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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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ENERGY NORTHWEST, WASHINGTON WEEK OF 777,000 Aa1/AA-/AA
TAX EXEMPT AND TAXABLE 08/13
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/15
BOARD OF EDUCATION OF THE CITY OF WEEK OF 471,000 A1/A+/A+
CHICAGO UNLIMITED TAX GENERAL 08/13
OBLIGATION BONDS (DEDICATED
REVENUES) SERIES 2012A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/14
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 290,530 A1/A+/A+
TEXAS 08/13 /EXP/EXP
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
AIRPORT
JOINT REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012E (AMT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 08/16
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 125,725 //
AUTHORITY (A PUBLIC ENTITY 08/13
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF CALIFORNIA)
$79,540M MEAD-ADELANTO PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
$16,995M MEAD-ADELANTO PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES B
$23,770M MEAD-PHOENIX PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES A
$5,420M MEAD-PHOENIX PROJECT
REVENUE BONDS, 2012 SERIES B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: AA-/STABLE; AA-/STABLE (CONFIRMED)
Day of Sale: 08/15
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 122,000 A3/A+/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/16
CITY OF CARMEL, INDIANA WEEK OF 119,245 NR/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2012A, 08/13
B (ARROS), C1, C2, C3, SERIES D
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/16
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 Baa3/BBB-/
AUTHORITY (FIRST ENERGY GENERATION 08/13
CORP)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 96,385 A1/A+/
HOSPITAL REVENUE BONDS 08/13
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2017-2042
Day of Sale: 08/14
JEA WEEK OF 84,705 Aa2/AA-/AA-
ST. JOHNS RIVER POWER PARK SYSTEM 08/13 /EXP/
REFUNDING REVENUE BONDS
ISSUE TWO, SERIES TWENTY FIVE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/16
SEMITROPIC IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 84,200 NR/A+/AA-
REVENUE BONDS 08/13
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/16
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 80,305 Baa3/NR/NR
AUTHORITY, NEW JERSEY 08/13
ENERGY FACILITY REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2029-2043
Day of Sale: 08/14
NEW MEXICO HOSPITAL EQUIPMENT LOAN WEEK OF 75,000 Aa3/AA-/AA-
COUNCIL HOSPITAL SYSTEM REVENUE 08/13
BONDS PRESBYTERIAN HEALTHCARE
SERVICES SERIES 2012A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/15
ALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 71,200 Aa2/AA/
TEXAS 08/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/14
COUNTY OF NORTHAMPTON WEEK OF 70,345 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 08/13
$ 9,370M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2012 (FEDERALLY
TAXABLE)
$60,975M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2012 (TAX-EXEMPT)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/16
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 69,405 Aa1/AA/
WATER REVENUE BONDS 08/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037
Day of Sale: 08/14
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 59,900 NR/AA+/
AUTHORITY 08/13
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS 1 BONDS
2012 SERIES B1, B2 AND B3
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/14
NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE WEEK OF 55,000 Aaa/AAA/AAA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/14
ALACHUA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 54,205 NR/NR/
HEALTH FACILITIES CCRC 08/13
(UF OF FLORIDA PROJECT) 12A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2047
Day of Sale: 08/15
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 53,645 A2//
AGENCY 08/13
REVENUE BONDS
NORTHEASTERN UNIVERSITY ISSUE
SERIES 2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/16
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 48,170 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 08/13
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2 SERIES 03/01/2015-2018; 2026-2033
AND 03/01/2014-2039
Day of Sale: 08/13
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 41,435 Aa1/AA/
AUTHORITY 08/13
REVENUE BONDS (UNIVERSITY OF
SOUTHERN CALIFORNIA), SERIES 2012A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UPPER TRINITY REGIONAL WATER WEEK OF 38,675 //
DISTRICT, TEXAS 08/13
REGIONAL TREATED WATER SUPPLY
SYSTEM REVENUE REFUNDING &
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/15
NORTH DAKOTA PUBLIC FINANCE WEEK OF 36,845 Aaa/NR/
AUTHORITY 08/13
ST REVOLVING FUND GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/15
CORNWALL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 33,380 Aa3//
NEW YORK 08/13
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 08/14
WEST DEPTFORD TOWNSHIP WEEK OF 32,400 /A-/
COUNTY OF GLOUCESTER, NEW JERSEY 08/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/15
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,320 //
MISSOURI, LEASE PARTICIPATION 08/13
CERTIFICATES SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/16
FORT WORTH TEXAS, WATER AND SEWER WEEK OF 32,065 Aa1/AA/AA+
SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS 08/13
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/16
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 28,525 Baa3/BBB-/
DEVELOPMENT AUTHORITY 08/13
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2008-A (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/15
STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 28,220 Aaa/AA+/AAA
WATER FINANCIAL ASSISTANCE BONDS 08/13
SERIES F (ECONOMICALLY DISTRESSED
AREA PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/14
LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 27,725 //A
SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE 08/13
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2015-2022 TERM: 2042
Day of Sale: 08/15
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 26,175 /AA/AA
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 08/13
AND REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/16
ADDISON, TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 25,015 Aa1/AAA/
REFUNDING & IMPROVEMENT BONDS 08/13
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/13
