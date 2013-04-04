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STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 2,000,000 A1/A/A-
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 04/08
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/10
JOINT WITH MORGAN STANLEY
Day of Sale: 04/11
MANAGEMENT GROUP:
Morgan Stanley & Co. LLC - New York
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE FUND WEEK OF 2,000,000 Aa3/AA-/AA
FINANCE CORPORATION 04/08
REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2016, 2018, 2020
REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: TUESDAY
Day of Sale: 04/10
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 450,000 Aa3/AA-/AA-
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 04/08
(SUTTER HEALTH), SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUTTER HEALTH (CALIFORNIA) WEEK OF 300,000 Aa3/AA-/AA-
TAXABLE BONDS 04/08
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF WEEK OF 227,910 Aa3/AA-/
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY, 04/08
TENNESSEE
WATER AND SEWER REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 219,705 Aaa/NR/NR
MORTGAGE REVENUE BONDS CONSISTING 04/08
OF: $186,540M FORTY-NINTH SERIES
(NON AMT) $33,165M FIFTIETH SERIES
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 201,000 A2/A/A+
TRANSMISSION CONTRACT REFUNDING 04/08
REVENUE
LCRA TRANSMISSION SERVICES
CORPORATION PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2024-2033 TERM: 2014, 2036
Day of Sale: 04/09
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 200,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY (MTA BRIDE AND TUNNELS) 04/08 EXP/EXP/EXP
GENERAL REVENUE BONDS, SER 2013C
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 4/10
Day of Sale: 04/11
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 174,725 Aa3/AA-/
SPECIAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/08
SERIES 2013A (HARRISON COUNTY,
MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
PROJECT)
SERIES 2013B (CITY OF LAUREL,
MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
PROJECT)
SERIES 2013C (MADISON COUNTY,
MISSISSIPPI HIGHWAY REFUNDING
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 166,705 Aa2/AA-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 04/08
HOSPITAL REVENUE BONDS (BAYLOR
HEALTH CARE SYSTEM PROJECT) 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CAPE GIRARDEAU COUNTY, MISSOURI WEEK OF 123,835 //
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 04/08
ST. FRANCIS MEDICAL CENTER
REFUNDING & IMPROVEMENT 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 114,505 A2/A+/A+
UTILITY SYSTEM 04/08
MGR: Jefferies LLC, New York
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 110,000 A1/A/NR
AGENCY REVENUE BONDS BOSTON 04/08
UNIVERSITY ISSUE SERIES X (2013)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF RHODE ISLAND AND WEEK OF 101,140 Aa3/AA-/AA-
PROVIDENCE PLANTATION 04/08
LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
REFUNDING
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 04/10
DAYTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 93,400 //
BANS 04/08
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
TERM: 2013
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 85,270 /AA+/AA+
STATE CAPITAL PROJECT BONDS II 04/08
2013 SERIES A
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Serials: 6/1/17-6/1/23(Semi Annual)
Serials 12/1/23 - 12/1/32 (Annual)
Day of Sale: 04/10
DISTRICT OF COLUMBIA DAILY 80,625 Aa3/AA-/
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SADDLEBACK VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 75,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/11
ROCKWALL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 73,065 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 04/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
Day of Sale: 04/10
PAJARO VALLEY CALIFORNIA WEEK OF 70,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 04/08
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION
2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/09
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 63,035 Aa2/AA-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 04/08
TAXABLE HOSPITAL REVENUE BONDS
SEIRES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AUTHORITY WEEK OF 60,000 Aaa/NR/NR
TAXABLE REFUNDING 04/08
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/10
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 56,358 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
NEW ALBANY-FLOYD COUNTY SCHOOL WEEK OF 55,655 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 04/08
TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2027
REMARK: UNDERLYING RATING: (A+)
Day of Sale: 04/10
GREENEWAY IMPROVEMENT DISTRICT, WEEK OF 55,000 //
FLORIDA 04/08
SPECAIL ASSESSMENT DISTRICT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/10
SOUTH CAROLINA STATE HOUSING WEEK OF 50,000 //
FINANCING HOMEOWNERSHIP AND 04/08
DEVELOPMENT AUTHORITY (TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2041
Day of Sale: 04/09
BOGGY CREEK, FLORIDA WEEK OF 50,000 //
IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL 04/08
ASSESSMENT REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/10
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY WEEK OF 47,150 A1/NR/NR
OF MILWAUKEE (WISCONSIN) REFUNDIING 04/08
REVENUE BONDS (MILWAUKEE PUBLIC
SCHOOLS - NEIGHBORHOOD SCHOOLS
INITIATIVE) SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, WEEK OF 46,755 Aa3/AA-/
