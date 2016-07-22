July 22 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 972,575 Baa3/BBB-/BBB
REVENUE BONDS, SERIES 2016C 07/25
(PRESENCE HEALTH NETWORK)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2020-2034 TERM: 2036, 2041
Day of Sale: 07/26
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 850,560 //
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 07/25
(SUTTER HEALTH)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 07/27
ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANCE WEEK OF 550,000 //
AUTHORITY SPECIAL OBLIGATION 07/25
REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/25
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 474,000 Aa1/AA+/AA+
HIGHWAY REVENUE REFUNDING BONDS, 07/25
SERIES 2016C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/25
STATE OF TENNESSEE WEEK OF 363,000 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/25
$ 37,000M TAXABLE
$260,000M TAX-EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE BOND DUE: 2016-2028
TAX EXEMPT BONDS DUE: 2017-2036
Day of Sale: 07/26
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 317,130 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/25
OF 2016, SERIES 2
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/25
RHODE ISLAND HEALTH AND WEEK OF 266,820 //
EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION 07/25
HOSPITAL FINANCING REVENUE
REFUNDING BONDS
LIFESPAN OBLIGATED GROUP ISSUE,
SERIES 2016
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 07/26
STATE OF OHIO WEEK OF 217,185 Aa2/AA/
MAJOR NEW STATE INFRASTRUCTURE 07/25
PROJECT REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/26
MCMINNVILLE SCHOOL DISTRICT NO. 40 WEEK OF 89,400 Aa1/AA+/
OREGON 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2016
INSURANCE: OREGON SCHOOL BOND GUARANTY AC
Day of Sale: 07/26
NEZ PERCE COUNTY, IDAHO WEEK OF 66,000 Ba1/BB/
POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE 07/25
BONDS (POTLACH CORPORATION PROJECT)
SERIES 2016
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/28
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 61,480 //
DISTRICT 07/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/25
MINNESOTA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 61,000 A2//A
ELECTRIC REVENUE BONDS SERIES 2016 07/25
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/27
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 57,000 A2/A+/
AUTHORITY REVENUE REFUNDING BONDS 07/25
WILLIAM PATERSON UNIVERSITY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2019-2038
Day of Sale: 07/27
CITY OF ANAHEIM, CALIFORNIA WEEK OF 51,965 //
CFD 08-1 (PLATINUM TRIANGLE) 07/25
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,055 /A-/
PUBLIC FINANCING AUTHORITY, 07/25
CALIFORNIA
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
YAMHILL COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 43,885 NR/NR/
REVENUE & REFUNDING BONDS, 07/25
SERIES 2016A&B
(FRIENDSVIEW RETIREMENT COMMUNITY -
OREGON)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 07/27
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 37,000 /AA/
WATER & SEWER AUTHORITY 07/25
SEWER REVENUE BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2024
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 07/26
VIRGINIA RESOURCE AUTHORITY WEEK OF 35,280 //
INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 07/25
OBLIGATION REVENUE BONDS
(VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM)
SERIES 2016B
MGR: Jefferies LLC, New York
REMARK: CONSISTING OF:
$31,795M (TAX-EXEMPT) (AAA/AAA)
$ 2,340M (TAXABLE) (AAA/AAA)
$ 1,235M (TAXABLE) (AA2/AA)
Day of Sale: 07/27
BUTLER COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 33,000 Aa2/NR/NR
IMPROVEMENT DISTRICT, OHIO 07/25
HIGHWAY IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
SERIES 2016
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 07/27
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 32,475 //
TEXAS 07/25
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX
SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2013
(REMARKETING)
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 07/26
RANCHO SANTA FE, CALIFORNIA WEEK OF 30,570 /A-/
COMMUNITY SERVICES DISTRICT 07/25
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
REVENUE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/27
CULBERSON COUNTY-ALLAMOORE WEEK OF 29,545 Aaa//
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, TEXAS 07/25
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/27
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 27,000 /A-/
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 07/25
(FLAGLER COLLEGE, INC. PROJECT)
SERIES 2016A AND REFUNDING REVENUE
BONDS (FLAGLER COLLEGE, INC.
