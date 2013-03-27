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GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION WEEK OF 380,795 A2/A-/BBB+
CORPORATION 04/01
ENHANCED TOBACCO SETTLEMENT ASSET-
BACKED BONDS, SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2017-2021 TERM: 2029, 2030
Day of Sale: 04/02
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 351,330 Aa3/AA/
SOUTH CAROLINA PROJECT 04/01
SERIES 2013B
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2030
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 203,930 A2/A/
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 04/01
COXHEALTH
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/03
STATE OF OREGON WEEK OF 202,000 Aa2/AAA/
LOTTERY REVENUE BONDS 04/01
$122MM - SERIES A, TAX EXEMPT
$80MM - SERIES B & C, TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/03
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 196,000 A1/A/A+
DEVELOPMENT AUTHORITY 04/01
POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE
BONDS
(SOUTHERN CALIFORNIA EDISON
COMPANY) 2006 SERIES
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WPPI ENERGY WEEK OF 182,460 A1/A/A+
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS 04/01
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2015-2033 TERM: 2037
Day of Sale: 04/03
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 158,255 Aa2/AA+/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND 04/01
SERIES 2013-115
CONSISTING OF:
$127,905,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE
REVENUE BONDS, SERIES 2013-115A
$30,350,000 SINGLE FAMILY MORTGAGE
REVENUE BONDS, SERIES 2013-115B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 113,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA 04/01
2013 GENERAL OBLIGATION BONDS
$60,500M - ELECTION OF 2012
SERIES B, TAX-EXEMPT
$52,500M - ELECTION OF 2012
SERIES A, TAXABLE
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/02
CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 112,810 A1/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/01
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIES 2013B: 16-33 A1/A
BANS SERIES: 14 MIG1/SP1
Day of Sale: 04/03
BOARD OF SUPERVISORS-LSU UNIVERSITY WEEK OF 103,580 A1/AA-/
AND MECH COLLEGE, LOUISIANA 04/01
AUXILIARY REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2043
Day of Sale: 04/04
DISTRICT OF COLUMBIA DAILY 80,625 Aa3/AA-/
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY, WEEK OF 60,000 /BBB+/A-
MEDFORD, OREGON 04/01
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: Final Maturity 2042
Day of Sale: 04/04
THE REGENTS OF NEW MEXICO STATE WEEK OF 54,975 Aa2/AA/AA-
UNIVERSITY 04/01
REFUNDING AND IMPROVEMENT REVENUE
BONDS SERIES 2013
CONSISTING OF:
$11,770,000 IMPROVEMENT REVENUE
BONDS, SERIES 2013A
$38,855,000 REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013B
$4,350,000 TAXABLE REFUNDING AND
IMPROVEMENT REVENUE BONDS,
SERIES 2013 C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION WEEK OF 50,000 //
NEW JERSEY COUNTY GUARANTEED 04/01
BRIDGE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 04/02
COUNTY OF RANDOLPH, NORTH CAROLINA DAILY 42,670 Aa3/A+/
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013B AND 2013C
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY WEEK OF 33,310 /AA-/
NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION 04/01
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT OF WEEK OF 30,105 //
BUNCOMBE COUNTY, NORTH CAROLINA 04/01
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: APPLIED/APPLIED/APPLIED
STRUCTURE TBA
Day of Sale: 04/03
CENTRAL COLORADO WATER CONSERVANCY WEEK OF 30,000 //
DISTRICT LIMITED TAX GENERAL 04/01
OBLIGATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/03
SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT WEEK OF 30,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 04/01
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 04/03
LOUISIANA ENERGY AND POWER WEEK OF 28,405 A3/A-/
AUTHORITY 04/01
POWER PROJECT REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 04/03
LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 27,990 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/01
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
Day of Sale: 04/04
CARTERET COUNTY REFUNDING WEEK OF 25,000 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION 2013 04/01
NORTH CAROLINA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 04/03
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 18,000 Baa2//
(HANOVER COLLEGE) EDUCATIONAL 04/01
FACILITIES REVENUE BONDS,
SERIES 2013
COLLEGE GENERAL OBLIGATION
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 04/03
RICHLAND COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 15,045 /A+/
HOSPITALITY TAX REVENUE REFUNDING 04/01
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/02
SANTA MARIA JOINT UHS DISTRICT WEEK OF 15,000 //
GENERAL OBLIGATION 2004 ELECTION 13 04/01
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2037
Day of Sale: 04/03
MCLENNAN COUNTY JUNIOR COLLEGE WEEK OF 14,680 /AA/
DISTRICT, TEXAS 04/01
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
************TAXABLE****************
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/04
DFB TAX INFRASTRUCTURE REFUNDING WEEK OF 13,975 /A-/
REVENUE CRACKERNECK CREEK 2013A 04/01
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2028
Day of Sale: 04/01
MOUNT LAUREL TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 13,315 /AA/
