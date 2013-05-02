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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT WEEK OF 202,280 Aa2/AA+/AA
SALES TAX REFUNDING 05/06
(FASTRACKS PROJECT), SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 190,000 Aa2/AA/
COMBINED UTILITY SYSTEM 05/06
FIRST LIEN REVENUE AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2013B
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/07
BEACON HEALTH SYSTEM, INDIANA WEEK OF 156,715 NR/AA-/AA-
CONSISTING OF: 05/06
$115,585M INDIANA FINANCE AUTHORITY
HOSPITAL REVENUE
$ 41,130M HOSPITAL AUTHORITY OF
ST. JOSEPH COUNTY HOSPITAL REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIAL AND TERMS
Day of Sale: 05/09
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 152,365 Aa1/AA/AA+
REVENUE BONDS 05/06
THE UNIVERSITY OF CHICAGO,
SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MARYLAND HEALTH & HIGHER WEEK OF 147,000 A2/A-/A
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 05/06
REVENUE MEDSTAR HEALTH ISSUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2038
Day of Sale: 05/07
CYPRESS-FAIRBANKS, TEXAS WEEK OF 142,120 Aa2/AA-/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 05/06 EXP/EXP/
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/08
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 137,000 Aa2/AA-/
JUNIOR COLLEGE DISTRICT 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 05/07
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 127,605 Aa3/AA/
AUTHORITY 05/06
HOUSING BONDS, 2013 SERIES B
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 05/08
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 117,000 //
AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B 05/06
NON AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/09
VIRGINIA RESOURCE AUTHORITY (VRA) WEEK OF 92,895 Aaa/AAA/
INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS 05/06
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 05/08
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 92,550 /A+/AA-
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 05/06
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/07
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 90,480 Aa1/AA+/
DISTRICT, TEXAS 05/06
VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2007 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/08
METROPOLITAN SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 82,995 //
WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL 05/06
BUILDING CORPORATION, INDIANA
TAXABLE PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
REFUNDING BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2020
REMARK: S&P Underlying (Expected)
Day of Sale: 05/08
DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 68,530 /AA-/
DISTRICT 05/06
RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA
CONSISTING OF:
$52,305M TAX-EXEMPT REFUNDING
SERIES
$16,225M TAXABLE REFUNDING SERIES
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/08
MCALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 67,830 //
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/06
SERIES 2013A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 05/08
LAFAYETTE, INDIANA WEEK OF 59,250 NR/AA-/
SEWAGE WORKS REFUNDIG REVENUE BONDS 05/06
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 05/09
BLOOMFIELD HILLS SCHOOLS WEEK OF 58,650 Aaa/NR/NR
COUNTY OF OAKLAND, STATE OF 05/06
MICHIGAN
2013 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2039
REMARK: ROP: 05/07/13
Day of Sale: 05/08
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 51,700 //
BUILDING CORPORATION, RHODE ISLAND 05/06
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND,
SERIES 2013A (MULTIPLE SERIES)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 05/07
EAST HEMPFIELD TOWNSHIP INDUSTRIAL WEEK OF 49,805 Baa3/BBB-/
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS 05/06
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/08
COVINA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 45,000 Aa3/A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/06
REFUNDING 2013, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/09
TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND WEEK OF 43,105 Aa1/AA+/NR
COMMUNITY AFFAIRS 05/06
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS
2013 SERIES A (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: 03/01/2036
Day of Sale: 05/09
COUNTY OF WARREN, KENTUCKY WEEK OF 42,315 //
HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS, 05/06
SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
SERIAL: 2014-2018 TERM: 2023, 2028, 2035
Day of Sale: 05/08
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 37,520 Aa3/AA-/
TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 05/06
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/06
