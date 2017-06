*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Apr. 04] Aaa AAA 5.85 Irving, TX, GO 11:00 AM A+ 13.52 Woodbridge Irrigation Dt, CA, RE 01:00 PM A+ 1.67 Campbell County, TN, GO 10:15 AM Aaa AAA 8.84 Irving, TX, GO 11:30 AM Aaa AAA 3.22 Irving, TX, GO 11:30 AM *10.00 Campbell-Savona Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.34 Floyd Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *2.52 Garwood Borough, NJ 11:00 AM *2.50 Glen Cove, NY 11:00 AM *2.43 Mountain Pine SD #46, AR, GO 12:00 PM AA 30.42 New Hampshire Muni Bond Bk, NH, RE 11:00 AM *2.25 Pembroke (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 *4.29 Shrewsbury (Town), MA, GO 11:00 AM *3.00 Silver Creek Vlg, NY 11:00 AM MIG1 15.67 Westfield, MA 11:00 AM *4.00 Willingboro Twp, NJ 11:00 AM Aa3 *1.63 Morgan Co Pub Props Corp, KY, RE 11:30 AM A2 *3.26 Oklahoma Co ISD #41, OK, GO 12:30 PM *2.01 Vernon Vlg, NY 11:30 AM *2.42 Keokuk, IA, GO 02:00 PM A2 *3.32 Keokuk, IA, GO 02:00 PM A2 *4.03 Keokuk, IA, GO 02:00 PM *6.82 Valley View SD #58, AR, GO 02:00 PM [Apr. 05] *1.91 Spring Lake Borough, NJ 11:30 AM *2.93 Rogers Co ISD #2, OK, GO 01:00 PM [Apr. 08] *5.00 Prospect Heights, IL, GO 10:45 AM *8.21 Fort Dodge, IA, GO 11:00 AM AA- 3.30 Round Lake CUSD #116, IL, GO 11:00 AM 1.44 Waconia ISD #110, MN, GO 11:00 AM *8.73 Zumbrota-Mazeppa ISD #2805, MN, GO 11:00 AM *1.55 Grand Rapids, MN, GO 11:30 AM AA+ AA- 26.71 Metro Atlanta Rapid Trans Auth, GA, RE10:30 AM *5.98 Olmsted Co Hsg & Redev, MN, RE 11:30 AM *3.86 Buffalo Hanover ISD #877, MN, GO 12:00 PM Aa2 *2.68 Council Bluffs, IA, GO 12:00 PM *3.18 Watertown-Mayer ISD #111, MN, GO 12:00 PM 20.00 Northampton Area SD, PA, GO 11:15 AM A- *2.80 Lamberton, MN, GO 12:30 PM *7.73 Groton (Town), MA, GO 12:00 PM A+ *2.06 Webster City Comm SD, IA, RE 02:00 PM A *2.28 Grand Ledge, MI, GO 01:30 PM 23.00 Rapides Parish, LA, GO 04:00 PM [Apr. 09] Aa3 A+ 20.62 Visalia USD, CA, GO 11:35 AM *1.69 Jasper County, IA, GO 10:00 AM Aa3 A+ 26.37 Visalia USD, CA, GO 12:05 PM Aa3 AA- 38.13 Decatur, AL, RE 10:30 AM Aa3 AA- 10.65 Decatur, AL, RE 10:30 AM 9.51 Nekoosa SD, WI, GO 10:30 AM A2 *2.45 Berlin, WI, GO 11:00 AM *6.63 Diablo Wtr Dt, CA, RE 01:00 PM *3.00 Lake Geneva Jt SD #1, WI, GO 11:00 AM *6.47 Mound, MN, GO 11:00 AM 2.58 Mound, MN, GO 11:00 AM 1.24 Nekoosa SD, WI, GO 11:00 AM *3.33 Sussex Vlg, WI, GO 11:00 AM Aaa *1.05 Waukesha Co Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM 173.00 New Jersey Hlth Care Facs, NJ, RE 10:30 AM Aaa AAA 150.00 Washington Suburban San Dt, MD, GO 10:30 AM 12.74 Delaware, OH 11:00 AM 4.17 Gloucester City, NJ 11:00 AM *3.54 Mansfield (Town), MA, GO 11:00 AM *3.71 Mequon, WI, GO 12:00 PM 1.29 Mequon, WI, GO 12:00 PM *1.97 Monticello Vlg, NY 11:00 AM 70.34 New Jersey Hlth Care Facs, NJ, RE 11:00 AM AAA *7.47 Norwell (Town), MA, GO 11:00 AM *1.60 Old Saybrook (Town), CT 11:00 AM 7.50 Oyster Bay (Town), NY, GO 11:00 AM *3.08 Phillipsburg (Town), NJ 11:00 AM Aa2 10.95 Richland Co SD #2, SC, GO 11:00 AM *2.49 South