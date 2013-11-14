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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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JEFFERSON COUNTY SENIOR LIEN AND WEEK OF 1,700,000 //
SUBORDINATE LIEN SEWER REVENUE 11/18
WARRANTS, ALABAMA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: SENIOR CIBS/CABS, CONVERTIBLES
SUBORDINATE CIBS/CABS, CONVERTIBLES
ROP: 11/15 AND 11/18
SENIOR: A2/AA- UNDER: BBB/BB+
SUB: BBB-/BB
Day of Sale: 11/19
THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 1,508,230 Aa3/AA-/AA-
NEW JERSEY 11/18
CONSOLIDATED BONDS
3 SERIES - AMT/NO AMT
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP: 11/20/13
Day of Sale: 11/21
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 380,000 Aa2/AA/AA
THE CITY OF LOS ANGELES 11/18
CALIFORNIA
WATER SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2017-2035
REMARK: ROP: 11/20/2013
Day of Sale: 11/21
CITY OF CHICAGO WEEK OF 326,020 A3/A-/A-
CHICAGO MIDWAY AIRPORT 11/18
SECOND LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
CONSISTNG OF:
$122,870M SERIES 2013A (AMT)
$141,455M SERIES 2013B (NON-AMT)
$ 61,705M SERIES 2013C (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
GUAM WATERWORKS AUTHORITY WATER & WEEK OF 173,000 Ba1/A-/BB
WASTEWATER SYSTEM REVENUE 11/18
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/20
SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT WEEK OF 159,715 NR/BB+/
AUTHORITY HOSPITAL REVENUE ILLINOIS 11/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 11/20
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 139,000 Aa1/AA+/NR
BUILDING CORPORATION 11/18 EXP/ /
HIGHER EDUCATION FACILITIES REVENUE
BONDS
BROWN UNIVERSITY ISSUE - SERIES
2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 138,735 //
FINANCING AUTHORITY REVENUE 11/18
REFUNDING BONDS VIRTUA HEALTH
ISSUE, SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: A+/A+
CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 138,190 //
DISTRICT, TEXAS 11/18
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: NAF/AA Underlying/AA+ Underlying
Day of Sale: 11/19
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 134,545 Aaa/AAA/
STATE OF ILLINOIS CLEAN WATER 11/18
INITIATIVE REVOLVING FUND REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/18
Day of Sale: 11/19
TOWN OF DAVIE, FLORIDA WEEK OF 116,285 Baa1/BBB/BBB+
$96,005M EDUCATIONAL FACILITIES
REVENUE BONDS, SERIES 2013A
$20,280M EDUCATIONAL FACILITIES
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY, WEEK OF 99,300 A1/A+/
FLORIDA 11/18
SALES TAX REVENUE BONDS SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 11/20
STATE OF OHIO, HOSPITAL REVENUE WEEK OF 97,840 A2/A/
BONDS UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH 11/18
SYSTEM
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/20
ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION WEEK OF 96,005 NR/AA+/AA+
STATE CAPITAL PROJECT BONDS II 11/18
2014 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF COLORADO WEEK OF 89,475 Aa2/AA-/NR
BUILDING EXCELLENT SCHOOLS TODAY 11/18
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
TAX-EXEMPT SERIES 2013I
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/20
SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 88,455 /AA-/AA-
MORGAN HILL REDEVELOPMENT AGENCY 11/18
REFUNDING REVENUE BONDS
$73,120M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
$15,335M SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 84,195 Aa2/AA+/NR
FINANCE CORPORATION 11/18
HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS
SERIES 64-T (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 75,000 A1/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION 11/18
MGR: Mesirow Financial Inc., New York
Day of Sale: 11/20
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 70,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY, VIRGINIA 11/18 /EXP/
COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2031, 2038
BEXAR COUNTY, TEXAS WEEK OF 69,715 //
CONSISTING OF: 11/18
$17,090M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
$20,780M LIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
$13,925M PASS-THROUGH REVENUE AND
LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A (CULEBRA ROAD PROJECT)
$17,920M PASS-THROUGH REVENUE AND
LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013B (BLANCO ROAD PROJECT)
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: RATINGS: TBD BY MOODY'S/S&P/FITCH
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 67,795 NR/NR/BB+
FACILITIES FINANCE CORPORATION 11/18
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
SERIES 2013B (BRAZOS PRESBYTERIAN
HOMES, INC. PROJECT)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2023, 2028, 2033, 2043, 2048
Day of Sale: 11/20
