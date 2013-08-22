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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 654,810 NR/AA-/NR
CORPORATION 08/26
CAPITAL FUND GRANT PROGRAM REVENUE
BONDS
CONSISTING OF:
$183,995M SERIES 2013A
$470,815M SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 328,735 Aa3/AA+/A+
REVENUE REFUNDING "FRN" 08/26
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/27
MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT WEEK OF 248,220 A2/A/
DEPARTMENT, FLORIDA 08/26
REVENUE BONDS 2013A (NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2016-2042
Day of Sale: 08/27
A.B. WON PAT INTERNATIONAL AIRPORT, WEEK OF 246,000 Baa2/BBB/
GUAM 08/26
AMT AND NON-AMT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028, 2033, 2043
Day of Sale: 08/28
CITY OF ATLANTA, GEORGIA WEEK OF 222,380 Aa3/A+/A+
WATER AND WASTEWATER REVENUE 08/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/27
MAINE MUNI BOND BANK WEEK OF 213,440 A1/A+/
LIQUOR OPERATION REVENUE BONDS 08/26
*******TAXABLE********
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2015-2024
REMARK: IOI MON AND PRICING TUESDAY
Day of Sale: 08/27
MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT WEEK OF 142,465 A2/A/
DEPARTMENT, FLORIDA 08/26
REVENUE SERIES 2013B (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2042
Day of Sale: 08/27
NEW JERSEY CARE FACILITIES WEEK OF 141,425 A2/A/NR
FINANCING AUTHORITY REVENUE BONDS 08/26
ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY
HOSPITAL ISSUE, SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RED RIVER EDUCATION FINANCE WEEK OF 100,000 Aa3/NR/AA-
CORPORATION 08/26
HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS
(TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY
PROJECT), SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 80,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY 08/26
MORTGAGE REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2031, 2038
Day of Sale: 08/27
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 79,350 //
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS, 08/26
SERIES THREE 2013D (AA2/AA-/AA)
ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED
REVENUE BONDS, 2013 SERIES E
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/28
CITY OF DELTONA UTILITY, FLORIDA WEEK OF 78,830 /A/A+
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 08/26
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 08/27
MARCO ISLAND, FLORIDA WEEK OF 60,340 Aa3/AA-/
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 08/26
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/27
CITY OF ODESSA, TEXAS WEEK OF 55,000 Aa2/AA/NR
(ECTOR AND MIDLAND COUNTIES) 08/26
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 08/26
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2030-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA/AA+
Day of Sale: 08/28
MONTANA BOARD OF HOUSING WEEK OF 49,980 Aa1/AA+/NR
SINGLE FAMILY PROGRAM BONDS 08/26
2013 SERIES B-1 (AMT)
2013 SERIES B-2 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/28
AMPHITHEATER UNIFIED SCHOOL WEEK OF 41,000 Aa2/A+/
DISTRICT, ARIZONA 08/26
PIMA COUNTY SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 08/28
CITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 38,390 A2/BBB+/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS, 08/26
ISSUE OF 2013, SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 08/28
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
CLEVELAND, OHIO REGIONAL TRANSIT DAILY 30,270 Aa2/AAA/
AUTHORITY
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2025
MAINE STATE HOUSING WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
NON AMT 08/26
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2023 TERM: 2029, 2034
Day of Sale: 08/27
NOBLESVILLE HIGH SCHOOL BUILDING WEEK OF 28,000 //
CORP, INDIANA 08/26
UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2019-2033
REMARK: S&P "AA+/A+"
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 25,330 NR/AA/AA
(EL PASO COUNTY) 08/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/27
NEW ALBANY, INDIANA WEEK OF 18,500 //
REDEVELOPMENT AUTHORITY LEASE 08/26
RENTAL REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2030
REMARK: 7/15/2023 call
A Rated (Expected)
BRENTWOOD UNION FREE SCHOOL WEEK OF 18,400 Aa2/NR/
DISTRICT, NEW YORK 08/26 EXP/ /
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 08/28
MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT WEEK OF 17,520 A2/A/
DEPARTMENT, FLORIDA 08/26
REVENUE REFUNDING 2013D (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 08/27
REDDING JOINT POWERS FINANCING WEEK OF 16,190 NR/AA/NR
AUTHORITY, CALIFORNIA 08/26
WATER AND WASTEWATER REFUNDING
REVENUE BONDS
2013 SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: UNINSURED
Day of Sale: 08/28
MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT WEEK OF 11,765 A2/A/
DEPARTMENT, FLORIDA 08/26
REVENUE REFUNDING 2013C (NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2015
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2015
Day of Sale: 08/27
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,325 /BBB/
DISTRICT NO. 249, TEXAS 08/26
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 08/27
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,035 NR/A+/
SEDGWICK CITY GENERAL OBLIGATION 08/26
REFUNDING BONDS SERIES 2013-A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2017
Day of Sale: 08/28
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Expected volume excluding daily issues: 3,062,130 (in 000's)