VILLAGE OF HOMER GLEN WEEK OF 25,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/13
ILLINOIS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/14
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 22,955 NR/BB/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 08/13
INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVENUE BOND
SERIES 2012A&B
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/15
CITY OF SARTELL, MINNESOTA WEEK OF 20,790 NR/NR/
HEALTH CARE & HOUSING FACILITIES 08/13
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012A&B
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/14
TIOGA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 20,455 //
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 08/13
STUDENT HOUSING REVENUE BOND
ANTICIPATION NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 08/13
THE CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
BONDS, SERIES 2012
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/13
NORTH DAKOTA PUBLIC FINANCE WEEK OF 17,885 Aaa/NR/
AUTHORITY 08/13
ST REVOLVING FUND TAXABLE GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2021
Day of Sale: 08/15
LODI PUBLIC FINANCING AUTHORITY WEEK OF 17,875 NR/A/AA-
2012 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS 08/13
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 08/14
METHODIST UNIVERSITY, NC WEEK OF 17,340 NR/BBB/BBB
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES 08/13
REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2025 TERM: 2034
Day of Sale: 08/16
TOWN OF MOUNT PLEASANT, SOUTH WEEK OF 16,225 Aa2/AA/
CAROLINA 08/13
WATERWORKS AND SEWER REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2012-2022
Day of Sale: 08/14
WOODMORE LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,500 //
OHIO SCHOOL IMPROVEMENT BONDS 08/13
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/15
SCHENECTADY METROPLEX DEVELOPMENT WEEK OF 13,165 A1/A+/
AUTHORITY, NEW YORK SALES TAX BONDS 08/13
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/16
WEST CHESTER BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/13
CONSISTING OF:
$2,000M SERIES A TAXABLE
$8,000M SERIES B&C BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
Day of Sale: 08/15
BERGEN COUNTY IMPROVEMENT, WEEK OF 9,600 Aaa//
NEW JERSEY 08/13 EXP/ /
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE: TBA
CHAMPAIGN COUNTY,ILLINOIS WEEK OF 9,585 /AA/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #4 08/13
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/13
CITY OF BEAVER FALLS WEEK OF 8,980 /A/
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 08/13
GENERAL OBLIGATIONS BONDS, SERIES
OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/13
SHERMAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,795 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 08/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2030
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
Day of Sale: 08/13
WEST BRADFORD TOWNSHIP, WEEK OF 8,300 Aa3//
PENNSYLVANIA 08/13
GENERAL OBLIGATION BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2012-2034
Day of Sale: 08/14
CITY OF WEST COVNIA, CALIFORNIA WEEK OF 7,600 /SP-1+/
TRANS 08/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/14
GARWOOD BOROUGH BOARD OF EDUCATION WEEK OF 7,570 /AA-/
IN THE COUNTY OF UNION, NEW JERSEY 08/13
REFUNDING SCHOOL BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/16
CITY OF BALCH SPRINGS, TEXAS WEEK OF 7,310 //
(DALLAS COUNTY) 08/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2027
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/13
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 6,600 Aaa/NR/NR
OF THE CITY OF RADFORD, VIRGINIA 08/13
TAX-EXEMPT MULTIFAMILY HOUSING
REVENUE BONDS (WILLOW WOODS
APARTMENTS), SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: STRUCTURE: SERIALS 03/15&09/15/2013
-03/15/2016; TERMS: 03/15/2017;
2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
AND 09/15/2029
Day of Sale: 08/14
ROARING FORK TRANSPORTATION WEEK OF 6,570 /AA-/
AUTHORITY SALES AND USE TAX BONDS 08/13
TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/16
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 6,450 Baa3/BBB-/
STATE OF OHIO 08/13
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS
SERIES 2009-A (NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 08/15
SUNNYSIDE SCHOOL DISTRICT 201 WEEK OF 6,300 //
WASHINGTON UNLIMITED GENERAL 08/13
OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2012-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/16
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 5,505 Aa2/NR/AA+
ADMINISTRATION 08/13
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT HOUSING
REVENUE BONDS
SERIES 2012 B
CONSISTING OF:
$4,500M SERIES B
$1,005M SERIES B (LOC BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/14
GRAND FIRE PROTECTION DISTRICT NO.1 WEEK OF 5,200 //
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 08/13
COLORADO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/14
CUMBERLAND REGIONAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,675 Aa3//
IN THE COUNTY OF CUMBERLAND 08/13
NEW JERSEY 2012 REFUNDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/16
RUMSON-FAIR HAVEN REGIONAL HIGH WEEK OF 3,670 Aa1/NR/NR
SCHOOL DISTRICT, NEW JERSEY 08/13
MONMOUTH COUNTY GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 08/14
MAYFIELD VILLAGE, OHIO WEEK OF 2,400 NR/NR/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 08/13
VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION
NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/15
GRESHAM-BARLOW SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,385 //
10JT, OREGON, FULL FAITH & CREDIT 08/13
OBLIGATIONS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2027
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/14
COWLEY COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,200 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 462 08/13
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
ADVANCED REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 08/13
CITY OF LINDEN, NEW JERSEY WEEK OF 1,888 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/13
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/15
PROVIDENCE VILLAGE WCID, TEXAS WEEK OF 1,285 /BBB-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/13
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/13
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Expected volume excluding daily issues: 3,629,803 (in 000's)