LIVONIA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL WEEK OF 66,000 NR/A/NR
DISTRICT 11/18
COUNTY OF WAYNE, MICHIGAN
2014 REFUNDING BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 60,000 //
GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION 11/18
TAXABLE 2013C, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/21
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,740 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS VARIABLE RATE 11/18
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013C (SOFT PUT)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 46,630 MIG
1/SP-1+/F1+
AUTHORITY, NEW JERSEY 11/18
GOVERNMENT POOLED LOAN REVENUE
NOTES, SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 11/19
JOHNSTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 44,630 /A-/
IOWA 11/18
SCHOOL INFRASTRUCTURE SALES,
SERVICE & USE TAX REVENUE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
LAKE CHARLES HARBOR AND TERMINAL WEEK OF 40,495 A3/A-/
DISTRICT, STATE OF LOUISIANA 11/18
$7,750,000 SERIES 2013A (NON-AMT)
$32,745,000 SERIES 2013B (AMT)
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 11/20
THE TRUSTEES OF UNION COLLEGE WEEK OF 40,000 A1/NR/NR
TAXABLE FIXED RATE BONDS, 11/18
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NARRAGANSETT BAY COMMISSION, WEEK OF 37,310 NR/AA-/NR
RHODE ISLAND 11/18
WASTEWATER SYSTEM REVENUE BONDS
SERIES 2013 C
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
Day of Sale: 11/20
MIDTOWN REDEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 33,000 A3/A-/
TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE 11/18
TEXAS
MGR: Mesirow Financial Inc., New York
Day of Sale: 11/19
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 32,725 NR/A/
AUTHORITY CENTRAL MISSOURI 2013C-2 11/18
REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2034
Day of Sale: 11/20
RHODE ISLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 32,000 A3/BBB+/BBB+
CORPORATION AIRPORT REVENUE 11/18
REFUNDING (30MM TAX EXEMPT/2MM AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 14-28
Day of Sale: 11/18
FLORIDA HOUSING FINANCE WEEK OF 28,000 NR/AA+/NR
CORPORATION 11/18
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/19
WOODLAND SCHOOL DISTRICT UNLIMITED WEEK OF 26,835 A1/NR/
TAX GENERAL OBLIGATION, WASHINGTON 11/18
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2038
Day of Sale: 11/19
CITY OF LIVINGSTON, MONTANA WEEK OF 26,000 MIG 2//
LIVINGSTON HEALTHCARE 11/18
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
TERM: 2015
Day of Sale: 11/19
HAYS COUNTY, TEXAS WEEK OF 25,920 /AA/AA
PASS-THROUGH TOLL REVENUE AND 11/18
UNLIMITED TAX BOND
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 11/20
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 24,350 NR/AA+/NR
AUTHORITY 11/18
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2013A (COUNTRY VILLAGE 1,
II AND III PROJECT)
SERIES 2013B (SHAWNEE VILLAGE
PROJECT)
SERIES 2013C (CREEKWOOD APARTMENTS
PROJECT)
SERIES 2013D (SANDBURG VILLAGE
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/21
DICKINSON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 23,990 Aaa/AAA/
DISTRICT 11/18
U/T REFUNDING
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1/A
Day of Sale: 11/18
BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 22,355 Aa3/AA-/AA-
CONSISTING OF: 11/18
$13,770M - SERIES A - GENERAL
OBLIGATION REFUNDING BONDS
$ 8,585 - SERIES B - COMBINATION
TAX & REVENUE, CERTIFICATES OF
OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
CORPUS CHRISTI REGIONAL WEEK OF 21,130 //
TRANSPORTATION AUTHORITY, TEXAS 11/18
SYSTEM REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$10.970M* SERIES 2013 (AMT)
$10,160M*TAXABLE SERIES 2013
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
REMARK: RATED: A UNDERLYING W/AGM INSURED
AA-
WILSON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,085 /AA/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 11/18
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C
OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 11/19
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
IMPERIAL BEACH REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 18,375 NR/A/
TAX ALLOCATION 13 SUCCESSOR 11/18
CALIFORNIA REVENUE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/19
BROWN LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 17,100 //
CLASSROOM FACILITIES IMPROVEMENT 11/18
BONDS
CONSISTING OF:
$7,625M - SERIES A
$9,480M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 11/20
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 15,670 Aa2/AA+/
ADMINISTRATION HOUSING REVENUE 11/18
BONDS (NON AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/18
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,255 //
FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES 11/18
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
$685 NOTES SERIES A OF 2013
$1,535 BONDS SERIES B OF 2013
