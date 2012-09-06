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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 155,410 Aaa/AA+/AAA
BONDS WATER FINANCIAL ASSISTANCE 09/10
BONDS SERIES 2012G
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/11
CITY OF COLORADO SPRINGS, COLORADO WEEK OF 153,315 Aa2/AA/AA
CONSISTING OF: 09/10
$110,580M UTILITIES SYSTEM REVENUE
BONDS, SERIES 2012C-1
$42,735M UTILITIES SYSTEM REVENUE
BONDS, SERIES 2012C-1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 150,000 //
AGENCY 09/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 129,600 Baa3/BBB-/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 09/10
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2006-B
FIRST ENERGY GENERATION PROJECT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
COUNTY OF SUFFOLK, NEW YORK WEEK OF 105,000 A1/AA-/AA
TAX ANTICIPATION NOTES 09/10
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: /SP1/F1
Day of Sale: 09/12
BEAVER COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 98,900 Baa3/BBB-/
DEVELOPMENT AUTHORITY (BEAVER 09/10
COUNTY PENNSYLVANIA) POLLUTION
CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIESJ 2008-A (NON AMT)
FIRSTENERGY NUCLEAR GENERATION
PROJECT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
JACKSONVILLE PORT AUTHORITY WEEK OF 92,000 A2/A/
REVENUE AND REFUNDING BONDS 09/10
SERIES 2012 AMT
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 75,000 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY 09/10
REVENUE BONDS, SERIES 2012A, B1&B2
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS, TEMPS-50, TEMPS-80
Day of Sale: 09/11
CITY OF EUGENE, OREGON WEEK OF 68,765 Aa3/AA-/AA-
ELECTRIC UTILITY SYSTEM REVENUE 09/10
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SOUTH CAROLINA HOUSING FINANCE & WEEK OF 65,000 Aa1//
DEVELOPMENT AUTHORITY (TXBL) 09/10
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2019
REMARK: PAC BONDS DUE: 2034
Day of Sale: 09/13
KENTUCKY RURAL WATER FINANCE WEEK OF 65,000 MIG 1//
CORPORATION, KENTUCKY 09/10
PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2013
Day of Sale: 09/11
LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 65,000 Aa1/AA/
TEXAS 09/10
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/10
ANCHORAGE, ALASKA WEEK OF 65,000 /AA+/AA+
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 09/11
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 63,000 /AA-/AA-
FACILITIES AUTHORITY (HOSPITAL 09/10
SISTERS SERVICES, INC.)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/11
Day of Sale: 09/12
DETROIT COUNTY STADIUM AUTHORITY WEEK OF 61,000 Baa2/BBB+/BBB+
BUILDING AUTHORITY REFUNDING- 09/10
WAYNE COUNTY LIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 09/11
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF WEEK OF 59,435 //
SOUTHERN CALIFORNIA WATER REVENUE 09/10
REFUNDING BONDS 2012 SEIRES F
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/12
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 54,600 Baa3/BBB-/NA
STATE OF OHIO POLLUTION CONTROL 09/10
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2010B (NON-AMT) (FIRSTENERGY
NUCLEAR GENERATION CORP. PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/11
STATE OF OHIO HOSPITAL REVENUE WEEK OF 50,000 A2/A/
BONDS UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH 09/10
SYSTEM
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
VIRGINIA PORT AUTHORITY WEEK OF 50,000 Aa1/AA+/AA+
COMMONWEALTH PORT FUND REVENUE 09/10
REFUNDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 09/11
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 42,000 /A-/A
SWEDISH AMERICAN HEALTH SYSTEMS 09/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/10
NEW HAMPSHIRE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 39,325 Aa3//A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2039
Day of Sale: 09/11
COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA WEEK OF 38,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 09/10
IMPROVEMENT REFUNDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 09/12
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 36,000 /AA-/AA-
HOSPITAL SISTERS SERVICES, INC. 09/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/11
Day of Sale: 09/12
UNIVERSITY OF PUGET SOUND, WEEK OF 35,000 A1/A+/NR
WASHINGTON 09/10
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/12
SKAGIT COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 26,035 A1/NR/
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 2 09/10
GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 09/12
WYOMING CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,035 Aa2/NR/
COUNTY OF HAMILTON, OHIO 09/10
SCHOOL IMPROVEMENT GENERAL
OBLIGATION BONDS, SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2035, 2042, 2049
Day of Sale: 09/12
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 20,000 /A-/A-
FINANCING AUTHORITY (MARSHALL 09/10
MEDICAL CENTER)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/12
TOWN OF HUNTINGTON WEEK OF 19,515 //
SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 09/10
GENERAL OBLIGATION PUBLIC
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 09/12
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 18,305 Aa2//
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTICT 09/10
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/10
