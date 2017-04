*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jun. 24] *2.50 Baraboo SD, WI, GO 10:30 AM Aaa AAA AAA 8.73 King County, WA, GO 12:30 PM *5.09 Hartland Vlg, WI, GO 11:00 AM A+ *9.98 Menomonie Area SD, WI, GO 11:00 AM AA- *3.60 Nederland, TX, GO 11:00 AM *2.56 Nederland, TX, GO 11:00 AM A *5.95 Covington, TN, GO 11:00 AM MIG1 4.50 Holyoke, MA 11:00 AM MIG1 2.01 Holyoke, MA 11:00 AM AA- 16.68 South St Paul Spec SD #6, MN, GO 12:00 PM A *1.87 Tracy, MN, GO 12:00 PM *2.20 Kingfisher Co ISD #16, OK, GO 12:45 PM A *2.07 Menahga, MN, GO 01:00 PM *4.10 Carter Co ISD #19, OK, GO 01:45 PM [Jun. 25] MIG1 25.00 Berkeley, CA 11:30 AM MIG1 67.00 Salt Lake County, UT 11:30 AM 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM 33.00 New Caney ISD, TX, GO 11:00 AM *10.00 Rothsay ISD #850, MN, GO 11:00 AM 22.13 Schenectady CSD, NY 10:00 AM A+ *2.91 Spring City (Town), TN, GO 10:15 AM SP-1+ 20.69 Albany, NY 10:30 AM AA- 9.89 Albany, NY, GO 10:30 AM 8.00 Beverly, MA 11:00 AM *1.18 Chittenango Ctrl SD, NY 11:00 AM BBB *3.05 Galveston Co MUD #39, TX, GO 12:00 PM *6.10 Genesee Vly Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.45 Montgomery Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *1.79 Monticello, IN, RE 11:00 AM *3.17 Plymouth, WI, RE 12:00 PM AA- *2.62 Springfield Twp, NJ, GO 11:00 AM 18.00 Wachusett Reg SD, MA 11:00 AM 12.32 Waverly Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.00 Wells (Town), ME, GO 11:00 AM A+ *5.20 Westworth Vlg, TX, GO 12:00 PM 18.96 Hudson County, NJ, GO 11:15 AM AA- *2.83 Springfield Twp, NJ, GO 11:15 AM *9.61 Brocton Ctrl SD, NY 11:30 AM *7.26 Holley Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM *7.98 Lakewood Twp, NJ 11:30 AM *1.11 North Bergen Twp, NJ 11:30 AM *1.80 New England Pub SD #9, ND, GO 01:00 PM [Jun. 26] SP-1+ 30.00 Torrance, CA 11:30 AM 22.73 Colorado Bd for Comm Coll, CO, RE 12:00 PM *1.37 Miami County, KS, GO 11:00 AM A2 13.81 Uvalde Cons ISD, TX, GO 11:00 AM AAA AAA 157.36 Georgia, GA, GO 10:30 AM 20.31 Newburgh CSD, NY 10:30 AM AA 13.04 Cape May, NJ, GO 10:45 AM A+ 1.10 Big Lake, MN, GO 12:00 PM A *1.59 Big Lake Econ Dev Auth, MN, RE 12:00 PM 14.43 Canton Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa3 AA- 54.63 Fayette Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM AAA AAA 427.39 Georgia, GA, GO 11:00 AM *6.37 Hamburg (Town), NY 11:00 AM *3.07 Haworth Borough, NJ 11:00 AM *1.30 Nahant (Town), MA 11:00 AM *2.72 Nahant (Town), MA 11:00 AM 8.00 Niagara Wheatfield Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa1 *4.17 Tompkins County, NY, GO 11:00 AM *6.00 Tompkins County, NY 11:00 AM *2.35 Wanatah (Town), IN, RE 11:00 AM 6.28 Wappingers Ctrl SD, NY 11:00 AM 6.00 Wappingers Ctrl SD, NY 11:00 AM *8.50 Dover Twp Swr Auth, PA, RE 11:15 AM 1.39 Clarence Ctrl SD, NY 11:30 AM 12.50 Clarence Ctrl SD, NY 11:30 AM Aa3 AA- 35.53 