CHARLOTTE 04/08
GENERAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/09
COUNTY OF RANDOLPH, NORTH CAROLINA DAILY 42,670 Aa3/A+/
LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013B AND 2013C
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
PALMDALE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,000 //
CALIFORNIA 04/08
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/10
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 39,665 Aa1/AA+/AA+
TEXAS LIMITED TAX REFUNDING BONDS 04/08
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, WEEK OF 37,730 Aa3/AA-/
CHARLOTTE 04/08
TAXABLE GENERAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/09
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 37,705 Baa1//
AUTHORITY 04/08
REVENUE BONDS (BIOLA UNIVERSITY)
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2018-2028 TERM: 2033, 2038, 2043
Day of Sale: 04/09
CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 34,000 Aa2/AA-/
DISTRICT 04/08
2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/10
CITY OF GROTON, CONNECTICUT WEEK OF 32,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 13A 04/08
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 04/09
STATE OF OKLAHOMA WEEK OF 30,265 Aa2/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/08
OKLAHOMA BUILDING BONDS OF 1992
REFUNDING SERIES OF 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SANTA MARIA JOINT UNIFIED HIGH WEEK OF 30,000 //
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
CAPITAL REGIONAL AIRPORT COMMISSION WEEK OF 22,095 A2//A-
VIRGINIA 04/08
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/09
THE SCHOOL DISTRICT OF ST. JOSEPH WEEK OF 21,890 /AA+/
(ST. JOSEPH, MISSOURI) 04/08
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
SERIES 2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2020-2031
REMARK: UL: A+
MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 21,300 Aa2/AA-/
COMMUNITY COLLEGE 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 04/09
BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 52, WEEK OF 20,720 //
OREGON 04/08
GENERAL OBLIGATION & REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 04/10
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA WEEK OF 20,000 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/08
DEPARTMENT OF GENERAL SERVICES
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2016
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
COLORADO WEEK OF 20,000 //
MESA UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES 04/08
AUXILIARY FACILITY REVENUE 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/10
KERRVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,370 Aaa/NAF/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 04/08
REFUNDING BONDS, TAXABLE SERIES
2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2021
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 04/08
VICTOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,045 Aa2/NR/NR
NEW YORK SCHOOL DISTRICT REFUNDING 04/08
SERIAL BONDS 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 04/09
CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA WEEK OF 19,000 //A-
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE 04/08
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2028 TERM: 2033
Day of Sale: 04/09
ENNIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,000 A2/AA-/
TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL 04/08
OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: CABS
ALEDO ISD, TEXAS WEEK OF 16,985 /AAA/AAA
UT REFUNDING BONDS 04/08
SERIES 2013B (TAXABLE/NOT BANK-
QUALIFIED)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA-/AA
Day of Sale: 04/08
CITY OF WEST UNIVERSITY PLACE, WEEK OF 16,400 /AAA/
TEXAS 04/08
PERMANENT IMPROVEMENT REFUNDING
BONDS, TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 04/09
SANTA MARIA JOINT UNIFIED HIGH WEEK OF 15,000 //
SCHOOL DISTRICT 04/08
GENERAL OBLIGATION 2004 ELECTION 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2037
Day of Sale: 04/09
CEDAR PARK UTILITY SYSTEM REVENUE WEEK OF 14,950 //
REFUNDING TAXABLE 04/08
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 04/09
ERIE, PENNSYLVANIA WEEK OF 14,900 /BBB/
HIGHER EDUCATION BUILDING AUTHORITY 04/08
GANNON UNIVERSITY REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2038
CEDAR PARK GENERAL OBLIGATION WEEK OF 14,725 //
REFUNDING TAXABLE, TEXAS 04/08
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 04/09
MONTEREY PENINSULA, CALIFORNIA WEEK OF 13,400 /AA-/
COMMUNITY COLLEGE 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013B
**********TAXABLE******************
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 04/09
DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 13,095 /BBB-/
DISTRICT #7 ROAD REFUNDING TEXAS 04/08
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 04/09
LA CONNER SCHOOL DISTRICT NO. 311, WEEK OF 13,000 //
WASHINGTON 04/08
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 04/11
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 12,925 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATION WEEK OF 12,680 A1//
BUILDING 04/08
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 04/09
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 12,500 //
REFUNDING REVENUE BONDS, 04/08
COMMUNITY ASSISTANCE, TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
COUNTY OF SULLIVAN WEEK OF 11,000 Aa3//
GENERAL OBLIGATIONS 04/08
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING
(SERIAL) BONDS, 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/09
