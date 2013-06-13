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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 763,670 A1/AA-/AA-
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 06/17
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 400,000 //
FINANCE AUTHORITY 06/17
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: rop: 06/17/2013
Day of Sale: 06/18
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL WEEK OF 366,990 A2/A+/A
ARIPORT ("DFW AIRPORT") JOINT 06/17
REVENUE IMPROVEMENT BONDS SERIES
2013C (AMT)
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/20
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 350,000 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 06/17
BONDS SERIES 2013D
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 6/19/2013
Day of Sale: 06/20
MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCE WEEK OF 279,065 /AA/A
AUTHORITY 06/17
EDUCATION LOAN REVENUE BONDS,
ISSUE K, SERIES 2013 (AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF HOPE WEEK OF 250,000 A1/A+/AA-
DIRECT OBLIGATION NOTES 06/17
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 220,000 B2/B/
AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE 06/17
CONTINENTAL AIRLINES
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2030, 2033
Day of Sale: 06/18
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 218,230 Aa2/AA/NR
CORPORATION 06/17
CONSISTING OF:
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
$207,705M 2013 SERIES B-1
(FIXED RATE) (NON-AMT)
$ 10,525M 2012 SERIES M-3
(FIXED RATE) (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 116,980 //
ARIZONA STATE UNIVERSITY 06/17
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
CONSISTING OF:
$103,455M* SERIES 2013A (TAX-EXEMPT
$ 13,525M SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: CONFIRMED RATINGS: A1/AA- (M/S)
MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 101,210 Aa2/AA/AA+
TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION 06/17
REFUNDING BONDS SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/20
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 100,000 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 06/17
2013 SERIES C
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM) (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/19
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 100,000 Aa2//AA-
DISTRICT, TEXAS 06/17
(EL PASO COUNTY, TEXAS
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/19
THE ADMINISTRATORS OF TULANE WEEK OF 99,160 A2/A/
EDUCATIONAL FUND, LOUISIANNA 06/17
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
***********TAXABLE***************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2037, 2048
Day of Sale: 06/19
TERREBONNE LEVEE AND CONSERVATION WEEK OF 90,870 /A+/A
DISTRICT, LOUISIANNA 06/17
PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 06/18
CITY OF RENO, NEVADA WEEK OF 68,795 A1/A-/NR
CONSISTING OF: 06/17
$34,140M GENERAL OBLIGATION
(LIMITED TAX) CAPITAL IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
$32,435M GENERAL OBLIGATION
(LIMITED TAX) MEDIUM-TERM VARIOUS
PURPOSE BONDS, SERIES 2013B
$2,220M GENERAL OBLIGATION
(LIMITED TAX) BUILDING REFUNDING
BONDS, SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 68,705 //
UNLIMITED TAX REFUNDING TEXAS 06/17
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/17
THE CITY OF CLARKSVILLE, TENNESSEE WEEK OF 66,185 //
WATER, SEWER AND GAS REVENUE 06/17
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
CONSISTING OF:
$44,790M WATER, SEWER AND GAS
SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
$21,395M WATER, SEWER AND GAS
SUBORDINATE LIEN REVENUE REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: RATINGS:
SENIOR LIEN - AA3/AA- MOODY'S/FITCH
SUBORD LIEN - A1/A+ - MOODY/S/FITCH
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 65,000 //
AUTHORITY 06/17
SAINT LUKE'S HOSPITAL PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18
TANGIPAHOA PARISH HOSPITAL SERVICE WEEK OF 65,000 /BBB/
DISTRICT NO. 1, LOUISIANNA 06/17
NORTH OAKS HEALTH SYSTEM
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 06/18
CITY OF ST. LOUIS TRANSPORTATION WEEK OF 65,000 /SP-1+/
MISSOURI 06/17
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 5/30/2014
Day of Sale: 06/19
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 64,104 Aaa//AAA
TEXAS 06/17
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
************TAXABLE****************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/20
NEW YORK HOUSING AFFORDABLE HOUSING WEEK OF 61,600 Aa2//
06/17 EXP/ /
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 06/18
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 56,125 NR/BB/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 06/17
PHILADELPHIA PHIA PERFORMING ARTS
CHARTER SCHOOL
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/20
COUNTY OF NEW HANOVER, WEEK OF 55,230 A1/A+/NR
NORTH CAROLINA 06/17
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
(NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL
