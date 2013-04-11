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NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY WEEK OF 690,000 A3/A+/A
TURNPIKE REVENUE (SIFMA FLOATERS) 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/16
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 540,000 A1/A+/A+
FUND AUTHORITY 04/15
TRANSPORTATION SYSTEM BONDS,
2013 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 4/15
Day of Sale: 04/16
DENVER PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 526,225 Aa3/AA/
TAXABLE CERTIFICATES OF 04/15
PARTICIPATION
FIXED RATE REFUNDING SERIES 2013 B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/17
THE ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 500,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 04/15
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 417,000 Aa3/AA-/
2013 GENERAL OBLIGATION BONDS 04/15
ELECTION OF 2012, SERIES C
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 4/17/2013
INST: 4/18/2013
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH, WEEK OF 367,660 A1/A+/A+
TEXAS 04/15
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL
AIRPORT
JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2013A
************AMT***************
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF WEEK OF 337,900 Aa1/AA/NR
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY 04/15
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/16
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 335,000 A1/A+/A+
FUND AUTHORITY 04/15
TRANSPORTATION SYSTEM BONDS,
2013 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 4/15
Day of Sale: 04/16
RICHMOND PUBLIC UTILITY REVENUE & WEEK OF 250,000 Aa2/AA/AA
REFUNDING VIRGINIA 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2030 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 04/16
NOVANT HEALTH, INC. WEEK OF 250,000 A1/A+/AA-
TAXABLE BONDS 04/15
SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 215,905 Aa1/AA+/NR
AGENCY 04/15
RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
SERIES 2013-1A (AMT)
SERIES 2013-1B (NON-AMT)
SERIES 2013-1C (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
OGLETHORPE POWER CORPORATION WEEK OF 212,760 Baa1/A/A
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS 04/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/17
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 175,000 //
TURNPIKE REVENUE BONDS, 2013 04/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/17
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 170,450 Aa2/AA+/AA+
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 04/16/2013
Day of Sale: 04/17
THE WATER WORKS BOARD OF THE WEEK OF 154,300 Aa2/AA/
CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA 04/15
WATER REVENUE BONDS, SERIES 2013-B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2043
Day of Sale: 04/16
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 146,680 //
COMMISSION 04/15
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 139,420 A1/A+/AA-
OF THE COUNTY OF PRINCE WILLIAM 04/15
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 137,495 Aa3/NR/NR
STUDENT HOUSING FACILITIES REVENUE 04/15
BONDS, GEORGIA
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 04/16
VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER WEEK OF 136,125 Baa2/BBB/
TAXABLE REVENUE BONDS 04/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/16
UNIVERSITY MEDICAL CENTER-EL PASO WEEK OF 136,125 Baa2/BBB/
HOSPITAL REVENUE BONDS 04/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/16
CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 133,920 Aaa//
RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE 04/15
REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/17
BEXAR COUNTY, TEXAS WEEK OF 125,000 //
COMBINATION TAX AND REVENUE 04/15
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2013A
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 04/18
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 122,000 Aa2//
JUNIOR COLLEGE DISTRICT 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 04/16
SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 119,330 A1/AA-/A+
DISTRICT, CALIFORNIA 04/15
ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS-SERIES B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/17
Day of Sale: 04/18
CITY OF FRISCO, TEXAS WEEK OF 87,020 Aa1/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 04/15
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 04/17
DISTRICT OF COLUMBIA DAILY 80,625 Aa3/AA-/
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SADDLEBACK VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 75,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/18
WILLIAMSON COUNTY LIMITED TAX WEEK OF 66,000 /AAA/
REFUNDING, TEXAS 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 04/17
CLAYTON COUNTY & CLAYTON COUNTY WEEK OF 65,000 Aa2/AA+/
WATER AUTHORITY, GEORGIA 04/15
WATER & SEWERAGE REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 04/16
ERIE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 62,000 Aa3/AA-/
AGENCY SCHOOL FACILITY REFUNDING 04/15
REVENUE-CITY SCHOOL DISTRICT OF THE
CITY OF BUFFALO
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2028 TERM: 2014
Day of Sale: 04/16
SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 59,485 A1/AA-/A+
DISTRICT 04/15
ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUDNING
BONDS-SERIES C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 4/17
Day of Sale: 04/18
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 56,358 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
GREENEWAY, FLORIDA WEEK OF 55,000 //
IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL 04/15
ASSESSMENT DISTRICT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/17
ST. LOUIS COUNTY LIBRARY DISTRICT WEEK OF 54,840 Aa2/AA/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 04/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/17
KENTUCKY HOUSING CORPORATION WEEK OF 54,000 Aaa//
HOUSING REVENUE BONDS (TAXABLE) 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/17
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT DAILY 53,845 //AAA
SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED
TAX BONDS, SERIES 2013A (PSF)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
KENTUCKY HOUSING CORPORATION WEEK OF 52,000 Aaa//
HOUSING REVENUE BONDS (TAXABLE) 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/17
MASSACHUSETTS CLEAN ENERGY COOP, WEEK OF 50,945 A1/A+/
HOLYOKE, MASSACHUSETTS 04/15 EXP/EXP/
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 04/18
BOGGY CREEK, FLORIDA WEEK OF 50,000 //
IMPROVEMENT DISTRICT SPECIAL 04/15
ASSESSMENT REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/17
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT DAILY 49,485 Aa2//
SCHOOL DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2031
MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 48,490 A2/A/NR
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 04/15
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2028-2031
Day of Sale: 04/16
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 43,510 /AA/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 04/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 04/16
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 42,000 Aa1/AA+/AA
IMPROVEMENT BOND BANK 2013A 04/15
UNLIMITED PROPERTY TAX
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2039
Day of Sale: 04/16
WHITE SETTLEMENT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 40,505 Aaa/AAA/
DISTRICT 04/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2021-2045
REMARK: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE
Day of Sale: 04/16
PALMDALE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,000 //
CALIFORNIA 04/15
GENERAL OBLIGATION 2012
ELECTION 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/16
MORENO VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 37,000 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2012-2013 04/15
TRAN
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/18
CITY OF GRAND RAPIDS, MICHIGAN WEEK OF 36,000 Aa1/AA+/
COUNTY OF KENT SANITARY SEWER 04/15
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 04/18
DALLAS COUNTY, TEXAS WEEK OF 35,200 A3/NR/A-
UTILITY REFUNDING BONDS 04/15
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 04/18
CENTRAL COLORADO WATER CONSERVANCY WEEK OF 30,000 //
DISTRICT, COLORADO 04/15
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 04/18
FORSYTH COUNTY, GEORGIA WEEK OF 26,000 Aaa/AA+/
WATER & SEWER AUTHORITY REFUNDING 04/15
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 04/16
TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,000 Aa2/AA/
(ORANGE COUNTY, CALIFORIA) 04/15
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
FACILITIES IMPROVEMENT BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/17
CARTHAGE R-IX SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 24,000 /AA+/
JASPER COUNTY, MISSOURI 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
A+ S&P UNDERLYING
NEW YORK BUILD WEEK OF 23,320 /BBB-/
NEW YORK CITY RESOURCES CORPORATION 04/15
REVENUE
BRONX CHARTER SCHOOL 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2043
Day of Sale: 04/16
WEST METRO FIRE PROTECTION DISTRICT WEEK OF 23,145 //
COLORADO 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: RATING: TBD
Day of Sale: 04/18
ILLINOIS HEALTH FACILITIES WEEK OF 23,000 Aa2/AA/AA
AUTHORITY REVENUE ADVOCATE HEALTH 04/15
CARE NETWORK
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 1 OR 2 YEAR PUT
A1+/VMIG1/F1+
Day of Sale: 04/17
MONTANA STATE UNIVERSITY DAILY 22,805 Aa3//
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2035
VILLAGE OF RIDGEWOOD WEEK OF 20,430 /AAA/
(BERGEN COUNTY, NEW JERSEY) 04/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
CONSISTING OF:
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
WATER UTILITY REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/18
BAY COUNTY, FLORIDA WEEK OF 20,275 NR/BBB-/NR
EDUCATION FACILITIES REVENUE BONDS 04/15
CONSISTING OF:
$19,800M SERIES A
$ 475M SERIES B (TAXABLE)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES 2013A DUE: 2033, 2043 & 2048
SERIES 2013B DUE: 0/1/2022 (TAXABLE
Day of Sale: 04/17
UPPER EAGLE, COLORADO WEEK OF 20,000 //
REGIONAL WATER AUTHORITY 04/15
WATER REVENUE BONDS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 04/18
CITY OF MESA, ARIZONA WEEK OF 17,900 A2/AA/
STREET AND HIGHWAY USER REVENUE 04/15
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
BOISE STATE UNIVERSITY GENERAL WEEK OF 17,620 Aa3/A+/
REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 04/15
2013A (TAX EXEMPT) & GENERAL
REVENUE PROJECT AND REFUNDING BONDS
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 04/18
ASHLAND CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 17,580 //
CLASSROOM FACILITIES & IMPROVEMENT 04/15
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 04/18
FORSYTH COUNTY, GEORGIA WEEK OF 16,000 Aaa/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 04/16
WILLIAMSON COUNTY PASS THROUGH WEEK OF 16,000 /AAA/AAA
TOLL REVENUE & LIMITED TAX, TEXAS 04/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 04/17
NORTHEAST METROPOLITAN ISD NO. 916, WEEK OF 15,785 A1//
MINNESOTA 04/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/17
