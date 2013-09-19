Sept 19 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW
ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR
FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE
RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE
ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -------------
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 1,252,105 Aa1/AA/AA+
CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 09/23
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2029-2033 TERM: 2038
REMARK: ROP: 9/24, PRICING 9/25
5 YEAR PUT 2048
Day of Sale: 09/25
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 707,875 Aa1/AA/AA+
CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS 09/23
2013 SERIES AJ TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2029
REMARK: INDICATIONS OF INTEREST: 9/24
PRICING 9/25
Day of Sale: 09/25
CITY OF NEW YORK WEEK OF 499,250 Aa2/AA/AA
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS 09/23
CONSISTING OF:
FISCAL 2014 SERIES D, SUBSERIES D-1
FISCAL 2003 SERIES C, SUBSERIES C-A
FISCAL 2006 SERIES H, SUBSERIES H-A
MGR: Siebert Brandford Shank & Co, New York
REMARK: MONDAY, SEPT. 23 ROP, DAY 1
TUESDAY, SEPT. 24, ROP DAY 2
WEDNESDAY, SEPT. 25 INSTITUTIONAL
PRICING
WEDNESDAY, OCT. 16 CLOSING
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 163,100 Aa3/AA-/NR
NEW YORK 09/23
NEW YORK UNIVERSITY REVENUE BONDS
$130,800,000 SERIES 2013A
$32,300,000 SERIES 2013B (FEDERALLY
TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 125,000 Aa3/A+/AA-
FINANCING AUTHORITY 09/23
UPMC REVENUE BONDS, SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 120,000 Aa2/AA-/NR
DISTRICT,CALIFORNIA 09/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
2010 ELECTION SERIES C
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/25
BRISTOL TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 100,000 //
SCHOOL DISTRICT 09/23
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2043
Day of Sale: 09/25
MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY WEEK OF 97,565 Aa3/A+/AA-
(ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA) 09/23
UPMC REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
BOARD OF TRUSTEES OF WESTERN WEEK OF 96,000 A1/A/
MICHIGAN UNIVERSITY 09/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 09/26
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 66,100 A1/AA-/NR
SPECIAL OBLIGATION BONDS 09/23
$46,500,000 SPECIAL OBLIGATION
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013B
$19,600,000 TAXABLE SPECIAL
OBLIGATION IMPROVEMENT BONDS
(KANSAS CITY, MISSOURI PROJECTS),
SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
LONE STAR COLLEGE SYSTEM WEEK OF 57,530 NR/AA/NR
REVENUE FINANCING SYSTEM BONDS,
SERIES 2013
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 09/24
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES C71B & C72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
DFB INFRASTRUCTURE REVENUE WEEK OF 44,350 /A/
INDEPENDENCE SEWER 2013, MISSOURI 09/23
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2042
Day of Sale: 09/23
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 27,500 Aaa/AAA/
FUND 09/23
HOUSING FINANCE BONDS (AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2027
Day of Sale: 09/26
RANCHO MIRAGE REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 23,000 /A/
TAX ALLOCATION HOUSING REFUNDING 09/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 09/24
SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,400 //
NASSAU COUNTY, NEW YORK 09/23
CONSISTING OF:
$11,925M SCHOOL DISTRICT REFUNDING
SERIES BONDS SERIES A
$ 8,475M SCHOOL DISTRICT REFUNDING
SERIAL BONDS SERIES B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/24
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 20,000 Aaa/AAA/
FUND 09/23
HOUSING FINANCE BONDS (NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2027-2043
Day of Sale: 09/26
THE MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 19,025 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 09/23
CAPITAL EQUIPMENT POOLED LEASE
REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 09/24
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
FREMONT COUNTY, COLORADO WEEK OF 18,110 //
REFUNDING CERTIFICATES OF 09/23
PARTICIPATION
CONSISTING OF SERIES 2013 A & B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATING: APPLIED FOR
Day of Sale: 09/26
BROWN LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 17,152 NR/NR/
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT 09/23
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/23
TOWN OF STRATFORD, CONNECTICUT WEEK OF 16,385 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 09/23
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Structure TBA
Ratings applied/applied
Day of Sale: 09/26
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SCHOOL DISTRICT OF THE WEEK OF 9,700 //
CITY OF JEANNETTE 09/23
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA
CONSISTING OF:
$7,830M GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2013
$1,870M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/23
ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,500 //
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 09/23
BONDS SERIES OF 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 09/26
INDIANAPOLIS LOCAL IMPROVEMENT BOND WEEK OF 9,000 /AAA/
BANK REFUNDING BONDS 09/23 /EXP/
SERIES 2013H (INDY ROADS)
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 09/25
TOWN OF GLASTONBURY, CONNECTICUT WEEK OF 8,950 Aaa/AAA/
**********TAXABLE********** 09/23
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 09/26
RABURN COUNTY GEORGIA WEEK OF 8,575 Aa3//
GENERAL OBLIGATION SALES TAX 09/23
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2019
Day of Sale: 09/23
CAPAC COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,430 Aa2//
2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS, 09/23
ST. CLAIR & LAPEER COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/23
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 8,120 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 09/23
TAXABLE NEW ST TAX INCREMENT
REVENUE (LAMBERT AIRPORT EASTERN
PERIMETER REDEVELOPMENT)
PROJECT-RPA1-EXPRESS SCRIPTS
OPERATIONS BUILDING PROJECT),
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/25
CITY OF LAVON, TEXAS WEEK OF 8,025 NR/NR/
SPECIAL ASSESSMENT REVENUE BONDS 09/23
SERIES 2013
(HERITAGE PUBLIC IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 1) (RESIDENTIAL)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/23
CITY OF KENT, OHIO WEEK OF 5,580 Aa2//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 09/23
BONDS
VARIOUS PURPOSE, SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED*******
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 09/25
OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,040 /AA/
CHESTER COUNTY PENNSYLVANIA GENERAL 09/23
OBLIGATION BONDS SERIES A 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 09/25
CLIFTON WATER DISTRICT, COLORADO WEEK OF 4,430 //
(MESA COUNTY) 09/23
WATER ACTIVITY ENTERPRISE WATER
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2023
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 4,100 //
AUTHORITY 09/23
TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
REVENUE REFUNDING BONDS
**********TAXABLE**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 09/25
OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 A2/AA-/
GENERAL OBLIGATION 2006 ELECTION 09/23
SERIES 2013A CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 09/25
OAK PARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,400 A2/AA-/
GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION 09/23
2013 SERIES B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 09/25
SAN ANTONIO RIVER AUTHORITY WEEK OF 3,100 A//
WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING 09/23 EXP/ /
BONDS
SERIES 2013
TEXAS
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/23
MOLINE ACRES, MISSOURI WEEK OF 2,500 Baa2//
GENERAL OBLIGATIONS STREET BONDS, 09/23
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/25
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 3,592,897 (in 000's)