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 32,530 Baa3/NR/NR
AUTHORITY OF THE COUNTY OF PIMA 05/06
EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS
ARIZONA CHARTER SCHOOLS REFUNDING
PROJECT SERIES 2013Q
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/08
CENTRAL ISLIP UFSD, NEW YORK WEEK OF 30,150 Aa3/NR/
REFUNDING 05/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 05/08
COVINA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 30,000 Aa3/A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2013 05/06
ELECTION CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/09
RENO COUNTY, KANSAS WEEK OF 28,950 NR//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 05/06
SALES TAX IMPROVEMENT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 05/06
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 25,000 //
AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE 05/06
PROGRAM CLASS I BONDS 2013
SERIES B-1 (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM) NON AMT
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/08
JEFFERSON COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,765 //
NO. 509J 05/06
GENERAL OBLIGATION & REFUNDING BOND
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2033
MONTANA STATE UNIVERSITY DAILY 22,805 Aa3//
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2035
MONTEBELLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,500 //
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
ELECTION OF 2004, SERIES 2013A
MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago
Day of Sale: 05/09
EAST MEADOW UNION FREE SCHOOL WEEK OF 21,925 Aa2//
DISTRICT 05/06
NASSAU COUNTY, NEW YORK
GENERAL OBLIGATION SCHOOL DISTRICT
REFUNDING SERIES BONDS - 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/07
COUNTY OF RANDOLPH,NORTH CAROLINA WEEK OF 21,085 Aa3/A+/
LIMITED OBLIGATION REFUNDING 05/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 05/09
COLORADO MESA UNIVERSITY WEEK OF 20,000 //
BOARD OF TRUSTEES 05/06
AUXILIARY FACILITY REVENUE BONDS
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/09
BOARD OF EDUCATION WEEK OF 19,000 NR/AA/
WOOD COUNTY, WEST VIRGINIA 05/06
PUBLIC SCHOOL REFUNDING BONDS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 05/08
FVSU WILDCAT COMMONS, GEORGIA WEEK OF 18,875 /A+/
REVENUE REFUNDING BONDS 05/06
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2031 TERM: 2038
Day of Sale: 05/07
MCALLEN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,355 //
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 05/06
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 05/08
BARBERTON CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 16,675 //
OHIO 05/06
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATING: TBD
Day of Sale: 05/07
CITY OF LAFAYETTE, LOUISIANNA WEEK OF 16,085 Aa3/AA/
PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS 05/06
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038
Day of Sale: 05/07
MCPHERSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 13,780 NR/A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 418 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
IMPROVEMENT BONDS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/07
DAVISON COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 13,465 //
COUNTIES OF GENESEE & LALPEER 05/06
CONSISTING OF:
$11,960M - 2013 SCHOOL BUILDING &
SITE BONDS--QSBLF
$ 1,505M - 2013 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 05/08
CITY OF ELIZABETH, UNION COUNTY, WEEK OF 12,920 A2/AA-/
NEW JERSEY 05/06
CONSISTING OF:
$11,490M GENERAL IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
$ 1,430M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING ERI BONDS, SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: MOODY'S UNDERLYING RATING: A1
Day of Sale: 05/08
LOUISIANA HOUSING CORPORATION WEEK OF 12,080 Aaa/NR/NR
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 05/06
REFUNDING BONDS
(MORTGAGE-BACKED SECURITIES PASS-
THROUGH PROGRAM), SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 05/07
EAST WHITELAND TOWNSHIP, WEEK OF 12,000 /AA/
PENNSYLVANIA 05/06
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 05/08
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 11,365 //
AUTHORITY SINGLE FAMILY MORTGAGE 05/06
PROGRAM CLASS I BONDS 2013
SERIES B-2 (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM) FEDERALL TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/09
ELYRIA, OHIO WEEK OF 10,900 A1//
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS, 05/06
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/06
LOUISIANA HOUSING CORPORATION WEEK OF 10,125 A1//
MULTIFAMILY MORTGAGE REVENUE BONDS 05/06
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2031
Day of Sale: 05/08
DEKALB COUNTY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 10,000 //
BUILDING CORPORATION, INDIANA 05/06
PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2023
REMARK: S&P: AA+/A, NBQ, CA 1/15/23
Day of Sale: 05/07
BUTLER AREA SEWER BONDS WEEK OF 10,000 //
SEWER REVENUE BONDS, PENNSYLVANIA 05/06
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /A+/
LACKAWANNA AND WAYNE COUNTIES 05/06
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 05/09
JACKSON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 8,890 Aa2//
TAXABLE SCHOOL IMPROVEMENT 05/06
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/07
CELINA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,795 Aaa//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/07
MARSHFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,790 Aa2//
WISCONSIN 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/07
RESCUE CALIFORNIA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,200 Aa2//
DISTRICT 05/06
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/08
BELTON, MISSOURI WEEK OF 7,660 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/06
2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/06
WELLINGTON EXEMPTED VILLAGE SCHOOL WEEK OF 7,494 Aa2//
DISTRICT, OHIO 05/06
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2013 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT
ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 05/07
METRO WEST FIRE PROTECTION DISTRICT WEEK OF 7,400 //
MISSOURI 05/06
ST. LOUIS COUNTY
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 05/07
CITY OF DENISON, TEXAS WEEK OF 7,220 /A+/AA-
COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE 05/06
CERTIFICATES OF OBLIGATION AND
GENERAL OBLIGATION BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/07
SCHOOL DISTRICT 7-70 (LAUREL), WEEK OF 6,645 NR/A/
MONTANA 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 05/07
CALAVERAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,900 /A/
CALIFORNIA 05/06
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION, 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 05/08
DENTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,670 //
DISTRICT #4 TEXAS UNLIMITED TAX 05/06
REFUNDIING BONDS SEIRES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 05/07
NORTH VERSAILLES TOWNSHIP, WEEK OF 5,065 /AA/
PENNSYLVANIA 05/06
SAN AUTHORITY SEWER GUARANTEED
SEWER REVENUE BONDS 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2036
Day of Sale: 05/07
JEFFERSON TOWNSHIP, MORRIS COUNTY, WEEK OF 4,705 /AA/
NEW JERSEY 05/06
REFUNDING BONDS, 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/08
BURLINGTON TOWNSHIP WEEK OF 4,470 NR/AA/
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY 05/06
REFUNDING BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 05/07
CITY OF SEA ISLE CITY, WEEK OF 4,340 /AA-/
CAPE MAY COUNTY, NEW JERSEY 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/07
THATCHER UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,700 A2//
NO. 4 05/06
GRAHAM COUNTY, ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2012, SERIES 2013 A
*************BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/07
NORTHEAST DUBOIS COUNTY SCHOOLS, WEEK OF 3,645 //
INDIANA 05/06
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION
REFUNDING
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2025
REMARK: S&P: AA+/A
Day of Sale: 05/07
FOREST HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,295 NR/NR/NR
DISTRICT, TEXAS 05/06
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
CITY OF KINGSTON, NEW YORK WEEK OF 3,055 A1/NR/
REFUNDING BANK QUALIFIED 05/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 05/07
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,860 /BBB/
DISTRICT # 43, TEXAS 05/06
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
STARKVILLE, MISSISSIPPI WEEK OF 2,425 A1//
GENERAL OBLIGATION UTILITY 05/06
REFUNDING BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 05/07
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,380 /A/
DISTRICT # 43, TEXAS 05/06
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
HIGH SCHOOL DISTRICT 7 (LAUREL), WEEK OF 2,250 NR/A/
MONTANA 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 05/07
TOWN OF MASSENA, NEW YORK WEEK OF 1,910 //
REFUNDING BANK QUALIFIED 05/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 05/09
TRAIL OF THE LAKES MUNICIPAL WEEK OF 1,765 //
UTILITY DISTRICT, TEXAS UNLIMITED 05/06
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
TAXABLE
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 05/06
RENO COUNTY, KANSAS WEEK OF 1,765 NR//
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 313 05/06
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2016
Day of Sale: 05/09
TOWN OF YATES, NEW YORK WEEK OF 1,590 //
REFUNDING BANK QUALIFIED 05/06
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2041
Day of Sale: 05/10
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Expected volume excluding daily issues: 2,858,124 (in 000's)