CENTER), SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/20
MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 55,000 Aa1/AA+/
MORTGAGE PURCHASE BONDS 06/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/19
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 02 WEEK OF 54,805 //
ELECTION GENERAL OBLIGATION 2013C 06/17
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 45,505 /A-/A-
AGENCY 06/17
CAPE COD HEALTHCARE OBLIGATED
GROUP ISSUE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/20
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 45,000 NR/BBB-/BBB-
FINANCING AUTHORITY 06/17
PALISADES MEDICAL CENTER OBLIGATED
GROUP ISSUE SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK CITY HOUSING WEEK OF 45,000 Aa2/AA/
DEVELOPMENT CORPORATION 06/17
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES D-1 (FIXED RATE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HAZELWOOD SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 44,933 /AA+/
MISSOURI 06/17
LOUIS COUNTY BONDS
CONSISTING OF:
$39,998M - SERIES A
$ 4,935M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18
SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 40,000 /A+/
DISTRICT (COUNTY OF SACRAMENTO, 06/17
STATE OF CALIFORNIA) GENERAL
OBLIGATION BONDS (MEASURE Q AND R)
ELECTION OF 2012, SERIES 2013 B
TAXABLE QUQALIFIED SCHOOL
CONSTRUCTION BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/20
MISSISSIPPI HOUSING CORPORATION WEEK OF 38,070 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 06/17
REFUNDING BONDS
***********TAXABLE**************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2032
Day of Sale: 06/20
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 34,415 NR/BB+/NR
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS 06/17
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/19
UNIVERSITY OF TOLEDO, OHIO WEEK OF 33,900 /A+/
REVENUE BONDS 06/17
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
ISLE OF WIGHT COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 33,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/19
COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 31,609 Aaa/AA+/NR
AUTHORITY FEDERALLY TAXABLE 06/17
FEDERALLY INSURED MULTI-FAMILY
HOUSING LOAN PROGRAM PASS-THROUGH
REVENUE BONDS, SERIES 2013-I
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: DUE: 2044
SACRAMENTO, CALIFORNIA WEEK OF 30,000 /AA-/AA
WASTEWATER REVENUE BONDS 06/17
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/19
PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 30,000 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OGLIGATION 06/17
REFUNDING 2013, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
SCARAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 30,000 /A+/
DISTRICT COUNTY OF SACRAMENTO 06/17
STATE OF CALIFORNIA GENERAL
OBLIGATION BONDS MEASURE Q AND R
ELECTION OF 2012, 2013 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/20
ROSEDALE RIO BRAVO CERTIFICATES OF WEEK OF 30,000 /A/
PARTICIPATION CALIFORNIA 06/17
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: SERIALS/TERMS
Day of Sale: 06/19
TOHOPEKALIGA WATER AUTHORITY, DAILY 29,000 /AA+/AA+
FLORIDA UTILITY SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 26,275 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 06/17
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,255 //
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 06/17
BONDS SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
THE OKLAHOMA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 23,985 NR/NR/
AUTHORITY CONTINUING CARE 06/17
RETIREMENT COMMUNITY REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,825 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 06/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/19
KANSAS CITY POWER & LIGHT CO WEEK OF 23,400 Baa2/BBB/
FIXED RATE REMARKETING - PUT BOND 06/17
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
REMARK: Subject to AMT
Day of Sale: 06/20
CITY OF TUCSON, ARIZONA DAILY 23,220 A1/AA+/AA
SENIOR LIEN STREET AND HIGHWAY USER
REVENUE REFUNDING BONDS
FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
TAX-EXEMPT, SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL DAILY 22,405 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2018-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL S&P: AA-
UL FITCH: AA-
ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 21,095 Aa2//
CORPORATION REVENUE BONDS 06/17
SERIES J2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2043
DEVELOPMENT AUTHORITY OF MONROE WEEK OF 21,000 A3/A/A
COUNTY (GEORGIA) 06/17
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
(GULF POWER COMPANY PLANT SCHERER
PROJECT) FIRST SERIES 2010
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/18
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
ADAMS COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 16,945 A2/A/
AUTHORITY 06/17
GETTYSBURG COLLEGE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/19
TULOSO-MIDWAY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 16,000 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/17
BUILDING BONDS SERIES 2013 TEXAS
MGR: Frost Bank, San Antonio
