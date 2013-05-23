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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A/A
AUTHORITY 05/27
TRANSPORTATION REVENUE BONDS
SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 368,705 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/27
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/29
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 180,000 A2/A/
AIRPORT SYSTEM JUNIOR SUBORDINATE 05/27
LIEN REVENUE NOTES 2013C-1 AMT
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/30
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 155,000 Aaa/AAA/AAA
CLEAN WATER STATE REVOLVING FUND 05/27
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 05/30
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 117,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY 05/27
HOUSING BONDS, 2013 SERIES B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2016-2023 TERM: 2028, 2033, 2038, 2043, 2056
Day of Sale: 05/30
IOWA FINANCE AUTHORITY REVOLVING WEEK OF 111,035 Aaa/AAA/
FUND REVENUE 05/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/30
LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 107,205 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION PUBLIC 05/27
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 05/28/2013
Day of Sale: 05/29
STATE OF OREGON WEEK OF 106,785 Aa2/NR/NR
HOUSING AND COMMUNITY SERVICES 05/27
DEPARTMENT
MORTGAGE REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$13,405M 2013 SERIES A (NON-AMT)
$15,000M 2013 SERIES B (AMT)
$ 78,380M 2013 SERIES C (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COUNTY OF MONROE INDUSTRIAL WEEK OF 101,000 //
DEVELOPMENT AGENCY SCHOOL FACILITY 05/27
REVENUE-ROCHESTER SCHOOLS
MODERNIZATION PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION 05/27
2013A CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 85,800 Aa2/AA-/NR
CORPORATION 05/27
VASSAR COLLEGE REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RICHARDSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 73,960 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS 05/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/28
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 71,450 A2/A/NR
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY 05/27
SPEED REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 68,070 Aaa/AAA/AAA
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 05/27
REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 59,170 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY 05/27
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/30
TEHACHAPI VALLEY HEALTHCARE WEEK OF 50,000 /AA/
DISTRICT (KERN COUNTY,CALIFORNIA) 05/27
GENERAL OBLIGATION BONDS 2009
ELECTION SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/30
$10,760,000 DALLAS COUNTY, TEXAS WEEK OF 47,395 Aaa/AAA/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 05/27
2013
$36,635,000 DALLS COUNTY, TEXAS
LIMITED TAX NOTES SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 05/29
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 46,780 Aa2/NR/NR
AGENCY 05/27
HOUSE NEW YORK REVENUE BONDS
SERIES 2013 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NANTICOKE MEMORIAL HOSPITAL WEEK OF 46,080 //
DELAWARE HOSPITAL REVENUE BONDS 05/27
SERIES 2013
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2033
REMARK: BBB-/BB+
REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 44,730 Aa3/A/A+
PARTICIPATION SCHOOL BOARD OF 05/27
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA MASTER
LEASE PROGRAM SERIES 2013A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 05/30
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 42,000 Aa3/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/27
TAXABLE 2013B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
CARROLLTON-FARMERS BRANCH WEEK OF 40,895 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 05/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/30
HERNANDO COUNTY, FLORIDA WEEK OF 38,645 Aa3/A+/AA-
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING 05/27
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 05/30
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 38,000 Aaa/AAA/
TEXAS 05/27
HARRIS COUNTY, TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 05/31
WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC WEEK OF 32,270 Aa3/AA/
DEVELOPMENT AUTHORITY 05/27
HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/29
2004 CENTER GROVER SCHOOL BUILDING WEEK OF 31,160 /AA+/
CORPORATION 05/27
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2028
REMARK: NON-BANK QUALIFIED,
PROGRAM RATING, "A+" UNDERLYING
CARROLLTON-FARMERS BRANCH WEEK OF 29,750 Aa1/AA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 05/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 05/30
MAINE GOVERNMENTAL FACILITIES WEEK OF 28,520 Aa3/AA-/
AUTHORITY 05/27
LEASE RENTAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/29
BUCKS COUNTY PENNSYLVANIA WATER & WEEK OF 22,730 /AA/
SEWER AUTHORITY REVENUE BONDS 05/27
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 05/29
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 22,405 /AAA/
DISTRICT 05/27
TEXAS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2020
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: AA-
Day of Sale: 05/30
CANUTILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 21,950 //
DISTRICT 05/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 05/30
