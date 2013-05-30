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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 1,115,260 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/03
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/03/2013
Day of Sale: 06/04
COUNTY OF LOS ANGELES WEEK OF 1,000,000 MIG
1/SP-1+/F-1+
2013-2014 TAX AND REVENUE 06/03
ANTICIPATION NOTES
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/04
CITY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA WEEK OF 284,535 Aa2/AA+/AA+
WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS 06/03
SERIES 2013A & 2013B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/04
PORTSMOUTH GENERAL OBLIGATION WEEK OF 260,000 Aa2/AA/AA
PUBLIC IMPROVEMENT & REFUNDING 06/03
VIRGINIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: $210MM TAXABLE 14-35
$ 56MM TAX EXEMPT 14-37
Day of Sale: 06/05
COUNTY OF RIVERSIDE TAX AND REVENUE WEEK OF 250,000 /SP-1+/F1+
ANTICIPATION, CALIFORNIA 06/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 3/14, 6/14
Day of Sale: 06/05
INDIANA BOND BANK WEEK OF 248,000 /AA+/
TAXABLE SCHOOL SEVERANCE FUNDING 06/03
REFUNDING BONDS, SERIES 2013 A
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 06/04
TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST WEEK OF 215,000 NR/NR/NR
AMERICAN, OKLAHOMA 06/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/05
KENTUCKY STATE PROPERTY & BUILDINGS WEEK OF 158,000 Aa3/A+/
COMMISSION PROJECT 06/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
REMARK: ROP: 6/4
Day of Sale: 06/05
COUNTY OF SAN BERNARDINO, WEEK OF 150,000 MIG 1/SP-1+/
CALIFORNIA 06/03
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 06/04
SANTA MONICA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 126,530 Aa2/AA/
DISTRICT LOS ANGELES COUNTY, 06/03
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS 2002 ELECTION
2013 SERIES A, 2004 ELECTION 2013
SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/05
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE DAILY 117,000 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS, 2013 SERIES B
NON AMT
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
COUNTY OF SAN DIEGO AND SAN DIEGO WEEK OF 115,000 /SP-1+/
COUNTY SCHOOL DISTRICTS TAX AND 06/03
REVENUE ANTICIPATION PROGRAM
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 1/14, 4/14, 6/14
Day of Sale: 06/04
LOS ANGELES COUNTY SANITATION WEEK OF 110,000 Aa1/AA+/
DISTRICTS 06/03
CAPITAL PROJECTS REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/06
THE METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 85,000 Aa2/AA/NR
HARTFORD COUNTY, CONNECTICUT 06/03
CLEAN WATER PROJECT REVENUE BONDS,
2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ARIZONA BOARD OF REGENTS DAILY 71,450 A2/A/NR
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
SPEED REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA WEEK OF 71,115 Aa/AA/
LINCOLN ELECTRIC SYSTEM REVENUE 06/03
AND REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/05
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 65,000 A3/BBB+/
AUTHORITY 06/03
VARIABLE RATE HOSPITAL REVENUE
BONDS-SAINT LUKES HOSPITAL PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/05
PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 62,500 //
MICHIGAN 06/03
SCHOOL BUILDING & SITE COUNTIES OF
WAYNE & WASHTENAW, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED; TBC
Day of Sale: 06/04
CITY OF TEMPE ARIZONA WEEK OF 60,095 Aa1/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/03
SERIES 2013A GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/04
COLLIN COUNTY UNLIMITED TAX ROAD WEEK OF 56,000 Aaa/AAA/
AND REFUNDING SERIES A&B 06/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 40MM: TAX EXEMPT 14-33
16MM: TAXABLE 16-25
Day of Sale: 06/04
ST. LUCIE COUNTY FLORIDA WEEK OF 54,055 A2/A/
SALES TAX REFUNDING REVENUE BONDS 06/03
SERIES 2013A & 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/06
ASSOCIATION OF BAY AREA GOVERNMENT WEEK OF 47,000 /A/
FINANCE AUTHORITY O'CONNOR WOODS 06/03
CALIFORNIA MORTGAGE
MGR: Cain Brothers, New York
INSURANCE: INSURED
REMARK: SERIES TO 2023, 33, 43
JEA (JACKSONVILLE ELECTRIC WEEK OF 43,270 Aa3/AA-/AA
AUTHORITY), FLORIDA 06/03
TAXABLE DISTRICT ENERGY SYSTEM
REFUNDING REVENUE BONDS,
2013 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2027 TERM: 2030, 2034
Day of Sale: 06/05
BROWNVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 41,670 //
DISTRICT, TEXAS 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING
*************TAXABLE***************
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2026
REMARK: AA3/NR/AA- (UNDERLYING)
Day of Sale: 06/04
SAN LUIS & DELTA MENDOLA WATER WEEK OF 40,000 /AA-/A+
AUTHORITY REFUNDING REVENUE DHCCP 06/03
DEVELOPMENT PROJECT, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 06/04
HERNANDO COUNTY, FLORIDA WEEK OF 38,645 Aa3/A+/AA-
WATER AND SEWER REVENUE REFUNDING 06/03
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2031 TERM: 2035
Day of Sale: 06/06
PASCO COUNTY, FLORIDA WEEK OF 37,305 Aa3/AA/