PROJECT), SERIES 2016B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: DUE: 2016-2036 AND 2018 AND 2046
Day of Sale: 07/27
TROTWOOD MADISON CITY SCHOOL WEEK OF 26,380 //
DISTRICT COUNT OF MONTGOMERY OHIO 07/25
RELATING TO THE ORIGINAL ISSUANCE
OF SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING
BONDS SERIES 2016 UTGO
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 07/27
LYNDEN, WASHINGTON WEEK OF 24,000 //
SCHOOL DISTRICT NO. 504 07/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/26
SCHOOL DISTRICT OF ASHLAND WEEK OF 22,745 A1//
ASHLAND AND BAYFIELD COUNTIES, 07/25
WISCONSIN
CONSISTING OF:
$20,805M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
$ 1,940M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: GO BONDS DUE: 2017-2036
TAXABLE GO BONDS DUE: 2017-2027
THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES WEEK OF 22,520 //
OF THE CITY OF NEW YORK 07/25
ALVIN ALLEY DANCE FOUNDATION
REVENUE BONDS, SERIES 2016A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 07/26
SOUTH ADAMS SCHOOL BUILDING DAILY 21,545 /AA+/
CORPORATION, INDIANA
AD VALOREM PROPERTY TAX MORTGAGE
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF CORCORAN, CALIFORNIA WEEK OF 20,000 //
WATER REVENUE REFUNDING BONDS, 07/25
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 07/28
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS WEEK OF 19,135 //
REVENUE FINANCE SYSTEM BONDS, 07/25
SERIES 2016
MGR: HilltopSecurities, Dallas
Day of Sale: 07/27
FINANCE AUTHORITY OF LONG BEACH WEEK OF 19,000 /AA-/AA-
RAINBOW HARBOR REFINANCING PROJECT 07/25
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2016B
CALIFORNIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/26
ALLEN COUNTY, INDIANA WEEK OF 15,050 Aa3/NR/
WAR MEMORIAL COLISEUM ADDITIONAL 07/25
BUILDING CORP REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/28
CITY OF SALINAS, CALIFORNIA WEEK OF 14,655 //AA-
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 07/25
(MONTEREY COUNTY BUILDING PROJECT),
SERIES 2016A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/26
LINCOLN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 14,500 /A-/
DISTRICT NO.1, MISSOURI 07/25
REFUNDING CERTIFICATE OF
PARTICIPATION, SERIES 2016
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
SERIAL: 2017-2037
Day of Sale: 07/26
ANTIOCH SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA WEEK OF 12,500 //
2016 REFUNDING CERTIFICATES OF 07/25
PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 07/26
SOUTH TAHOE JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 10,000 /AA-/
AUTHORITY, CALIFORNIA 07/25
REFUNDING LEASE REVENUE BONDS,
SERIES 2016
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28
PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS, 2016
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 07/28
CHARLEROI BOROUGH, PENNSYVANIA WEEK OF 9,900 /AA/
WATER REVENUE BONDS 07/25
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2017-2036
REMARK: UNDERLYING RATING: A
INSURED
Day of Sale: 07/27
WATERTOWN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,475 Aa2//
DODGE AND JEFFERSON COUNTIES, 07/25
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 07/25
WARWICK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,375 /AA-/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS 2016
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 07/27
SCHOOL DISTRICT OF ARGYLE WEEK OF 9,100 /A+/
GREEN AND LAFAYETTE COUNTIES, 07/25
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/26
SOUTHERN BOON COUNTY R-1 SCHOOL WEEK OF 8,810 /AA+/
DISTRICT 07/25
(BOONE COUNTY, MISSOURI)
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
AND REFUNDING BONDS
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2022-2036
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 07/25
BIRMINGHAM PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,745 Aaa//
2016 REFUNDING BONDS 07/25
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28
NORTH COLLEGE HILL CITY SCHOOL WEEK OF 8,475 A3//
DISTRICT, HAMILTON COUNTY, OHIO 07/25
SCHOOL IMPROVEMENT GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
CITY OF CARLSBAD, CALIFORNIA WEEK OF 8,210 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.3, 07/25
2016 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
(IMPROVEMENT AREA 1)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/26
NATIONAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,100 Aa3//
CALIFORNIA 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2014, SERIES B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 07/17
