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NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 800,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 07/11
FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE
BONDS, FISCAL 2017 A1 TAX EXEMPT
BONDS
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2018-2042
REMARK: ROP: 07/11 & 07/12
Day of Sale: 07/13
MICHIGAN DEPARTMENT OF WEEK OF 613,900 A2/AA/
TRANSPORTATION 07/11
GRANT ANTICIPATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 07/13
LOUISVILLE/JEFFERSON COUNTY METRO WEEK OF 538,045 NR/A-/A
GOVERNMENT HEALTH SYSTEM REVENUE 07/11
BONDS SERIES 2016A (NORTON
HEALTHCARE INC.) KENTUCKY
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/12
PORT OF MORROW, OREGON TRANSMISSION WEEK OF 325,000 Aa1/AA/
FACILITIES REVENUE BONDS (BONEVILLE 07/11
COOPERATION PROJECT NO. 4) 2016-1
FEDERALLY TAXABLE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/13
LOS ANGELES COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 300,000 Aa1/AA+/NR
DISTRICT (LOS ANGELES COUNTY, 07/11
CALIFORNIA) 2008 ELECTION GENERAL
OBLIGATION BONDS SERIES I
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2035 TERM: 2041
Day of Sale: 07/13
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 300,000 //
SUBORDINATE SPECIAL OBLIGATION 07/11
REFUDNING BONDS, SERIES 2016
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 07/14
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WEEK OF 250,000 A1/A+/
(CORPORATE CUSIP) 07/11
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: 9/15/46
Day of Sale: 07/12
CHABOT-LAS POSITAS, CALIFORNIA WEEK OF 250,000 Aa2//
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 07/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/13
MUNICIPAL AUTHORITY OF WESTMORELAND WEEK OF 225,000 /A+/
COUNTY MUNICIPAL SERVICE REVENUE 07/11
2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 07/13
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY WEEK OF 223,035 Aa2/AA/AA
$50,995M REVENUE REFUNDING BONDS 07/11
SERIES 2016A (NON AMT)
$172,040 REVENUE BONDS 2016-B (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2038 TERM: 2043, 2046
Day of Sale: 07/12
VILLAGE OF FREEPORT, NEW YORK WEEK OF 160,005 A1/NR/
TAX-EXEMPT & TAXABLE 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 07/12
ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO 411 WEEK OF 150,000 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/11
2016, WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
FREDDIE MAC MULTIFAMILY VARIABLE WEEK OF 145,000 /AA+/
RATE CERTIFICATES 07/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/13
PUBLIC FINANCE AUTHORITY HOSPITAL WEEK OF 134,000 A2/A/
REVENUE REFUNDING BONDS (RENOWN 07/11
REGIONAL MEDICAL CENTER PROJECT)
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/13
BOARD OF REGENTS OF THE TEXAS A&M WEEK OF 130,695 //
UNIVERSITY SYSTEM 07/11
REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS,
SERIES 2016E
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: Serials: 17, 20-35
Day of Sale: 07/14
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 123,430 //
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 07/11
CONSISTING OF:
SERIES 197 (NON-AMT)
SERIES 198 (AMT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., no city
Day of Sale: 07/13
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 748 WEEK OF 105,425 Aa2//
SARTELL-ST. STEPHEN PUBLIC SCHOOLS, 07/11
MINNESOTA
$45,645,000 - GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2016A
AND
$52,834,049.40 GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2016B
(CAPITAL APPRECIATION BONDS)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT P
REMARK: UL: A1
Day of Sale: 07/12
AMERICAN MUNI POWER INC. WEEK OF 100,000 A3//
MELDAHL HYDROELECTRIC PROJECT 07/11
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/13
UNIVERSITY OF VERMONT EDUCATIONAL WEEK OF 89,000 A3/A-/A-
& HEALTH BUILDINGS FINANCE AGENCY 07/11
UNIVERSITY VERMONT MEDICAL PROJECT
GREEN BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/14
CITY OF BRYAN, TEXAS (BRAZOS COUNTY WEEK OF 82,785 NR/A+/A+
TEXAS) ELECTRIC SYSTEM REVENUE 07/11
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
NEW SERIES 2016
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/12
SUCCESSOR AGENCY TO THE WESTMINSTER WEEK OF 73,380 /A+/
REDEVELOPMENT AGENCY, WESTMINSTER 07/11
COMMERCIAL REDEVELOPMENT PROJECT
NO. 1 2016 SUBORDINATE TAX
ALLOCATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/14
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 70,000 /AA+/
COMMISSION SINGLE FAMILY MORTGAGE 07/11
REVENUE BONDS (FIRST PLACE
HOMEOWNERSHIP LOAN PROGRAM) 2016