Blooming Grove Vlg, NY 11:00 AM 8.04 Southampton (Town), NY, GO 11:00 AM *6.55 Tabernacle Twp, NJ, GO 11:00 AM *2.49 Union Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aaa AAA 125.25 Wake County, NC, GO 11:00 AM 51.17 Wake County, NC, GO 11:00 AM Aaa AAA 97.04 Washington Suburban San Dt, MD, GO 11:00 AM AAA *3.25 Bloomfield Chtr Twp, MI, GO 11:30 AM 46.12 New Jersey Hlth Care Facs, NJ, RE 11:30 AM *4.50 Tulsa Co ISD #2, OK, GO 12:45 PM *1.73 Bryan Co ISD #72, OK, GO 01:45 PM *4.95 Gilbert Comm SD, IA, GO 02:00 PM A1 *4.82 Leitchfield, KY, GO 01:00 PM A- 13.81 Pecan Grove MUD, TX, GO 03:30 PM *4.00 Nichols Hills, OK, GO 05:00 PM [Apr. 10] 131.44 Nevada, NV, RE 11:30 AM 105.40 Snohomish County, WA, GO 12:00 PM A+ 17.53 Ceres USD, CA, GO 01:00 PM 25.00 Beaufort Co SD, SC 11:00 AM A1 20.99 Cayuga County, NY, GO 11:00 AM A1 1.43 Cayuga County, NY, GO 11:00 AM *4.20 Fort Bend Co MUD #146, TX, GO 12:00 PM AA+ 38.00 Hampton, VA, GO 11:00 AM *9.30 Mena SD #23, AR, GO 12:00 PM AA 200.00 Michigan, MI, GO 11:00 AM 42.82 Prince William Co Svc Auth, VA, RE 11:00 AM SP-1+ *1.67 Windsor (Town), CT 11:00 AM 5.81 Bristol, CT 11:30 AM AAA *5.04 Windsor (Town), CT, GO 11:30 AM *1.68 Marshall, MI, GO 01:30 PM [Apr. 11] *1.04 Interstate 35 Comm SD, IA, GO 11:00 AM *3.04 Palisades Pk Borough, NJ 11:00 AM 1.74 Spencerport Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *7.50 Watertown (Town), NY 11:00 AM *2.05 Creek Co ISD #33, OK, GO 12:45 PM A+ *2.09 Murray Comm SD, IA, GO 02:00 PM *1.94 Yale Public Schs, MI, GO 01:30 PM [Apr. 15] 18.00 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:00 AM *3.58 Trempealeau County, WI, GO 11:00 AM *9.70 Orland Pk Vlg, IL, GO 11:30 AM *3.00 Brazoria Co MUD #21, TX, GO 12:00 PM Aa1 *10.00 Iowa Western Comm Coll, IA, GO 12:00 PM *2.73 Ortonville Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM *1.10 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM [Apr. 16] *2.10 Petaluma City ESD, CA, GO 12:30 PM *4.64 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM *7.33 Golden Valley, MN, GO 11:00 AM *4.00 Michigan City Area Schs, IN, GO 11:00 AM *5.00 Moriarty-Edgewood SD #8, NM, GO 01:00 PM 10.00 Teaneck Twp, NJ, GO 11:00 AM *5.73 Oklahoma Co ISD #4, OK, GO 12:45 PM [Apr. 17] *2.30 Capitol Region Watershed Dt, MN, GO 11:00 AM *1.98 Sequoyah Co ISD #1, OK, GO 12:45 PM [Apr. 18] Aa1 *2.00 Chippewa Vly Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM 11.35 Lodi Borough, NJ, GO 11:00 AM [Apr. 22] *1.47 Lac Qui Parle Vly ISD #2853, MN, GO 11:00 AM 12.17 Rosemount-Apple Vly ISD #196, MN, GO 11:00 AM 8.88 Pipestone ISD #2689, MN, GO 11:30 AM 3.32 Campbellsport SD, WI, GO 12:00 PM [Apr. 25] 16.09 Hopkins ISD #270, MN, GO 11:00 AM 20.45 Hopkins ISD #270, MN, GO 11:00 AM 20.19 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 2.93 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM 2.51 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM 5.16 Iowa BOR, IA, RE 11:30 AM [May. 06] *5.75 Savage, MN, GO 11:00 AM *2.60 Savage, MN, GO 11:00 AM [May. 15] A 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN, RE 12:00 PM