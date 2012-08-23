Aug 23 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, WE ARE
ASKING THAT FIRMS CALL US AT (212) 849-5023 OR USE OUR FAX (212) 404-8153
TO INFORM US OF UPCOMING ISSUES. WE CAN ALSO RECEIVE THIS INFORMATION VIA
E-MAIL AT NEGOTIATED.CALENDAR@I-DEAL.COM. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE
BY 2:00 P.M. ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE
MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL OUR CUSTOMER
SERVICE DESK AT (212) 849-5023.
********************************************************************************
********************************************************************************
IPREO MUNICIPAL CUSTOMER SUPPORT BOOKRUNNING CUSTOMER SERVICE IS AVAILABLE
MONDAY THRU FRIDAY, 8:00AM TO 6:00PM, AT 212-849-5023. IF AT ANY TIME, YOU
REQUIRE SUPPORT AFTER 6:00PM, PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE BY 4:00PM SO WE CAN
MAKE ARRANGEMENTS TO HAVE AFTER-HOURS COVERAGE.
********************************************************************************
********************************************************************************
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 129,000 Aaa/AAA/AAA
(TAX-EXEMPT) 08/27
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 8/27/2012
Day of Sale: 08/28
CALIFORNIA OHLONE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 90,000 Aa2/AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 08/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 08/28
FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 79,515 //
08/27
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: A1/NOT APPLIED/A+
Day of Sale: 08/29
MCKINNEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,685 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
Day of Sale: 08/28
CENTERVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 48,503 Aa1//
OHIO 08/27
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/29
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 44,000 A1/A+/
FACILITIES AUTHORITY-THOMAS 08/27
JEFFERSON UNIVERSITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/28
CITY OF WEST PALM BEACH, FLORIDA WEEK OF 42,435 Aa2/AA-/AA-
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDNG 08/27
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2034
ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY, WEEK OF 40,000 //
CALIFORNIA 08/27
JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
ELECTION OF 2006 GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/28
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 31,000 A3//A-
FACILITIES AUTHORITY-UNIVERSITY OF 08/27
THE SCIENCES IN PHILADELPHIA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/28
MORGAN STATE UNIVERSITY PUBLIC WEEK OF 29,000 Aa3/A+/
HIGHER EDUCATION INSTITUTION OF THE 08/27
STATE OF MARYLAND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/29
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 26,020 Baa1//
ST. CATHERINE UNIVERSITY 08/27
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/28
FRAZIER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 08/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/27
NEWHALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,000 /AA-/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 08/27 /EXP/
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 2011-1
GENERAL OBLIGATION BONDS
ANTICIPATION NOTES
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/27
DEXTER COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 19,315 /AA-/
2012 REFUNDING BONDS 08/27
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
*************TAXABLE************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 08/29
PENNSYLVANIA HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,080 A3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 2012C 08/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2042
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 08/28
CITY OF FORT MYERS, FLORIDA WEEK OF 16,300 //
UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE 08/27
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: AA3/AA-/(AA3/A/A+)
Day of Sale: 08/27
CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 15,305 Aa2/AA/
(SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA) 08/27
ELECTION OF 2002 GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES 2012E
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/29
NORTH SYRACUSE CENTRAL SCHOOL WEEK OF 14,340 Aa3//
DISTRICT, NEW YORK 08/27
ONONDAGA COUNTY, NEW YORK
GENERAL OBLIGATIONS, SCHOOL
DISTRICT REFUNDING SERIAL BONDS,
2012B
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 08/28
CITY OF TERRE HAUTE, INDIANA WEEK OF 12,915 NR/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2012 08/27
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 08/28
MISSOURI DUNKLIN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 10,000 A3//
REFUNDING & IMPROVEMENT GENERAL 08/27
OBLIGATION BONDS CERTIFICATES OF
OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 08/29
CALIFORNIA ACALANES UNION HIGH WEEK OF 10,000 //
SCHOOL DISTRICT 2012 08/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,760 /AA-/
NO. 118 LAKE COUNTY, ILLINOIS 08/27
WAUCONDA GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2012
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 08/29
BUFFALO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,235 //
TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/29
OTEGO-UNADILLA CENTRAL SCHOOL WEEK OF 7,985 //A
DISTRICT, NEW YORK 08/27
SCHOOL DISTRICT REFUNDING (SERIAL)
BONDS, 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/28
EL DORADO, ARIZONA WEEK OF 7,190 /NR/NR
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 08/27
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 08/30
KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,790 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL
CONSTRUCTION BONDS
TAXABLE SERIES 2012
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
Day of Sale: 08/27
MORLEY LIBRARY, OHIO WEEK OF 6,455 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/27
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/29
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 6,000 Aa2/AA/
GENERAL IMPROVEMENT (AIRPORT BONDS) 08/27
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/27
TOWNSHIP OF NORTH BRUNSWICK, WEEK OF 5,690 /AA/
NEW JERSEY 08/27
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan, St. Petersburg
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 08/28
FREMONT COUNTY, COLORADO WEEK OF 5,500 NR/A/NR
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 08/27
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/28
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY, OHIO WEEK OF 5,300 /BBB/
FINANCE AUTHORITY DEVELOPMENT 08/27
REVENUE, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/28
WEST RANCH MANAGEMENT DISTRICT, WEEK OF 4,790 //
TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX BONDS
CONSISTING OF:
$3,180M SERIES 2012A
$1,610M SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/28
SOUTH SHORE HARBOUR MUNICIPAL WEEK OF 4,745 //
UTILITY DISTRICT NO. 7, TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/27
TOWNSHIP OF SOUTH STRABANE WEEK OF 4,400 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 08/27
GENERAL OBLIGATION NOTES
SERIES 2012
BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/28
RICE LAKE, WISCONSIN WEEK OF 4,390 /A+/
BARRON COUNTY 08/27
CONSISTING OF:
$3,000M PROMISSORY NOTES, SERIES A
$1,390M REFUNDING, SEIRES B
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/27
PENNSYLVANIA HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,845 A3//
GENERAL OBLIGATION BNDS 08/27
2012A REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2015
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 08/28
WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,845 /BBB+/
DISTRICT NO. 11, TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/27
TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,105 //
DISTRICT NO. 14, TEXAS 08/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/30
PAMPA, TEXAS WEEK OF 3,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 08/27
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 08/27
NORTON, OHIO WEEK OF 3,000 //
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 08/27
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/29
VERMILION, OHIO WEEK OF 2,500 //
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 08/27
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/29
WOODFORD COUNTIES, WEEK OF 2,295 /AA-/
ILLINOIS 08/27
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT
NO. 5, TAXABLE
GENERAL REFUNDING LEASECERTIFICATE
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/27
KLAN-DEL WATER ADBANCED REVENUE WEEK OF 1,070 NR//
REFUNDING BONDS, 2012 08/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 08/29
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI WEEK OF 1,009 /AA-/
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 08/27
REFUNDING (BUENA VISTA PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/27
-------------------
Expected volume excluding daily issues: 1,150,102 (in 000's)