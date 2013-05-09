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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH, WEEK OF 366,545 A2/A+/A
TEXAS 05/13
DALLAS/FORTH WORTH INTERNATIONAL
AIRPORT JOINT REVENUE IMPROVEMENT
BONDS, SERIES 2013B (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF LOS ANGELES-CALIFORNIA WEEK OF 344,375 Aa3/AA/AA
WASTEWATER SYSTEM SUBORDINATE 05/13
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/14
COAST COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 314,790 Aa1/AA-/
(ORANGE COUNTY, CALIFORNIA) 05/13
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS
TAX-EXEMPT SERIES 2013A & TAXABLE
SERIES 2013B
2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
TAX-EXEMPT 2013A & TAXABLE SERIES
2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/14
CITY OF SAN JOSE FINANCING WEEK OF 311,700 Aa3/AA/AA
AUTHORITY-CALIFORNIA 05/13
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 05/14/13
Day of Sale: 05/15
HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE WEEK OF 200,000 Aa2/AA/
AUTHORITY-NEW JERSEY 05/13 EXP/ /
CONSISTING OF:
$180,000M SENIOR STUDENT LOAN
REVENUE BONDS
$ 20,000M SUBORDINATE STUDENT LOAN
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2/A
ROP: 05/15/2013
Day of Sale: 05/16
CITY OF TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 175,000 Aa3/AA/AA-
ELECTRIC SYSTEM REVENUE - SERIES A 05/13
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2021 TERM: 2038, 2042
Day of Sale: 05/14
VILLAGE OF SCHAUMBURG WEEK OF 170,210 Aaa/AAA/
COOK AND DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/16
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 154,000 Aa1/AA+/NR
AGENCY 05/13
REVENUE BONDS
WILLIAMS COLLEGE ISSUE, SERIES P
-2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
UTAH HOUSING SINGLE FAMILY MORTGAGE WEEK OF 151,000 Aaa/AAA/AAA
TAXABLE 05/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2041
Day of Sale: 05/14
FORSYTH COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 134,000 Aa1//
GENERAL OBLIGATION 05/13
GEORGIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 05/15
CHARLOTTE MECKLENBURG WEEK OF 126,000 Aa3/AA-/
CAROLINAS HEALTHCARE 05/13
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIALS AND TERMS
Day of Sale: 05/15
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 117,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B 05/13 /EXP/EXP
NON AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/16
EAGLE SCHOOL DISTRICT NO. RE-50J, WEEK OF 105,000 Aa2/AA-/NR
COLORADO 05/13
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/16
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS (A WEEK OF 99,265 Aa2/AA/AA
POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE 05/13
OF TEXAS LOCATED PRIMARILY IN BEXAR
COUNTY) WATER SYSTEM JUNIOR LIEN
REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/15
STATE OF OHIO WEEK OF 96,000 Aa2/AA-/NR
HOSPITAL REVENUE BONDS 05/13
SERIES 2013A
SERIES 2013A-1 FIXED RATE BONDS
SERIES 2013A-2 INDEX RATE BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
INSTALLMENT PURCHASE REVENUE WEEK OF 93,000 Aa3/AA-/
REFUNDING SCHOOL DISTRICT #2 OF 05/13
DORCHESTER COUNTY
$11,000M TAXABLE
$82,000M TAX-EXEMPT
SOUTH CAROLINA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE - 13-17
TAX-EXEMPT - 18-28
Day of Sale: 05/15
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 89,840 Aaa/NR/NR
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 05/13
SPECIAL PROGRAM 2013 SERIES B
FEDERALLY TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/15
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 85,170 Aa1/AA+/NR
RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS 05/13
2013 SERIES A (AMT)
2013 SERIES B (NON AMT)
2013 SERIES C (NON AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/14
WAYNE STATE UNIVERSITY (MICHIGAN) WEEK OF 81,630 Aa2/AA-/
REVENUE BONDS 05/13
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/14
PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA WEEK OF 81,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 05/13
BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2037
REMARK: INSURED
Day of Sale: 05/16
SOUTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,215 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A+
Day of Sale: 05/14
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 70,000 //
2013 SERIES 2 TAXABLE 05/13
2013 SERIES 3 TAXABLE
2013 SERIES 4 TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/16
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 67,000 Aa3/AA-/
05/13 /EXP/
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043, 2048
Day of Sale: 05/16
NORTHSHORE SCHOOL DISTRICT 417, WEEK OF 60,600 //
WASHINGTON 05/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 05/15
MATAGORDA COUNTY NAVIGATION WEEK OF 60,265 Baa2/BBB/A-
DISTRICT NUMBER ONE, TEXAS 05/13
POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
BONDS
SERIES 2008-1
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CENTRAL UTAH WEEK OF 55,000 NR/AA+/AAA
WATER CONSERVANCY DISTRICT 05/13
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/14
HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 53,685 /AA-/AA-