CHERRY HILL TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 10,300 Aa2//
GENERAL IMPROVEMENT AND SEWER 04/08
UTILITY BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2019
TOWNSHIP OF MIDDLE WEEK OF 9,780 /A+/
CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY 04/08
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/09
SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,055 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 04/08
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/08
ALEDO ISD, TEXAS WEEK OF 8,985 /AAA/AAA
UT REFUNDING BONDS 04/08
SERIES 2013A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: /AA-/AA
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/08
OAKLAND COUNTY, MICHIGAN WEEK OF 8,865 UR/UR/
ECON DEVELOPMENT AUTHORITY 04/08
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$7,235M SERIES A TAX-EXEMPT
$1,630M SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,790 NAF/AAA/NAF
DISTRICT TARRANT COUNTY, TEXAS 04/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013 $8,545 CIBS
$244,903.40 PREMIUM CABS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2025-2031 CABS: 2017-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
GRANBURY, TEXAS WEEK OF 8,180 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/08
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/11
SPRINGHALL SCHOOL DISTRICT 8 OF WEEK OF 7,775 /A/
WEBSTER PARISH, LOUISIANA 04/08
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 04/09
BAYFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 10 WEEK OF 7,515 //
JT-R, COLORADO 04/08
IN ARCHULETA AND LA PLATA COUNTIES,
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2020-2028
REMARK: RATED: AA2 (CO STATE INTERCEPT)
Day of Sale: 04/09
CITY OF SHENANDOAH, TEXAS WEEK OF 7,320 /AA-/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/08
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
BUFFALO (CITY), NEW YORK WEEK OF 7,100 A1/A/A+
TAXABLE 04/08
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 04/09
GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,925 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 04/08
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/10
TOUCHET SCHOOL DISTRICT 300, WEEK OF 6,500 //
WASHINGTON 04/08
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 04/09
BENTWORTH, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,390 A3/AA/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/08
REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 04/11
MANASQUAN BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 6,025 Aa3/NR/
NEW JERSEY 04/08
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2024-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/09
DELANCO TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 5,690 Aa3//
NEW JERSEY 04/08
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/10
JOLIET REGIONAL PORT DISTRICT, WEEK OF 5,580 /A/
ILLINOIS 04/08
WILL COUNTY (ALTERNATE REVENUE
SOURCE)
CONSISTING OF:
$4,715M SERIES A REFUNDING BONDS
$ 870M SERIES B TAXABLE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF DES PERES, MISSOURI WEEK OF 5,025 NR//
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 04/08
REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/08
HONEOYE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,650 NR/A+/
NEW YORK 04/08
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/10
EAST COCALICO TOWNSHIP AUTHORITY WEEK OF 4,470 //
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2017-2043
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/09
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,055 NR//
NO. 417 04/08
MORRIS COUNTY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2023-2028
Day of Sale: 04/08
CITY OF GROTON, CONNECTICUT WEEK OF 4,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13B 04/08
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 04/09
CALCASIEU PARISH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,520 /A+/
NO. 21, LOUISIANA 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 04/09
PALMDALE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,000 //
CALIFORNIA 04/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 13B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/10
CITY OF HALTOM CITY, TEXAS WEEK OF 3,000 Aa3//
LIMITED TAX GENRAL OBLIGATION 04/08
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
CITY OF HICO, TEXAS WEEK OF 2,825 /A+/
COMBINATION TAX AND SURPLUS 04/08
REVENUE REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 04/08
CITY OF MILFORD, IOWA WEEK OF 2,750 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/08
13
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 04/08
BUCKEYE LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 2,515 A2//
MEDINA COUNTY 04/08
REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATION
UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,500 Aa3//
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 04/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 04/08
DEKALB COUNTY, MISSOURI WEEK OF 2,440 //
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 1 04/08
WATER REVENUE REFUNDING, 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2028
CITY OF HALTOM CITY, TEXAS WEEK OF 2,350 Aa3//
CERTIFICATES OF OBLIGATION 04/08
SERIES 2013 LIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SMITH COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,040 //
PUBLIC BUILDING COMM REFUNDING 04/08
REVENUE 13
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 04/10
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 8,044,190 (in 000's)