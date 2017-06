*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jan. 15] A3 *9.35 Nye Co SD, NV, GO 11:30 AM A+ *4.28 Yountville Fin Auth, CA, RE 12:00 PM AA- *4.69 Copperas Cove, TX, GO 10:30 AM AA- *2.63 Copperas Cove, TX, GO 10:30 AM *1.89 Columbus, WI, GO 11:00 AM Aa1 *6.71 Coon Rapids, MN, GO 11:00 AM AA+ *1.57 Orchard Farm SD #5, MO, GO 11:00 AM MIG1 SP-1+ 4.44 Wichita, KS 11:00 AM MIG1 SP-1+ 63.23 Wichita, KS 11:00 AM MIG1 SP-1+ 15.07 Wichita, KS 11:00 AM Aa1 AA+ 9.80 Wichita, KS, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 3.65 Wichita, KS, GO 11:00 AM Aaa AAA 43.13 Hennepin County, MN, GO 11:30 AM Aaa AAA 7.30 Hennepin County, MN, GO 11:30 AM Aa2 AA 4.68 Worcester County, MD, GO 10:30 AM *9.23 Adair Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *8.58 Brookfield (Town), CT 11:00 AM A *9.00 Clay Center, KS, GO 12:00 PM AA+ *9.86 Elk River Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM A+ *2.00 Madison Cons Schs, IN, GO 11:00 AM AA+ *3.04 Mountain Lakes Borough, NJ, GO 11:00 AM 2.04 New Rochelle CSD, NY 11:00 AM *6.69 Pittsfield, MA 11:00 AM 2.60 Pittsfield, MA 11:00 AM *2.80 Point Aquarius MUD, TX, GO 12:00 PM *4.60 Swampscott (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 *3.91 Swampscott (Town), MA, GO 11:00 AM *3.84 Vance Co Wtr Dt, NC 11:00 AM Aaa 90.00 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM Aa2 AA 9.63 Worcester County, MD, GO 11:00 AM A+ *2.88 Cumru Twp, PA, GO 11:15 AM 12.00 Binghamton CSD, NY 11:30 AM 7.20 Binghamton CSD, NY 11:30 AM *1.22 Hopkins Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM Aa3 10.98 Princeton BOE, NJ, GO 11:45 AM *9.00 Rosenberg, TX, GO 03:00 PM [Jan. 16] AA+ 26.73 Los Altos SD, CA, GO 12:30 PM AA- 26.20 Crosby ISD, TX, GO 11:00 AM *1.00 Jamestown, NY 10:30 AM Aa2 AA- *9.20 Lovejoy ISD, TX, GO 11:30 AM MIG1 17.58 Ashland CSD, OH 11:00 AM 4.00 Ayer Shirley Reg SD, MA 11:00 AM Aa1 14.59 Concord, NH, GO 11:00 AM *1.72 Cresco, IA, GO 12:00 PM *1.27 Deptford Twp, NJ 11:00 AM *2.53 Floral Park Vlg, NY, GO 11:00 AM *3.60 Garden City UFSD, NY, GO 11:00 AM 1.87 Niagara County, NY, GO 11:00 AM 250.00 North Carolina, NC, RE 11:00 AM A2 12.27 Orangeburg Co Cons SD #4, SC, GO 11:00 AM 30.00 Quincy, MA 11:00 AM *1.88 Belleville Twp, NJ 11:30 AM *2.50 Colts Neck Twp, NJ 11:30 AM *5.90 Ilion Ctrl SD, NY 11:30 AM *5.14 Montville Twp, NJ 11:30 AM *4.94 Russell Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM Aa3 *1.35 Leeds Pub SD #6, ND, GO 01:00 PM *3.52 Montezuma Comm SD, IA, RE 01:00 PM [Jan. 17] *9.67 Hinsdale Comm SD #181, IL, GO 11:00 AM A+ *5.00 San Augustine ISD, TX, GO 11:00 AM Aa2 54.37 Frederick, MD, GO 10:30 AM A+ *4.10 Broadview Pub Lib Dist, IL, GO 12:00 PM 10.50 Franklin Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM AAA 21.00 Greenwich (Town), CT, GO 11:00 AM SP-1+ *4.00 Streetsboro, OH 11:00 AM 