OZARK UTILITIES BOARD WATER AND WEEK OF 6,525 /A/
SEWER REVENUE REFUNDING BONDS 06/20
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/21
CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS WEEK OF 6,430 /AA/
(CORYELL & LAMPASAS COUNTIES) 06/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CITY OF KALAMAZOO, COUNTY OF WEEK OF 6,325 /AA-/
KALAMAZOO, STATE OF MICHIGAN 06/20
CAPITAL IMPROVEMENT AND REFUNDING
BONDS LIMITED TAX GENERAL OBLIGAION
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,285 /A+/AA-
CALIFORNIA 06/20
SFID #1 GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2027
REMARK: Taxable
Day of Sale: 06/23
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,270 /BBB+/
DISTRICT NO. 371 06/20
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2017-2033
CAPISTRANO USD, CALIFORNIA WEEK OF 6,155 NR/NR/NR
CFD 98-1A SPECIAL TAX BONDS 06/20
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
TERM: 2044
Day of Sale: 06/23
ROCK HILL, MISSOURI GENERAL WEEK OF 6,100 /AA/
OBLIGATION BONDS SERIES 2016 06/20
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/21
CAMDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,050 NR/UR/
NEW YORK 06/20
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/22
HESSTON PUBLIC COMMISSION WEEK OF 5,830 //
REVENUE BONDS 06/20
SERIES 2016A
KANSAS
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/20
CITY OF OAK CREEK MILWAUKEE COUNTY WEEK OF 5,825 //
WISCONSIN TAXABLE GENERAL 06/20
OBLIGATION PROMISSORY NOTES 2016A
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
VILLAGE OF MUKWONAGO, WAUKESHA AND WEEK OF 5,610 /AA-/
WALWORTH COUNTIES, WISCONSIN 06/20
WATERWORKS SYSTEM AND SEWERAGE
SYSTEM BONDS SERIES 2016B
BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
FESTIVAL RANCH COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 5,575 /BBB/
DISTRICT 06/20
(CITY OF BUCKEYE, ARIZONA)
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 06/23
WEST ORANGE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 5,260 UR/NR/
EDUCATION, NEW JERSEY 06/20
COPS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 06/22
DOLTON SCHOOL DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 5,225 A3//
ALTERNATE REVENUE 2016 TAXABLE 06/20
WORKING CASH FUND BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/22
EPHRATA BOROUGH AUTHORITY WEEK OF 5,030 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/20
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES B OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2030
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/21
CITY OF BROWNSVILLE COMMUNITY WEEK OF 4,655 A1/A/
IMPROVEMENT CORPORATION SALES TAX 06/20
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2016, 2018-2027
Day of Sale: 06/20
THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEST WEEK OF 4,020 /AA+/
ESSEX REGIONAL SCHOOL DISTRICT 06/20
IN THE COUNTY OF ESSEX, NEW JERSEY
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/21
SCHOOL DISTRICT OF BLOOMER, WEEK OF 3,500 /A+/
CHIPPEWA AND DUNN COUNTIES 06/20
WISCONSIN GENERAL OBLIGATION
PROMISSORY NOTES SERIES 2016A
BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
SOUTH SHORE HARBOR MUD #7 WEEK OF 3,500 /BBB+/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 06/20
SERIES 2016
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/20
SCHOOL DISTRICT OF THE CITY OF WEEK OF 3,410 //
JEANNETTE 06/20
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2016
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/20
COTTONWOOD HEIGHTS, UTAH WEEK OF 3,285 /AA-/
SALES TAX REVENUE BONDS 06/20
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/22
VILLAGE OF MUKWONAGO, WAUKESHA AND WEEK OF 3,100 //
WALWORTH COUNTIES, WISCONSIN 06/20
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2016A BANK QUALIFIED
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
SHARONVILLE CITY WEEK OF 3,050 NR/NR/
(HAMILTON COUNTY), OHIO 06/20
VARIOUS PURPOSE (GO LT)
BOND ANTICIPATION NOTES
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/22
VISTANCIA WEST COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 3,000 NR/NR/
DISTRICT 06/20
(CITY OF PEORIA, ARIZONA)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 06/22
MCPHERSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,900 Aa3//
REFUNDING BONDS SERIES 2016A 06/20
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/21
SCHOOL DISTRICT OF ALGOMA WEEK OF 2,885 //
KEWAUNEE COUNTY, WISCONSIN 06/20
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: 17-19; 27-35
Day of Sale: 06/20
INDEPENDENCE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,835 NR//
REFUNDING BONDS SERIES 2016-A 06/20
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2026
Day of Sale: 06/22
VILLAGE OF OBETZ WEEK OF 1,500 NR/NR/
(FRANKLIN COUNTY), OHIO 06/20
MUNICIPAL ELECTRIC SYSTEM EXPANSION
& IMPROVEMENT (GO LT) BANS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/21
SCHOOL DISTRICT NUMBER 73.5 WEEK OF 1,275 Aa2/NR/NR
(SKOKIE) 06/20
COOK COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS
SERIES 2016B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2019-2020
Day of Sale: 06/22
HOLLISTER R-V SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 1,000 /A/
TANEY COUNTY, MISSOURI 06/20 /EXP/
LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 06/23
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Expected volume excluding daily issues: 6,279,265 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)