SERIES B (NON AMT)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2028 TERM: 2031, 2036, 2041
REMARK: PAC term: 2041
Day of Sale: 07/14
INDIANA UNIVERSITY STUDENT FEE WEEK OF 68,405 Aaa/AAA/NR
BONDS SERIES X 07/11
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/13
DEL MAR COLLEGE DISTRICT WEEK OF 64,805 /AA/AA+
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/11
STATE OF TEXAS LOCATED IN
NUECES COUNTY)
LIMITED TAX BONDS, SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 07/13
MONTGOMERY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 64,655 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS SCHOOL BUILDING & 07/11
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/12
EL DORADO IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 62,000 //
REFUNDING REVENUE & CERTIFICATES OF 07/11
PARTICIPATION , CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/12
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 60,240 A3//
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/11
LEASE REVENUE BONDS
(SPE FAYSSOUX PROPERTIES, LLC
PROJECT)
TAX-EXEMPT SERIES 2016A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2030-2037 TERM: 2046
Day of Sale: 07/12
CITY OF BEND, OREGON WEEK OF 60,000 Aa2/AA/
WATER REVENUE BONDS, S ERIES 2016 07/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/13
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 51,650 //
AUTHORITY 07/11
ENERGY REVENUE REFUNDING BONDS
(MORGANTOWN ENERGY ASSOCIATE
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/14
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 50,000 /A-/
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 07/11
REVENUE REFUNDING BONDS
(SEGERSTROM CENTER FOR THE ARTS)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBD
Day of Sale: 07/13
NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,275 //
(ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA) 07/11
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 06/13
CONNECTICUT HEATH & EDUCATIONAL WEEK OF 43,055 /A-/A
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 07/11
(STAMFORD HOSPITAL)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/12
ALLEN PARK PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 40,920 /AA-/
206 REFUNDING BONDS 07/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/14
CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,570 Aa2//
PENNSYLVANIA 07/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A & B OF 2016
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2037
ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 40,300 /A/
CORPORATION 07/11
RECREATION SALES TAX LEASEHOLD
REVENUE REFUNDING BONDS,
(CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI,
LESSEE) SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/12
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 40,100 MIG 1//
FACILITIES AUTHORITY, PENNSYLVANIA 07/11
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(UNIVERSITY PROP. INC. STUDENT
HOUSING PROJECT AT EAST STROUDSBURG
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) (USDA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
TERM: 2018
Day of Sale: 07/13
WILLIAMSON COUNTY, TEXAS WEEK OF 39,560 NR/AAA/AA
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/11
SERIES 2016
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/14
CANYON REGIONAL WATER AUTHORITY, WEEK OF 37,175 /AA/
TEXAS 07/11
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS
(WELLS RANCH 1 PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 07/12
LONE STAR COLLEGE SYSTEM WEEK OF 37,165 /AA/
(HARRIS, MONTGOMERY AND SAN JACINTO 07/11
COUNTIES, TEXAS)
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 07/11
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO 490 WEEK OF 34,275 /AA-/
BUTLER COUNTY, KANSAS (EL DORADO) 07/11
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2016B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2036-2040 TERM: 2043
Day of Sale: 07/12
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 34,215 Aa2/AA/AA
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 07/11
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
AND GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/12
LIBERTY HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 32,665 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
Day of Sale: 07/13
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY, WEEK OF 30,145 Aa3//AA
VERMONT 07/11
MULTIPLE PURPOSE BONDS
(NON-AMT) AND (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: 2017-2027, 2031, 2036 & 2046 PAC
amt)
Day of Sale: 07/14
SANTA FE SPRINGS, SUCCESSOR AGENCY WEEK OF 26,825 /A+/
TO THE COMMUNITY DEVELOPMENT 07/11
COMMISSION OF THE CITY OF
CALIFORNIA
