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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 625,000 A2/A-/A-
STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE 11/11
BONDS 2013 SERIES I (VARIOUS
CAPITAL PROJECTS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 11/13
Day of Sale: 11/14
NEW JERSEY BUILDING AUTHORITY WEEK OF 298,415 //
CONSISTING OF: 11/11
$ 47,855M STATE BUILDING REVENUE
BOND ANTICIPATION NOTES,
2013 SERIES
$240,200M STATE BUILDING REVENUE
REFUNDING BONDS, 2013 SERIES A
$ 10,330M STATE BUILDING REVENUE
REFUNDING BONDS, 2013 SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: ROP: WEDNESDAY 11/13/13
Day of Sale: 11/14
VIRGINIA DEPARTMENT OF WEEK OF 277,685 Aa1/AA/
TRANSPORTATION 11/11
FEDERAL GRANT ANTICIPATION REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/12/13
Day of Sale: 11/13
CITY OF VALPARAISO, INDIANA WEEK OF 200,000 /NR/
PRATT PAPER, LLC PROJECT 11/11
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/13
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 179,940 Aa2//AA+
TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/11
SERIES 2013A
**********TAXABLE**********
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: EXPECTED PRICING: 11/12/13*-
S&P: TBD
THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 161,250 Aa1/AA+/
MISSOURI 11/11
SYSTEM FACILITIES REVENUE BONDS
SERIES 2013
$11,250M SERIES 2013A
$150,000M SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: SERIES A: 15-23
SERIES B: 43
Day of Sale: 11/12
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 159,225 Aa2/AA/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2026-2033
Day of Sale: 11/13
STATE OF OREGON WEEK OF 114,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/11
OREGON UNIVERSITY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Tax-Exempt 106MM
Taxable 8MM
MISSOURI STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 102,170 Aaa/AAA/
IMPROVEMENT AND ENERGY RESOURCES 11/11
AUTHORITY
WATER POLLUTION CONTROL AND
DRINKING WATER REFUNDING REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/12/13
Day of Sale: 11/13
SAN FRANCISCO MUNICIPAL WEEK OF 95,000 Aa3/A+/NR
TRANSPORTATION AGENCY REVENUE BONDS 11/11
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 88,405 /BBB+/BBB+
AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2043
Day of Sale: 11/13
CHARLESTON COUNTY SPECIAL SOURCE WEEK OF 85,500 /AA+/AA
REVENUE BONDS, SOUTH CAROLINA 11/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 11/14
SOUTH DAKOTA BUILDING AUTHORITY WEEK OF 81,645 Aa2/AA/NR
$67,145M REVENUE BONDS, 11/11
SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
$10,000M REVENUE BONDS,
SERIES 2013C (TAXABLE)
$ 4,500M REVENUE BONDS,
SERIES 2013D (TAXABLE)
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 78,000 Aa2/NAF/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: First American Municipals, Inc., New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 11/12
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 61,470 A2/A/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 11/11
HOSPITAL REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: SERIALS TO 23 TERMS IN 2033 & 2043
Day of Sale: 11/13
HIDALGO COUNTY REGIONAL MOBILITY WEEK OF 60,900 /AA-/
AUTHORITY, TEXAS 11/11
SENIOR LIEN VEHICLE FEE REVENUE
AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 11/14
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 55,105 Aa2/NR/NR
AGENCY 11/11 EXP/ /
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES D
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STOCKTON, CALIFORNIA WEEK OF 55,000 Ba1/A-/BBB
PUBLIC FINANCING AUTHORITY WATER 11/11
REVENUE-DELTA WATER SUPPLY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
CITY OF PALM BAY, FLORIDA WEEK OF 52,000 /A+/AA-
TAXABLE SPECIAL OBLIGATION 11/11
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/14
CITY OF WATERBURY, CONNECTICUT WEEK OF 39,010 A1/AA-/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/11
ISSUE OF 2013
CONSISTING OF:
$16,500M GENERAL OBLIGATION BONDS
LOT A
$10,000M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
BONDS, LOT B
$12,510M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, LOT C
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: KROL: A+
Day of Sale: 11/20
NEWHALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 36,000 /AA-/
LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA 11/11
SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT
DISTRICT NO 2011-1 2013 GENERAL
OBLIGATION BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/14
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 34,325 Aa3/AA-/AA-
AGENCY 11/11
HOUSING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/13/13
Day of Sale: 11/14
CHESTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 34,000 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION 11/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Tax-Exempt 6MM
Taxable 27MM
SPRING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 32,665 Aaa/AAA/
(HARRIS COUNTY, TEXAS) 11/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/A (EXPECTED
Day of Sale: 11/14
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 30,990 NR/A/
DEVELOPMENT AUTHORITY 11/11
INSURED REVENUE BONDS, SERIES 2013
MGR: Ziegler, Chicago
INSURANCE: CAL HLTH FACILITY CONSTRUCTION
Day of Sale: 11/14
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 28,000 NR/AA+/NR
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS 11/11
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/13
CITY OF LIVINGSTON, MONTANA WEEK OF 26,000 MIG 2//
LIVINGSTON HEALTHCARE 11/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2015
Day of Sale: 11/14
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 24,390 /AA-/
ENVIRONMENT FACILITIES & COMMUNITY 11/11
DEVELOPMENT AUTHORITY
REVENUE BONDS (RAGIN CAJUN
FACILITIES, INC. - LEWIS STREET
PARKING GARAGE PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2015-2043
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: Underlying Rating (/A-/)
