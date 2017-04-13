April 13 WELLS CFO SAYS AUTO LOAN PORTFOLIO WILL
CONTINUE TO DECLINE AS BANK TIGHTENS UNDERWRITING STANDARDS
WELLS CFO SAYS HEADCOUNT WILL DECLINE OVER TIME DUE TO
OPERATIONAL EFFICIENCIES AND IF MORTGAGE DEMAND DECLINES
WELLS FARGO CLOSED 39 BRANCHES IN 1Q, ON TRACK TO CLOSE 200 THIS
YEAR-CFO
WELLS FARGO WILL SAVE $2B ANNUALLY STARTING IN 2018 AND REINVEST
IN BUSINESS--CFO
WELLS FARGO CEO SLOAN SAYS NET INTEREST INCOME EXPECTED TO GROW
DURING 2017
WELLS FARGO CEO SAYS SALES SCANDAL WILL CONTINUE TO HURT NEW
ACCOUNT AND CREDIT CARD OPENINGS IN 2Q, THEN REBOUND
WELLS FARGO CEO SAYS IT IS 'DIFFICULT TO PINPOINT' REVENUE
IMPACT FROM SALES SCANDAL
WELLS FARGO CFO SAYS 'EXPECT A BIGGER NUMBER' THAN $2B IN ANNUAL
COST CUTS TO BE ANNOUNCED AT UPCOMING INVESTOR DAY
WELLS FARGO CEO SAYS BANK CAN DO BETTER THAN PRIMARY CHECKING
ACCOUNT GROWTH OF LESS THAN 2 PCT
WELLS FARGO FIRST QUARTER EARNINGS CALL HAS ENDED
Wells fargo & co ceo sloan on earnings call says current
efficiency ratio 'not acceptable'
(Reporting by Dan Freed in New York)