VILLAGE OF HOMER GLEN, ILLINOIS WEEK OF 17,000 NR/AA/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/10
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/10
CITY OF ROCHESTER, NEW YORK WEEK OF 14,865 Aa3/A+/A+
SCHOOL REFUNDING BONDS-2012, 09/10
SERIES II&III
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 09/12
CITY OF AUBURN, MAINE WEEK OF 13,650 Aa3/AA-/NR
2012 GENERAL OBLIGATION BONDS- 09/10
SERIES A&B
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 09/12
ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 13,640 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 09/10
TAX INCREMENT FINANCING REVENUE
BONDS
CONSISTING OF:
$5,570M TIF POOL PROJECT-SERIES A
$8,070M TIF POOL PROJECT-SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/12
PIONEERS MEMORIAL HEALTHCARE WEEK OF 13,630 /BBB+/
DISTRICT 09/10
2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS,
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 09/12
BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 12,520 //BBB-
REVENUE BONDS, SERIES 2012 09/10
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF PUEBLO, COLORADO WEEK OF 11,375 A1//
COUNTY LIBRARY DISTRICT 09/10
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/11
CITY OF ASPEN, COLORADO WEEK OF 9,670 //
PARKS AND OPEN SPACE SALES TAX 09/10
REVENUE BONDS
*********BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/12
TAFT CITY, CALIFORNIA WEEK OF 9,000 //
ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 09/10
GENERAL OBLIGATION BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: AGM (A+)
Day of Sale: 09/12
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,760 /AA-/
NO. 118 LAKE COUNTY, ILLINOIS 09/10
(WAUCONDA) GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS SERIES 2012
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 09/11
CANTON, CONNECTICUT WEEK OF 8,020 Aa2/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012 09/10
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2024
Day of Sale: 09/12
HOLIDAYSBURG SEWER AUTHORITY WEEK OF 7,180 //
BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 09/10
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CITY OF LIMA, OHIO WEEK OF 6,800 //
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT & 09/10
REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX),
SERIES OF 2012
*********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2037
CITY OF MONROVIA, CALIFORNIA WEEK OF 6,655 /SP-2/
2012-2013 TAX AND REVENUE 09/10
ANTICIPATION NOTES
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2013
Day of Sale: 09/11
BEACHWOOD, OHIO WEEK OF 6,440 //
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
YUBA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 6,000 /SP-1+/
CALIFORNIA 09/10
2012-2013 TAX AND REVENUE
ANTICIPATION NOTES
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2013
Day of Sale: 09/11
WEST VIRGINIA TAYLOR COUNTY BOARD WEEK OF 5,925 NR/AA/
OF EDUCATION PUBLIC SCHOOL 09/10
REFUNDING GENERAL OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 09/11
CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS WEEK OF 5,750 //
COMBINATION TAX AND REVENUE 09/10
CERTIFICATES OF OBLIGATION
*********BANK QUALIFIED***********
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/12
KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,340 //
TEXAS, UNLIMITED TAX GENERAL 09/10
OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/12
KANSAS POWER POOL ELECTRIC WEEK OF 4,000 //
UTILITY REVENUE SERIES B 09/10
RICE NESHAP PROJECT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/10
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,250 /BBB/
DISTRICT #89, TEXAS 09/10
BANK QUALIFIED
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/13
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 3,115 NR/A-/
AUTHORITY HOPE SERVICES REVENUE 09/10
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2020
INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
Day of Sale: 09/11
NORTHGATE CROSSING ROAD UTILITY WEEK OF 3,100 /BBB/
DISTRICT, TEXAS BANK QUALIFIED 09/10
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/12
MISSION CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 2,978 A1//
SCHOOL DISTRICT HIDALGO COUNTY 09/10
TEXAS MAINTENANCE TAX QUALIFIED
SCHOOL CONSTRUCTION NOTES TAXABLE
SERIESJ 2012
MGR: Frost Bank, San Antonio
CUYAHOGA FALLS, OHIO WEEK OF 1,965 NR/NR/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 09/10
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/11
CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS WEEK OF 1,890 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/10
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 09/12
STARWOOD METROPOLITIAN DISTRICT, WEEK OF 1,780 //
COLORADO 09/10
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: A+/NR/NR
Day of Sale: 09/13
BLANCO COUNTY, TEXAS WEEK OF 1,655 /A+/
COMBINATION TAX AND REVENUE 09/10
CERTIFICATES OF OBLIGATION
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 09/10
DUQUOIN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,525 NR/A+/
NO 300, PERRY & JACKSON COUNTIES, 09/10
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/13
KANSAS POWER POOL TAX ELECTRIC WEEK OF 1,400 //
UTILITY REVENUE SERIES C (ERIE & 09/10
LURAY PROJECT)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/10
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Expected volume excluding daily issues: 2,133,118 (in 000's)