MILLCREEK TOWNSHIP SEWER AUTHORITY WEEK OF 8,010 /AA-/
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS 07/25
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2017-2028
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 7,735 Aa2/NR/NR
STATE OF NEW YORK 07/25
COMMACK PUBLIC LIBRARY DISTRICT
REVENUE BONDS, SERIES 2016
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2036 TERM: 2046
Day of Sale: 07/27
IOWA HIGHER EDUCATION LOAN WEEK OF 6,700 //
AUTHORITY 07/25
BUENA VISTA UNIVERSITY
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATING: TBD
Day of Sale: 07/26
ST. MARTIN PARISH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,560 /A+/
LOUISIANA 07/25
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2029
Day of Sale: 07/16
HEBER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 /A/
CALIFORNIA 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2015, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/27
CITY OF GREENWOOD, SOUTH CAROLINA WEEK OF 6,000 Aa3/A+/
COMBINED PUBLIC UTILITY SYSTEM 07/25
REVENUE BONDS, SERIES 2016
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 07/27
WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,600 /A/
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/25
GENERAL OBLIGATION NOTES FEDERALLY
TAXABLE SERIES OF 2016
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2022
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 07/26
CITY OF LANO, TEXAS GORBS WEEK OF 5,445 //
SERIES 2016 07/25
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/27
CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,440 //
(BEDFORD COUNTY, PENNSYLVANIA) 07/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF SALINAS, CALIFORNIA WEEK OF 4,800 //AA-
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 07/25
(MONTEREY COUNTY BUILDING PROJECT),
SERIES 2016B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/26
RANCHO SANTA FE, CALIFORNIA WEEK OF 4,660 NR/NR/
COMMUNITY SERVICES DISTRICT 07/25
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
REVENUE BONDS, SERIES 2016B
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/27
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK- WEEK OF 4,500 /AA-/
COPIAH LINCOLN COMMUNITY COLLEGE 07/25
SPECIAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 07/28
NORTHWEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 4,480 /A/
UTILITY DISTRICT NO. 9, TEXAS 07/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 07/26
MONTE VISTA SCHOOL DISTRICT C-8, WEEK OF 3,900 //
COLORADO 07/25
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT: AA2
Day of Sale: 07/26
CITY OF BYRON, MINNESOTA WEEK OF 3,665 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 07/25
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 07/27
VILLAGES OF GLEN CREEK, FLORIDA WEEK OF 3,525 NR/NR/
COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 07/25
SPECIAL ASSESS REVENUE BONDS,
SERIES 2016A-1
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
TERM: 2045
Day of Sale: 07/27
VILLAGES OF GLEN CREEK, FLORIDA WEEK OF 3,525 //
COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT 07/25
SPECIAL ASSESS REVENUE BONDS,
SERIES 2016A-2
MGR: Piper Jaffray & Co, Minneapolis
Day of Sale: 07/27
MISSOULA COUNTY, MONTANA WEEK OF 3,000 /AA/
OPEN SPACE GENERAL OBLIGATION BONDS 07/25
SERIES 2016A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/26
CITY OF RUSHFORD, MINNESOTA WEEK OF 2,130 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT AND 07/25
CROSSOVER REFUNDING BONDS,
SERIES 2016A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 07/25
CITY OF VANDALIA (MONTGOMERY WEEK OF 2,039 NR/NR/NR
COUNTY), OHIO 07/25
LAND ACQUISITION (NON-TAX REVENUE)
BAN (TAXABLE)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2017
Day of Sale: 07/25
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 1,765 //
CALIFORNIA 07/25
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2004-35 IMPROVEMENT AREA A 2016
SPECIAL TAX BONDS
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/27
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 332 WEEK OF 1,300 //
KINGMAN COUNTY, KANSAS (CUNNINGHAM) 07/25
GENERAL OBLIGATION CAPITAL OUTLAY
BONDS, SERIES 2016
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2017-2021
Day of Sale: 07/26
TOWN OF RED RIVER, NEW MEXICO WEEK OF 1,280 A3/NR/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS, 07/25
SERIES 2016
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/26
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,129,654 (in 000's)