HALF-CENT SALES TAX REFUNDING AND 06/03
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 06/04/2013
Day of Sale: 06/05
LAKESHORE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 36,760 /AA-/
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS, 06/03
SERRIEN COUNTY
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 06/06
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 35,110 Aa2/NR/AA+
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 06/03
BONDS, 2013 SERIES TWO
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
EANES INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 34,860 /AAA/AAA
TEXAS 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/06
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 34,295 //
BULDING CORPORATION PUBLIC SCHOOLS 06/03
REVENUE BOND FINANCING PROGRAM
REVENUE BONDS
SERIES 2013 C CITY OF NEWPORT ISSUE
$30,000,000
SERIES 2013 D CITY OF WARWICK ISSUE
$4,295,000
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/05
CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 32,085 A3/A-/
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 06/03
LAMBERT ST. LOUIS INTERNATIONAL
AIRPORT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 06/05
DELAWARE COUNTY REGIONAL WATER WEEK OF 32,000 Aa3//
QUALITY CONTROL AUTHORITY SEWER 06/03
REVENUE PENNSYLVANIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2022-2033
Day of Sale: 06/06
CITY OF TACOMA ELECTRIC SYSTEM WEEK OF 30,000 Aa3/AA/AA-
REVENUE & REFUNDING WASHINGTON 06/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/05
CITY OF SAN JOSE FINANCING WEEK OF 28,700 Aa3/AA/AA
AUTHORITY 06/03
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/05
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 26,670 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/03
FEDERALLY TAXABLE/STATE OF
ARIZONA TAX-EXEMPT SERIES 2013-B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SWEETWATER COUNTY HOSPITAL, WYOMING WEEK OF 26,655 /BBB/
REVENUE REFUNDING 06/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2023-2025 TERM: 2030, 2037
Day of Sale: 06/03
SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA WEEK OF 26,335 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/03
GENERAL OBLIGATION BAN
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/04
SWITZERLAND OF OHIO LOCAL SCHOOL WEEK OF 24,420 //
DISTRICT SCHOOL IMPROVEMENT 06/03
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
Day of Sale: 06/05
CITY OF TUCSON, ARIZONA WEEK OF 23,800 Aa2/AA/AA
WATER SYSTEM REVENUE SERIES 2013A 06/03
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/06
CIRCLEVILLE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,785 //
OHIO 06/03
PICKAWAY COUNTY, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/05
THE COLBERT COUNTY-NORTHWEST WEEK OF 23,230 //
ALABAMA HEALTH CARE AUTHORITY 06/03
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
BONDS-HELEN KELLER HOSPITAL
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/04
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL DAILY 22,405 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2018-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: AA-
UL FITCH: AA-
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 21,135 Aa1/AA+/AA+
STARBRIGHT INDUSTRIAL DEVELOPMENT 06/03
CORPORATION
CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
TAXABLE SERIES 2013
MGR: Loop Capital Markets, New York
DISTRICT ENERGY CORPORATION, WEEK OF 19,265 /AA+/AA+
NEBRASKA 06/03
FACILITY REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,562 //
DISTRICT 06/03
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/04
MELISSA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,500 Aaa//
TEXAS 06/03
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2036-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL MOODY'S: A1
Day of Sale: 06/05
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 17,645 Baa2/BBB+/
DEVELOPMENT CORPORATION 06/03
NAZARETH COLLEGE OF ROCHESTER
PROJECT (TAXABLE & TAX-EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/04
VANTAGE CAREER CENTER SCHOOL WEEK OF 16,455 //
IMPROVEMENT T/E REFUNDING BONDS 06/03
SERIES 2013
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
Day of Sale: 06/06
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 15,560 /AA/
COMMISSION, TAXABLE MULTIFAMILY 06/03
HOUSING REFUNDING BONDS,
2013 SERIES 2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (FHA INSURED)
Day of Sale: 06/05
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 15,075 NR/NR/
COMMISSION 06/03
NONPROFIT HOUSING REVENUE &
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/05
REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 15,000 /AA/
OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 06/03
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS SERIES 2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2021-2032
Day of Sale: 06/04
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 14,850 /BBB-/
CORPORATION 06/03
SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING
REVENUE BONDS
(FROSTBURG STATE UNIVERSITY
PROJECT), SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/06
AZLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,430 //AAA
TEXAS 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2022
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL FITCH: AA-
Day of Sale: 06/03
CITY OF SARTELL, MINNESOTA WEEK OF 13,330 NR/NR/
HEALTH CARE AND HOUSING FACILITIES 06/03
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/04
BELLEFONTAINE CITY SCHOOL WEEK OF 11,494 //
DISTRICT, OHIO 06/03
LOGAN COUNTY, REFUNDING BONDS
$9,740M - SERIES A
$1,745M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: AA2//(OH SCHOOL DISTRICT
CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 06/04
EAST VALLEY WATER DISTRICT WATER WEEK OF 11,000 /AA-/AA-
DISTRICT FINANCING AUTHORTY 06/03
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/05
BLOOM-CARROLL LOCAL SCHOOL WEEK OF 10,764 /AA-/
DISTRICT, OHIO 06/03
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
$1,040M - TAXABLE
$9,724M - TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/03
HANOVER BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/03
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2038
OWEN J. ROBERTS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
CAMPBELL COUNTY JOINT POWERS BOARD WEEK OF 9,695 NR/AA-/NR
LEASE REVENUE REFUNDING, WYOMING 06/03
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/03
CAMPBELL COUNTY, WYOMING WEEK OF 9,695 NR/AA/NR
JOINT POWERS BOARD LEASE REVENUE 06/03
REFUNDING
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/03
PASCO COUNTY, FLORIDA WEEK OF 9,555 A1/AA/
GUARANTEED ENTITLEMENT REFUNDING 06/03
REVENUE BONDS, SERIES 2013 A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/04
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,380 /NR/
NO. 290 FRANKLIN COUNTY (OTTAWA) 06/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/06
PLACER COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 8,360 Aa2/AA+/
WATER AGENCY 06/03
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/06
MANSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,205 //
REFUNDING BONDS 06/03
SERIES 2013
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
Day of Sale: 06/04
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,015 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #21 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating BBB
SENNA HILLS, TEXAS WEEK OF 8,000 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Underlying Rating BBB+
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 7,800 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Underlying rating A1
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,060 /AAA/
TEXAS 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: A+
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 06/10
LOCAL BUILDING AUTHORITY OF WEEK OF 7,000 //
SALT LAKE CITY, UTAH 06/03
LEASE REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 06/04
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 6,780 /A/
PULASKI COUNTY, VIRGINIA 06/03
TAXABLE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/05
EAST CENTRAL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,715 /AAA/
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 06/03
BONDS, TAXABLE SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/06
EGG HARBOR CITY, NEW JERSEY WEEK OF 5,500 NR/A/
BANK QUALIFIED, REFUNDING 06/03
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 06/05
BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 5,235 //
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 25 06/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/05
STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,915 /A/
MONROE COUNTY, PENNSYLVANIA 06/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2034
Day of Sale: 06/04
JEANETTE, PENNSYLVANIA MUNICIPAL WEEK OF 4,100 Aa/A/
AUTHORITY 06/03
SEWER REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
EATON COMMUNITY CITY SCHOOL WEEK OF 3,770 //
DISTRICT, OHIO 06/03
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 06/05
SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA WEEK OF 3,667 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 06/03
GENERAL OBLIGATION BAN
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/04
NEW HARTFORD COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 3,610 //
DISTRICT, NEW YORK BANK QUALIFIED 06/03
REFUNDING
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 06/06
METHACTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,410 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 06/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 06/05
COLLIN COUNTY, TEXAS WEEK OF 2,200 Aaa/AAA/
LIMITED TAX PERMANENT IMPROVEMENT 06/03
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 06/03
OWENSVILLE, MISSOURI WEEK OF 1,650 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/03
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2030
Day of Sale: 06/03
KANSAS RILEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 690 NR//
DISTRICT NO. 384 06/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/07
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Expected volume excluding daily issues: 5,567,757 (in 000's)