EDUCATION BURLINGTON COUNTY 04/01 /EXP/
NEW JERSEY SCHOOL REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/02
ROCHESTER (CITY), NEW HAMPSHIRE WEEK OF 12,155 NR/AA-/
NEW & REFUNDING 04/01
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 04/02
CASATAIC UNION SCHOOL DISTRICT 2012 WEEK OF 10,500 /A+/
ELECTION 13A, CALIFORNIA 04/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/02
TOWN OF MIDDLE CAPE MAY COUNTY WEEK OF 10,480 /A+/
NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS 04/01
SERIES 29013
MGR: RBC Capital Markets, New York
DFB TAXABLE INFRASTRUCTURE WEEK OF 10,410 /A-/
REFUNDING REVENUE CRACKERNECK 04/01
CREEK 2013B MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2029
Day of Sale: 04/01
THE WATER WORKS BOARD OF THE WEEK OF 9,995 /AA-/
CITY OF FORT PAYNE, ALABAMA 04/01
WATER REVENUE BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 04/03
CITY OF GAHANNA, OHIO WEEK OF 9,645 Aa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/01
BONDS VARIOUS PURPOSE
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 04/03
SOMERVILLE BOROUGH BOARD OF WEEK OF 9,175 Aa3//
EDUCATION SOMERSET COUNTY, NEW 04/01
JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
AUGUSTA GENERAL OBLIATION WEEK OF 9,015 NR//
TEMP NOTES 2013 BANK QUALIFIED 04/01
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015
Day of Sale: 04/01
CITY OF WYLIE, TEXAS WEEK OF 8,635 NAF/A+/NAF
(COLLIN, DALLAS, ROCKWALL COUNTIES) 04/01
GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2025
REMARK: Bank Qualified
STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE WEEK OF 8,575 /AA-/
PROGRAM 04/01
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
AND DOT FUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 04/04
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 8,065 //
BUILDING CORPORATION 04/01
PUBLIC SCHOOLS REVENUE BOND
FINANCING PROGRAM
TOWN OF NORTH KINGSTOWN
REVENUE BONDS, SERIES 2013 A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/02
NORTH BEND, OREGON WEEK OF 8,015 //
SCHOOL DISTRICT SERIES 2013 04/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
(FEDERALLY TAXABLE) BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 04/02
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2 WEEK OF 7,850 /AA-/
ARAPAHO COUNTY,COLORADO GENERAL 04/01
OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: STATE INTERCEPT
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTICT WEEK OF 7,700 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/02
SANDY CITY SALES TAX REVENUE WEEK OF 6,855 NR/AA+/NR
REFUNDING BONDS, UTAH TAXABLE 04/01
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/03
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,390 A3/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 04/01
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 04/04
BROOME COUNTY, NEW YORK WEEK OF 5,770 /A/
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 04/03
LA PLATA ARCHULETA WATER DISTRICT WEEK OF 5,500 NR/A/NR
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/01
COLORADO
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/03
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 5,300 A2/AA/
AUTHORITY 04/01
COLLEGE REVENUE BONDS
SERIES A OF 2013 (TAX-EXEMPT)
SERIES B OF 2013 (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: NON-BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/02
OTSELIC VALLEY CENTRAL SHOOL WEEK OF 5,000 NR//
DISTRICT, NEW YORK 04/01
QSCB (TAXABLE)
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/04
TOWNSHIP OF HAMILTON MERCER COUNTY WEEK OF 4,665 /AA-/
NEW JERSEY PENSION OBLIGATION 04/01
REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
CYPRESS HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,260 /BBB+/
DISTRICT #1, TEXAS UNLIMITED TAX 04/01
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
CITY OF LONGVIEW, WASHINGTON WEEK OF 4,015 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 04/01
SERIES 2013
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 04/04
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,005 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/03
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 3,700 NR/AA+/NR
AUTHORITY 04/01
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/02
CONNERSVILLE WATERWORKS REFUNDING WEEK OF 3,655 NR/NR/
REVENUE 2013 INDIANA 04/01
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/04
MENALLEN TOWNSHIP SEWER AUTHORITY WEEK OF 3,155 /AA-/
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/01
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2044
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/04
TOWN OF ASHFORD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,670 Aa3//
CONNECTICUT GENERAL OBLIGATION 04/01
REFUNDING 2013 BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 04/02
BENTON (TOWN), NEW YORK WEEK OF 1,750 NR//
REFUNDING BONDS 04/01
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2038
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/03
DOLGEVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,620 NR/A+/
NEW YORK 04/01
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/04
JACKSON, MISSOURI WEEK OF 1,555 /A+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013 04/01
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 04/01
AUGUSTA GENERAL OBLIGATION KANSAS WEEK OF 900 //
2013 BANK QUALIFIED 04/01
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 04/01
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Expected volume excluding daily issues: 2,664,940 (in 000's)