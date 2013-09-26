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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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CITY OF CHICAGO WEEK OF 899,130 //A-
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL 09/30
AIRPORT
CONSISTING OF:
GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
REFUNDING BONDS
$371,120M SERIES 2013A (AMT)
$133,625M SERIES 2013B (NON-AMT)
GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE
BONDS
$ 80,050M SERIES 2013C (AMT)
$314,335M SERIES 2013D (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: MOODY'S & S&P: TBD
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 575,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS, 09/30 EXP/EXP/EXP
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: KROLL: AA (EXP)
ROP: 10/2
Day of Sale: 10/03
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 473,040 //
STATE OF CALIFORNIA 09/30
LEASE REVENUE BONDS
DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND
REHABILITATION
$138,455M 2013 SERIES F (VARIOUS
CORRECTIONAL FACILITIES)
$166,420M 2013 SERIES G (WASCO
STATE PRISON: VARIOUS BUILDINGS)
$168,165M (TRUSTEES OF THE
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY)
2013 SERIES H (VARIOUS CALIFORNIA
STATE UNIVERSITY PROJECTS)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: SERIES F&G: A2/A-/A-
SERIES H: AA3/A-/A-
ROP: 10/1
Day of Sale: 10/02
TOBACCO SETTLEMENT AUTHORITY WEEK OF 344,390 //
TOBACCO SETTLEMENT REVENUE 09/30
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2036
Day of Sale: 10/01
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
LOUISIANA ENERGY & POWER AUTHORITY WEEK OF 125,040 //
POWER PROJECT REVENUE BONDS 09/30
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2044
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /AA-/(/A-/A-)
Day of Sale: 10/01
COUNTY OF RIVERSIDE, CALIFORNIA WEEK OF 120,000 MIG 1//F1+
TEETER OBLIGATION NOTES 09/30
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAXABLE AND TAX-EXEMPT
Day of Sale: 10/02
AHS HOSPITAL CORPORATION WEEK OF 112,000 A1/A+/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013 09/30
30-YEAR BULLET (CORPORATE CUSIP)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/01
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 76,190 NR/NR/
AUTHORITY HOSPITAL REVENUE BONDS 09/30
(COMMUNITY HOSPITAL) SERIES 2013
MGR: Cain Brothers, New York
TERM: 2033, 2043, 2048
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 72,000 Aa2/AA+/
SEWER REVENUE & REFUNDING BONDS 09/30
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 09/30
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 68,195 /AA/AA
COMBINATION TAX AND REVENUE 09/30
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2039
Day of Sale: 10/02
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 259 WEEK OF 50,565 Aa2/AA/
SEDGWICK COUNTY, KANSAS (WICHITA) 09/30
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013-A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: SERIALS: 2017, 2019-2022
Day of Sale: 10/02
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES C71B & C72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
SPRINGFIELD R-XII SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 /AA+/
SPRINGFIELD, MISSOURI 09/30
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING
BONDS
2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2024-2033
REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT
Day of Sale: 10/01
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 38,140 /AA+/AA+
IMPROVEMENT BOND BANK, INDIANA 09/30 /EXP/EXP
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 10/02
BURLINGTON COUNTY BRIDGE WEEK OF 29,335 Aa2/AA/
COMMISSION, NEW JERSEY 09/30
SOLID WASTE PROJECT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 10/01
STATE OF MISSISSIPPI MASTER LEASE WEEK OF 27,600 /AA-/
PROGRAM 09/30
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
REMARK: MATURITY SCHEDULE: TBD
Day of Sale: 10/03
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
FRANKLIN-MCKINLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 15,000 /A+/NR
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 09/30
CALIFORNIA
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/02
BURLINGTON TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 13,555 //
EDUCATION, NEW JERSEY 09/30
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 10/03
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 12,995 Aa2/AA+/
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2043
REMARK: ROP: MONDAY
Day of Sale: 10/01
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
DEL MAR COLLEGE DISTRICT, TEXAS WEEK OF 9,018 Aa2/AA/AA+
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 09/30
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 10/02
PUBLIC SAFETY BUILDING LEASE WEEK OF 8,315 Aa3/AA/AA-
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 2013 09/30
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/01
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 8,120 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 09/30
TAXABLE NEW STATE TAX INCREMENT
REVENUE
(LAMBERT AIRPORT EASTERN PERIMETER
REDEVELOPMENT) PROJECT-RPA1-EXPRESS
SCRIPTS OPERATIONS BUILDING PROJECT
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/01
KARNES COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,000 //
**********BANK QUALIFIED********** 09/30
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2023
REMARK: S&P: APPLIED FOR
Day of Sale: 09/30
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,385 Aa2//
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 09/30
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/03
REDWOODS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 7,320 A1/A/
CALIFORNIA 09/30
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2004, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/02
MCPHERSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 6,980 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING & 09/30
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
CITY OF LITTLE ROCK, ARKANSAS WEEK OF 6,035 //
TAXABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT 09/30
REVENUE REFUNDING BONDS (SAGE V
FOODS, LLC PROJECT)
***************TAXABLE************
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2014-2023
REMARK: RATING: TBD
Day of Sale: 10/02
NEW ALBANY, OHIO WEEK OF 4,870 /AAA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 09/30
BONDS
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/03
CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,000 //
DISTRICT CFD NO. 06-2 09/30
SERIES 2013
SPECIAL TAX 13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/02
CITY OF FAIRVIEW WEEK OF 3,700 Aa2/AA-/
COMBINATION TAX & LIMITED SURPLUS 09/30
REVENUE C/O, SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 10/01
ST. CHARLES, MISSOURI WEEK OF 3,555 Aa2//
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 09/30
LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS
STREETS OF ST. CHARLES @ NOAH'S ARK
INFRASTRUCTURE & SITE IMPROVEMENT
PROJECT-PHASE THREE IMPROVEMENT),
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
WOODSTOCK, MCHENRY COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,535 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/30
CONSISTING OF:
$1,750M - SERIES A
$1,785M - SERIES B - ALTERNATE
REVENUE SOURCE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
STATE DNR COAL SEVERANCE TAX 2013B WEEK OF 3,405 Aa3/AA/
TAXABLE 09/30
MONTANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 10/03
STATE DNR COAL SEVERANCE TAX 2013A WEEK OF 2,260 Aa3/AA/
MONTANA 09/30
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 10/03
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Expected volume excluding daily issues: 3,183,673 (in 000's)