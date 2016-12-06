Dec 6 WELLS FARGO STILL EXPECTS TO BENEFIT LONG
TERM FROM HIGHER INTEREST RATES, INCLUDING DECEMBER FED HIKE
WELLS FARGO CEO SAYS VOLCKER RULE COMPLIANCE IS TOO COSTLY
WELLS FARGO CEO SAYS BANK IS REQUIRED TO HAVE TOO MUCH CAPITAL
AND LIQUIDITY
WELLS FARGO CEO HAS FINISHED SPEAKING AT INVESTOR CONFERENCE
Wells fargo & co ceo tim sloan begins presentation at
investor conference
WELLS FARGO WILL SEE SHORT TERM DECLINE IN'OTHER COMPREHENSIVE
INCOME' DUE TO HIGHER INTEREST RATES
WELLS FARGO CEO SAYS BANK NEEDS TO MOVE FASTER TO INTRODUCE NEW
PRODUCTS AND TECHNOLOGY
WELLS FARGO CEO STILL ESTIMATES LEGAL COST FROM SALES SCANDAL IN
TENS OF MILLIONS OF DOLLARS
WELLS FARGO CEO WOULD LIKE TO GET RID OF LONG TERM DEBT
REQUIREMENT KNOWN AS 'TLAC'
WELLS FARGO CEO SAYS 'CCAR' STRESS TEST PROCESS HAS BECOME TOO
SUBJECTIVE
(Reporting by Dan Freed)