SCHOOL DISTRICT 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2016-2030
NEW ALBANY-PLAIN LOCAL SCHOOL WEEK OF 49,000 //
DISTRICT, OHIO 05/13
SCHOOL IMPROVEMENT & REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 44,215 Aa2/AA/AA
IMPROVEMENT BOND BANK 05/13
BOND BANK BONDS, SERIES 2013F
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BURBANK, CALIFORNIA WEEK OF 40,000 Aa2/AA-/NR
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/16
WHEELING WATER & WASTEWATER REVENUE WEEK OF 39,065 NR/A/
BONDS 05/13
WEST VIRGINIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 05/15
CITY OF ROCHESTER, MINNESOTA WEEK OF 38,295 Aa3//AA-
ELECTRIC UTILITY REVENUE BONDS 05/13
SERIES 2013B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/14
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA HIGHER WEEK OF 38,000 Aa2/NR/AA
EDUCATION REVENUE BONDS SERIES 2013 05/13
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/16
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 37,685 A3/BBB+/
FINANCING AUTHORITY 05/13
ST. LUKE'S WARREN HOSPITAL
OBLIGATED GROUP
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/16
DESOTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,676 /AAA/AAA
(DALLAS COUNTY, TEXAS) 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2013-2019 CABS: 2020-2040
REMARK: UL: /A/AA-
Day of Sale: 05/14
SOUTH CAROLINA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 33,450 //
AUTHORITY 05/13
SENIOR HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/15
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 32,000 A2/A+/
BONDS, SERIES 2013 (RIVERSIDE 05/13
HEALTH SYSTEM)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/16
BARTOW COUNTY, GEORGIA WEEK OF 30,000 Aa2//
GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 05/13
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 05/14
WESTPORT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 29,335 Aaa//
REFUNDING BONDS 05/13
SERIES 2013B
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 05/14
VILLAGE OF BOLINGBROOK WEEK OF 28,830 Aa3//
WILL AND DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS 05/13
2013-A GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 05/15
SKAGIT PHD#1 REVENUE IMPROVEMENT WEEK OF 27,005 Baa2//
BONDS 05/13
REFUNDING SERIES 2013A
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2037
Day of Sale: 05/15
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,415 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/15
COLUMBUS, INDIANA WEEK OF 23,500 //
MULTI-SCHOOL BUILDING CORP, 05/13
FIRST MORTGAGE BONDS,
SERIES 2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2033
REMARK: Non-Bank Qualified
S&P AA+/A+
APPLE VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 19,500 //
DISTRICT 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/15
BOARD OF CONTROL OF SAGINAW VALLEY WEEK OF 19,000 A1/A/
STATE UNIVERSISTY GENERAL REVENUE 05/13
AND REFUNDING BONDS SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 05/14
NORTH DAKOTA RURAL WATER FINANCE WEEK OF 18,500 MIG 1//
CORPORATION 05/13
PUBLIC PROJECTS CONSTRUCTION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 05/16
RADNOR TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 18,300 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/13
$14,500M TAX-EXEMPT
$ 3,800M TAXABLE
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 05/13
FVSU WILDCAT DAILY 18,000 /A+/
GEORGIA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
GILLESPIE COUNTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 15,000 //
TEXAS 05/13
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/13
BROADALBIN-PERTH COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 14,655 //
DISTRICT, NEW YORK 05/13
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 05/16
BOISE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,710 //
DISTRICT, IDAHO 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 05/13
NEW CANEY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,800 A3//
DISTRICT, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/13
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,540 /BBB/
DISTRICT NO. 23, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 05/14
FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT 402 WEEK OF 9,520 //
WASHINGTON 05/13
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REGUNDING (TAXABLE)
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2017
Day of Sale: 05/16
IRAAN-SHEFFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,275 NR/AAA/NR
DISTRICT, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BASTROP COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,960 Aa2/AA-/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 513 05/13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/14
OREGON SCHOOL BOARD ASSOCIATION WEEK OF 8,755 //
SHORT-TERM BORROWING CERTIFICATES 05/13
OF PARTICIPATION
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: DUE: 12/31/2013
Day of Sale: 05/14
SPIRIT LAKE CSD WEEK OF 7,950 /A/
REVENUE BONDS 05/13
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2030
REMARK: BANK QUALIFIED
QLFD
Day of Sale: 05/13
WILLISTOWN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,750 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 05/13