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/12
DANSVILLE SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 26,500 Aa1//
INGHAM COUNTY 2016 SCHOOL BUILDING 07/11
& SITE BONDS QSBLF
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/13
CITY OF MISSION, TEXAS WEEK OF 25,000 A1/NR/NR
COMBINATION TAX & REVENUE 07/11
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2020-2036 TERM: 2041, 2046
Day of Sale: 07/11
LAKE CITY AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 23,240 //
MISSAUKEE COUNTY, 2016 SCHOOL 07/11
BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/12
EAGLE RIVER FIRE PROTECTION WEEK OF 23,075 NR/AA/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2016 07/11
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/14
GREENBRIER COUNTY BOARD OF WEEK OF 22,590 NR/AA-/
EDUCATION PUBLIC SCHOOL REFUNDING 07/11
2016, WEST VIRGINIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2025
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/13
BONITA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,500 /AA-/
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/11
BONDS,SERIES B (2019 CROSSOVER)
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/13
UTAH HOUSING CORPORATON TAX-EXEMPT WEEK OF 22,000 NR/NR/
MORTGAGE BACKED SECURITIES SERIES H 07/11
(TEMS) (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/12
SOUTH ADAMS SCHOOL BUILDING CORP WEEK OF 21,545 /A+/
INDIANA AD VALOREM PROPERTY TAX 07/11
FIRST MORTGAGE REFUNDING &
IMPROVEMENT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/11
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 21,510 A3//
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/11
LEASE REVENUE BONDS
(SPE FAYSSOUX PROPERTIES, LLC
PROJECT)
TAXABLE SERIES 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2030
Day of Sale: 07/12
UTAH HOUSING CORPORATION TAX-EXEMPT WEEK OF 21,000 NR/NR/
MORTGAGE BACKED SECURITIES SERIES G 07/11
(TEMS) (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/12
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 490 WEEK OF 20,830 /AA-/
BUTLER COUNTY, KANSAS (EL DORADO) 07/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2016-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2021-2035
Day of Sale: 07/12
ROGUE COMMUNITY COLLEGE, OREGON WEEK OF 20,000 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/11
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 07/12
PORT OF EVERETT, WASHINGTON WEEK OF 20,000 A1//
REVENUE AND REFUNDING BONDS 07/11
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/12
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 19,605 NR/BBB-/
SCHOOL FACILITIES REVENUE ALLIANCE 07/11
FOR COLLEGE
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,080 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016B 07/11
CROSSOVER, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/14
NORTH DAKOTA RESEARCH & TECH PARK WEEK OF 18,790 A1/NR/
TAX LEASE REVENUE REFUNDING 07/11
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 07/14
COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 18,000 Aaa//
AUTHORITY FEDERALLY INSURED MULTI 07/11
FAMILY HOUSING LOAN PROGRAM PASS-
THROUGH REVENUE BONES (CRISMAN
APARTMENTS PROJECT) SERIES 2016 II
MGR: Jefferies LLC, New York
RIO HONDO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,480 /AAA/
DISTRICT (CAMERON COUNTY, TEXAS) 07/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/11
BRYAN TEXAS RURAL ELECTRIC SYSTEM WEEK OF 16,625 //
REFUNDING 07/11
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2041
Day of Sale: 07/12
ALLEN COUNTY WAR MEMORIAL WEEK OF 15,050 //
COLISEUM ADDITIONAL BUILDING CORP 07/11
REFUNDING REVENUE 2016, INDIANA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/14
JUNCTION CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,635 //
GENEREAL OBLIGATION 2016 07/11
OREGON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/14
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 13,175 Baa3//
FACILITIES AUTHORITY, PENNSYLVANIA 07/11
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(UNIVERSITY PROP. INC. STUDENT
HOUSING PROJECT AT EAST STROUDSBURG
UNIVERITY OF PENNSYLVANIA)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2017-2026 TERM: 2031, 2035
Day of Sale: 07/13
FISHERS, INDIANA REDEVELOPMENT WEEK OF 12,000 /AAA/
AUTHORITY LEASE RENTAL REVENUE 07/11
BONDS SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/13
MISSION VIEJO COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 11,965 /AA+/
FINANCING AUTHORITY LEASE REVENUE 07/11
REFUNDING BONDS SERIES 2016
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/14
LONE STAR COLLEGE SYSTEM WEEK OF 11,670 /AAA/
(HARRIS, MONTGOMERY AND SAN JACINTO 07/11