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 20,000 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION 2012 ELECTION 05/27
TAXABLE 2013B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,440 //AAA
DISTRICT 05/27
TEXAS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2020
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL FITCH: AA
Day of Sale: 05/30
FVSU WILDCAT DAILY 18,000 /A+/
GEORGIA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
OREGON FACILITIES AUTHORITY, OREGON WEEK OF 17,000 NR/BBB-/NR
HOUSING NORTHWEST PROJECT REFUNDING 05/27
REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 05/29
PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,030 /AA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 05/27
$10,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2013
$6,030M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 05/29
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 16,000 Aa3/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013A 05/27
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
WESTERVILLE, OHIO ELECTRIC REVENUE WEEK OF 12,700 Aa2//
BONDS 05/27
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2028
TOWN OF SANDWICH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 12,150 NR/AA/
REFUNDING TAXABLE 2013B 05/27
MASSACHUSETTS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 05/29
CITY OF FLORENCE WATER REVENUE WEEK OF 11,000 NR/A/NR
TAXABLE BONDS, COLORADO 05/27
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/29
CITY OF GOODYEAR, ARIZONA WEEK OF 10,685 //
COMMUNITY FACILITIES GENERAL 05/27
DISTRICT NO. 1, SERIES 2013
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
TOWNSHIP OF CHELTENHAM WEEK OF 10,600 Aa2//
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 05/27
BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2028
UPPER DUBLIN TOWNSHIP WEEK OF 9,995 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 05/27
$6,795M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2013
$3,200M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES B OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/30
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 9,425 //
AGENCY 05/27
ASSUMPTION COLLEGE ISSUE,
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 05/29
BORGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,594 /AAA/
TEXAS 05/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 05/29
LAKELAND JOINT SCHOOL DISTRICT 272 WEEK OF 8,525 //
IDAHO, GENERAL OBLIGATION REFUNDING 05/27
BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 05/30
MISSOURI STATE HEALTH & EDUCATION WEEK OF 8,475 Baa2//
FACILITIES AUTHORITY 05/27
EDUCATIONAL FACILITY IMPROVEMENT
REVENUE (MARYVILLE UNIVERSITY OF
ST. LOUIS PROJECT), SERIES 2013B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/29
MONAHANS-WICKETT-PYOTE WEEK OF 7,838 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 05/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: AA
Day of Sale: 05/29
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,060 /AAA/
TEXAS 05/27
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: A+
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/29
HARBOR CREEK PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 6,800 Aa//
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 05/27
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
SOUTH TEXAS COLLEGE DISTRICT WEEK OF 6,700 Aa2/AA-/
(HIDALGO AND STARR COUNTIES) 05/27
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/29
ST. JOHNS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,145 /AA-/
TAXABLE 2013 REFUNDING BONDS, 05/27
CLINTON & GRATIOT COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 05/30
KANSAS PUBLIC WHOLESALE WATER WEEK OF 5,010 NR/NR/
SUPPLY DISTRICT NO. 12 05/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/30
TOWN OF JOHNSTON RHODE ISLAND WEEK OF 5,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 2013 05/27
SERIES A BANK QUALIFIED.
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 05/29
MONROEVILLE LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,915 /AA/
OHIO 05/27
GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX)
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, SERIES OF
2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2046
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 05/30
JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 4,260 //
DISTRICT,NEW YORK 05/27
REFUNDING BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014
Day of Sale: 05/29
GERVAIS SCHOOL DISTRICT #1, OREGON WEEK OF 3,475 //
FULL FAITH AND CREDIT OBLIGATION 05/27
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 05/29
PRINCETON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,255 /AA-/
BOARD OF EDUCATION 05/27
HAMILTON, BUTLER AND WARREN
COUNTIES, OHIO
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/30
TOWN OF SANDWICH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,860 NR/AA/
REFUNDING 2013A, MASSACHUSETTS 05/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 05/29
PLATTE CITY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,790 NR/AA-/
REFUNDING 2013, MISSOURI 05/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 05/28
CITY OF RIFLE, COLORADO WEEK OF 1,640 /AA-/
SALES AND USE TAX REVENUE REFUNDING 05/27
BONDS, SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
TOWN OF PRINCETOWN,NEW YORK WEEK OF 1,575 NR//
******BANK QUALIFIED******-REF 05/27
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2041
Day of Sale: 05/30
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Expected volume excluding daily issues: 3,044,432 (in 000's)