CHERRY HILL TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 15,900 Aa3//
BOARD OF EDUCATION 06/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
***********TAXABLE***************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2019
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2
Day of Sale: 06/19
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR WEEK OF 15,805 NR/BB+/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT TACONY 06/17
ACADEMY CHARTER SCHOOL
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/18
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITY WEEK OF 15,500 NR/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/17
STATEWIDE COMMUNITY INFRASTRUCTURE
PROGRAM REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/18
FULLERTON SCHOOL DISTRICT SPECIAL WEEK OF 14,370 //
TAX REVENUE REFUNDING 2013A 06/17
CALIFORNIA SENIOR
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
NORTH JERSEY WATER SUPPLY WEEK OF 14,000 //
COMMISSION WANAQUE SOUTH PROJECT 06/17
REVENUE REFUNDING BONDS SER 2013A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
CLIFTON PARK WATER AUTHORITY WEEK OF 13,740 /A+/
NEW YORK, WATER SYSTEM REVENUE 06/17
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/18
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 12,590 //
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS 06/17
SERIES 2013 (ESTANCIA HILL COUNTRY
PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT
IMPROVEMENT AREA #1)
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 06/19
LAUDERHILL, FLORIDA CAPITAL WEEK OF 10,945 A1/A/
IMPRIOVEMENT REVENUE BONDS 06/17
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 06/18
UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY WEEK OF 10,750 A2/AA-/
TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE 06/17
TAX REVENUE BONDS SERIES 2013
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 06/18
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS PROJECT WEEK OF 10,500 /A-/
INDIANA 06/17
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2028 TERM: 2034
Day of Sale: 06/19
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 10,480 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 06/17
TAX EXEMPT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
MIDDLE BUCKS VO-TECH REVENUE, WEEK OF 10,000 Aa3//
PENNSYLVANIA 06/17
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2029
Day of Sale: 06/17
CITY OF BAINBRIDGE PUBLIC WEEK OF 9,340 A1//
FACILITIES AUTHORITY, GEORGIA 06/17
REVENUE BONDS (CITY OF BAINBRIDGE
PROJECT)
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 06/18
WESTERVILLE, OHIO WEEK OF 7,700 Aaa/AAA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/17
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2031
MADISON, BOND & MONTGOMERY WEEK OF 7,480 /A/
COUNTIES, ILLINOIS 06/17
(HIGHLAND) COMMUNITY UNIFIED
SCHOOL DISTRICT NO. 5
CONSISTING OF:
$2,000M - SERIES A - TAXABLE
$5,480M - SERIES B - REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17
COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL WEEK OF 7,355 NR/A+/NR
FACILITIES AUTHORITY 06/17
UNIVERSITY CORP FOR ATMOSPHERIC
RESEARCH
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/19
TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,900 /AA/
PENNSYLVANIA 06/17
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2020
RICHMOND TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,635 /AA/
REFUNDING BONDS SERIES 2013 06/17
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 06/17
BOND COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 5,650 /A+/
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #2, 06/17
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18
KANSAS CITY KANSAS COMMUNITY WEEK OF 5,000 //
COLLEGE CERTIFICATES OF 06/17
PARTICIPATION 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/17
KEARNEY CERTIFICATES OF WEEK OF 4,835 //
PARTICIPATION, MISSOURI 2013 06/17
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 06/18
NEW BRAUNFELS CITY, TEXAS WEEK OF 3,860 //
GENERAL OB LIGATION REFUNDING BONDS 06/17
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 06/20
WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,600 Baa2//
NO. RE-3 06/17
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 06/20
ASHLAND COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,100 //
OHIO 06/17
ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/18
EASTTOWN, PENNSYLVANIA WEEK OF 2,300 /AA-/
MUNICIPAL AUTHORITY GUARANTEED 06/17
SEWER REVENUE BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 06/19
RICHMOND, TEXAS COMBINATION TAX WEEK OF 2,230 /AA/
AND REVENUE CERTIFICATES OF 06/17
OBLIGATION SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 06/17
IOWA WELLSBURG GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,465 //
CORPORATE PURPOSE AND REFUNDING 06/17
2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
FULLERTON SCHOOL DISTRICT SPECIAL WEEK OF 1,080 //
TAX REVENUE REFUNDING 2013B 06/17
JUNIOR, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/20
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Expected volume excluding daily issues: 5,143,046 (in 000's)