COUNTIES, TEXAS)
MAINTENANCE TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 07/11
ANDERSON, INDIANA WEEK OF 11,190 A1/NR/
SEWAGE WORKS REFUNDING REVENUE 07/11
BONDS SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 07/13
THE KANKAKEE SCHOOL DISTRICT NO 111 WEEK OF 10,200 A2//
KANKAKEE COUNTY, ILLINOIS TAXABLE 07/11
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS SERIES 2016B (QSBLF)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/12
DEER PARK, TEXAS WEEK OF 10,000 Aa1/AA+/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 07/11
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/12
GLEN FALLS CIVIC DEVELOPMENT WEEK OF 9,950 Aa3/NR/NR
CORPORATION, NEW YORK 07/11
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(CRANDALL PUBLIC LIBRARY PROJECT)
SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 07/13
ST. TAMMANY PARISH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,865 /AA/
NO. 12, LOUISIANNA 07/11
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2018-2029
Day of Sale: 07/12
NEW HARTFORD CENTRAL SCHOOL WEEK OF 9,455 Aa3/NR/
DISTRICT, NEW YORK 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 07/12
GREENWOOD CHARTER SCHOOLS, WEEK OF 9,230 NR/NR/
MINNESOTA 07/11
LEASE REVENUE MAIN STREET SCHOOL OF
PERFORMING ARTS
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
TAHOKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,000 //
TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/11
JACKSON REDEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 9,000 //
URBAN RENEWAL NOTES (CENTRAL 07/11
BUSINESS DISTRICT DEVELOPMENT
PROGRAM PROJECT NO. 1),
TAXABLE SERIES 2014-A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2019-2026 TERM: 2036
Day of Sale: 07/14
SPARTA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,605 /AA-/
COUNTIES OF KENT & OTTAWA 2016 07/11
REFUNDING BONDS QSBLF
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/11
MILLBRAE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,500 Aa1//
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/11
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/13
CITY OF MISSION, TEXAS WEEK OF 8,165 A1/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/11
SERIES 2016
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 07/11
LAKE FENTON COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 7,675 /AA-/
MICHIGAN GENESSEE COUNTY 2016 07/11
REFUNDING BONDS (QSBLF)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/13
CITY OF CAMPBELL, CALIFORNIA WEEK OF 7,630 /AA+/
2016 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 07/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 07/13
STILLWATER CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,480 NR/AA-/
NEW YORK 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2030
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/13
DINUBA FINANCE AUTHORITY, WEEK OF 7,160 /AA/A-
CALIFORNIA 07/11
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2038
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/12
CITY OF MUSKEKGO, WAUKESHA COUNTY, WEEK OF 7,125 //
WISCONSIN 07/11
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2016A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: RATINGS: MOODY'S TBD
MUNDAY CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 6,965 /AAA/
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /A/
Bank Qualified
Day of Sale: 07/12
ROGUE COMMUNITY COLLEGE, OREGON WEEK OF 6,935 Aa1//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/11
SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 07/12
NOGALES MUNICIPAL DEVELOPMENT WEEK OF 6,565 /AA/
AUTHORITY, ARIZONA 07/11
MUNICIPAL FACILITY REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/12
MENDOCINO COAST HEALTH CARE WEEK OF 6,500 /AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 07/11
INSURED HEALTH FACILITIES REVENUE
BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: INSURED: (CAL MTG. INS)
STRUCTURE: TBD
Day of Sale: 07/11
WARWICK VALLEY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 6,285 Aa2/NR/
DISTRICT, NEW YORK 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/14
RNR SCHOOL FINANCING AUTHORITY WEEK OF 6,170 /A/
CALIFORNIA SPECIAL TAX REFUNDING 07/11
BONDS SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/12
MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,740 //
(CLAY AND JACK COUNTIES, TEXAS) 07/11
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 07/13
LAREDO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 5,435 A2//A+
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/11
STTE OF TEXAS LOCATED IN WEBB
COUNTY)
COMBINED FEE REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 07/13
PILOT POINT TEXAS CERTIFICATES OF WEEK OF 5,135 //
