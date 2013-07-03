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CITY AND COUNTY OF DENVER AIRPORT WEEK OF 700,000 A2/A/A
SYSTEM SUB LIEN DENVER 07/08
INTERNATIONAL AIRPORT
338MM SUBJECT TO AMT
396MM TAX EXEMPT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/08
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 634,110 A1/AA-/AA-
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 07/08
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 425,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 07/08
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
2013 SERIES B (REFUNDING)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 409,000 A2/A+/A
TEXAS DALLAS/FORT WORTH 07/08
INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2013 NON AMT
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
CITY OF AUSTIN, TEXAS WEEK OF 370,000 Aa2/AA/AA-
WTER AND WASTEWATER SYSTEM REVENUE 07/08
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MOUNT SAN ANTONIO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 336,050 Aa2/AA/
DISTRICT LOS ANGELES COUNTY 07/08
CALIFORNIA ELECTION OF 2008 GENERAL
OBLIGATION BONDS $205M SERIES 2013A
FEDERALLY TAX EXEMPT) $10,550M
SERIES 2013B (FEDERALL TAXABLE)
2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS $72MM SERIES A (FEDERALLY TAX
EXEMPT) $48,500M SEIRES B FEDERALLY
TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/10
GEISINGER HEALTH SYSTEM DAILY 284,400 Aa2/AA/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF HOPE DAILY 250,000 A1/A+/AA-
DIRECT OBLIGATION NOTES
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 200,000 Aaa/AAA/AAA
FACILITIES CORPORATION 07/08
STATE REVOLVING FUNDS REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 187,365 Aa3/AA-/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 07/08
METHODIST HOSPITALS OF DALLAS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/10
WEST TRAVIS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 175,940 //
AGENCY, TEXAS 07/08
REVENUE AND REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2045
Day of Sale: 07/10
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE DAILY 129,070 /AA+/NR
AGENCY
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND
SERIES 116
AA2
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 125,780 Aa1/NR/NR
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 07/08
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/09
STATE OF COLORADO WEEK OF 112,180 Aa2/AA-/
REFUNDING CERTIFICATES OF 07/08
PARTICIPATION
TAXABLE SERIES 2013
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 07/10
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 103,970 Aaa/AAA/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013A
$585,000M TAXABLE ELECTRIC REVENUE
BONDS, ISSUE OF 2013B (TAXABLE)
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
Day of Sale: 06/25
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 90,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY, VIRGINIA 07/08
COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2031, 2038
Day of Sale: 07/10
CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 85,555 //
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 07/08
SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 07/09
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 71,645 Aa2/AA/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 07/08
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 71,000 Aa2/AA+/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 07/09
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DAILY 68,705 Aa2/NAF/AA-
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2032
TEXAS WATER DEVELOPMENT WEEK OF 68,210 Aaa/AAA/
CLEAN WATER SRF 07/08
REVENUE REFUNDING 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2017
Day of Sale: 07/09
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 63,285 Aa1/AA-/
DISTRICT, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/09
CITY OF EL PASO DOWNTOWN WEEK OF 60,800 /AA-/A+
DEVELOPMENT CORPORATION 07/08
CONSISTING OF:
$40,980M SPECIAL REVENUE BONDS,
SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
$19,820M SPECIAL REVENUE BONDS,
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
AMARILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 60,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2043
REMARK: AAA/AA2 AAA/AA+
Day of Sale: 07/09
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 52,510 Aa2/NR/AA+
ADMINISTRATION 07/08
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
HOUSING REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES 2013 B (NON-AMT)
SERIES 2013 C (AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/09
GREENWOOD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 51,499 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+/A+
Day of Sale: 07/11
ROLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 50,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 07/08
MGR: George K. Baum & Company, Denver
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING DAILY 47,800 Aaa//
FINANCE AGENCY
MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
REVENUE BONDS
(TYLER HOUSE APARTMENTS),
SERIES 2013
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: (FNMA ENHANCED)
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 44,060 Aaa/AAA/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013-B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: MAT RANGE: TBD
Day of Sale: 07/10
SAN MATEO COUNTY JOINT POWERS WEEK OF 41,340 Aa2/AA+/
FINANCING AUTHORITY 2013 07/08
SERIES A LEASE REVENUE BONDS
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/10
GARLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 39,473 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*************TAXABLE***************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AAA/AA
Day of Sale: 07/09
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
INDIANAPOLIS PUBLIC IMPROVEMENT DAILY 36,000 /AA+/AA+
BOND BANK REFUNDING INDIANA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
EMERALD PEOPLE'S UTILITY DISTRICT, WEEK OF 35,790 A1//
OREGON 07/08
ELECTRIC REVENUE REFUNDING 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 07/11
CITY OF PARIS, TEXAS WEEK OF 35,068 Aa3/A+/NR
(LAMAR COUNTY) 07/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/11
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY DAILY 34,570 //
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
SERIES 2013A-1
SERIES 2013A-2
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa/A/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/08
BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2020
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 27,240 Aa3/AA/
MULTIPLE PURPOSE BONDS 07/08
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2027, 2032, 2043
Day of Sale: 07/11