$7,780M NOTES SERIES C OF 2013
$2,545M NOTES SERIES D OF 2013
$710M BONDS SERIES E OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
SUCCESSOR AGENCY TO THE PLACENTIA WEEK OF 12,725 /AA/
REDEVELOPMENT AGENCY 11/18
2013 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
CALIFORNIA
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: A-
Day of Sale: 11/20
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATION WEEK OF 11,310 NR/AAA/
BUILDING CORPORATION 11/18
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 11/19
ALLAN HANCOCK JOINT COMMUNITY WEEK OF 10,000 Aa2/AA/
COLLEGE DISTRICT (SANTA BARBARA, 11/18
SAN LUIS OBISPO AND VENTURA
COUNTIES, CALIFORNIA) ELECTION OF
2006 GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/20
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A/
MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 11/18
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/21
ST. CLAIR COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,800 /AA-/
(MASCOUTAH) COMMUNITY UNIT SCHOOL 11/18
DISTRICT NO. 19, GENERAL OBLIGATION
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
CITY OF PASCO, WASHINGTON WEEK OF 9,785 //AA-
PASCO WATER SEWER REVENUE 11/18
2,525M 2013A
7,260M TAXABLE 2013T
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: A: 14-28
T: 15-28
Day of Sale: 11/21
WEST PIKELAND TOWNSHIP, WEEK OF 8,900 /AA+/
PENNSYLVANIA 11/18
GENERAL OBLIGATION
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2038
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/18
KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 480 WEEK OF 8,515 NR/A+/
SEWARD COUNTY LIBERAL GENERAL 11/18
OBLIGATION REFUNDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 11/19
EAGLE PASS, TEXAS WEEK OF 8,500 A2//A+
COMBINATION TAX & LIMITED PLEDGE 11/18
REVENUE, CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/19
TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,075 A2//
BERKS & CHESTER COUNTIES, 11/18
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/20
CUYAHOGA FALLS, OHIO WEEK OF 7,600 //
VARIOUS PURPOSE NOTES, SERIES 2013 11/18
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 11/21
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
DARBY BOROUGH DELAWARE COUNTY WEEK OF 7,000 //
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BDS 11/18
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/19
HANNIBAL,MISSOURI WEEK OF 6,400 Baa1//
SEWERAGE SYSTEM REVENUE BONDS, 11/18
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MAGNOLIA, TEXAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 5,885 /AA-/
REFUNDING BONDS SERIES 2013 11/18
MGR: FirstSouthwest, Dallas
LINCOLN COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 5,500 //
DISTRICT NO 2005-1 SPECIAL TAX 11/18
REVENUE CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/21
MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,500 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 11/18
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/21
ST. ANN, MISSOURI WEEK OF 5,500 A2//
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 11/18
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/18
CITY OF BORGER, TEXAS WEEK OF 5,250 /AA-/
TAX AND WATERWORKS AND SEWER 11/18
SYSTEM SURPLUS REVENUE
TAXABLE SERIES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 11/19
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 3,750 NR/A/
AUTHORITY UNIVERSITY CENTRAL 11/18
MISSOURI 2013C-2
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2034
Day of Sale: 11/20
TRAVIS COUNTY MUD #15, TEXAS WEEK OF 3,125 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 11/18
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
Underlying rating: BBB
AKRON, OHIO WEEK OF 2,000 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION, 11/18
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 11/21
BAGLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,825 Baa1/NR/
NO 162 CERTIFICATES OF 11/18
PARTICIPATION, MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 11/18
FESTIVAL RANCH COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 1,800 /BBB/
DISTRICT (TOWN OF BUCKEYE, ARIZONA) 11/18
GENERAL OBLIGATION, SERIES 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 11/21
MASON COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 1,700 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/18
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 11/20
TERRA BELLA UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,500 //
GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION 11/18
2013B CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/21
MASON COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 700 /A+/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/18
SERIES 13A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 11/20
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Expected volume excluding daily issues: 6,679,735 (in 000's)