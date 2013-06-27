IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
THE BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY DAILY 376,030 Aa3/AA+/
OF THE MISSOURI-ILLINOIS
METROPOLITAN DISTRICT
COMBINED LIEN MASS TRANSIT SALES
TAX APPROPRIATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, New York
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 332,735 A2/A/A
AUTHORITY 07/01
TRANSPORTATION REVENUE BONDS
SERIES 2013D
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 07/01/2013
Day of Sale: 07/02
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE DAILY 129,070 /AA+/NR
AGENCY
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
SERIES 116
AA2
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
MT. SAN ANTONIO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 120,500 Aa2/AA/
DISTRICT 07/01
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$72,000M SERIES A (FEDERALLY
TAX-EXEMPT)
$48,500M SERIES B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/02
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 111,880 Aaa/AAA/
STATE OF OHIO 07/01
WATER DEVELOPMENT REVENUE BONDS
FRESH WATER SERIES 2013A
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: ROP: 07/01/2013
Day of Sale: 07/02
GOOSE CREEK CISD WEEK OF 100,000 Aa2/AA/
UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE BONDS 07/01
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/01
CITY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA DAILY 93,550 /AA-/AA-
CONSISTING OF:
$ 93,550M REFUNDING ELECTRIC
REVENUE BONDS, ISSUE OF 2013A
$585,000M TAXABLE ELECTRIC REVENUE
BONDS, ISSUE OF 2013B (TAXABLE)
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
Day of Sale: 06/25
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 //
DISTRICT 07/01
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
SERIES A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/02
NORTHEAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 75,000 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/01
GENERAL OBLIGATION VARIABLE RATE
SERIES 2013B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA-
MATURES: 8/1/2043
Day of Sale: 07/02
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DAILY 68,705 Aa2/NAF/AA-
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032
COUNTY OF NEW HANOVER, NORTH DAILY 56,925 //
CAROLINA HOSPITAL REVENUE REFUNDING
BONDS (NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL
CENTER) SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING DAILY 47,800 Aaa//
FINANCE AGENCY
MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
REVENUE BONDS
(TYLER HOUSE APARTMENTS),
SERIES 2013
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: (FNMA ENHANCED)
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY DAILY 36,980 /AA+/AA+
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
AND COUNTY VOCATIONAL-TECHNICAL
SCHOOL REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
INDIANAPOLIS PUBLIC IMPROVEMENT DAILY 36,000 /AA+/AA+
BOND BANK REFUNDING INDIANA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY DAILY 34,570 //
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
SERIES 2013A-1
SERIES 2013A-2
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
CLEVELAND REGIONAL TRANSIT, OHIO DAILY 30,270 //
SERIES A: 13.54MM
SERIES B: 16.73MM
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
REMARK: Aa2/AAA Underlying
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT DAILY 29,235 Aa3/AA/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
LIMITED
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Moodys: Baa2 Neg Underlying
S&P:A+ Enhanced BBB+ Neg Underlying
AIRPORT AUTHORITY OF THE WEEK OF 27,785 Aa1//
CITY OF LINCOLN, NEBRASKA 07/01
AIRPORT BONDS
CONSISTING OF:
$ 4,620M SERIES A & B (TAX-EXEMPT)
$23,165M 2013 SERIES C (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/02
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION DAILY 24,865 Baa3/BBB-/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2013A AND 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
HOCKING TECHNICAL COLLEGE, OHIO DAILY 22,000 Aa2//
REVENUE
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
REMARK: A3 Underlying
VERRADO DISTRICT 1 DAILY 20,400 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 19,615 MIG 1/SP-1+/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/01
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
TERM: 2014
BUILD NEW YORK CITY RESOURCE DAILY 19,000 /AA-/
"LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY",
NEW YORK
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 2 SERIES TAXABLE AND TAX-EXEMPT
2023 MATURITIES
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS DAILY 12,665 Aa3//
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
MADRAS SCHOOL DISTRICT 509J, OREGON WEEK OF 10,740 //
GENERAL OBLIGATION SERIES 2013B 07/01
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/02
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 9,865 /A-/
TAX INCREMENT BONDS TAXABLE AND TAX 07/01
EXEMPT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2018-2039
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 07/02
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 352 WEEK OF 9,675 NR/A/
SHERMAN COUNTY, GENERAL OBLIGATION 07/01
REFUNDING AND IMPROVEMENT 13B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/01
OSCEOLA COUNTY HOUSING FINANCE DAILY 8,320 Aaa/NR/NR
AUTHORITY
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
2013 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
LUCAS COUNTY, OHIO WEEK OF 6,400 MIG 1/SP-1+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/01
BOND ANTICIPATION NOTES
************TAXABLE****************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
TERM: 2014
VERRADO DISTRICT 1 DAILY 6,000 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
GENERAL OBLIGATION PROJECT BONDS
SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
CITY OF GREEN, OHIO DAILY 5,535 /AA+/
VARIOUS PURPOSE LTGO BONDS
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2013-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 352 WEEK OF 5,320 NR/A/
SHERMAN COUNTY TAXABLE GENERAL 07/01
OBLIGATION REFUNDING IMPROVEMENT
13C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 07/01
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS DAILY 1,910 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 904,515 (in 000's)