Day of Sale: 11/13
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 24,000 NR/NR/
INDUSTRIAL AUTHORITY 11/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
ST. LUCIE COUNTY WATER & SEWER WEEK OF 20,645 /A+/
DISTRICT UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT 11/11
AND REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/13
EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 20,000 Aa2/A+/
DISTRICT, 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2012 ELECTION, SERIES A
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038
Day of Sale: 11/13
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 15,000 A2/A/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2002 SERIES 2013D (CABS & CIBS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/13
AKRON, OHIO WEEK OF 14,895 //
TAXABLE REFUNDING 11/11
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 11/14
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
WEST LIBERTY-SALEM, OHIO WEEK OF 11,005 A2//
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION & 11/11
IMPROVEMENT BONDS,
LOGAN & CHAMPAIGN COUNTIES
CONSISTING OF:
$7,555M - SERIES A - UNLIMITED TAX
$3,405M - SERIES B - LIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/13
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,875 /A/
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES A OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2040
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/12
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,575 NR/BBB+/NR
DISTRICT NO. 196 11/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/13
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI WEEK OF 9,405 //
SPECIAL SCHOOL DISTRICT 11/11
LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SNYDER CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 9,060 Aa3//
SCHOOL DISTRICT, TEXAS 11/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 11/13
GRAND HAVEN AREAS SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,930 //
2013 REFUNDING BONDS 11/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LANCASTER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,875 /A+/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2017
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/13
DAKOTA COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 7,630 NR/NR/
AGENCY SENIOR HOUSING REVENUE 11/11
EBENEZER RIDGES 2013A, MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 11/13
WESTMONT PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 7,600 /AA-/
GENERAL OBLIGATION CAPITAL 11/11
APPRECIATION (ALTERNATE REVENUE
SOURCE) & LIMITED TAX PARK BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 11/13
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #1 WEEK OF 7,000 /A/
CONTRACT REVENUE BONDS 11/11
TAXABLE
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/12
DARBY BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,000 NR/BBB/
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2043
REMARK: BANK QUALIFIED
INSURANCE EXPECTED
Day of Sale: 11/14
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,900 NR/AA+/NR
FINANCE AGENCY 11/11
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
(CHESTNUT HOMES PROJECT),
SERIES 2013K
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/13
ROANOKE, TEXAS WEEK OF 6,315 //
CONSISTING OF: 11/11
$3,700M COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
$2,615M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
SUCCESSOR AGENCY GRASS VALLEY WEEK OF 6,025 //
REDEVELOPMENT AGENCY REFUNDING TAX 11/11
ALLOCATION 2013, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 11/14
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,405 NR/BBB+/NR
DISTRICT NO. 368 11/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 11/14
CITY OF ST. CHARLES, KANE AND WEEK OF 4,750 Aa1//
DUPAGE COUNTIES, ILLINOIS 11/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/12
SALT CREEK RURAL PARK DISTRICT, WEEK OF 3,915 /A+/
COOK COUNTY, ILLINIOS 11/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK
(ALTERNATE REVENUE SOURCE) &
LIMITED TAX PARK BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/12
WOODFORD COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 2,860 /A+/
(ROANOKE-BENSON) 11/11
COMMUNITY UNIT DISTRICT NO. 60,
SCHOOL BONDS, SERIES 2013 B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/14
SPRINGFIELD TOWNSHIP WEEK OF 2,730 //
(BURLINGTON CO.), NEW JERSEY 11/11
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 11/13
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 2,565 /AA/
COMMUNITY, MULTIFAMILY HOUSING 11/11
REVENUE BONDS, 2013 SERIES 4
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/13
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,555 /AA+/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 11/11
GENEAL OBLIGATION NOTES
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2020
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/12
PERRY & JACKSON COUNTIES, ILLINOIS WEEK OF 2,490 //
(DUQUOIN) COMMUNITY UNIT SCHOOL 11/11
DISTRICT
REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 11/14
TOWN OF DOVER WEEK OF 1,685 NR/A+/
IN THE COUNTY OF MORRIS, NEW JERSEY 11/11
GENERAL OBLIGATION WATER UTILITY
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/13
LIMON SCHOOL DISTRICT NO RE-4J WEEK OF 1,610 /AA-/
LINCOLN & ELBERT COUNTIES, COLORADO 11/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
TAXABLE SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/12
MANHATTAN-ELWOOD PUBLIC LIBRARY WEEK OF 915 /A/
GENERAL OBLIGATION (LIMTED TAX) 11/11
DEBT CERTIFICATES
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 11/13
DAKOTA COUNTY CENTRAL DEVELOPMENT WEEK OF 315 NR/NR/
AGENCY TAXABLE SENIOR HOUSING 11/11
REVENUE EBENEZER RIDGES 13B
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2018
Day of Sale: 11/13
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Expected volume excluding daily issues: 3,356,620 (in 000's)
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