9.00 Westchester Co BOCES, NY 11:00 AM *9.70 Warren Co SD, PA, GO 11:15 AM SP-1+ 55.00 Greenwich (Town), CT 11:30 AM *2.08 Upper Twp, NJ 11:30 AM Aa2 34.45 S Orange Vlg Twp, NJ, GO 11:45 AM *1.00 Shasla Pub Util Dt, TX, GO 01:00 PM Aa3 *7.36 Western SD, MI, GO 01:30 PM [Jan. 18] 27.00 Greater Southern Tier BOCES, NY 11:00 AM [Jan. 22] 11.00 Eden Prairie ISD #272, MN, GO 11:00 AM Aa2 AA- 10.60 Flagstaff USD #1, AZ, GO 12:00 PM 14.26 Jackson County, MN, GO 11:00 AM 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *1.05 Pennington County, MN, GO 11:30 AM *7.00 Pierce County, WI, GO 11:30 AM *3.19 Bel Aire, KS, GO 12:00 PM 7.51 Beloit, WI, GO 12:00 PM 6.05 Beloit, WI, GO 12:00 PM *2.09 Fort Bend Co MUD #34, TX, GO 12:00 PM *8.13 Haddon Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.30 Haddon Twp, NJ, GO 11:00 AM 13.57 Madison Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *5.97 Hastings, MN, GO 12:30 PM 2.08 Alpena Comm College, MI, GO 01:30 PM 4.48 Ann Arbor, MI, GO 01:30 PM 4.05 Ann Arbor, MI, GO 02:00 PM *2.41 Harris Co MUD #172, TX, GO 03:00 PM [Jan. 23] 115.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 530.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 246.05 Washington, WA, GO 12:00 AM 322.19 Washington, WA, GO 12:00 AM 47.19 Ctrl Lake Co Jt Action Wtr Agy, IL 11:00 AM 5.35 Lake Land Comm Coll Dt #517, IL 11:00 AM 4.14 Rochester, MN, RE 11:00 AM 16.85 Woodbury, MN, GO 11:00 AM 6.59 Woodbury, MN, GO 11:00 AM *1.40 Allendale Borough, NJ 11:00 AM *5.32 Biddeford, ME, GO 11:00 AM *5.55 Oneonta, NY, GO 11:00 AM *2.13 Litchfield (Town), CT, GO 11:30 AM 13.00 Grand Rapids Pub Sch, MI, GO 01:30 PM [Jan. 24] AA+ 62.26 Everett, WA, RE 12:00 PM *1.48 Branchville Borough, NJ 11:00 AM 24.36 Lee's Summit, MO, GO 12:00 PM 15.19 Lee's Summit, MO, GO 12:00 PM [Jan. 28] 11.76 Edina ISD #273, MN, GO 11:00 AM *8.06 Mankato, MN, GO 11:00 AM *2.45 Nevis ISD #308, MN, GO 11:00 AM 19.00 Bemidji ISD #31, MN, GO 11:30 AM *5.85 Ladysmith SD, WI, GO 12:00 PM *2.30 Harris Co MUD #400, TX, GO 01:00 PM [Jan. 29] AA+ 24.68 Fairfax Co Redev & Hsg Auth, VA, GO 11:00 AM *5.60 Fort Bend Co MUD #50, TX, GO 03:00 PM [Jan. 30] 16.93 St Paul Port Auth, MN, GO 12:00 PM [Feb. 04] *5.53 Jordan, MN, GO 11:00 AM *4.15 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *3.56 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *5.23 Carver County, MN, GO 12:00 PM [Feb. 07] 25.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 15.25 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 11:30 AM 5.31 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 10:30 AM 54.16 Wyandotte Co Unified Govt, KS 12:00 PM 7.34 Wyandotte Co Unified Govt, KS 12:00 PM [Feb. 12] 10.92 Clay County, MN, GO 10:00 AM 4.76 La Crosse, WI, GO 11:00 AM 1.87 La Crosse, WI, GO 11:00 AM *3.28 Stoughton, WI, GO 11:30 AM [Feb. 19] *5.86 Hugo, MN, GO 11:30 AM [Mar. 04] *7.51 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM