Nov 4 - *=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Nov. 04] Aaa AAA *5.45 Bloomington, MN, GO 11:00 AM Aaa AAA *4.41 Bloomington, MN, GO 11:00 AM A+ *2.86 Braham ISD #314, MN, GO 11:00 AM BBB *7.30 Fort Bend Co MUD #139, TX, GO 11:00 AM BBB- 11.31 Fort Bend Co MUD #169, TX, RE 11:00 AM 1.83 Outagamie County, WI, GO 11:00 AM Aa3 8.74 Waukee, IA, GO 11:00 AM A+ *1.75 Westchester Pk Dt, IL, GO 11:00 AM A+ 1.01 Atchison Co USD #409, KS, GO 11:30 AM Aa2 12.03 Minot, ND, GO 11:30 AM Aa2 6.90 Minot, ND, GO 11:30 AM AA+ *2.97 Nobles County, MN, GO 11:30 AM *2.00 Granite Falls, MN, RE 12:00 PM *4.25 Montgomery Co MUD #119, TX, GO 12:00 PM AAA *2.27 Shoreview, MN, GO 12:00 PM Aa2 5.45 Minot, ND, GO 12:30 PM Aa2 12.77 Minot, ND, GO 12:30 PM AA *1.57 Pipestone County, MN, GO 12:30 PM Aa3 *4.90 Deerfield (Town), MA, GO 12:00 PM *3.94 Morenci Area Schs, MI, GO 01:30 PM AA- *8.23 Mulvane, KS, GO 03:00 PM [Nov. 05] Aa1 100.00 Bellevue SD #405, WA, GO 11:30 AM AA 55.87 Topeka Pub Bldg Comm, KS, RE 10:30 AM Aaa 86.00 Williamson County, TN, GO 10:30 AM *3.50 Fayetteville SD #1, AR, GO 11:00 AM Aa1 95.00 Frisco ISD, TX, GO 11:00 AM BBB *2.93 Harris Co Wtr Cntr Imp #89, TX, GO 11:00 AM *1.50 New Germany, MN, GO 11:00 AM 70.00 Palm Springs USD, CA, GO 01:00 PM AA *9.00 Snyder, TX, GO 11:00 AM 9.48 Wauwatosa, WI, GO 11:00 AM 4.58 Wauwatosa, WI, RE 11:00 AM *4.00 Waverly, IA, RE 11:00 AM Aaa *9.00 Winnetka Vlg, IL, GO 11:15 AM 25.50 Schoharie County, NY 10:30 AM Aaa 18.50 Williamson County, TN, GO 11:30 AM A+ 21.60 Camden Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *3.20 Clinton (Town), MA, GO 11:00 AM *6.93 Deer Park, TX, GO 12:00 PM *1.56 Estill Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aa1 AA+ 11.85 Hamilton County, IN, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 11.24 Hamilton County, IN, GO 11:00 AM *6.43 Newark Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.98 Pembroke (Town), NY 11:00 AM 3.69 Taunton, MA 11:00 AM AA+ *1.59 Union-North United Sch Corp, IN 11:00 AM *2.96 Valley Springs SD #2, AR, GO 12:00 PM 11.65 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM 43.43 Virginia Pub Sch Auth, VA, RE 11:00 AM *3.30 Hamilton Vlg, NY 11:30 AM Aa3 *3.00 Little Elm (Town), TX, GO 01:00 PM Aa2 AA- *3.70 Broken Arrow, OK, GO 02:00 PM Aa2 AA- *6.20 Broken Arrow, OK, GO 02:00 PM 15.77 Sugar Land, TX, RE 02:00 PM *2.10 Newton, MS, GO 06:00 PM AA 15.00 Jefferson Par Sch Bd, LA, GO 07:00 PM [Nov. 06] AA- *3.16 Harlingen, TX, GO 11:00 AM Aaa AAA 30.00 Lake County, IL, GO 11:00 AM AA- 83.50 Triborough Bridge & Tunnel, NY, RE 10:00 AM *1.27 West Ranch Mgmt Dt, TX, GO 11:00 AM Aaa AA+ 46.41 Vermont, VT, GO 10:30 AM Aa2 6.65 West Des Moines, IA, RE 11:30 AM 10.90 Albany County, NY 11:00 AM AAA 39.44 Anchorage, AK, GO 11:00 AM AA- *5.80 Auburn, ME, GO 11:00 AM *2.55 Chatham Twp, NJ, GO 11:00 AM *3.20 Dalton-Nunda Ctrl SD, NY 11:00 AM *5.80 Genesee County, NY 11:00 AM Aaa AAA 11.88 Greenburgh (Town), NY, GO 11:00 AM A1 *1.26 Highland Falls Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 2.58 Holyoke, MA 11:00 AM 1.06 Holyoke, MA 11:00 AM 11.30 Holyoke, MA, GO 11:00 AM *6.93 Huffman ISD, TX, GO 12:00 PM *1.49 Ligonier Pub Lib, IN, GO 11:00 AM MIG1 SP-1+ 226.34 Louisville/Jefferson Co Swr Dt 11:00 AM *3.27 McGraw Vlg, NY 11:00 AM Aa2 AA- 30.00 Michigan, MI, GO 11:00 AM Aaa AAA 20.30 Morris County, NJ, GO 11:00 AM 16.38 Morris Twp, NJ 11:00 AM *3.81 Mountainburg SD #16, AR, GO 12:00 PM *2.97 River Edge Borough, NJ, GO 11:00 AM A3 4.10 Saginaw-Midland Muni Wtr Corp, MI 11:00 AM Aaa AA+ 18.68 Vermont, VT, GO 11:00 AM *1.40 Berkshire Fire Dt, NY, GO 11:30 AM Aaa AAA 1.50 Greenburgh (Town), NY, GO 11:30 AM *5.81 Little Ferry Borough, NJ 11:30 AM Aa3 AA 100.00 Louisville/Jefferson Co Swr Dt, KY 11:30 AM 5.98 Middle Twp, NJ 11:30 AM *2.00 Oak Hill Sch Bldg Corp, IN, GO 12:00 PM A *5.95 West Travis Co MUD #6, TX, GO 01:00 PM A- 12.29 Graham, TX, GO 02:00 PM [Nov. 07] *3.60 Bowling Green, KY, GO 10:30 AM *6.17 Flippin SD #26, AR, GO 11:00 AM 3.00 Bath Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *1.09 Baugo Comm Schs Corp, IN, GO 11:00 AM *4.67 Boonton Twp, NJ 11:00 AM *2.56 Bristol (Town), RI, GO 11:00 AM *2.19 Castile Vlg, NY 11:00 AM Aa3 *1.76 Greenport UFSD, NY, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 9.75 Hamilton County, IN, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 11.90 Hamilton County, IN, GO 11:00 AM *6.49 Harrison Twp, NJ 11:00 AM *2.14 Lumberton Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.98 Maywood Borough, NJ 11:00 AM *3.09 Ossining Vlg, NY, GO 11:00 AM *3.98 Ossining Vlg, NY 11:00 AM A2 18.36 Warren County, KY, RE 12:00 PM AA+ *2.57 York (Town), ME, GO 11:00 AM Aa1 AAA 8.58 Brookfield (Town), CT, GO 11:30 AM *1.33 Caldwell Borough, NJ 11:30 AM *1.94 Portland Dt Lib, MI, GO 11:30 AM MIG1 SP-1+ 4.63 Brookfield (Town), CT 12:00 PM BBB 26.66 Cinco Southwest MUD #1, TX, RE 01:00 PM *1.53 Bath Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM *3.97 Riverside Comm SD, IA, GO 02:00 PM [Nov. 12] Aa1 7.82 Salt Lake City, UT, RE 11:30 AM 39.07 Washington Co SD BOE, UT, GO 11:30 AM *5.47 St Louis County, MN, GO 11:00 AM *3.41 Wausau, WI, GO 11:00 AM *5.69 Coffeyville, KS, GO 11:30 AM A2 *3.00 Monticello, MN, GO 11:30 AM 13.50 Alpena Reg Med Ctr, MI, GO 11:00 AM *2.69 Fairmont ISD #2752, MN, GO 12:00 PM *10.00 Fort Bend Co MUD #58, TX, GO 12:00 PM 22.92 St Louis Co ISD #2142, MN, GO 12:00 PM 5.64 Farmington ISD #192, MN, GO 01:00 PM *4.27 Fort Bend Co MUD #142, TX, GO 01:00 PM *1.24 Lakeside Wtr Cntr & Imp #2-D, TX 02:00 PM *2.16 Dewitt Pub Schs, MI, GO 01:30 PM [Nov. 13] *7.63 Dakota Co Comm Dev Agy, MN, GO 11:00 AM *1.75 Harris Co MUD #459, TX, GO 11:00 AM 9.12 Oshkosh, WI, GO 11:00 AM 1.71 Oshkosh, WI, GO 11:00 AM *4.44 St Charles Co Ambulance, MO, GO 11:00 AM Aaa AAA 295.00 Montgomery County, MD, GO 10:30 AM Aaa AAA 25.37 Montgomery County, MD, GO 11:00 AM *6.64 Sartell, MN, GO 12:00 PM [Nov. 14] *3.81 Maplewood, MN, GO 11:00 AM *9.50 Clute, TX, GO 12:00 PM [Nov. 18] *8.87 Litchfield, MN, GO 11:00 AM *1.97 Pillager ISD #116, MN, GO 11:00 AM *5.83 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM 41.09 Prior Lake ISD #719, MN, GO 12:00 PM 20.00 St Charles Par SD #1, LA, GO 04:00 PM [Nov. 19] *3.13 Lincoln County, MN, GO 10:30 AM 4.20 Ocean View SD, CA, GO 01:00 PM *2.00 Hancock County, IN, GO 11:00 AM 38.03 Montgomery County, MD, RE 11:00 AM *3.50 Marble Falls, TX, GO 01:00 PM [Nov. 20] *6.36 Marshall, MN, RE 11:00 AM 250.00 Maryland Dept of Transp, MD, RE 11:00 AM *1.00 New Auburn SD, WI, GO 12:00 PM [Nov. 21] *3.07 Cambridge-Isanti ISD #911, MN, GO 11:00 AM 2.21 Elko New Market, MN, GO 11:30 AM [Dec. 03] 24.34 Madison, WI, RE 11:00 AM