*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Aug. 19] *6.00 Bellaire, TX, GO 11:00 AM AA- *2.24 Carver, MN, GO 11:00 AM *3.50 Hartland-Lakeside Jt SD #3, WI 11:00 AM 39.47 Levelland ISD, TX, GO 11:00 AM *4.46 Minnetrista, MN, GO 11:00 AM 16.18 Fargo, ND, GO 11:30 AM *4.08 Lake Zurich Vlg, IL, GO 11:45 AM *1.30 Goodhue ISD #253, MN 12:00 PM AA- *6.00 Lake Cities Muni Util Auth, TX, RE 12:00 PM *2.12 Maize, KS, GO 12:00 PM *7.00 Mineola UFSD, NY 11:00 AM A1 *8.74 Navasota ISD, TX, GO 12:00 PM AA- *1.71 Norwood Young America, MN, GO 12:00 PM Aa1 35.15 Mt Lebanon SD, PA, GO 11:15 AM [Aug. 20] *2.26 Waseca County, MN, GO 10:30 AM *2.84 Bauxite SD #14, AR, GO 11:00 AM AA *9.77 Kenosha County, WI, GO 11:00 AM AA+ *9.61 Mount Prospect Vlg, IL, GO 11:00 AM AA- 33.33 Ontario Pub Fin Auth, CA, RE 01:00 PM Aa2 3.80 St Charles, MO, GO 11:00 AM Aa2 AA 48.93 Univ of Houston Sys BOR, TX, RE 11:00 AM *9.20 Fort Smith SD #100, AR, GO 11:30 AM 12.00 Jericho UFSD, NY 10:30 AM A+ 5.52 Kyle, TX, GO 11:30 AM *5.30 Cape May County, NJ 11:00 AM *10.00 Cedar Falls Comm SD, IA, RE 12:00 PM Aaa AAA AAA 66.31 Cobb County, GA, RE 11:00 AM *2.41 Dobbs Ferry Vlg, NY, GO 11:00 AM *6.13 Fairfield Twp, NJ, GO 11:00 AM *3.69 Fort Bend Co MUD #156, TX, GO 12:00 PM *1.05 Lakeland Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.07 Lenox (Town), MA, GO 11:00 AM 1.73 Manhattan, KS, GO 12:00 PM *1.97 Milton, WI, GO 12:00 PM *3.50 Plymouth (Town), CT, GO 11:00 AM Aa2 AA 103.62 Univ of Houston Sys BOR, TX, RE 12:00 PM *2.00 Van Hornesville Ctrl SD, NY 11:00 AM *8.47 South Amboy BOE, NJ, GO 11:15 AM 1.81 Newton (Town), NJ 11:30 AM *9.35 North Wildwood, NJ 11:30 AM *1.50 Plymouth (Town), CT 11:30 AM AA 20.00 St Tammany Par SD #12, LA, GO 12:30 PM *8.15 Mansfield SD #76, AR, GO 02:00 PM *2.80 Bath Chtr Twp, MI, GO 01:30 PM Aa2 *3.00 Tupelo, MS, GO 05:00 PM [Aug. 21] AAA AAA 10.13 Sedgwick County, KS, GO 11:00 AM *1.30 Swanville ISD #486, MN 11:00 AM AA *9.90 Gatlinburg, TN, GO 10:15 AM 17.50 Aiken Co Cons SD, SC, GO 11:00 AM Aa2 *3.53 Durham (Town), NH, GO 11:00 AM *3.23 Franklin Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *2.30 Franklin County, NY 11:00 AM *3.15 Hamilton Twp BOE (Atlantic), NJ 11:00 AM *5.17 Lebanon Twp, NJ 11:00 AM *4.80 North Knox Bldg Corp, IN, GO 11:00 AM *1.37 Paloma Lake MUD #2, TX, GO 12:00 PM A+ *10.00 Rothsay ISD #850, MN, GO 12:00 PM 20.10 Tonawanda (Town), NY 11:00 AM 4.04 Ashland ISD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM *5.22 Stockbridge (Town), MA, GO 11:30 AM 11.30 Ashland ISD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM A- *4.90 Sandusky Comm Schs, MI, GO 01:30 PM [Aug. 22] SP-1+ 118.00 Santa Clara County, CA 12:30 PM 12.52 Acton (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 AA+ 26.01 Babylon (Town), NY, GO 11:00 AM Aa2 AA+ 8.50 Babylon (Town), NY, GO 11:00 AM *5.42 Kenmore-Tonawanda UFSD, NY, GO 11:00 AM *5.07 Mamaroneck Vlg, NY 11:00 AM 21.75 Southampton (Town), NY, GO 11:00 AM 37.50 Steuben-Allegany BOCES, NY 11:00 AM *4.01 Travis Co MUD #16, TX, GO 12:00 PM AA 16.00 Warren, MI, GO 11:00 AM 11.00 Westhampton Beach UFSD, NY 11:00 AM *1.59 Corning, NY, GO 11:30 AM *2.59 Salisbury (Town), CT 11:30 AM 11.61 Trumbull (Town), CT, GO 11:30 AM *5.57 Cypress Hill MUD #1, TX, GO 01:00 PM *3.50 Brushy Creek MUD, TX, GO 03:00 PM [Aug. 26] AA- *5.44 Albert Lea, MN, GO 11:00 AM *1.01 Maple Plain, MN, GO 11:00 AM *4.51 New Prague ISD# 721, MN, GO 11:00 AM *9.95 New Lenox Vlg, IL, GO 12:00 PM *2.50 Larned, KS, GO 02:00 PM AA+ *1.06 West Bloomfield Chtr Twp, MI, GO 03:00 PM [Aug. 27] 6.85 Chula Vista ESD, CA, RE 12:30 PM 23.30 Kenosha USD #1, WI, GO 11:00 AM 7,200.00 Texas, TX 11:00 AM 16.00 Charlotte Co SD, FL 11:00 AM *4.60 Fanwood Borough, NJ, GO 11:00 AM 38.84 Hardin County, KY, RE 11:00 AM *2.57 Kaufman Co MUD #2, TX, GO 12:00 PM [Aug. 28] *1.68 Walsh Ranch MUD, TX, GO 10:30 AM 32.39 Lake Co Comm Coll Dt #532, IL, GO 11:00 AM A+ 4.20 Perris ESD, CA, GO 01:00 PM 26.04 N Kentucky Wtr Dt, KY, RE 11:00 AM *2.88 Harris Co MUD #11, TX, GO 03:00 PM [Aug. 29] *4.70 Nutley Twp, NJ, GO 11:00 AM A+ *10.00 Storm Lake Comm SD, IA, RE 12:00 PM [Sep. 09] 11.30 Farmington ISD #192, MN 12:00 PM *1.27 Hoffman, MN, GO 12:00 PM [Sep. 16] *3.49 Hudson, WI, GO 12:00 PM *2.93 Hudson, WI, GO 12:00 PM