THE COUNTY OF COOK, ILLINOIS WEEK OF 24,945 /AAA/
SALES TAX REVENUE BONDS (QECB) 07/08
****************TAXABLE************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2035
Day of Sale: 07/11
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,255 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/09
HOCKING TECHNICAL COLLEGE, OHIO DAILY 22,000 Aa2//
REVENUE BONDS GENERAL RECEIPTS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2038
REMARK: A3 Underlying/College Enhanced
CITY OF COPPELL, TEXAS WEEK OF 21,940 Aaa/AAA/NR
(DALLAS AND DENTON COUNTIES) 07/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/09
BUILD NEW YORK CITY RESOURCE DAILY 19,000 /AA-/
"LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY",
NEW YORK
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: 2 SERIES TAXABLE AND TAX-EXEMPT
2023 MATURITIES
ADDISON, TEXAS DALLAS COUNTY, WEEK OF 18,675 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/08
CONSISTING OF:
$4,875M - SERIES 2013
$1,875M - SERIES A
$1,250M - SERIES B - TAXABLE
$10,675M COMBINATION TAX & REVENUE,
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 07/11
WEST SACRAMENTO, CALIFORNIA WEEK OF 18,640 /A/
FINANCE AUTHORITY WATER REVENUE 07/08
REFUNDING BONDS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2024
INSURANCE: INSURED
Day of Sale: 07/09
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
WEBB COUNTY, TEXAS DAILY 18,390 Aa3/AA/
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 16,000 Aa//
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 07/08
BONDS SERIES A & B 2013
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2018
DELTON KELLOGG SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 14,790 Aa3//
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS, 07/08
BARRY & ALLEGAN COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 07/11
FULLERTON SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,370 NR/A/
CALIFORNIA 07/08
SPECAIL TAX REVENUE REFUNDING
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2031
Day of Sale: 07/10
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS DAILY 12,665 Aa3//
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
NEW HAMPSHIRE HEFA WEEK OF 12,500 A3/NR/
REVENUE SAINT ANSELM COLLEGE 13 07/08
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2043
Day of Sale: 07/11
UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY WEEK OF 10,750 A2/AA-/
TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE 07/08
TAX REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: SERIAL/TERMS
Day of Sale: 07/09
CITY OF CRANSTON, RHODE ISLAND WEEK OF 10,210 //
GENERAL OBLIGATION BONDS, 07/08
2013 SERIES A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/09
HOLLIDAY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,500 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 07/09
ALBANY COUNTY SCHOOL DISTRICT NO.1 WEEK OF 9,000 /AA-/
STATE OF WYOMING GENERAL OBLIGATION 07/08
BUILDING BONDS SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/10
CITY OF MISSOURI CITY, TEXAS WEEK OF 8,645 Aa2//
(FORT BEND AND HARRIS COUNTIES) 07/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
*************BANK QUALIFIED********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 07/08
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 8,320 Aaa/NR/NR
HOUSING FINANCE AUTHORITY 07/08
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
2013 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/09
HEMLOCK PUBLIC SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,000 Aa3//
MICHIGAN 07/08
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
SERIES I, SAGINAW & MIDLAND
COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 07/11
CITY OF HEALTH, TEXAS WEEK OF 7,975 /AA-/
(ROCKWALL COUNTY) 07/08
COMBINATION TAX AND SURPLUS REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/09
JEFFERSON COUNTY LIBRARY DISTRICT, WEEK OF 7,595 //
MISSOURI 07/08
LEASE REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION BONDS
CONSISTING OF:
$4,855M - SERIES A
$2,740M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 07/09
GARY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,223 /AAA/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2037
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/09
COTULLA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,530 /A+/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********NON-BANK QUALIFIED******
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2016
Day of Sale: 07/08
CITY OF GREEN, OHIO DAILY 5,535 /AA+/
VARIOUS PURPOSE LTGO BONDS
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2013-2032
REMARK: BANK QUALIFIED
BREWER (CITY) HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,446 NR/AA-/
MAINE 07/08
QSCB-TAXABLE
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 07/09
HOLMDEL BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 5,415 Aa1/NR/
NEW JERSEY 07/08
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 07/10
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,080 Aa//
DISTRICT 39, TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
************BANK QUALIFIED*********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/08
ROPES INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,000 /AAA/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
****************BANK QUALIFIED*****
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/11
BROCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,000 NR/A/
NEW YORK 07/08
QSCB-TAXABLE
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/11
COTULLA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 /A+/
TEXAS 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
*********NON-BANK QUALIFIED********
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2016
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/08
ROCKWALL, TEXAS WEEK OF 4,595 NR/A-/NR
ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION 07/08
SALES TAX REVENUE BONDS
TAXABLE SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/08
BRYSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,425 Aaa/AAA/NR
(JACK AND YOUNG COUNTIES, TEXAS) 07/08
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/10
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS DAILY 1,910 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
CITY OF HEATH, TEXAS WEEK OF 1,580 /AA/
(ROCKWALL COUNTY) 07/08
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 07/09
CITY OF GREENSBURG WEEK OF 1,520 /A/
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 07/08
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/10
FULLERTON SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,080 NR/A/
CALIFORNIA 07/08
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING
2013B JR
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 07/10
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Expected volume excluding daily issues: 5,159,874 (in 000's)