OBLIGATION BANK QUALIFIED 07/11
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2020-2046
Day of Sale: 07/11
DEVELOPMENT CORPORATION OF WEEK OF 5,135 /AAA/
MCALLEN, INC., TEXAS 07/11
SALES TAX REVENUE BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2020-2036
Day of Sale: 07/11
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,075 //
DISTRICT NO. 200, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/11
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,020 /BBB-/
DISTRICT NO. 107, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/11
DELLWOOD, MISSOURI GENERAL WEEK OF 5,000 /AA/
OBLIGATION BONDS SERIES 2016 07/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 07/11
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,735 Aa//
DISTRICT NO. 374, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 2016
**********BANK QUALIFI3ED**********
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/14
AGUA DULCE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,565 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/11
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES
AND JIM WELLS COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /A/
Bank QUalified
Day of Sale: 07/11
WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,315 //
PENNSYLVANIA 07/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2031
Day of Sale: 07/12
ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,230 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016A 07/11
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/14
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,115 Baa3//
DISTRICT NO. 407, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2017-2032
REMARK: INSURANCE APPLIED FOR
Day of Sale: 07/14
BOROUGH OF LITTLESTOWN, WEEK OF 4,095 /A/AA
PENNSYLVANIA 07/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
CLARKSVILLE, INDIANA WEEK OF 3,735 NR/A-/
REDEVELOPMENT COMMISSION TAX 07/11
INCREMENTS REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 07/12
PETTISVILLE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,400 //
OHIO, REFUNDING BONDS 07/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/12
ANDERSON, INDIANA WEEK OF 3,300 A2/NR/
WATERWORKS REVENUE BONDS 07/11
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/13
BAD AXE PUBLIC SCHOOLS, COUNTY OF WEEK OF 3,230 //
HURON, STATE OF MICHIGAN 07/11
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES I
(GENERAL OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
**********BANK QUALIFIED********
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: RATING: S&P UNDERLYING TBD
ENHANCED BY MICHIGAN QSBLF
CITY OF LATROBE WEEK OF 3,200 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 07/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/11
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT #2711 WEEK OF 3,000 //
ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA 07/11
(MESABI EAST)
GENERAL OBLIGATION AND ANTICIPATION
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS,
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/12
WESTHILL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,410 NR/AA-/
NEW YORK 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/13
SHERBURNE-EARLVILLE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,230 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 07/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2017-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/13
WESTON, MISSOURI WEEK OF 2,100 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/11
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/11
JOINT SCHOOL DISTRICT NUMBER 4* WEEK OF 1,975 //
TOWNS OF LINN AND BLOOMFIELD 07/11
WALWORTH COUNTY, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 07/12
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 1,255 Aa2//
DISTRICT NO. 374, TEXAS 07/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
2016A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: HilltopSecurities, Dallas
SERIAL: 2016-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/14
ECHO SCHOOL DISTRICT NO. 5R WEEK OF 1,182 /AA+/
GENERAL OBLIGATION 2016A 07/11
OREGON
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/13
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 385 NR/BBB-/
SCHOOL FACILITIES REVENUE ALLIANCE 07/11
FOR COLLEGE
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
GREENWOOD CHARTER SCHOOLS, WEEK OF 305 NR/NR/
MINNESOTA 07/11
LEASE REVENUE MAIN STREET SCHOOL OF
PERFORMING ARTS
SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
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Expected volume excluding daily issues: 6,954,517 (in 000's)