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 15,695 A1/A+/
LIMITED OBLIGATION 04/15 /EXP/
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2025 TERM: 2033
Day of Sale: 04/18
GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDEPENDENT DAILY 15,505 Aaa//
SCHOOL DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A (PSF)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2022
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
SANTA BARBARA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 15,000 Aa1/AA+/
DISTRICT 04/15
ELECTION OF 2009 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/18
TAMARAC, FLORIDA WEEK OF 13,990 Aa3/AA-/AA-
CAPITAL IMPROVEMENT COVENANT TO 04/15
BUDGET
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/18
BOARD OF CONTROL MICHIGAN WEEK OF 13,360 //
TECHNICAL UNIVERSITY 04/15
GENERAL REVENUE REFUNDING 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/18
HILLIARD, OHIO WEEK OF 13,050 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 04/15
CONSISTING OF:
$8,740M REFUNDING BONDS SERIES 2013
$4,310M TAXABLE VARIOUS PURPOSE
NOTES
MGR: KeyBanc Capital Markets, New York
REMARK: REFUNDING BONDS DUE: 2013-2024
NOTES DUE: 4/29/2014
MOODY: BONDS AA1; NOTES MIG1
MIDLOTHIAN, TEXAS DAILY 12,925 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Ratings A1/A+
COUNTY OF NIAGARA, NEW YORK WEEK OF 11,480 Aa3//
REFUNDING SERIAL BONDS 04/15
2013 SERIES C
MGR: Sterne, Agee & Leach, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 04/16
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,945 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 04/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/18
COLUMBIA, MISSOURI WEEK OF 9,335 Aa1//
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/15
REFUNDING AND IMPROVEMENT, 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/17
CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 9,000 Baa3//
GENERAL OBLIGATION 2013 04/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 04/18
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT DAILY 8,605 //A+
SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED
TAX BONDS, SERIES 2013B (NON-PSF)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2017-2033
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2, WEEK OF 7,850 //
COLORADO 04/15
ARAPHOE COUNTY
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: AA- S&P STATE INTERCEPT NO
UNDERLYING RATING
FRASER VALLEY METROPOLITAN WEEK OF 7,500 //
RECREATIONAL DISTRICT, COLORADO 04/15
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINS; TBD
Day of Sale: 04/17
HARRIS COUNTY MUD NO. 368, TEXAS WEEK OF 7,245 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 04/15
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BBB S&P BAM INSURED
KUTZTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,515 /AA/
BERKS COUNTY, PENNSLYVANIA 04/15
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 04/16
BENTWORTH, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,390 /AA/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/15
REFUNDING 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 04/18
DASNY (HARBORFIELDS PUBLIC WEEK OF 6,046 Aa2/NR/
LIBRARY), NEW YORK 04/15
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 04/17
DERRY TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 5,880 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 04/15
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/16
COUNTY OF CAMDEN, NEW JERSEY WEEK OF 5,820 Aa1/AA/
GENERAL OBLIGATIONS REFUNDING BONDS 04/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 04/17
DORMITORY AUTHORITY OF THE WEEK OF 4,795 //
STATE OF NEW YORK 04/15
E.B. CRAWFORD PUBLIC LIBRARY
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/18
BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL WEEK OF 4,175 //
DISTRICT 04/15
INDIANA AND WESTMORELAND COUNTIES,
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/17
MIDLAND PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 3,500 //
DISTRICT 04/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2037
REMARK: BAM INSURED
Day of Sale: 04/15
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 476 WEEK OF 3,295 NR//
COPELAND, KANSAS 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 04/18
HERMISTON, OREGON WEEK OF 3,200 /A+/
FULL FAITH AND CREDIT REFUND 04/15
OBLIGATIONS, 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 04/16
PALMDALE, CALIFORNIA WEEK OF 3,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 04/15
REFUNDING BONDS, 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/16
BROCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,945 NR/A/
NEW YORK 04/15
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 04/17
CITY OF WARSAW, INDIANA WEEK OF 2,856 /AA-/
REDEVELOPMENT DISTRICT, 04/15
INDIANAPOLIS
TAXABLE TAX INCREMENT SPECIAL
TAXING DISTRICT BONDS
*************TAXABLE*************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 04/16
NORTHAMPTON BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,500 A2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/15
*********BANK QUALIFIED***********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 04/18
CITY OF COPPERAS COVE, TEXAS WEEK OF 1,405 /AA-/
(CORYELL AND LAMPASAS COUNTIES) 04/15
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 04/16
MILLER PLACE FIRE DISTRICT, WEEK OF 1,360 //
NEW YORK 04/15
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 04/18
NEW YORK BUILD WEEK OF 680 //
NEW YORK CITY RESOURCES CORPORATION 04/15
REVENUE
BRONX CHARTER SCHOOL TAX 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2018
Day of Sale: 04/16
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Expected volume excluding daily issues: 7,926,157 (in 000's)