********BANK QUALIFIED*************
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 05/13
CITY OF CLIFTON BOARD OF EDUCATION WEEK OF 7,470 /AA-/
PASSAIC COUNTY, NEW JERSEY 05/13
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/14
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 7,165 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 05/13
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/13
CITY OF JOHNSTOWN WEEK OF 7,000 //
CAMBRIA COUNTY, PENNSYLVANIA 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/14
OCEANSIDE MORRO HILLS CFD WEEK OF 6,795 /BBB/
SPECIAL TAX 05/13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/14
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 6,630 Aa2/AA/
WATER SEWER REVENUE SYSTEM REVENUE 05/13
BONDS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/13
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 6,270 Aa3/AA/
AUTHORITY HOUSING BONDS, 05/13
2013 SERIES C (AMT)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2038, 2043, 2048
Day of Sale: 05/15
CALIFORNIA STATEWIDE DEVELOPMENT WEEK OF 6,250 NR/NR/NR
AUTHORITY COMMUNITY FACILITIES 05/13
DISTRICT NO 2013-02 (MENTECA
LIFESTYLE CENTER) SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 05/16
TOWN OF JERUSALEM, NEW YORK WEEK OF 5,730 NR/A+/
REFUNDING BONDS 05/13
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2040
Day of Sale: 05/14
CITY OF MESQUITE, TEXAS WEEK OF 5,480 Aa2/AA/
COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS 05/13
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/13
GLEN CARBON, ILLINOIS WEEK OF 5,125 NR/NR/
MUNICIPAL REVENUE SALES TAX BONDS 05/13
(CENTER GROVE REDEVELOPMENT
PROJECT) SERIES 2013A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
ALLEN, TEXAS WEEK OF 5,065 //
(COLLIN COUNTY) GENERAL OBLIGATION 05/13
BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
MONROE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,000 Aa1//
GEORGIA 05/13
GENERAL OBLIGATION (SALES TAX)
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
Day of Sale: 05/14
CITY OF LINCOLN, ALABAMA WEEK OF 4,405 /A+/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 05/13
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2039
Day of Sale: 05/15
KITTITAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 4,260 /A/
DISTRICT NO. 1, WASHINGTON 05/13
ELECTRIC REVENUE AND REFUNDING
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2026 TERM: 2033
Day of Sale: 05/15
SKAGIT PHD #1 REVENUE REFUNDING WEEK OF 4,215 Baa2//
BONDS SERIES 2013B TAXABLE 05/13
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 05/15
LAKEHURST BOROUGH WEEK OF 4,000 //
OCEAN COUNTY, NEW JERSEY 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/15
RAVENNA, OHIO WEEK OF 4,000 //
(REED MEMORIAL LIBRARY) 05/13
LIBRARY IMPROVEMENT LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
GLEN CARBON, ILLINOIS WEEK OF 3,750 NR/NR/
TAXABLE BUSINESS DISTRICT REVENUE 05/13
BONDS (CENTER GROVE REDEVELOPMENT
PROJECT), SERIES 2013B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
VERMILION COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,505 /A+/
(ROSSVILLE-ALVIN) COMMUNITY UNIT 05/13
SCHOOL DISTRICT NO. 7,
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
PLAINFIELD, INDIANA WEEK OF 3,405 /AA+/
COMMUNITY SCHOOL CORP, TAXABLE 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 05/14
CITY OF TEXARKANA, TEXAS WEEK OF 3,210 /AA-/
(BOWIE COUNTY) 05/13
WATERWORKS AND SANITARY SEWER
SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/13
AVALON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 3,205 /AA/
REFUNDING BONDS 05/13
SERIES 2013
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2036
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/14
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,200 /A-/
DISTRICT NO. 173, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/13
LITTLE ELM, TEXAS WEEK OF 2,995 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 05/13
513
************BANK QUALIFIED*********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 05/15
HARDYSTON TOWNSHIP WEEK OF 2,500 //
SUSSEX COUNTY, NEW JERSEY 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/16
DUARTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,040 A1/AA-/
SERIES 2013 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 05/16
NORTHWESTERN, INDIANA WEEK OF 2,000 //
CONSOLIDATED SCHOOL BUILDING CORP, 05/13
PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2033
REMARK: AA+/A+ Bank Qualified
Callable 1/23 @ 100
Day of Sale: 05/14
HIGHLAND COMMUNITY UNIT SCHOOL WEEK OF 2,000 //
DISTRICT NO. 5, ILLINOIS 05/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
***********TAXABLE**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
CITY OF HARKER HEIGHTS, TEXAS WEEK OF 1,460 Aa3/AA-/
(BELL COUNTY) 05/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 05/14
CITY OF LINCOLN, ALABAMA WEEK OF 1,210 /A-/
WATER & SEWER REVENUE WARRANTS 05/13
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 03/15
COMMUNITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 630 //
DISTRICT, TEXAS 05/13
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 513
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2024-2032
Day of Sale: 05/13
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