Fayette Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM AAA AAA 163.22 Georgia, GA, GO 11:30 AM 16.28 Lansingburgh Ctrl SD, NY 11:30 AM 11.00 Willingboro Twp BOE, NJ 11:30 AM AAA AAA 94.35 Georgia, GA, GO 12:00 PM *4.72 Camden-Fairview SD #16, AR, GO 02:00 PM AA 12.63 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM A2 AA 18.45 Pennsylvania Hgr Educ Facs, PA, RE 01:00 PM [Jun. 27] A+ *3.00 Taylor, TX, GO 10:30 AM *3.80 Jacinto City, TX, GO 11:00 AM *8.29 Mansfield SD #76, AR, GO 11:00 AM 18.00 Soquel Creek Wtr Dt, CA, RE 01:00 PM AA+ *4.95 Verndale ISD #818, MN, GO 11:00 AM *1.40 Williamson Co MUD #15, TX, GO 11:00 AM 19.00 Erie CSD, PA 10:30 AM 62.77 Grapevine, TX, GO 11:30 AM 2.61 W Genesee Ctrl SD, NY 10:30 AM Aa3 *2.95 Anderson Co SD #4, SC, GO 11:00 AM *1.95 Avon Lake, OH 11:00 AM *6.31 Burlington, WI, GO 12:00 PM 23.00 Dracut (Town), MA, GO 11:00 AM 9.70 Dracut (Town), MA, GO 11:00 AM 3.97 Grapevine, TX, GO 12:00 PM *2.33 Katonah-Lewisboro UFSD, NY 11:00 AM AA- 3.17 Kentucky Assn of Cos Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *2.97 Mendham Twp, NJ 11:00 AM *1.39 Montgomery Co MUD #98, TX, GO 12:00 PM *1.68 Mount Vernon, NY, GO 11:00 AM 3.00 Mount Vernon, NY, GO 11:00 AM *7.81 Penn-Harris-Madison Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *1.54 Pompton Lakes Borough, NJ 11:00 AM *2.50 Pompton Lakes Borough, NJ 11:00 AM *3.19 Rochester, IN, RE 11:00 AM 116.38 S Carolina Assoc of Govt Org, SC 11:00 AM 19.83 Sabine ISD, TX, GO 12:00 PM *5.50 Salem (Town), CT 11:00 AM 2.33 Shrewsbury (Town), MA 11:00 AM AA *9.98 Verona Twp, NJ, GO 11:15 AM *1.60 Dryden Ctrl SD, NY 11:30 AM *1.44 Pequannock Twp BOE, NJ 11:30 AM 3.87 Seaford UFSD, NY 11:30 AM 7.50 Seaford UFSD, NY 11:30 AM AA- 1.80 Rock Hill, SC, GO 12:00 PM AA- 3.77 Rock Hill, SC, GO 12:00 PM [Jul. 01] *1.95 Willmar, MN, GO 11:00 AM 14.40 Oklahoma Co ISD #12, OK, GO 03:00 PM [Jul. 02] *6.89 Ozaukee County, WI, GO 10:30 AM *4.38 Allamuchy Twp, NJ 11:00 AM BBB- *2.18 Galveston Co MUD #46, TX, GO 12:00 PM 1.50 Wall Twp, NJ 11:00 AM *3.97 Montgomery Co MUD #94, TX, GO 01:00 PM *1.20 Universal City, TX, GO 03:00 PM [Jul. 09] 2.00 Clay County, MN, GO 10:30 AM 22.94 Fremont, CA, GO 12:30 PM *3.65 Marshall, MN, GO 11:00 AM Baa2 *1.05 Coralville, IA, RE 12:00 PM 3.16 Northfield, MN, GO 12:00 PM 8.98 Northfield, MN, GO 12:00 PM Baa2 *1.40 Coralville, IA, GO 02:00 PM [Jul. 10] 5.00 St Martin Par SD, LA, GO 06:00 PM [Jul. 11] 44.35 Mahtomedi ISD #832, MN, GO 11:30 AM [Jul. 15] *3.46 Chaska, MN, GO 11:30 AM *4.80 Lakeville, MN, GO 11:30 AM A+ 18.16 Buffalo, MN, GO 12:00 PM *5.42 Redwood County, MN, GO 02:00 PM [Jul. 16] *5.75 De Pere, WI, GO 10:30 AM 2.61 De Pere, WI, GO 10:30 AM *6.00 Fort Madison, IA, GO 11:00 AM *3.19 Crystal, MN, GO 11:30 AM 7.90 Lenexa, KS, GO 12:00 PM 4.02 Lenexa, KS, GO 12:00 PM [Jul. 22] *6.08 Polk County, MN, GO 02:00 PM [Jul. 31] 55.73 Washington, WA, GO 12:00 AM 425.03 Washington, WA, GO 12:00 AM 239.67 Washington, WA, GO 12:00 AM